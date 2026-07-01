НАЗИМОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Ранние годы и начало военной карьеры

Павел Николаевич родился 9 июля 1829 г. Выходец из дворянской династии Назимовых. Отец – вице-адмирал Николай Николаевич Назимов, мать – Анастасия Аркадьевна Бахтина.

Как и многие дворянские дети, с ранних лет готовился к военной карьере. Вместе с братьями морю посвятил всю жизнь. В 1836 г. зачислен слушателем морского отделения Александровского кадетского корпуса в Царском селе. С 1840 г. – в Морском кадетском корпусе, который окончил в 1847 г. мичманом.

Морская служба

Службу начал в составе Гвардейского экипажа. Ходил на разных судах Балтийского флота. В 1849 г. вместе с сослуживцами по суше прошел по маршруту Санкт-Петербург – Белосток. Участвовал в Венгерской кампании 1849 г.

В 1852 г. переведен на «Двину»; лейтенант. На корабле совершил плавание из Кронштадта до Петропавловска-Камчатского, побывав у мыса Доброй Надежды и в Тасмании. Судно также заходило в австралийский город Сидней. Обратный путь прошел через Охотск и Сибирь.

Участвовал в оборон Кронштадта, которая готовилась против нападения флота Англии и Франции (1854).

В 1855 – 1857 гг. бороздил воды Западной Европы. С 1858 г. находился в русском консульстве японского Хакодате. В его обязанности входили астрономические наблюдения, помощь японцам в мореходном деле и кораблестроении.

В апреле 1860 г. Н. на «Японце» участвовал в закладке поста Новгородский, который стал первым военным постом в заливе Посьета. Именно Н. поручили руководство сооружением укреплений поста. С 1862 г. – капитан-лейтенант.

Флотский экипаж

В июне 1865 г. Н. перевели на должность капитана «Абрека», входящего в состав 5-го флотского экипажа. С 1870 г. – капитан 2-го ранга; командир «Витязя». На нем предпринял плавание из Кронштадта в залив Астролябии, обогнув Южную Америку. В этом плавании Н. выполнял задание Русского географического общества – высадить исследователя Н.Н. Миклухо-Маклая на северо-восточный берег Новой Гвинеи. Кроме того, стараниями Н. был открыт пролив, получивший название в честь «Витязя».

В 1871 г. переведен на Дальний Восток. Плавал в японских и китайских водах. С 1873 г. – капитан 1-го ранга.

С 1878 г. – капитан «Минина». Бороздил средиземные воды, затем – тихоокеанские. С 1882 г. – командир 5-го флотского экипажа. С 1883 г. – контр-адмирал. С 1884 г. возглавлял отряд кораблей, был младшим флагманом Балтийского флота.

В 1889 г. – вице-адмирал; флагман; начальник эскадры Тихоокеанского флота. 19 февраля 1891 г. встречал Цесаревича на «Адмирале Нахимове» в Сингапуре.

Гидрограф

С 1892 г. возглавлял Главное Гидрографическое управление (до 1898 г.); был членом Конфедерации Николаевской морской академии. С 1894 г. входил в состав Адмиралтейств-совета. С 1901 г. – адмирал.

Умер Н. 11 декабря 1902 г. в Санкт-Петербурге.

Семья

Супруга – София Карловна. Сын – Георгий.