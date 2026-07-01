НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (МЛАДШИЙ)
НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (Младший) - великий князь из династии Романовых, российский государственный и военный деятель, генерал от кавалерии (1900 год).
Сын великого князя Николая Николаевича Старшего. До смерти отца именовался Младшим. Окончил Николаевское инженерное училище (1872 год) и Николаевскую академию Генштаба (1876 год). В русско-турецкую войну 1877-1878 годов состоял офицером для поручений при отце (награждён орденом Св. Георгия 4-й степени и золотым оружием с надписью «За храбрость»). Командовал лейб-гвардии Гусарским полком (1884-1890 годы), 2-й гвардией кав. дивизией (1890-1895 годы). Генерал-адъютант (1894 год). После вступления Николая II на престол Николай Николаевич добился восстановления должности генерал-инспектора кавалерии и занял этот пост (1895-1905 годы). Для повышения боеспособности кавалерии Николай Николаевич ввёл тренировки на пересечённой местности (вместо упражнений в закрытых манежах), открыл Офицерскую кав. школу для подготовки эскадронных командиров (м. Поставы Дисненского у. Виленской губ.). По мобилизационному плану 1902 года предполагалось назначить Николая Николаевича главнокомандующим армией, которая будет действовать против Германии.
В начале 1900-х годов сблизился с сестрой жены своего брата, великого князя Петра Николаевича, - герцогиней Анастасией Николаевной Лейхтенбергской (1867-1935 годы), урождённой княжной Черногорской. Она, пользуясь покровительством императора Николая II и императрицы Александры Фёдоровны (были благодарны герцогине за знакомство их в 1905 году с Г.Е. Распутиным), добилась развода с Г.М. Лейхтенбергским (1906 год) и вступила в брак с Николаем Николаевичем (1907 год), несмотря на запрет Русской православной церкви на подобные браки.
В 1905 году Николай Николаевич руководил преобразованием военного управления (см. в ст. Военные реформы 1905-1912 годов). В соответствии с замыслом Н. Н. власть воен. министра была существенно сокращена: из его подчинения выведен ГШ; для разработки реформ и объединения деятельности высшего военного и морского управления создан Совет государственной обороны, который возглавил Николай Николаевич; организованы независимые от воен. министра инспекции родов войск; назначение на командные должности сосредоточено в Высшей аттестационной комиссии (её также возглавил Николай Николаевич). Способствовал аннулированию российско-германского союзного Бьёркского договора 1905 года. В дни Октябрьской всеобщей политической стачки 1905 года по вызову Николая II, предполагавшего наделить Николая Николаевича диктаторскими полномочиями, Николай Николаевич прибыл в Петергоф. Полагая, что революцию не удастся подавить только силой, отказался от роли диктатора и настаивал на подписании Николаем II Манифеста 17 октября 1905 года. Главнокомандующий войсками гвардии и Петербургской ВО [26 октября (8 ноября) 1905 год - 20 июля (2 августа) 1914 год], в этом качестве участвовал в подавлении Революции 1905-1907 годов. Выступил против проекта главноуправляющего земледелием и землеустройством Н.Н. Кутлера, который предусматривал принудительное отчуждение части частновладельческих земель. Участник Особого совещания по подготовке Основных государственных законов 1906 года, настаивал на максимальном сохранении прерогатив монарха, особенно в области военного управления.
В начале 1908 года Николай Николаевич разорвал отношения с Г.Е. Распутиным, вследствие этого резко охладились отношения Николая Николаевича и императорской четы. В том же году он был уволен с поста главы Совета государственной обороны (вскоре были пересмотрены проведённые им преобразования воен. управления, которое было вновь централизовано). По мобилизацинному плану 1910 года за Николаем Николаевичем был оставлен пост командующего 6-й армией, прикрывающей столицу. Никоалай Николаевич был отстранён от разработки планов ведения будущей войны и проектов первоначального стратегич. развёртывания.
В начале Первой мировой войны назначен Верховным главнокомандующим [приказ подписан 20 июля (2 августа) 1914 года, манифест об этом - 21 июля (3 августа)], но был предупреждён Николаем II, что назначение носит временный характер и, по просьбе императора, принял уже сформированный штаб Верховного главнокомандующего (начальника штаба - генерал от инфанты Н.Н. Янушкевич, генерал-квартирмейстер - генерал от инф. Ю.Н. Данилов). Был популярен в войсках и в обществе. 1(14) августа от имени Николая Николаевича издано воззвание к польскому народу с обещанием предоставить объединённой Польше автономию в составе Российской империи по окончании войны. При его участии проведены Восточно-Прусская операция 1914 года, окончившаяся неудачей, Галицийская операция 1914 года, в ходе которой российская армия заняла Галицию (награждён орденом Св. Георгия 3-й степени), отражено наступление противника в ходе Варшавско-Ивангородской операции 1914 года и Лодзинской операции 1914 года, взята крепость Перемышль (Николай Николаевич награждён орденом Св. Георгия 2-й степени и Георгиевской саблей с бриллиантами и надписью «За освобождение Червоной Руси»). Для улучшения снабжения действующей армии боеприпасами в январе 1915 года по инициативе Николая Николаевича была создана Особая распорядительная комиссия по арт. части. Николай НИколаевич установил отношения с лидером умеренно либеральной части Совета министров А.В. Кривошеиным, способствовал отставке неприемлемых для оппозиции министров Н.А. Маклакова, В.А. Сухомлинова, В.К. Саблера и И.Г. Щегловитова.
После предпринятого противником наступления весной - летом 1915 года, в результате которого российские войска оставили Галицию, Польшу и значительная часть Прибалтики, Николай Николаевич подал в отставку, 23 августа (5 сентября) 1915 года получил новое назначение - наместником на Кавказе и главнокомандующим Кавказской армией (непосредственное руководство войсками осуществлял команд. Кавк. армией - ген. от инф. Н.Н. Юденич). Несмотря на поражения, Николай Николаевич оставался популярен в армии и обществе, а его отставка с поста Верховного главнокомандующего приписывалась влиянию императрицы Александры Фёдоровны и Г.Е. Распутина (на удалении последнего из столицы Николай Николаевич настаивал во время встречи с Николаем II в декабре 1914 года).
В январе 1917 года Николай Николаевич отверг предложение поддержать свержение Николая II, сделанное от имени кн. Г.Е. Львова городским головой Тифлиса А.И. Хатисовым, указав, что переворот не найдёт поддержки у простого народа и армии. В дни Февральской революции 1917 года вместе с командующими других фронтов высказался за отречение Николая II в пользу сына. Император одним из своих последних актов 2(15) марта вновь назначил Николая Николаевича. Верховным главнокомандующим. Николай Николаевич прибыл в Ставку, но по настоянию Временного правительства 9(22) марта подал в отставку и уехал в Крым, где жил в имении Дюльбер вел. кн. Петра Николаевича.
В апреле 1919 года на британском корабле покинул Россию вместе с другими членами имп. фамилии, остававшимися в Крыму. До 1922 года жил в Италии, а затем в Шуаньи (под Парижем) и в Антибе, на юге Франции. 16 ноября 1924 года принял общее руководство над Русским общевоинским союзом, но от деятельного участия в его работе отстранился. Осудил принятие вел. кн. Кириллом Владимировичем титула императора.
Исторические источники:
Лемке М.К. 250 дней в царской ставке. П., 1920;
А. И. Гучков рассказывает... / Авт. предисл. В. И. Старцев; авт. коммент. и прим. С. Ляндрес, А. В. Смолин. М., 1993;
Воейков В.Н. С царем и без царя: воспоминания последнего дворцового коменданта государя императора Николая II. М., 1995;
Епанчин Н.А. На службе трех императоров: воспоминания. М., 1996;
Александр Михайлович, вел. кн. Воспоминания. М., 1999;
Редигер А.Ф. История моей жизни: воспоминания военного министра: В 2 т. М., 1999;
Из архива С.Ю. Витте: воспоминания: В 2 т. СПб., 2003;
Палеолог М. Дневник посла. М., 2003;
Мосолов А.А. При дворе последнего императора. М., 2008;
Шавельский Г.И. Воспоминания последнего протопресвитера русской армии и флота. М., 2010.