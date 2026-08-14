НАЗИМОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Ранние годы и военная карьера

Михаил Александрович родился 19 мая 1801 г. в с. Горончарово Грибулевской волости. Отец – Александр Борисович был секунд-майором, предводителем дворянства в своем уезде, надворным советником; мать – Марфа Степановна.

Детские годы провел в родном селе. Обучался в Псковской мужской гимназии, затем направлен в частный институт М.Б. Каменского в столице.

В 1816 г. поступил на службу юнкером; зачислен в состав 23-й конно-артиллерийской роты. Спустя год получил чин прапорщика.

С 1819 г. – в составе лейб-гвардии Саперного батальона. С января 1820 г. – в составе лейб-гвардии конно-пионерного эскадрона. Здесь он служил вплоть до марта 1825 г. и дослужился до чина штабс-капитана. С осени 1825 г. – в отставке.

Декабрист

В 1823 г. Н. стал членом Северного тайного общества. После декабрьского восстания подвергся аресту, допрос вели Николай I и В.В. Левашов. В начале января 1826 г. Н. освободили. Повторный арест последовал 24 января. Верховным уголовным судом числился в VIII разряде преступников. Был лишен чинов и дворянства и сослан в Сибирь на вечное поселение. Затем срок ссылки сократили до двадцати лет.

В 1826 г. Н. конвоировали в Верхнеколымск, затем перевели в Витим. В апреле 1830 г. Н. отправили в г. Курган. Здесь он проектировал дома городских жителей, разработал проект Богородице-Рождественского собора.

Кавказ

В 1837 г. с разрешения монарха Н. был зачислен рядовым Кабардинского егерского полка на Кавказе. Здесь он подружился с А.И. Одоевским и М.Ю. Лермонтовым.

Сражался против горцев. С 1839 г. – унтер-офицер, с 1840 г. – юнкер, с 1843 г. – прапорщик. Переведен в состав Грузинского линейного No 9 батальона. С 1845 г. – подпоручик. С июня 1846 г. – в отставке в чине поручика.

Дальнейшая судьба

Выйдя в отставку, Н. обосновался в с. Быстрецово Псковской губернии. Занимался благотворительностью. С восшествием на престол Александра II получил полную свободу. В декабре 1847 г. прибыл в Москву. Освободили Н. от надзора в ноябре 1853 г., после чего он получил право приехать в столицу.

Участник подготовки крестьянской и земской реформ; член губернского комитета, который занимался вопросами крестьянского быта. С 1861 г. – мировой посредник. С 1865 г. – глава Псковской губернской земской управы. С 1866 г. – почетный мировой судья в Псковском уезде.

У Н. был свой дом близ Красного Креста. Умер Н. 9 августа 1888 г. в г. Псков.

Семья

Супруга – Варвара Яковлевна Подкользина. Дочь – Александра.