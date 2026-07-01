НАЗАРОВО
Город в России, в юго-западной части Красноярского края, центр Назаровского района. Население 52,8 тысячи человек. Расположен на левом берегу реки Чулым.
Основан в 1700 как деревня; названа по имени основателя – крестьянина Назария Патюкова (выходец из Енисейского у.). Активно развивалась после строительства в кон. 1730-х – нач. 1740-х гг. дороги на Минусинск от Московско-Сибирского тракта (открыта ст. Назаровская). С 1820 село, с 1864 волостной центр. В 1888 близ села обнаружены залежи бурого угля (разработка с кон. 1940-х гг.). С 1890-х гг. усилился приток переселенцев в связи с развитием территорий вокруг строившейся Транссибирской магистрали. 9(22).11.1917 установлена сов. власть. С июня 1918 Н. находилось под контролем Временного сибирского правительства, с нояб. 1918 – «Омского правительства». В янв. 1920 освобождено партизанским отрядом под команд. П. Е. Щетинкина. Районный центр Ачинского у. Енисейской губ. (1924–25), Ачинского окр. Сибирского края (1925–30), Западно-Сибирского края (1930–34), Красноярского края (с 1934). В 1926 открыто движение по прошедшей через Н. ж.-д. линии Ачинск – Абакан. С 1946 рабочий посёлок. С 1961 город.
На берегу р. Чулым сохранились отдельные постройки 1930–50-х гг., в т. ч. больница (1930-е гг., сооружена из кирпича Троицкой ц. 1813–20, разрушенной в 1933), молочно-консервный завод (1937–1944), Дом культуры «Угольщик» в стиле сов. неоклассицизма (1957). С 1965 строились 5-этажные дома. В 1980-е гг. в городе возведены высотные дома, а также кирпичная Покровская ц. (1989–1990). Памятники: «Жертвам Сережского мятежа» (1961, скульптор В. С. Павленко), В. И. Ленину (1979, скульптор В. А. Зеленов), «Скорбящей матери» (1995), основателю поселения Назарию Патюкову (2007). Музейно-выставочный центр (открыт в 1990; коллекция картин В. И. Мешкова; экспозиция, посвящённая М. А. Ладыниной).
Машиностроит. завод (филиал ПО «Красноярский завод комбайнов»), комбинат «Назаровское молоко» (с 2005 в составе компании «Вимм-Билль-Данн»); произ-во стройматериалов (металлич., жел.-бетон. конструкций, теплоизоляц. изделий) и др. ГРЭС (пущена в 1961; св. 1200 МВт).
Близ Н. – добыча бурого угля (Назаровский разрез).
Автор статьи: И. Н. Ценюга.
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