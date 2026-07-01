НАЗАРОВО

Город в России, в юго-западной части Красноярского края , центр Назаровского района. Население 52,8 тысячи человек. Расположен на левом берегу реки Чулым.

Ос­но­ван в 1700 как де­рев­ня; на­зва­на по име­ни ос­но­ва­те­ля – кре­сть­я­ни­на На­за­рия Па­тю­ко­ва (вы­хо­дец из Ени­сей­ско­го у.). Ак­тив­но раз­ви­ва­лась по­сле строи­тель­ст­ва в кон. 1730-х – нач. 1740-х гг. до­ро­ги на Ми­ну­синск от Мо­с­ков­ско-Си­бир­ско­го трак­та (от­кры­та ст. На­за­ров­ская). С 1820 се­ло, с 1864 во­ло­ст­ной центр. В 1888 близ се­ла об­на­ру­же­ны за­ле­жи бу­ро­го уг­ля (раз­ра­бот­ка с кон. 1940-х гг.). С 1890-х гг. уси­лил­ся при­ток пе­ре­се­лен­цев в свя­зи с раз­ви­ти­ем тер­ри­то­рий во­круг стро­ив­шей­ся Транс­си­бир­ской ма­ги­ст­ра­ли. 9(22).11.1917 ус­та­нов­ле­на сов. власть. С ию­ня 1918 Н. на­хо­ди­лось под кон­тро­лем Вре­мен­но­го си­бир­ско­го пра­ви­тель­ст­ва, с но­яб. 1918 – «Ом­ско­го пра­ви­тель­ст­ва». В янв. 1920 ос­во­бо­ж­де­но пар­ти­зан­ским от­ря­дом под ко­манд. П. Е. Ще­тин­ки­на. Рай­он­ный центр Ачин­ско­го у. Ени­сей­ской губ. (1924–25), Ачин­ско­го окр. Си­бир­ско­го края (1925–30), За­пад­но-Си­бир­ско­го края (1930–34), Крас­но­яр­ско­го края (с 1934). В 1926 от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез Н. ж.-д. ли­нии Ачинск – Аба­кан. С 1946 ра­бо­чий по­сё­лок. С 1961 го­род.

На бе­ре­гу р. Чу­лым со­хра­ни­лись от­дель­ные по­строй­ки 1930–50-х гг., в т. ч. боль­ни­ца (1930-е гг., со­ору­же­на из кир­пи­ча Тро­иц­кой ц. 1813–20, раз­ру­шен­ной в 1933), мо­лоч­но-кон­серв­ный за­вод (1937–1944), Дом куль­ту­ры «Уголь­щик» в сти­ле сов. не­оклас­си­циз­ма (1957). С 1965 строи­лись 5-этаж­ные до­ма. В 1980-е гг. в го­роде возведены вы­сот­ные до­ма, а также кир­пич­ная По­кров­ская ц. (1989–1990). Па­мят­ни­ки: «Жерт­вам Се­реж­ско­го мя­те­жа» (1961, скульп­тор В. С. Пав­лен­ко), В. И. Ле­ни­ну (1979, скульп­тор В. А. Зе­ле­нов), «Скор­бя­щей ма­те­ри» (1995), ос­но­ва­те­лю по­се­ле­ния На­за­рию Па­тю­ко­ву (2007). Му­зей­но-вы­ста­воч­ный центр (от­крыт в 1990; кол­лек­ция кар­тин В. И. Меш­ко­ва; экс­по­зи­ция, по­свя­щён­ная М. А. Ла­ды­ни­ной).

Ма­ши­но­стро­ит. за­вод (фи­ли­ал ПО «Крас­но­яр­ский за­вод ком­бай­нов»), ком­би­нат «На­за­ров­ское мо­ло­ко» (с 2005 в со­ста­ве ком­па­нии «Вимм-Билль-Данн»); про­из-во строй­ма­те­риа­лов (ме­тал­лич., жел.-бе­тон. кон­ст­рук­ций, теп­ло­изо­ляц. из­де­лий) и др. ГРЭС (пу­ще­на в 1961; св. 1200 МВт).

Близ Н. – до­бы­ча бу­ро­го уг­ля (На­за­ров­ский раз­рез).

Автор статьи: И. Н. Це­ню­га.

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