Назарова Евгения Львовна

Окончила ист. ф-т МГУ в 1970 г.

Канд. дис.: Ливонские правды как ист. источник (ИИ СССР АН СССР, 1975).

Канд. ист. наук, ст. науч. сотр. ИВИ РАН.

История Восточнобалтийского региона с древнейших времен до современности.

Соч.: Ливонские правды как ист. источник // Древнейшие государства на территории СССР: Материалы и исследования. 1979. М., 1980; История лей-манов в Ливонии. М., 1991; Крестоносцы и Русь. Конец 12 в. – 1270 г. (Латин-ские, немецкие, русские источники): Тексты, переводы, предисловие, вводные статьи, развернутые комментарии, указатели. М., 2002 (в соавторстве с В.И. Матузовой). Ред. – сост. серии сборников «Россия и Балтия» Вып.1, М., 2000; Вып.2, М., 2002; Вып.3 (ч.1,2). М., 2004.