НАЗАРЕНКО Татьяна Григорьевна

Российский жи­во­пи­сец, заслуженный худужник РФ (2002), действительный член РАХ (2001).

Учи­лась в МХИ (1962–68) у Д. Д. Жи­лин­ско­го, А. М. Гри­цая, С. Н. Шиль­ни­ко­ва. Ра­бо­та­ла в творч. мас­тер­ской АХ СССР у Г. М. Кор­же­ва (1968–72). Иск-во Н. фор­ми­ро­ва­лось под воз­дей­ст­ви­ем об­ще­ст­вен­но-по­ли­тич. пе­ре­мен в стра­не в кон. 1950–60-х гг. Са­мо­быт­ность её твор­че­ст­ва уже про­яви­лась в ра­бо­тах, соз­дан­ных во вре­мя по­езд­ки в Ср. Азию (1965–67; «Уз­бек­ская свадь­ба» и др.). Н. ис­пы­та­ла влия­ние на­ив­но­го ис­кус­ст­ва («Про­дав­щи­ца цве­тов», 1970; «Но­во­год­нее гу­ля­ние», 1973), твор­че­ст­ва М. З. Ша­га­ла («Ве­чер в Та­ру­се», 1973), мас­те­ров Сев. Воз­ро­ж­де­ния (в т. ч. П. Брей­ге­ля Стар­ше­го – «Про­во­ды зи­мы», 1973). В кар­ти­нах Н. на ис­то­рич. те­му все­гда ва­жен лич­ный взгляд на со­бы­тие: «Казнь на­ро­до­воль­цев» (1969–72, ГТГ) – од­на из ран­них про­грамм­ных ра­бот, на­пи­сан­ная в стро­го реа­ли­стич. ма­не­ре; «Де­каб­ри­сты. Вос­ста­ние Чер­ни­гов­ско­го пол­ка» (1978, ГТГ), дип­тих «Пу­га­чёв» (1980). Груп­по­вые порт­ре­ты Н. не­ред­ко те­ат­ра­ли­зо­ва­ны («Кар­на­вал», 1979; дип­тих «Та­нец», 1980); в не­ко­то­рых кар­ти­нах зву­чат те­мы оди­но­че­ст­ва и нос­таль­гии («Встре­ча Но­во­го го­да», 1976; «Вос­по­ми­на­ния», 1982; «Зри­те­ли», 1988; пей­за­жи, порт­ре­ты). Осо­бен­ный ин­те­рес для ху­дож­ни­цы пред­став­ля­ет пе­ре­да­ча собств. чув­ст­ва вре­ме­ни и ме­та­фи­зи­ки бы­тия [«Пас­халь­ная ночь» (1989), трип­ти­хи «Па­мят­ник ис­то­рии» и «Вре­мя» (оба 1992), 8-ча­ст­ное «За­кли­на­ние» (1995–2002), «Мо­с­ков­ский ве­чер. 25 лет спус­тя» (2004)]. Не­ред­ко Н. об­ра­ща­ет­ся к ме­та­фо­ре и ал­ле­го­рии (се­рия ли­то­гра­фий «Лю­ди – зве­ри», 1995); в се­рии на­тюр­мор­тов с ма­лень­ки­ми об­на­жён­ны­ми фи­гур­ка­ми лю­дей (1990-е гг.) зву­чит те­ма по­те­рян­но­сти в ми­ре ве­щей («Но­вые ве­щи», 1995). Со­ци­аль­но-по­ли­тич. со­бы­тия 1980–90-х гг. на­шли от­ра­же­ние в 4-ча­ст­ной ком­по­зи­ции «Бе­зум­ный мир» (1992) и в по­лот­не «За­ме­на вит­ри­ны» (1995). Сре­ди осн. по­ло­тен так­же: трип­тих «Мас­тер­ская» (1983), «До­маш­ний кон­церт» (1986), се­рии «Тать­я­нин день» (1992–1993) и «Я сам об­ма­ны­вать­ся рад…» (2002), 5-ча­ст­ная ком­по­зи­ция «Се­мей­ст­во» (2004). При­ём гро­те­ска ис­поль­зу­ет­ся и в ин­стал­ля­ци­ях (ра­бо­тах на фа­не­ре) «Пе­ре­ход» (1995–96; 80 ра­бот- «об­ма­нок»), «Мой Па­риж » (1997; 50 вы­ре­зан­ных в на­ту­раль­ную ве­ли­чи­ну фи­гур). С 2000-х гг. так­же соз­да­ёт фи­гу­ры лю­дей на де­рев. ос­но­ве с ис­поль­зо­ва­ни­ем мон­таж­ной пе­ны («Ин­ва­лид», 2006). Пре­по­да­ёт в МХИ (проф. с 1999). Гос. пр. РФ (1993).