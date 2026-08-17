НАЗАРЕНКО Татьяна Григорьевна
Российский живописец, заслуженный худужник РФ (2002), действительный член РАХ (2001).
Училась в МХИ (1962–68) у Д. Д. Жилинского, А. М. Грицая, С. Н. Шильникова. Работала в творч. мастерской АХ СССР у Г. М. Коржева (1968–72). Иск-во Н. формировалось под воздействием общественно-политич. перемен в стране в кон. 1950–60-х гг. Самобытность её творчества уже проявилась в работах, созданных во время поездки в Ср. Азию (1965–67; «Узбекская свадьба» и др.). Н. испытала влияние наивного искусства («Продавщица цветов», 1970; «Новогоднее гуляние», 1973), творчества М. З. Шагала («Вечер в Тарусе», 1973), мастеров Сев. Возрождения (в т. ч. П. Брейгеля Старшего – «Проводы зимы», 1973). В картинах Н. на историч. тему всегда важен личный взгляд на событие: «Казнь народовольцев» (1969–72, ГТГ) – одна из ранних программных работ, написанная в строго реалистич. манере; «Декабристы. Восстание Черниговского полка» (1978, ГТГ), диптих «Пугачёв» (1980). Групповые портреты Н. нередко театрализованы («Карнавал», 1979; диптих «Танец», 1980); в некоторых картинах звучат темы одиночества и ностальгии («Встреча Нового года», 1976; «Воспоминания», 1982; «Зрители», 1988; пейзажи, портреты). Особенный интерес для художницы представляет передача собств. чувства времени и метафизики бытия [«Пасхальная ночь» (1989), триптихи «Памятник истории» и «Время» (оба 1992), 8-частное «Заклинание» (1995–2002), «Московский вечер. 25 лет спустя» (2004)]. Нередко Н. обращается к метафоре и аллегории (серия литографий «Люди – звери», 1995); в серии натюрмортов с маленькими обнажёнными фигурками людей (1990-е гг.) звучит тема потерянности в мире вещей («Новые вещи», 1995). Социально-политич. события 1980–90-х гг. нашли отражение в 4-частной композиции «Безумный мир» (1992) и в полотне «Замена витрины» (1995). Среди осн. полотен также: триптих «Мастерская» (1983), «Домашний концерт» (1986), серии «Татьянин день» (1992–1993) и «Я сам обманываться рад…» (2002), 5-частная композиция «Семейство» (2004). Приём гротеска используется и в инсталляциях (работах на фанере) «Переход» (1995–96; 80 работ- «обманок»), «Мой Париж» (1997; 50 вырезанных в натуральную величину фигур). С 2000-х гг. также создаёт фигуры людей на дерев. основе с использованием монтажной пены («Инвалид», 2006). Преподаёт в МХИ (проф. с 1999). Гос. пр. РФ (1993).