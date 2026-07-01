НАЙДУ САРОДЖИНИ

НАЙДУ САРОДЖИНИ - индийская по­этес­са, об­щественный дея­тель.

Пи­са­ла на английском языке. Из знат­но­го брах­ман­ско­го ро­да. С дет­ст­ва от­ли­ча­лась ис­клю­чительными спо­соб­но­стя­ми, в 1891 году по­сту­пи­ла в Мад­рас­ский университет, в 1895 году от­пра­ви­лась в Ве­ли­ко­бри­та­нию, где про­дол­жи­ла об­ра­зо­ва­ние в Лон­до­не и Кем­брид­же . В 1898 году из-за про­блем со здо­ровь­ем вер­ну­лась в Ин­дию. Бы­ла ак­тив­ной со­рат­ни­цей М.К. Ган­ди , вхо­ди­ла в Ис­пол­нительный комитет пар­тии Ин­дий­ский на­цио­наль­ный кон­гресс. Вы­сту­па­ла с про­па­ган­дой дви­же­ния Сатья­гра­ха в ев­ропейских стра­нах, США, Ка­на­де, СССР. По­сле об­ре­те­ния Ин­ди­ей не­за­ви­си­мо­сти за­ни­ма­ла пост гу­бер­на­то­ра шта­та Ут­тар-Пра­деш. Как по­эт ис­пы­та­ла влия­ние западноевропейского ро­ман­тиз­ма, индийского фольк­ло­ра и ми­фо­ло­гии, а так­же фи­ло­со­фии ин­ду­из­ма (главным образом ве­дан­ты). Ав­тор по­этических сборников «Зо­ло­той по­рог» («The golden threshold», 1905), «Пти­ца вре­ме­ни» («The bird of time», 1912), «Сло­ман­ное кры­ло» («The broken wing», 1917), а так­же из­дан­но­го по­смерт­но сбор­ни­ка не опуб­ли­ко­ван­ных при жиз­ни сти­хо­тво­ре­ний - «Пе­ро, уле­тев­шее в не­бо» («The feather of the dawn», 1962).