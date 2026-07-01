НАЙДУ САРОДЖИНИ
НАЙДУ САРОДЖИНИ - индийская поэтесса, общественный деятель.
Писала на английском языке. Из знатного брахманского рода. С детства отличалась исключительными способностями, в 1891 году поступила в Мадрасский университет, в 1895 году отправилась в Великобританию, где продолжила образование в Лондоне и Кембридже. В 1898 году из-за проблем со здоровьем вернулась в Индию. Была активной соратницей М.К. Ганди, входила в Исполнительный комитет партии Индийский национальный конгресс. Выступала с пропагандой движения Сатьяграха в европейских странах, США, Канаде, СССР. После обретения Индией независимости занимала пост губернатора штата Уттар-Прадеш. Как поэт испытала влияние западноевропейского романтизма, индийского фольклора и мифологии, а также философии индуизма (главным образом веданты). Автор поэтических сборников «Золотой порог» («The golden threshold», 1905), «Птица времени» («The bird of time», 1912), «Сломанное крыло» («The broken wing», 1917), а также изданного посмертно сборника не опубликованных при жизни стихотворений - «Перо, улетевшее в небо» («The feather of the dawn», 1962).