НАВРОЧИНЬСКИЙ Богдан Роман

Польский пе­да­гог, член Польской АН (1939).

В 1905 окон­чил юри­дич. ф-т Вар­шав­ско­го ун-та. В 1906–08 в Бер­ли­не и Лейп­ци­ге изу­чал фи­ло­со­фию и пси­хо­ло­гию. С 1909 пре­по­да­вал в шко­лах, ра­бо­тал в Об-ве польск. учи­те­лей, был ре­дак­то­ром его из­да­ний: «Вос­пи­та­ние до­ма и в шко­ле» («Wychowanie w domu i w szkołe») и «Пе­да­го­ги­че­ское обо­зре­ние» («Przegląd pedagogiczny»). В 1917–1924 пре­по­да­вал в Гос. пе­да­го­гич. ин-те, ин­спек­тор сред­них школ в Мин-ве ве­ро­ис­по­ве­да­ний и нар. про­све­ще­ния. С 1924 ра­бо­тал на ка­фед­ре пе­да­го­ги­ки Вар­шав­ско­го ун-та (проф. с 1936; про­рек­тор в 1945–48). В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны – один из ор­га­ни­за­то­ров сис­те­мы тай­но­го об­ра­зо­ва­ния для по­ля­ков в Вар­ша­ве и Чен­сто­хо­ве. Пред­ло­жил кон­цеп­цию обу­че­ния в сред­ней шко­ле, ос­но­ван­ную на прин­ци­пах пе­да­го­ги­ки куль­ту­ры, ди­дак­тич. сис­те­му, ори­ен­ти­ро­ван­ную на ин­ди­ви­дуа­ли­за­цию обу­че­ния и под­го­тов­ку уча­ще­го­ся к са­мо­сто­ят. твор­че­ско­му тру­ду. Этой сис­те­ме по­свя­ще­ны мно­гие пе­да­го­гич. со­чи­не­ния Н., в т. ч. фун­дам. труд «Ос­но­вы обу­че­ния» («Zasady na­uc­zania», 1930), мно­го­крат­но пе­ре­из­да­вав­ший­ся в Польск. Нар. Рес­пуб­ли­ке в 1940–50-х гг. Ис­сле­до­вал ис­то­рию шко­лы и пе­да­го­гич. мыс­ли в Поль­ше и в стра­нах Зап. Ев­ро­пы.