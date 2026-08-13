НАВРОЧИНЬСКИЙ Богдан Роман
Польский педагог, член Польской АН (1939).
В 1905 окончил юридич. ф-т Варшавского ун-та. В 1906–08 в Берлине и Лейпциге изучал философию и психологию. С 1909 преподавал в школах, работал в Об-ве польск. учителей, был редактором его изданий: «Воспитание дома и в школе» («Wychowanie w domu i w szkołe») и «Педагогическое обозрение» («Przegląd pedagogiczny»). В 1917–1924 преподавал в Гос. педагогич. ин-те, инспектор средних школ в Мин-ве вероисповеданий и нар. просвещения. С 1924 работал на кафедре педагогики Варшавского ун-та (проф. с 1936; проректор в 1945–48). В годы 2-й мировой войны – один из организаторов системы тайного образования для поляков в Варшаве и Ченстохове. Предложил концепцию обучения в средней школе, основанную на принципах педагогики культуры, дидактич. систему, ориентированную на индивидуализацию обучения и подготовку учащегося к самостоят. творческому труду. Этой системе посвящены многие педагогич. сочинения Н., в т. ч. фундам. труд «Основы обучения» («Zasady nauczania», 1930), многократно переиздававшийся в Польск. Нар. Республике в 1940–50-х гг. Исследовал историю школы и педагогич. мысли в Польше и в странах Зап. Европы.