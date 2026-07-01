ОМАН

ОМАН - султанат Оман (Султанат Уман).

Оман - государство в Юго-Западной Азии , на юго-востоке Аравийского полуострова. На северо-западе граничит с ОАЭ , на западе - с Саудовской Аравией (часть границы окончательно не определена), на юго-западе - с Йеменом . На юге и востоке омывается Аравийским морем, на северо-востоке - его Оманским заливом (длина береговой линии около 3 тысяч км). Оману принадлежат расположенные севернее и отделённые эмиратами Эль-Фуджайра и Шарджа (ОАЭ) полуостров Мусандам в Ормузском пролив и анклав Мада (площадь 75 км2); острова Дайманият в Оманском заливе, остров Масира и острова Куриа-Муриа в Аравийском море. Небольшая территория на границе с ОАЭ находится под совместным управлением Омана и эмирата Аджман. Площадь 309,5 тысяч км2. Население около 3,15 миллионов человек (2013, оценка; свыше 2,77 миллионов человек в 2010 году, перепись). Столица - Маскат. Денежная единица - оманский риал. Официальный язык - арабский; широко распространён английский. В административном отношении Оман с октября 2011 года разделён на 11 губернаторств (мухафаз), включающих 61 район (вилайет).

Оман - член ООН (1971), ЛАГ (1971), Организации Исламского сотрудничества (до 2011 года Организация Исламская конференция; 1972), МВФ (1971), МБРР (1971), Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (1981), ВТО (2000).

Государственный строй

Оман - унитарное государство. Конституция принята (дарована султаном) 6.11.1996 года. Форма правления - абсолютная монархия.

Глава государства - султан, который обладает всей полнотой законодательной и исполнительной власти, совмещая посты главнокомандующего вооруженными силами, премьер-министра, министров иностранных дел, обороны и финансов, а также председателя Центрального банка.

Парламент - Совет Омана - состоит из двух палат: верхней - Государственного совета (маджлис ад-дауля) и нижней - Консультативного совета (маджлис аш-шура). Совет Омана имеет консультативно-совещательный статус и не может выступать самостоятельно (только совместно с правительством) с законодательными инициативами. Председатель и члены Государственного совета назначаются указом султана на 3 года (числом не более чем членов Консультативного совета). В составе Консультативного совета 84 депутата, которые представляют различные вилайеты и избираются путём прямого голосования на 4 года. Консультативный совет обсуждает 5-летние планы развития, доносит до султана своё мнение, заботится об экологии.

Правительство (Совет министров) назначается султаном. В него входят 27 министров, курирует его работу вице- премьер.

Политические партии в Омане отсутствуют.

Природа

Берега Аравийского моря преимущественно выровненные, расчленены крупными заливами (Масира, Саукира, Куриа-Муриа), на значительном протяжении сопровождаются коралловыми рифами. Берега Оманского залива в основном аккумулятивные, с песчаными пляжами, за исключением побережья в районе города Маскат с абразионными берегами и обрывами. Берега Ормузского пролива, омывающего полуостров Мусандам, риасового типа, сильно изрезанные.

Рельеф.

Вдоль побережья Оманского залива протягиваются горы Хаджар (Оманские горы), включающие массивы Эль- Хаджар-эль-Гарби, Эль-Ахдар (высота до 3017 м, гора Эш-Шам - высшая точка Омана), Эль-Хаджар-эш-Шарки. Горы имеют преимущественно платообразную поверхность с обрывистыми склонами, каньонами, карстовыми формами (провалы, пещеры). Массивы, сложенные метаморфическими и магматическими породами, островершинные, скалистые. К югу от Эль-Ахдара расположено плато Оман высотой около. 500 м, большей частью покрытое песками, с вулканическими конусообразными поднятиями. На полуострове Мусандам возвышается крутосклонный массив Руус-эль-Джибаль (высота до 2087 м, гора Эль-Харим). У северных подножий гор Хаджар протягивается узкая (до 30 км) прибрежная низменность Эль-Батина - наиболее заселённая часть страны. В центральной части Омана расположена восточная окраина песчаной пустыни Руб-эль-Хали с грядами дюн преимущественно меридионального направления, на востоке - песчаная пустыня Рамлат-эль-Вахиба. На юго-западе страны находится плато Дофар, наиболее высокую часть которого образуют горы Эль-Кара (до 1821 м), обращённые крутыми склонами к Аравийскому морю.

Геологическое строение и полезные ископаемые.

Территория Омана в основном расположена в южной части докембрийской Аравийской платформы. B пределы центральных и южных районов страны заходят краевые части впадины Руб-эль-Хали и Хадрамаутского (Южно-Аравийского) поднятия - крупнейших структурных элементов Аравийской плиты. Мощность осадочного чехла изменяется от 1,5 до 7 км. На протерозойском метаморфическом фундаменте залегают терригенно-карбонатные и карбонатно-эвапоритовые отложения с прослоями конгломератов, мезозойские и палеогеновые карбонатные породы с горизонтами гипсов, ангидритов и терригенных пород (мелководно-морские и лагунные отложения). С северо-востока на окраину Аравийской платформы надвинуто Оманское складчато-покровное горное сооружение, образованное двумя тектоническими покровами. Нижний покров сложен интенсивно-дислоцированными пермско-меловыми отложениями окраины Аравийской платформы (рифовые известняки, радиоляриты, карбонатные турбидиты, базальты). Верхний покров - офиолитовый (смотри Офиолиты); включает фрагменты океанической коры мелового возраста (перидотиты, габбро, базальты, кремнистые отложения) и подстилающие их ультраосновные породы верхней части мантии; в основании покрова наблюдается базальный метаморфический ореол. К западу и северо-востоку от Оманского сооружения выделяются передовой и тыльный прогибы (соответственно), заполненные верхнемеловыми - миоценовыми карбонатными и терригенными отложениями и плиоцен-четвертичной молассой.

Недра Омана богаты нефтью и природным горючим газом. Почти вся территория Омана входит в Персидского залива нефтегазоносный бассейн, лишь узкая полоса побережья Оманского залива с прилегающим шельфом относится к Омано-Мекранскому нефтегазоносному бассейну. B стране открыто свыше 100 небольших по запасам месторождений углеводородов, которые сосредоточены в северных, центральных и юго-западных районах. Наиболее крупные нефтяные и газонефтяные месторождения - Йибаль, Бахджа, Фахуд (Фухуд), Харвиль, Лехваир, Мармуль (Мамуль), Нимр, Карн- Алам, Амал, Натих и др.; газовые и нефтегазовые - Каутер, Саих-Нихайда (Сайх-Нихайда), Саих-Рауль (Сайх- Рауль), Хаззан, Макарем и др. Нефти разнообразны по плотности: в северных и центральных районах преобладают лёгкие, на юго-западе - преимущественно тяжёлые, сернистые. Перспективы открытия новых месторождений нефти и газа связываются c юго-восточными и южными pайонами. Интерес представляют также прибрежные районы и шельф Оманского залива и Аравийского моря.

На севере, в горах Хаджар, имеются месторождения золотосодержащих медных руд Аджиб, Шинас и др. к северо- западу от Cyxapа; месторождения хромовых руд Эль-Рам, Вади-Раджми, а также в Вади-Махрам, к югу от Маската и близ Сухара. На приморской равнине Эль-Батина - месторождение латеритных руд железа. Также известны месторождения мраморов, известняков, глин, каменной соли, гипса, кварцевых и строительных песков, бутового камня.

Климат

На территории Омана климат тропический, на большей части - пустынный. Температура воздуха зимой 18-26 °C, летом 30-35 °C; максимальная температура на побережье 47 °C, в пустынных областях 53 °C. В горах выше 2000 м зимой случаются заморозки, иногда выпадает снег. Осадков на большей части страны 100 мм в год, они выпадают в основном с ноября по март. Зимой северо-восточные ветры (пассаты) приносят осадки на склоны гор Хаджар, где годовая сумма возрастает до 500 мм. На юго-западе Омана осадки обусловлены летним муссоном, в этот период на побережье наблюдаются сильные туманы. Для побережий Омана характерна высокая относительная влажность воздуха, прибрежные районы подвержены влиянию тропических циклонов. В центральных районах Омана летом случаются песчаные и пыльные бури.

Внутренние воды

Постоянные реки отсутствуют, широко распространены вади, имеющие периодический сток в зимние месяцы. К подгорным равнинам и прибрежным низменностям приурочены запасы подземных вод. На равнине Эль-Батина благодаря системе кяризов (подземных оросительных каналов) подземные воды используются на орошение. Из-за понижения уровня подземных вод система традиционного орошения приходит в упадок. Ежегодно возобновляемые водные ресурсы незначительны (1 км3), водообеспеченность низкая - 364 м3/чел. в год (2002). Ежегодный водозабор 1,4 км3. Дефицит воды компенсируется за счёт опреснения морских вод и откачки подземных вод.

Почвы, растительный и животный мир

На равнине Эль-Батина распространены полупустыни и опустыненные саванны из колючих деревьев и кустарников (акации, прозописы) на красновато-бурых почвах. Вдоль побережья встречаются мангровые заросли. На равнинах в центральной части Омана - тропические пустыни, местами полностью лишённые растительности; распространены щебнистые, песчаные почвы и солончаки. В руслах вади - лугово-солончаковые почвы. В горах выражена высотная поясность. В нижних частях склонов - тропические редколесья и саванны из акаций, прозописа, фигового дерева, молочаев. На высоте 1100-1500 м расположен лесной пояс с субтропическими видами (оливы, монотека, додонаэа) на коричнево-красных почвах. Выше по склонам произрастают можжевельники, часто с примесью оливы. Для плато Дофар характерны саванны с участием ладанного дерева, коммифоры, акаций. Оазисы с финиковой пальмой, садами, пашнями типичны для равнины Эль-Батина и приморской равнины вдоль плато Дофар.

В Омане насчитывается 56 видов млекопитающих, 9 из них находятся под угрозой исчезновения, в том числе аравийский тар и аравийский леопард, встречающиеся в горах Хаджар. Популяция горной газели обитает в заповеднике Вади Сарин. В Омане реинтродуцирован аравийский орикс (сернобык). Распространены аравийская газель, лисица, шакал, гиена, много грызунов. Известно 64 вида пресмыкающихся, 4 вида - под угрозой исчезновения, в том числе зелёная черепаха и черепаха Бисса. Характерна богатая орнитофауна - 483 вида птиц, из них 109 видов - гнездящиеся; 10 видов птиц находятся под угрозой исчезновения (ушастый гриф, беловоротничковый зимородок и др.). Прибрежные воды богаты рыбой (тунец, сельдь и др.).

Состояние и охрана окружающей среды

Из-за активного строительства и прокладки дорог, а также вследствие перевыпаса усилились процессы разрушения и фрагментации природных местообитаний. Разливы нефти создают угрозу для побережья Омана. В районах орошаемого земледелия увеличиваются площади засолённых земель. Реализуются проекты по восстановлению мангров, древесной растительности, управлению прибрежными зонами и др. Охраняемые природные территории занимают 9,6% площади Омана (2003), среди них - заповедники Джебель-Самхан, Эль-Джавара (охрана аравийского орикса), Рас-эль-Хадд (охрана морской черепахи).

Население

Оманские арабы составляют 70,6% населения Омана (2010, перепись). В стране проживают Объединённых Арабских Эмиратов арабы и другие группы арабов, а также выходцы из Южной Азии, белуджи, персы и ираноязычная группа кумзари (полуостров Мусандам), суахили, филиппинцы и др.

Согласно переписи 2010, из 2,77 миллионов жителей гражданство Омана имели 70,5% населения, остальные - иммигранты, среди которых преобладают выходцы из Индии (около 50%), Пакистана (более 20%), Бангладеш (около 15%), других арабских стран (около 11%). С 1980-х годов численность населения Омана быстро увеличивалась (1,2 миллиона человек в 1980 году; 2,1 миллиона человек в 1993 году, первая официальная перепись населения; 2,34 миллиона человек в 2003 году; 2,6 миллиона человек в 2005), в том числе из-за притока трудовых мигрантов. Темпы естественного прироста населения снижаются (в среднем более 5% в 1980-1985 годах; 3,3% в 1990-1995 годах; около 2% в 2005-2012 годах). Среди граждан Омана рождаемость составляет 29,5 на 1000 жителей, смертность - 3,0 на 1000 жит. (данные переписи 2010). Показатель фертильности 2,9 ребёнка на 1 женщину (2013; 7,2 в 1980-1985 годах); младенческая смертность 15,0 на 1000 живорождённых (2012). Преобладает молодое население (средний возраст 24,4 года, 2012). В возрастной структуре оманцев доля детей (до 15 лет) 35,3%, людей трудоспособного возраста (15-64 года) 61,2%, лиц 65 лет и старше 3,5% (2010, перепись); среди иностранных граждан лица трудоспособного возраста составляют около 90%. Среди коренного населения в среди на 100 мужчин приходится около 98 женщин, среди всего населения - 82 женщины. Средняя ожидаемая продолжительность жизни 74,5 года (мужчины - 72,6, женщины - 76,4 года, 2012). Средняя плотность населения около 10,2 чел./км2 (2013); большая часть населения сосредоточена в прибрежных районах и оазисах. Доля городского населения около 73% (2010). Крупные города (тысяч человек, 2013): Эс-Сиб (350,6), Баушар (232,5), Салала (207,7), Матрах (164,3), Эс-Сувайк (135,2), Сухар (134,9), Ибри (113,8), Эс-Сахм (108,7), Эль-Бурайми (104,8); главная городская агломерация - столичная (свыше 810 тысяч человек, включает города Эс-Сиб, Баушар, Матрах и др., население самого Маската 24,3 тысяч человек). Всего в экономике занято около 1,3 миллиона человек (2010, из них граждане Омана - свыше 0,34 миллиона человек). Уровень безработицы среди оманцев оценивается в 15% (2010). Проводится политика «оманизации», направленная на увеличение числа рабочих мест для граждан Омана (многие частные компании обязывают нанимать и обучать оманцев), замену низкоквалифицированных иностранных рабочих оманскими гражданами.

Религия

Около 95% населения составляют мусульмане, из них 67% - ибадиты (смотри Хариджиты; 2011, оценка), 32% - сунниты и 1% - шииты. Государственная религия Омана - ислам ибадитского толка. Наряду со светскими судами, действуют шариатские суды. Более 5% жителей - индуисты, буддисты, зороастрийцы, сикхи, бахаиты и христиане. Последние сосредоточены в городах Маскат, Сухар и Салала и делятся более чем на 50 этноконфессиональных общин, принадлежащих Римско-католической церкви, православным и различным протестантским церквам. Формирование немусульманских меньшинств Омана связано с иммиграцией из Индии и Ирана.

Исторический очерк

Оман с древнейших времён до конца XVIII века. Заселение территории современного Омана проходило с 6-го тысячелетия до н. э. В 4-3-м тысячлетии на побережье Оманского залива возникли поселения, ставшие центрами посреднической торговли между цивилизациями Древнего Египта, региона Персидского залива и Индии. Согласно археологическим данным, в Омане строились крупные парусные корабли, способные выдерживать длительные морские переходы. К VII веку моряки Омана основали на восточном побережье Африки свои колонии. Наряду с посреднической торговлей и судостроением, население Омана занималось оазисным земледелием, кочевым скотоводством, рыболовством и ловлей жемчуга. В начале 1-го тысячелетия до н. э. важную роль в регионе стало играть племенное объединение ямани, переселившееся предположительно из Йемена. В VI веке прибрежные земли Омана попали под власть Ахеменидов государства, что привело к разрушению традиционных торговых связей региона. Антиперсидское движение на территории Омана усилилось после переселения туда из Йемена племенной группы азд. К V веку до н. э. персы были вытеснены из Омана. В VI веке н. э. регион разграбили войска Хосрова I Ануширвана (531-579 годы) из династии Сасанидов, что привело к экономическому упадку оманских земель. В VII веке территория Омана вошла в состав Халифата; местное население было обращено в ислам. В 750-754 годах жители Омана, принадлежавшие к радикальной мусульманской секте хариджитов, объединились вокруг избранного ими имама и образовали независимый имамат. В конце IX века после неоднократных попыток завоевать Оман халифы из династии Аббасидов добились признания им вассальной зависимости от Багдада (сохранялась до конца XI века). В 1154 году к власти в Омане пришли представители влиятельного племени набхан, передававшие её по наследству, пока в 1429 году не была восстановлена власть выборных имамов. К началу XV века Оман продолжал играть важную роль в отношениях между странами Востока: значительная доля торговли между Индией и странами Юго-Восточной Азии, а также между Османской империей и странами Восточной Африки была сосредоточена в руках оманских купцов.

С начала XVI века в оманские порты начали проникать португальцы. В 1507 году А. д’Албукерки разорил крупнейшие города Омана - Маскат, Сухар, Матрах и к 1515 году поставил под свой контроль всё оманское побережье. До 1620-х годов португальцы занимали господствующие позиции в экономике Юго-Восточной Аравии, что наносило значительный урон морской торговле местного населения. С утверждением у власти в Омане династии Ярубидов, возглавившей освободительное движение местных племён, португальское влияние в регионе начало падать. К 1650 году под натиском иранских войск и англо-нидерландского флота они окончательно покинули Маскат и другие районы Омана. После освобождения имам Абу Яруб (Яриб) начал проводить завоевательную политику: захватил острова Ормузского пролива и ряд островов Персидского залива, занял часть юго-восточного побережья Ирана. В 1660-х годах он подчинил остров Занзибар и часть восточноафриканского побережья.

В начале XVIII века в Омане началась война между племенами хинави и гафири. Воспользовавшись внутренней нестабильностью и слабостью правящей династии, иранские войска в 1737-1744 годах оккупировали прибрежные районы Омана. Ахмед Аль Бу-Саид - вали Маската - сумел консолидировать оманские племена и в 1753-1754 годах изгнать иранцев, после чего был избран имамом. При нём оманское влияние усилилось и вновь распространилось на иранскую часть Персидского залива. Однако после его смерти в 1783 году и избрания имамом его сына Саида в Омане вновь начались внутренние распри, вызванные борьбой за престол.

Имамат Оман и султанат Маскат в 1792-1970 годах. К концу XVIII века в Омане усилилось влияние Британской Ост-Индской компании (смотри Ост-Индские компании). В 1792 году в результате междоусобной войны брат имама Саида - Султан бен Ахмед (1792-1804 годы) при негласной поддержке англичан захватил прибрежные районы Омана, в том числе города Маскат и Сухар, и объявил о создании отдельного государства - наследственного султаната Маскат (правящая династия - аль-Саид). Он поставил под свой контроль острова Занзибар, Пемба и часть восточноафриканского побережья, а также острова Хормоз (Ормуз) и Кешм, расположенные у входа в Персидский залив, в результате чего к 1822 году возникла Маскато-Занзибарская империя (просуществовала до разделения в 1856 году на самостоятельные султанаты Маскат и Занзибар). Почти одновременно от имамата Оман отделились формально входившие в его состав земли на южном побережье Персидского залива под названием Пиратский берег (смотри Объединённые Арабские Эмираты, раздел Исторический очерк). В 1798 году между Британской Ост-Индской компанией и Маскатом был заключён договор о дружбе и торговле. Попытки Маската в начале XIX века с помощью англичан подчинить себе Пиратский берег не увенчались успехом.

С начала 1860-х годов Великобритания усилила проникновение в Маскат. В марте 1891 года она навязала султану Сайиду Фейсалу бен Турки (1888-1913 годы) секретный договор, превращавший Маскат в британский протекторат. В этих условиях в Омане и Маскате развернулось движение за изгнание англичан и воссоединение оманских земель. В 1865, 1886, 1890 годах здесь произошли восстания, участники которых требовали разрыва кабальных договоров Маската с Великобританией. В 1895 году ополчение племён Омана вступило в Маскат, где его поддержала часть местного населения. Все восстания были жестоко подавлены британскими властями и войсками султана. В 1913 году отряды племён Омана во главе с имамом Селимом аль-Харуси захватили значительную часть султаната и осадили город Маскат. Британская интервенция в Оман в 1915 году помогла султану Маската Теймуру бен Фейсалу (1913-1932 годы) сохранить власть и воспрепятствовала объединению страны. 25.9.1920 года в местечке Эс-Сиб был подписан договор (Сибский договор), по которому британские колониальные власти и султан Маската признали имамат Оман независимым государством.

Во время правления Саида бен Теймура (1932-1970 годы) британское присутствие в экономике и политике Маската усилилось. В 1937 году британская компания «Petroleum Development (Oman and Dofar) Ltd.» (дочернее предприятие брит. «Iraq Petroleum Company») получила от султана на 75 лет концессию на разведку и добычу нефти на всей территории Омана, включая неподвластные ему земли имамата Оман, что вызвало напряжённость в отношениях между Маскатом и Оманом. С началом 2-й мировой войны султан в обмен на значительную экономическую и политическую помощь предоставил Великобритании свою территорию под военно-морские и военно-воздушные базы.

Обострившееся в послевоенные годы соперничество между «Iraq Petroleum Company» и сменившим её в 1953 году англо-французским консорциумом, с одной стороны, и «California-Arabian Standard Oil Co.» [позднее переименована в «Arabian American Oil Company» («Aramco»)], являвшейся саудовской дочерней компанией американской корпорации «Standard Oil Co. of California», - с другой, привело к осложнению отношений между Маскатом и Саудовской Аравией. В 1952 году саудовские войска оккупировали оазис Эль-Бурайми (Эль-Айн). После провала длительных переговоров войска Маската и эмирата Абу-Даби в октябре 1955 года вытеснили их из оазиса.

В 1955 году в связи с открытием в Омане крупных запасов нефти султан Маската при поддержке Великобритании в нарушение Сибского договора 1920 года ввёл свои войска в Оман, к 1959 году оккупировал часть его территории и провозгласил создание Султаната Маскат и Оман. Имам Омана Галеб бен Али был изгнан из страны. В последующие годы маскатская армия подавила ряд оппозиционных движений оманских племён и утвердила власть султана Саида бен Теймура на всей территории Омана, за исключением провинции Дофар. В июне 1965 года был создан Фронт освобождения Дофара (с 1974 года Народный фронт освобождения Омана), который к конца 1960-х годов установил контроль над рядом районов юго-востока страны.

В условиях прогрессировавшего распада Британской империи правительство Великобритании заявило 16.1.1968 года о выводе до конца 1971 года войск из районов «к востоку от Суэца» и последующем предоставлении независимости своим азиатским владениям. 23.7.1970 года она поддержала бескровный гос. переворот, в результате которого Саид бен Теймур был смещён своим сыном Кабусом бен Саидом, который занял также должности премьер-министра, министра иностранных дел и министра обороны страны. 9.8.1970 года было официально провозглашено образование на базе Султаната Маскат и Оман единого независимого государства - Султаната Оман.

Оман с 1970.

С первых дней пребывания у власти Кабус бен Саид, сохраняя в своих руках всю полноту власти и декларируя твёрдую приверженность исламу, взял курс на модернизацию страны и слом сохранявшегося средневекового уклада уклада жизни. С 1970 года в Омане началось радиовещание, с 1972 года регулярно выходят газеты, в 1975 году заработало телевидение. Чтобы подорвать влияние племенных шейхов, были полностью реорганизованы местная и центральная администрации. В стране стали создаваться учреждения образования и здравоохранения, реализовывались масштабные программы социального жилищного строительства и развития системы коммуникаций. Являясь собственником предприятий главной отрасли оманской экономики - нефтегазовой, Кабус бен Саид направлял свои доходы прежде всего на развитие социальной сферы, усматривая в этом средство обеспечения внутренней стабильности государства. Гражданам страны были гарантированы бесплатное образование, в том числе высшее, медицинское обслуживание, получение различных видов социальной помощи.

Одновременно значительное внимание уделялось укреплению, модернизации и полному перевооружению армии Омана, повышению социального статуса военнослужащих. В 1975 году с помощью подразделений вооруженных сил Ирана, Иордании и Великобритании оманские войска подавили оппозиционное движение в Дофаре, в результате чего Народный фронт освобождения Омана прекратил существование.

Не допуская деятельности политических партий, султан в 1981 году учредил Государственный консультативный совет, наделённый совещательными функциями, в ноябре 1996 года подписал Конституцию, которая подтвердила его полномочия как абсолютного монарха, но в то же время предусмотрела создание единого представительного и консультативного органа - Совета Омана, состоящего из 2 палат: Государственного совета и Консультативного совета. 13.3.2011 года Кабус бен Саид наделил Совет Омана законодательными и надзорными полномочиями.

С 1975 года экономика Омана развивалась на основании 5-летних планов. В конце 1970-х годов в стране возникло промышленное производство. В северных районах развернулась добыча меди, хромитов и известняка, начали работу предприятия пищевой, цементной промышленности, цветной металлургии, было налажено производство кормов и удобрений. В декабре 2010 года в Сухаре создана свободная экономическая зона. Принимаются энергичные меры по развитию ирригационного земледелия.

На международной арене Оман после обретения независимости проводит прагматичный курс, придавая приоритетное значение развитию отношений с арабскими государствами Персидского залива и Ираном. В 1971 году Оман вступил в ООН и ЛАГ, в 1972 году - в Организацию Исламская конференция (с 2011 года Организация Исламского сотрудничества), в 1973 году стал членом Движения неприсоединения, в 1981 году - одним из учредителей Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). В вопросах безопасности и обороны Омана ориентируется на США (соглашение 1981 года) и Великобританию (соглашение 1970 года). В соответствии с оманско-американским соглашением США имеют право размещать подразделения ВВС, ВМС и сухопутных сил на военных базах на острове Масира, в городах Тамарит (Тумрейт), Эс-Сиб и Эль-Хасаб (эти базы активно использовались американцами и их союзниками в период Кувейтского кризиса 1990-1991 годов и при проведении военной операции против Ирака в 2003 году).

Султан Кабус бен Саид - один из немногих араб. лидеров, признавших Кэмп-Дэвидские соглашения 1978 года. Оман поддерживает усилия по реализации «дорожной карты» ближневосточного мирного урегулирования, выступает за создание независимого палестинского государства со столицей в Иерусалиме.

Дипломатические отношения между СССР и Султанатом Оман установлены 26.9.1985 года. Оман официально признал РФ 28.12.1991 года. Между Россией и Оманом поддерживается политический диалог на высоком уровне. В феврале 2009 года состоялся визит в Оман министра иностранных дел РФ С.В. Лаврова, в июле 2010 года ответный визит в РФ нанёс министр Омана, ответственный за иностранные дела. Договорно-правовая база двустороннего сотрудничества заложена межправительств. Соглашением о торговом сотрудничестве (1994), Соглашением о сотрудничестве в области науки, культуры и образования (1996), соглашением о взаимодействии торгово-промышленных палат обеих стран (1994) и др. В январе 2011 года прошли экспертные консультации между сторонами на предмет подготовки межправительственного соглашения о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии. В июне 2011 года состоялось учредительное заседание Российско-Оманского делового совета. Товарооборот между двумя странами в 2010 году составил 13,2 миллионов долларов.

Хозяйство

Оман - стабильно развивающаяся страна. Объём ВВП 90,66 миллиардов долларов (по паритету покупательной способности, 2012), в расчёте на душу населения - 29,0 тысяч долларов. Индекс человеческого развития 0,731 (2013; 84-е место среди 186 стран мира). Основа экономики - нефтегазовая промышленность: в 2010 году добыча нефти и природного газа обеспечивала около 46,5% ВВП и около 70% валютных поступлений. Для снижения зависимости от экспорта нефти разработан стратегический план развития «Vision 2020», приоритетными направлениями которого определены диверсификация экономики и ускоренная индустриализация. Основной упор сделан на расширение добычи природного газа, развитие ряда отраслей обрабатывающей промышленности (их доля в структуре ВВП к 2020 году должна возрасти до 29%) и энергетики, туристического бизнеса (до 3% ВВП) и аграрного сектора (до 5% ВВП). Крупные инвестиции, в том числе из созданного на средства от экспорта нефти Государственного генерального резервного фонда, были направлены в «ненефтяные» отрасли - металлургию, химическую и лёгкую промышленность. Cозданы крупные индустриально-логистические зоны в городах Сухар, Райсут, Русайль, Назва, Сур и Эль-Бурайми, информационно-технологическая зона «Оазис знаний» в Маскате, торговая «Эль-Мазуна» (на юге страны, губернаторство Дофар, в 4 км от границы с Йеменом). Среди крупных реализуемых проектов Омана - строительство портовой и торгово-промышленной зоны в районе города Дукм (губернаторство Эль-Вуста; на побережье Аравийского моря; предусмотрено создание нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса, судостроительные верфи с сухим доком и др.), создание многофункциональных, туристических зон (один из главных проектов в сфере недвижимости - «Эль-Мадина Азарка», в 100 км к северо-западу от Маската). Для привлечения иностранного капитала предусмотрены 5-летние «налоговые каникулы» для инвесторов, снижение подоходного налога с совместных предприятий, в которых не менее 51% оманского капитала, и др. Осуществляется программа приватизации государственной собственности.

В структуре ВВП на долю промышленности приходится 50,4%, сферы услуг - 48,1%, сельского хозяйства и рыболовства - 1,5% (2012). Прирост реального ВВП 5,0% (2012; 5,4% в 2011 году; 5,0% в 2010 году; 1,1% в 2009 году; 12,9% в 2008 году).

Промышленность

Ведущая отрасль - нефтегазовая. Добыча нефти в промышленных масштабах начата в 1967 года, пика достигла в 2001 году (960 тысяч барр./сут), затем начала сокращаться (742 тысяч барр./сут в 2006 году). Оманские нефтяные месторождения, как правило, меньше по объёму и более территориально рассредоточены, чем в других странах Персидского залива. Для компенсации сокращающихся объёмов нефтедобычи реализовывались дорогостоящие проекты (по оценкам, вложения в отрасль в 2008-2013 годах составили около 10 миллиардов долларов) по внедрению технологий повышения нефтеотдачи, велась активная разведка новых месторождений. Осуществление этих мер позволило увеличить объём добычи нефти до 865 тысяч барр./сут в 2010 году и 915,6 тысяч барр./сут в 2012 году. Разработку месторождений ведут 8 компаний (в том числе иностранные), крупнейшая - «Petroleum Development Oman» [PDO; 60% акций принадлежат правительству Омана, 34% - нидерландско-британской «Royal Dutch Shell», 4% - французской «Total», 2% - «Partex (Oman) Corporation»], которая контролирует около 85% нефтедобычи. PDO разрабатывает более 100 месторождений, среди наиболее крупных - Карн-Алам, Йибаль, Бахджа, Фахуд (Фухуд), Харвиль, Лехваир, Мармуль (Мамуль), Нимр. Около 86% нефти экспортируется (2010), главным образом в Китай (около 32% объёма, 2009), Японию (16,6%), Таиланд (13,4%), Республику Корея (10,3%), на Тайвань (7,1%), в США (6%). По магистральному нефтепроводу Мамуль - Нимр - Хайма - Бахджа - Карн-Алам - Фухуд - Мина-Эль-Фахаль сырая нефть поступает на единственный в Омане экспортный терминал в Мине-эль-Фахале вблизи Маската (эксплуатируется компанией PDO).

Добыча природного газа возрастает с конца 1990-х годов(24 миллиардов м3 в 2005 году; 30,3 миллиарда м3 в 2008 году; 35,9 миллиарда м3 в 2012 году), но с середины 2000-х годов темпы прироста сокращаются. Наиболее крупные месторождения - Каутер/Йибаль, Саих-Нихайда (Сайх-Нихайда), Саих-Рауль (Сайх-Рауль; обеспечивают более 80% совокупной добычи). Ведущая добывающая компания - PDO; для участия в новых проектах по разведке и добыче активно привлекаются иностранные компании. Газ из центров добычи доставляется на предприятия по его сжижению, электростанции, другим внутренним потребителям. Крупный комплекс по производству сжиженного природного газа создан в Кальхате (в 1,4 км к северу от города Сур): два завода (общей мощностью 6,6 миллионов тонн в год) принадлежат компании «Оman Liquefied Natural Gas» («Oman LNG») и один (мощность около 3,3 миллиона тонн) - компании «Qalhat LNG». Существующие мощности загружены на 70%. Оман экспортирует сжиженный природный газ (около 11,5 миллиардов м3, 2010), главным обрвзом в Республику Корея и Японию.

Производство электроэнергии 19,84 миллиардов кВт·ч (2010; 16,05 миллиардов кВт·ч в 2008 году). Крупные ТЭС (работают на природном газе) действуют в Барке (в 50 км к северо-западу от Маската) - «Барка 1» (мощность 427 МВт), «Барка 2» (678 МВт), «Барка 3» (745 МВт); Сухаре - «Сухар» (585 MВт), «Сухар 2» (745 МВт) и близ него («Вади-эль-Джиззи»; 292 МВт), Русайле (в 40 км к западу от Маската; 665 МВт), в пригороде Маската («Эль- Губра»; 540 МВт) и губернаторстве Эш-Шаркия Южная («Эль-Камиль»; 285 МВт).

По уровню развития «ненефтяных» отраслей Оман в регионе уступает только Бахрейну. Ведущие отрасли обрабатывающей промышленности - металлургия, нефтехимическая и химическая. В Омане ведётся добыча хромитов (802 тысяч тонн в 2010 году; 636,5 тысяч тонн в 2009 году; 859,7 тысяч тонн в 2008 году), которые экспортируются в Китай и Индию. Ведущие компании: «Al Tamman Trading Establishment LLC» (подразделение «Muscat Overseas Group»; разрабатывает месторождения Эль-Рам в 140 км к югу от Маската и Вади-Раджми в 300 км к северо-западу от столицы) и «Gulf Mining Materials Co.» (месторождения в Вади-Махрам), «Hatton FZE» (месторождения к югу от Маската). В 2013 году в индустриальной зоне Сухара при участии инд. компании «Indsil Group» сооружён первый в Омане завод по выплавке феррохрома (мощность 75 тысяч тонн продукции в год; частично использует импортное сырьё). Основные мощности цветной и чёрной металлургии сосредоточены в индустриальной зоне порта Сухар. Среди предприятий чёрной металлургии - завод бразильской компании «Vale» (производство железорудных окатышей, мощность 9 миллионов тонн в год, использует бразильское сырьё), частично обеспечивающий потребности расположенного рядом металлургического комплекса индийской компании «Jindal Steel» (мощность около 1,5 миллиона тонн брикетированного железа в год), а также заводы оманских компаний «Jazeera Steel» (один из крупнейших производителей стальных труб на Ближнем Востоке) и «Sharq Sohar Steel Rolling Mills LLC» (около 300 тысяч тонн стальной арматуры в год, в том числе на экспорт). Добывают медные руды (основные месторождения Аджиб и Шинас; завод в Ласайле близ Сухара производит около 15 тысяч тонн рафинированной меди в год), золото (около 28 кг в 2009 году; 384 кг в 2005 году) и серебро (соответственно 15 кг и 122 кг). Ведущее предприятие цветной металлургии - завод компании «Sohar Aluminium» по производству первичного алюминия и алюминиевого профиля (мощность около 360 тысяч тонн продукции в год; используется австралийский глинозём, продукция большей частью экспортируется); в Сухаре действует завод австрийской компании «Salzburger Aluminium» (выпуск алюминиевого проката главным образом для нужд электротехнической промышленности; около 60 тысяч тонн в год).

Ведущая компания в сфере нефтепереработки и производства нефтехимической продукции - «Orpic»; ей принадлежат нефтеперерабатывающий завод в Мине-эль-Фахале (1982; мощность 39 миллионов барр./год) и 3 предприятия в индустриальной зоне Сухара: нефтеперерабатывающий завод (2006; мощность 41 миллион барр./год) и комплексы по производству полипропилена, метанола и ароматических углеводородов. Среди важнейших нефтехимических предприятий - завод компании «OCTAL Petrochemicals» в Салале по производству листового и гибкого полиэтилентерефталата (используется как сырьё для производства пищевого упаковочного материала), один из самых крупных в мире (мощность около 550 тысяч тонн в год; продукция экспортируется главным образом в европейские страны и США). Основная продукция химической промышленности - минеральные удобрения. Завод индийско-оманской компании OMIFCO в индустриальной зоне города Сур специализируется на выпуске аммиака и карбамида (250 тысяч тонн аммиака и 1,65 миллиона тонн гранулированного карбамида в год). Новый крупный комплекс пущен в эксплуатацию в 2009 году в индустриальной зоне Сухара (принадлежит компании «Sohar International Urea & Chemical Industries»; включает предприятие по производству аммиака мощностью 2 тысяч т/сут и 2 предприятия по производству карбамида общей мощностью 3,5 тысяч т/сут).

Ведётся добыча мрамора (около 590 тысяч тонн в 2009 году; 220 тысяч тонн в 2005 году; главным обрвзом в вилайете Ибри в губернаторстве Эз-Захира и губернаторстве Эль-Бурайми), известняка (около 8 миллионов тонн в 2009 году; 2,5 миллионов тонн в 2005 году) и др. Производство цемента 4,5 миллионов тонн (2010). Ведущие производители: компания «Oman Cement Company» (завод в индустриальной зоне Русайль; мощность 2,5 миллионов тонн в год), «Raysut Cement Company» (завод близ города Салала, около 2,5 миллионов тонн) и «Al Madina Cement Company» (завод в Вади-Саа, губернаторство Эль-Бурайми; 0,9 миллиона тонн). Действуют предприятия по переработке рыбы, обработке фиников, пошиву одежды. Традиционно развито кустарно-ремесленное кожевенное, красильное (на основе местной растительной краски) производство, изготовление тканей и ковров ручной работы, ювелирных украшений и предметов домашнего обихода из меди, серебра и золота (основные центры - Маскат и Сухар), парфюмерной продукции (главный центр - Салала).

Сельское хозяйство

Собственное производство обеспечивает потребности в продовольствии примерно наполовину. Развитие аграрного сектора ограничено незначительной площадью пригодных для обработки земель. Всего обрабатываются около 73,5 тысяч га (около 0,24% территории страны; 2009), из них более половины занимают плантации финиковой пальмы и сады. Наиболее плодородные земли приурочены к узким прибрежным равнинам губернаторств Эль-Батина Северная, Эль- Батина Южная и Дофар. Главная сельскохозяйственная культура - финики (валовой сбор около 268 тысяч тонн, 2011; 8-е место в мире). Выращивают также бананы (61,6 тысяч тонн, 2011), манго и гуаву (8,9 тысяч тонн), лимоны (6,5 тысяч тонн), папайю, арбузы (18,6 тысяч тонн) и др. бахчевые культуры, овощи (томаты - 53,7 тысяч тонн, острый перец - 12,3 тысяч тонн, лук, чеснок, цветная капуста, баклажаны, огурцы, морковь), картофель, технические (подсолнечник, сахарный тростник, табак) и зерновые (в основном сорго, кукуруза, пшеница) культуры, масличную пальму. Большая часть продукции (за исключением фиников) потребляется внутри страны. Валовой сбор (тысяч тонн, 2010) фруктов 365,5, овощей и картофеля - 270,2, зерновых - свыше 48,4, зернофуражных культур - 865,6. Животноводство преимущественно экстенсивное. Основная часть поголовья - мелкий рогатый скот (козы - свыше 1,7 миллиона голов, овцы - 388,6 тысяч голов, 2010). Крупный рогатый скот (около 332,8 тысяч голов) используется главным образом как тягловая сила; традиционно разводят верблюдов (около 130 тысяч голов, 2001). Улов рыбы 165 тысяч тонн (2010, в том числе 147 тысяч тонн - традиционными способами); около половины рыбы экспортируется (в свежем, солёном и сушёном виде). Основной рыболовный порт - Барка. Добыча жемчуга, лов черепах (на побережье Аравийского моря).

Транспорт.

Общая протяжённость автодорог с твёрдым покрытием свыше 28 тысяч км (2010). Основная автомагистраль Эль-Кабиль - Ибри - Назва - Адам - Хайма - Даука - Тамарит - Салала связывает северные и южные районы страны. Вдоль побережья Оманского залива проложено скоростное шоссе Маскат - Сухар - Шинас - Дубай (ОАЭ). Морской торговый флот насчитывает 4 морских судна: 1 химовоз, 1 пассажирское и 2 грузопассажирских; под флагами других стран ходят 15 оманских судов. Крупнейшие морские порты: Салала (грузооборот около 7,2 миллионов тонн в 2012 году, в том числе 2,75 миллиона контейнеров ДФЭ; ввоз продовольствия, стройматериалов, живого скота; вывоз нефти и др.) и Султана Кабуса в Матрахе (близ Маската; около 5 миллионов тонн в 2010 году; главным образом ввоз продовольствия, стройматериалов и др.; вывоз фиников, рыбы; действуют круизный и паромный терминалы). Главный нефтеэкспортный порт страны - Мина-эль-Фахаль (вывезено около 37,3 миллионов тонн нефти, 2010; танкеры заправляются в нескольких километрах от берега из подводных нефтепроводов). Международные аэропорты близ Маската (свыше 7,5 миллионов пассажиров в 2012; сооружается новый терминал на 12 миллионов пассажиров, сдача в эксплуатацию намечена на 2014 год) и в Салале (около 0,5 миллионов). Протяжённость газопроводов 4,2 тысяч км, нефтепроводов - около 3,6 тысяч км, нефтепродуктопроводов - 263 км (2010).

Внешняя торговля

Объём внешнеторгового товарооборота 71,8 миллиардов долларов (2012), в том числе экспорт - 48,43 миллиардов долларов, импорт - 23,37 миллиардов долларов. Основные статьи экспорта - нефть и сжиженный природный газ, рыба, металлопродукция. Главные торговые партнёры по экспорту (% стоимости, 2011): Китай 30,2, Республика Корея 10,9, ОАЭ 10,6, Япония 10,4, Индия 9,2, Таиланд 5,3, США 4,6. Ввозится промышленное и транспортное оборудование, продовольствие (в основном пшеница, рис, пальмовое масло и сахар), нефтепродукты, потребительские товары, стройматериалы и др., главным образом из ОАЭ (27,7% стоимости, 2011), Японии (11,9%), США (6,1%), Индии (5,4%), Китая (4,2%), Саудавской Аравии (4,1%), Германии (4,0%).

Вооружённые силы

Вооруженные силы (ВС) Омана насчитывают 42,6 тысяч человек (2011, включая иностранный персонал 2 тысячи человек) и состоят из Сухопутных войск (СВ), ВВС, ВМС и королевской гвардии. Военизированные формирования - свыше 4,4 тысяч человек, в том числе силы местной обороны (около 4 тысяч человек), береговая охрана и воздушная полиция (авиационное крыло). Военный годовой бюджет 4,02 миллиарда долларов (2009).

Главнокомандующим ВС является глава государства - султан, осуществляющий общее руководство через штаб ВС и МО. Штаб ВС отвечает за боевую и оперативную готовность и повседневную деятельность войск, МО ведает материально-техническим обеспечением и комплектованием личного состава. Непосредственное руководство видами ВС осуществляют командующие через подчинённые им штабы.

СВ (25 тысяч человек) являются основой ВС и организационно сведены в 3 штаба бригад (бронетанковая и 2 пехотных), 13 полков [2 бронетанковых, 1 разведывательная, 4 артиллерийских, 3 пехотных, 1 парашютно-десантный, 1 зенитной артиллерии и 1 инженерный (полки имеют численность около батальона)] и отдельную разведывательную роту. На вооружении СВ находятся 154 танка (в том числе 37 лёгких), 137 БРМ, свыше 200 БТР, 233 орудия полевой артиллерии (в том числе 108 буксируемых), 24 самоходные гаубицы, свыше 100 миномётов, около 90 ПУ ПТУР, 26 зенитных артиллерийских установок и 54 ПЗРК. ВВС (5 тысяч человек) организационно сведены в эскадрильи (1 истребительно-бомбардировочная, 3 истребительных, 3 транспортные, 1 учебная и 2 вертолётные) и 2 дивизиона зенитных управляемых ракет. На вооружении ВВС 54 боевых, 16 транспортных и 26 учебных самолётов, около 60 вертолётов, 40 ПУ зенитных управляемых ракет. Основные военно-воздушные базы - Масира, Маскат, Салала, Эс-Сиб. ВМС (4,2 тысячи человек) состоят из подразделений боевых кораблей и вспомогательных судов. На вооружении ВМС 2 корвета, 4 ракетных катера, 3 патрульных корабля, 4 патрульных катера, танкодесантный корабль, 4 десантных катера, транспортное судно и учебно-парусное судно. Основные пункты базирования - Вудам, Райсут, Альви, Ганам, Маскат. В составе королевской гвардии (6,4 тысяч человек) - бригада, 2 полка специального назначения, авиационный отряд и эскадра яхт. На вооружении: 9 лёгких танков, свыше 70 БТР, 6 орудий полевой артиллерии, противотанковые и зенитные средства, 5 самолётов, 6 вертолётов, 2 королевские яхты и вспомогательные суда. Береговая охрана (около 400 человек) имеет свыше 35 патрульных катеров. Всё оружие и военная техника иностранного производства.

Комплектование регулярных ВС на контрактной основе. Подготовка рядового состава - в частях и учебных центрах, сержантов - в военных школах, офицеров - в офицерском училище и штабном колледже, а также за рубежом (в основном в США, Великобритании и Германии). Мобилизационные ресурсы составляют около 800 тысяч человек, в том числе годных к военной службе 450 тысяч человек. На территории Омана размещены военные базы и другие военные объекты ВС США.

Здравоохранение

В Омане на 100 тысяч жителей приходится 181 врач, 392 лица среднего медицинского персонала и акушерок, 33 фармацевта, 19 стоматологов (2009); больничных коек - 19 на 10 тысяч жителей (2009). Общие расходы на здравоохранение составляют 3% ВВП (бюджетное финансирование - 73,2%, частный сектор - 17,8%) (2009). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют: Основной закон (1996); законы о контроле над наркотиками и психотропными веществами (1999), о труде (2003); султанский указ о компетенции Минестерства здравоохранения (2002); декрет Минздрава об исполнении и применении международных норм здравоохранения (2008). Система здравоохранения направлена на улучшение качества медицинской и реабилитационной помощи, безопасности пациента. Медицинские услуги оказывают Министерство здравоохранения, учреждения Министерства обороны, нефтепромыслов, королевской полиции. Государственная медицинская помощь общедоступна, развивается сектор частной медицины. Правительство контролирует соблюдение стандартов в обоих секторах. Медицинская помощь оказывают районные больницы. Наиболее распространённые инфекции - малярия, туберкулёз, корь, трахома (2009). Основные причины смерти: сердечно-сосудистые заболевания, гипертоническая болезнь, диабет, злокачественные новообразования, травматизм (2010). Зоны отдыха и морских купаний: Савади, Салала и др.

Спорт

Олимпийский комитет Омана создан и признан МОК в 1982 году. Спортсмены Омана участвуют в Олимпийских играх с 1984 года (Лос-Анджелес); призовых мест не завоёвано (на 1.1.2014 года). Наиболее популярный вид спорта - футбол. Оманская футбольная ассоциация (основана в 1978 году) с 1979 года член АФК (Азиатской конфедерации футбола) и с 1980 года член ФИФА. С 1976 года футболисты сборной команды Омана участвуют в Кубке наций Персидского залива, трижды состязания проходили в Омане (1984, 1996, 2009 годы); лучший результат - 1-е место в 2009 году. Юношеская сборная команда Омана по футболу - чемпион Азии (1996). Крупнейшие стадионы страны расположены в Маскате: «Эль- Шортса» (45 тысяч мест) и «Султан Кабус» (40 тысяч мест). Развитию футбола способствовало приглашение известных иностранных тренеров, в том числе К.А. Торреса (Бразилия) и Й. Венглоша (Словакия). Среди других видов спорта наиболее популярны: водные (виндсёрфинг, дайвинг, парусный, воднолыжный и др.), скалолазание, гонки на верблюдах, бокс, лёгкая атлетика, стрельба.

Средства массовой информации

Издаются ежедневные газеты на арабском языке (все - в городе Маскат): «Аль-Ватан» («Родина»; с 1971 года; тираж около 23 тысяч экземпляров), «Оман» (с 1972 года; около 16 тысяч экземпляров). На английском языке выходят (все - в городе Маскат): газеты «Oman Daily Observer» (с 1981 года; около 22 тысяч экземпляров), «Muscat Daily» (c 2009 года; 25 тысяч экземпляров), «Oman Tribune» (с 2004 года), «TheWeek» (с 2003 года), еженедельный журнал «Times of Oman» (с 1975 года; около 15 тысяч экземпляров). Радиовещание с 1970 года, телевидение с 1974 года. Трансляцию радиопередач осуществляет «Sultanate of Oman Radio», телепередач - «Oman Television» (все - в городе Маскат). Национальное информационное агентство (основано в 1984 году, город Маскат) - Oman News Agency (ONA).

Архитектура и изобразительное искусство

Истоки художественной культуры на территории Омана, во многом близкой искусству древнего Йемена, восходят к эпохе неолита. С переходом к оседлости появились первые стационарные постройки (каменные и пальмовые) и погребения с большим количеством инвентаря (некрополь в Рас-эль-Хамре, близ Маската, начало 4-го тысячелетия до н. э.; керамика, украшения из жемчуга). С 3-го тысячелетия до н. э. появляются крупные каменные сооружения: раскопки поселений в Бате, Эль-Хутме и Эль-Айне близ Ибри (включены в список Всемирного наследия) выявили руины башенных крепостей, многокомнатных каменных жилищ и круглых однокамерных гробниц-толосов. В регионах Эд-Дахилия, Эш-Шаркия и Эль-Батина обнаружены части обширной системы ирригационных каналов - «афладж» (2500 до н. э. - 500 н. э.; включены в список Всемирного наследия). В захоронениях этого периода встречаются каменные и медные орудия, печати, привозные керамические сосуды месопотамского производства и близкие им по стилю местные изделия из красной глины с раскрашенным геометрическим узором, изготовленные на гончарном круге. Древнейшие памятники изобразительного искусства на территории Омана - наскальные росписи и петроглифы с изображениями людей, животных, сцен охоты [Эль-Ахдар, Хасат-Бин-Сульт (Хасат-Бани-Сальт), 4-3-е тысячелетие до н. э.]. Во 2-й половине 3-го тысячелетия до н. э. (после 2300 года) появился новый тип каменных сосудов - разнообразные по форме чаши и вазы с просверлённым орнаментом. После 250 года до н. э. территории региона Эль-Батина (побережье Оманского залива) последовательно входили в зону распространения парфянской, с III века н. э. - сасанидской культуры (остатки крепости в Эр-Рустаке; керамика, печати, бронзовая посуда с зооморфными узорами, украшения и оружие из некрополя в Самад-эш-Шан, регион Эш-Шаркия). К периоду расцвета в I веке н. э. торговых городов [Самхарам (порт Хор-Рори), Эль-Балид (современная Салала) и др.] на Дороге ароматов (аравийская ветвь Великого шёлкового пути) относятся раскопанные на их территориях остатки каменных построек (храмы местных астральных божеств - прямоугольные в плане, с плоским перекрытием на столбах; многоэтажные дворцы, жилые дома), бронзовые изделия (антропоморфная и зооморфная скульптура, посуда, оружие), расписная керамика, каменные амулеты, монеты.

С VII века художественная культура Омана развивалась в русле исламской цивилизации. В культовой архитектуре утвердился локальный тип колонной мечети (обычно без минарета) с плоской кровлей, опирающейся на аркады на круглых или 8-гранных столбах; в декоре (михраб, отдельные детали интерьера) - резной по стуку растительно-геометрический орнамент, эпиграфика [мечети в Бахле (VII век), Джами-аш- Шавазина в Назве (628-635 годы, перестроена в 1529 году), Джами-аль-Кабир в Эль-Балиде (X век, в руинах) и в Манхе (XII век)]. На юге Омана, преимущественно в Дофаре, получила развитие погребальная архитектура (мавзолей имама Мухаммеда бен Али в Мирбате, XII век, кубический, с высоким коническим куполом), напоминающая мемориальное зодчество Хадрамаута (восточный Йемен). На развитие средневекового искусства Омана значительное воздействие оказали художественные культуры Индии и Хадрамаута. В архитектуре Омана вплоть до XX века преимущество отдавалось строительству фортификационных сооружений: от отдельно стоящих каменных и кирпичных оборонительных стен с башнями до внушительного вида крепостей, таких как форты в Бахле (XIII-XIV века, включён в список Всемирного наследия), Сухаре (конец VIII века, перестроен в XV веке), Ибри (XII век), Эр-Рустаке (XIII век, перестроен в 1650 году), Назве (форт Султана бен Саифа аль-Яруби, серндина XVII века), Матрахе (конец XVIII века). Свидетельством возведения укреплённых резиденций служит ансамбль в Джабрине (1675) - прямоугольное в плане сооружение в обхвате стен (тёсаный камень) с 2 круглыми в плане угловыми башнями; в убранстве интерьеров (росписи потолков, резное дерево и стук) просматривается влияние иранского сефевидского искусства. В период португальской экспансии (XVI - начало XVII веков) вдоль северного побережья Омана была создана цепь новых крепостей, старые форты перестраивались в соответствии с принципами европейского фортификационного строительства (Джалали, 1587; Мирани, 1588, обе - в Маскате).

Историч. застройку городов Омана составляют 2-3-этажные кирпичные дома с внутренним двором; уличные фасады выделяются облицовкой белым стуком, узорной кладкой кирпичом (геометрический орнамент), деревянными оконными решётками - «машрабия» и зубчатыми парапетами [Бейт-Надир (XVIII век), Бейт-аль-Франса (1-я половина XIX века, с 1992 года Оманско-французский музей), Бейт-аль-Зубайр (1914), торговый квартал Сур-Лаватия (XVIII век) в Маскате]. Типичные сельские жилища - скромные круглые или квадратные однокомнатные хижины из пальмовых ветвей или битой глины.

В 1970-х годах модернизация страны послужила импульсом к развитию новой архитектуры и градостроительства на основе западного опыта. Участие, наряду с местными, иностранных архитекторов сказалось в разработке проектов, соединяющих элементы модернизма и традиционного исламского зодчества [генплан Маската, архитекторы Дж.Р. Харрис, М. Макия; здания - Оманского банка (1968), Министерства социальных дел и труда (1981, Харрис), Международного аэропорта близ Маската, Министерства финансов (1980-е годы, Макия); все - в Маскате]. С конца 1980-х годов архитектура Омана приобретает черты постмодернизма (здания посольств Франции, 1986-1989 годы, и Великобритании, 1991-1996 годы; оба в Маскате). В строительстве культовых зданий преобладает тенденция следования мамлюкским, османским и могольским образцам (Большая мечеть Султана Кабуса в Маскате, 1995-2002 годы, М. Макия, архитектурное бюро «Quad Design»).

С 1980-х годов в Омане появляются первые художники-станковисты (Анвар Хамис Сония, учившийся в Великобритании, автор пейзажей и жанровых картин в духе реализма). С конца 1980-х - начала 1990-х годов развивается тенденция к сближению арабских художественных традиций и западных течений XX века, преобладают абстрактные композиции, включающие элементы каллиграфии, экспрессионистические и сюрреалистические полотна с исламскими мотивами. В соответствии с правительственной программой поддержки современного искусства в 1988 году в Маскате была учреждена Биеннале молодых художников, в 1992 году создано Оманское общество изящных искусств.

По-прежнему сохраняют значение традиционные художественные промыслы - ювелирное дело (серебряные украшения и парадное оружие с чеканным или филигранным узором), ковроткачество, изготовление медной и глиняной посуды, изделий из кожи (сёдел, конской сбруи), резной деревянной утвари.

Музыка

Музыкальные традиции близки культуре Йемена, в фольклоре заметны черты африканской музыки (например, в ритмической структуре). Основные музыкальные инструменты арабского типа. В Маскате - Королевский оперный театр на 1100 мест (открыт в 2011 году оперой Дж. Верди «Риголетто»; первый театральный сезон начался оперой Дж. Пуччини «Турандот» под руководством П. Доминго); на сцене театра - орган немецкой фирмы «Johannes Klais».

Дополнительная литература:

Бондаревский Г.Л. Английская политика и международные отношения в бассейне Персидского залива: (конец XIX – начало XX в.). М., 1968;

Страны и народы. Зарубежная Азия. Общий обзор. Юго-Западная Азия. М., 1979;

Potts D. T. The Arabian Gulf in antiquity. Oxf., 1990. Vol. 1–2;

Глобальная экологическая перспектива. М., 1999;

Алексеева Н.Н. Современные ландшафты зарубежной Азии. М., 2000.

Owtram F. A Modern history of Oman: formation of the state since 1920. L., 2004;

Limbert M.E. In the time of oil: piety, memory, and social life in an Omani town. Stanford, 2010.

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