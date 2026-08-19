НАВАШИНО

Го­род в Рос­сии, на юго-за­па­де Ни­же­го­род­ской области , центр На­ва­шин­ско­го района.

Нас. 16,4 тыс. чел. (2010, пе­репись). Рас­по­ло­жен на пра­во­бе­ре­жье Оки. Ж.-д. стан­ция.

По­се­ле­ние, с ко­то­ро­го на­чи­на­ет­ся ис­то­рия совр. Н., – дер. Лип­ня (впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1676; позд­нее се­ло, с 1945 ра­бо­чий по­сё­лок). В 1907 близ неё при стро­ив­шей­ся су­до­вер­фи воз­ник пос. Мор­дов­щи­ко­во (Мор­дов­щик; с 1927 ра­бо­чий по­сё­лок). В 1912, с от­кры­ти­ем дви­же­ния по ж.-д. ли­нии Лю­бер­цы – Ар­за­мас, близ по­сёл­ка воз­ник­ла ст. На­ва­ши­но. На вер­фи (ны­не «Ок­ская су­до­верфь») строи­лись реч­ные неф­те­на­лив­ные бар­жи (в т. ч. ти­па «Ели­за­ве­та», гру­зо­подъ­ём­ность до 10,4 т), ре­зер­вуа­ры для хра­нения неф­те­про­дук­тов; в 1935 по­строе­но пер­вое сов. круп­но­тон­наж­ное свар­ное суд­но (неф­те­на­лив­ная бар­жа «Ком­со­мол­ка Су­до­п­ла­то­ва» гру­зо­подъ­ём­но­стью 6 тыс. т). В 1944–54 Мор­дов­щи­ко­во – рай­он­ный центр Горь­ков­ской обл., в 1954–57 Ар­за­мас­ской обл. Го­род Н. об­ра­зо­ван в 1957 слия­ни­ем ра­бо­чих по­сёл­ков Мор­дов­щи­ко­во и Лип­ня. Центр Мор­дов­щи­ков­ско­го (1957–60), На­ва­шин­ско­го (1960–63, с 1965) р-на Горь­ков­ской (с 1990 Ни­же­го­род­ской) обл. Со­хра­ни­лись: со­ору­же­ния су­до­вер­фи в быв. пос. Мор­дов­щи­ко­во (1907), де­рев. до­ма в быв. пос. Лип­ня. Крае­ведч. му­зей.

Дей­ст­ву­ют «Ок­ская су­до­верфь» (уни­вер­саль­ные су­хо­груз­ные су­да сме­шан­но­го пла­ва­ния, кон­тей­не­ро­во­зы, неф­те­на­лив­ные и су­хо­груз­ные бар­жи, тан­ке­ры, а так­же ав­то­до­рож­ные на­плав­ные мос­ты, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ции и др.), за­вод стро­ит. ма­те­риа­лов (си­ли­кат­ный кир­пич). Пред­при­ятия пи­ще­вой пром-сти, по про­из-ву мяг­кой и кор­пус­ной ме­бе­ли.

Близ Н., в с. Де­до­во, – Спас­ская ц. (1670). На тер­ри­то­рии го­ро­да и рай­она – св. 160 ар­хео­ло­гич. па­мят­ни­ков от ме­зо­ли­та до Сред­не­ве­ко­вья, в т. ч. по­се­ле­ния Во­ло­со­во 1 (3-е тыс. до н. э.) и По­зд­ня­ко­во 1 (сер. 2-го тыс. до н. э.), по ко­то­рым на­зва­ны во­ло­сов­ская куль­ту­ра и по­зд­ня­ков­ская куль­ту­ра; па­мят­ни­ки при­ро­ды, вне­сён­ные в Крас­ную кни­гу РФ, Боль­шое Свя­тое и Свя­тое Сте­пу­рин­ское озё­ра.

Автор статьи: Л. Ю. Ва­рен­цо­ва.

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