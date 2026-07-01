НАВАБШАХ

Го­род в юго-восточной час­ти Па­ки­ста­на , в провинции Синд.

(Ша­хид-Бе­на­зи­ра­бад), Нас. 218,4 тыс. чел. (2012). Рас­по­ло­жен в до­ли­не Ин­да (в 30 км к вос­то­ку от рус­ла ре­ки). Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Че­рез Н. про­хо­дит ж. д. Ка­ра­чи – Пе­ша­вар. Аэ­ро­порт (близ го­ро­да; внутр. авиа­рей­сы).

Ос­но­ван в 1912, вхо­дил в Бом­бей­скую пров. Брит. Ин­дии . По­сле при­ня­тия За­ко­на об управ­ле­нии Ин­ди­ей 1935 в со­ста­ве пров. Синд Брит. Ин­дии, с 1947 в пров. Синд не­за­ви­си­мо­го Па­ки­ста­на. В Н. – Ин­же­нер­но-тех­но­ло­гич. ун-т Ку­эйд-и-Авам (1974), Ме­ж­ду­нар. мед. жен­ский ун-т (1974, совр. назв. и ста­тус с 2009).

Н. – центр с.-х. рай­она (вы­ра­щи­ва­ют рис, хлоп­чат­ник, са­хар­ный тро­ст­ник, ба­на­ны и др.). Пред­при­ятия тек­стиль­ной (хлоп­ча­то­бу­маж­ные и шёл­ко­вые тка­ни), пи­ще­вой (в т. ч. про­из-во са­ха­ра, пе­ре­ра­бот­ка фрук­тов) пром-сти; мы­ло­ва­ре­ние. Кус­тар­ные про­мыс­лы.

Автор статьи: А. С. Буг­ров.

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