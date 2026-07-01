НАВАБШАХ
Город в юго-восточной части Пакистана, в провинции Синд.
(Шахид-Беназирабад), Нас. 218,4 тыс. чел. (2012). Расположен в долине Инда (в 30 км к востоку от русла реки). Узел автомобильных дорог. Через Н. проходит ж. д. Карачи – Пешавар. Аэропорт (близ города; внутр. авиарейсы).
Основан в 1912, входил в Бомбейскую пров. Брит. Индии. После принятия Закона об управлении Индией 1935 в составе пров. Синд Брит. Индии, с 1947 в пров. Синд независимого Пакистана. В Н. – Инженерно-технологич. ун-т Куэйд-и-Авам (1974), Междунар. мед. женский ун-т (1974, совр. назв. и статус с 2009).
Н. – центр с.-х. района (выращивают рис, хлопчатник, сахарный тростник, бананы и др.). Предприятия текстильной (хлопчатобумажные и шёлковые ткани), пищевой (в т. ч. произ-во сахара, переработка фруктов) пром-сти; мыловарение. Кустарные промыслы.
Автор статьи: А. С. Бугров.