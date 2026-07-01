НАУС

НАУС - от­дель­но стоя­щее за пре­де­ла­ми по­се­ле­ния зда­ние для по­гре­бе­ний, как тру­по­по­ло­же­ний, так и очи­щен­ных кос­тей (в т. ч. в ос­суа­ри­ях).

Мо­жет быть из гли­ны, кам­ня или кир­пи­ча, од­но- или мно­го­ка­мер­ным, на­зем­ным или в раз­ной сте­пе­ни уг­луб­лён­ным. Счи­та­ет­ся, что тер­мин греческого про­ис­хо­ж­де­ния (ве­ро­ят­но, свя­зан с ναός - храм); за­им­ст­во­ван арабскими и персидскими ав­то­ра­ми для обо­зна­че­ния лю­бых по­гре­баль­ных не­му­суль­ман­ских по­стро­ек. В ар­хео­ло­гической литературе ча­ще все­го со­от­но­сит­ся с зо­роа­ст­рий­ским по­гре­баль­ным об­ря­дом, пре­ду­смат­ри­ваю­щим из­бе­га­ние кон­так­та ос­тан­ков с зем­лёй. Наус рас­про­стра­не­ны на тер­ри­то­рии Среднего Вос­то­ка, осо­бен­но древ­них зем­ле­дельческих об­лас­тей Средней Азии (Согд, Бак­трия, Хо­резм, сред­нее те­че­ние Сыр­да­рьи), Мар­гиа­ны, восточной Пар­фии и др. Их стро­гая ти­по­ло­гия не соз­да­на.

Наи­бо­лее ран­нее (первая половина III века до н. э.) со­ору­же­ние, ко­то­рое с ого­вор­ка­ми мож­но ква­ли­фи­ци­ро­вать как нау, - мав­зо­лей за сте­на­ми го­ро­ди­ща Ай-Ха­нум (Бак­трия). Это не­мно­го за­глуб­лён­ное пря­мо­уголь­ное со­ору­же­ние с центральным ко­ри­до­ром, пер­пен­ди­ку­ляр­но ко­то­ро­му друг про­тив дру­га на­хо­ди­лись от­кры­тые в ко­ри­дор свод­ча­тые по­гре­баль­ные ка­ме­ры. Позд­нее из­вест­ны мно­го­ка­мер­ные (например, Ай-Ха­нум, Даль­вер­зин-Те­пе, Те­паи-Шах, Пай­кенд, Мерв Древ­ний) и од­но­ка­мерные (Те­па-Шах, Пенд­жи­кент, Ка­фыр-Ка­ла и др.) на­зем­ные квад­рат­ные или пря­мо­уголь­ные в пла­не по­строй­ки. В Северной Бак­трии (например, Да­биль-Кур­ган, Шу­роб-Кур­ган) есть слу­чаи, ко­гда наус со­че­тал квад­рат­ную с ку­поль­ным пе­ре­кры­ти­ем ка­ме­ру для по­ми­наль­ных це­ре­мо­ний и по­гре­баль­ную ка­ме­ру со сво­дом. На тер­ри­то­рии Ча­ча рас­ко­па­ны квад­рат­ные под­зем­ные по­гре­баль­ные со­ору­же­ния с ку­поль­ным пе­ре­кры­ти­ем и длин­ным вхо­дом-дро­мо­сом, ко­то­рые так­же ква­ли­фи­ци­ру­ют как наус.

В ок­ру­ге Мер­ва изу­чал­ся уни­каль­ный нацс IV-VIII веков н. э.: квад­рат­ный в пла­не (34×35 м), с квад­рат­ным дво­ром, по пе­ри­мет­ру ко­то­ро­го рас­по­ло­же­ны по­гре­баль­ные ка­ме­ры. Там од­но­вре­мен­но прак­ти­ко­ва­лись тру­по­по­ло­же­ния и за­хо­ро­не­ния очи­щен­ных кос­тей в со­су­дах, ос­суа­ри­ях, ке­ра­мических гро­бах ци­лин­д­рической фор­мы; в по­след­ний пе­ри­од, на­ря­ду с зо­роа­ст­рий­ски­ми, по­яв­ля­ют­ся син­хрон­ные хри­сти­ан­ские за­хо­ро­не­ния в мо­ги­лах из жжё­но­го кир­пи­ча с вы­клад­кой в ви­де кре­ста; на крыш­ках и стен­ках не­ко­то­рых ос­суа­ри­ев име­лись над­пи­си квад­рат­ным еврейским пись­мом, со­дер­жав­шие име­на усоп­ших, а ино­гда их от­цов. Бо́ль­шая часть наус в Средней Азии пе­ре­ста­ла функ­цио­ни­ро­вать по­сле арабского за­вое­ва­ния и ут­вер­жде­ния ис­ла­ма . Наи­бо­лее позд­ние наусы да­ти­ро­ва­ны концом VIII века.

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