НАУС
НАУС - отдельно стоящее за пределами поселения здание для погребений, как трупоположений, так и очищенных костей (в т. ч. в оссуариях).
Может быть из глины, камня или кирпича, одно- или многокамерным, наземным или в разной степени углублённым. Считается, что термин греческого происхождения (вероятно, связан с ναός - храм); заимствован арабскими и персидскими авторами для обозначения любых погребальных немусульманских построек. В археологической литературе чаще всего соотносится с зороастрийским погребальным обрядом, предусматривающим избегание контакта останков с землёй. Наус распространены на территории Среднего Востока, особенно древних земледельческих областей Средней Азии (Согд, Бактрия, Хорезм, среднее течение Сырдарьи), Маргианы, восточной Парфии и др. Их строгая типология не создана.
Наиболее раннее (первая половина III века до н. э.) сооружение, которое с оговорками можно квалифицировать как нау, - мавзолей за стенами городища Ай-Ханум (Бактрия). Это немного заглублённое прямоугольное сооружение с центральным коридором, перпендикулярно которому друг против друга находились открытые в коридор сводчатые погребальные камеры. Позднее известны многокамерные (например, Ай-Ханум, Дальверзин-Тепе, Тепаи-Шах, Пайкенд, Мерв Древний) и однокамерные (Тепа-Шах, Пенджикент, Кафыр-Кала и др.) наземные квадратные или прямоугольные в плане постройки. В Северной Бактрии (например, Дабиль-Курган, Шуроб-Курган) есть случаи, когда наус сочетал квадратную с купольным перекрытием камеру для поминальных церемоний и погребальную камеру со сводом. На территории Чача раскопаны квадратные подземные погребальные сооружения с купольным перекрытием и длинным входом-дромосом, которые также квалифицируют как наус.
В округе Мерва изучался уникальный нацс IV-VIII веков н. э.: квадратный в плане (34×35 м), с квадратным двором, по периметру которого расположены погребальные камеры. Там одновременно практиковались трупоположения и захоронения очищенных костей в сосудах, оссуариях, керамических гробах цилиндрической формы; в последний период, наряду с зороастрийскими, появляются синхронные христианские захоронения в могилах из жжёного кирпича с выкладкой в виде креста; на крышках и стенках некоторых оссуариев имелись надписи квадратным еврейским письмом, содержавшие имена усопших, а иногда их отцов. Бо́льшая часть наус в Средней Азии перестала функционировать после арабского завоевания и утверждения ислама. Наиболее поздние наусы датированы концом VIII века.