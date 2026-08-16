НАУМОВО
НАУМОВО - село в Куньинском районе Псковской области; Государственный мемориальный музей М. П. Мусоргского.
Расположено на озере Жижицкое.
Впервые Наумово упоминается в 1653 году, вплоть до 1917 года принадлежало дворянскому роду Чириковых, из которого происходила мать М. П. Мусоргского Юлия Ивановна (1807-1865 годы). Сохранившийся комплекс усадьбы сформировался в 1840-1850-х годах, включает деревянный главный дом, флигель, «молочную», амбар и оранжерею. Здесь у деда, И. И. Чирикова, а позднее у дяди и тёти, Н. И. и А. Т. Чириковых, неоднократно в 1839-1866 годах гостил Мусоргский. В 1929-1960 годах на территории усадьбы располагался сельскохозяйственный техникум, в 1960-1970 годах его общежитие. В 1968 году в школе села Жижица её директором А. И. Качновым открыт народный музей Мусоргского.
В 1969 году принято решение об открытии государственного мемориального музея композитора в Наумово (основан в 1970 году), в 1970 году техникум передал музею территорию площадью 4 га, были установлены охранные зоны. В 1972 году во флигеле открыта первая экспозиция, в 1973 году в «молочной» - экспозиция «Быт крестьян XIX века», в 1979 году - экспозиция в главном доме, в 1989 году - экспозиция «Зимний сад» в оранжерее. В 1973 году перед главным домом установлен бюст Мусоргского (скульптор А. М. Измалков). С 1979 года филиал Псковского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника. В 2008 году проведена музеефикация семейного склепа Чириковых на погосте Пошивкино, установлена надгробная плита на могиле матери композитора.
Фондовое собрание насчитывает около 3 тысяч единиц хранения; среди наиболее ценных экспонатов: ноты «Подпрапорщик-польки» (1852 год; первое музыкальное произведение М. П. Мусоргского, созданное им в 13 лет), клавир оперы «Борис Годунов» (1874 год, издание В. Бесселя) с автографами композитора, 2 кресла из усадьбы Мусоргских, серебряные ложки столовые и чайные с вензелем Мусоргских и др.; ноты с автографами композиторов Н. А. Римского-Корсакова, М. А. Балакирева. С 1995 года ежегодно Наумово является одним из мест проведения фестиваля русской музыки.
Близ Наумова находится деревня Карево (входит в охранную зону музея) - родина М. П. Мусоргского; на месте усадьбы (разорена в конце XIX века) - памятник композитору (1989 год; скульптор В. Х. Думанян, архитектор А. В. Степанов).