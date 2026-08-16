НАУМОВА ГАЛИНА РОМАНОВНА

Российский историк. Доктор исторических наук (1998), профессор кафедры источниковедения (2009), председатель Методического совета по преподаванию отечественной истории на Подготовительном отделении МГУ.

Родилась в 1947 году. В 1971 году окончила исторический факультет МГУ. С 1976 по 1978 год заведовала отделом критики и библиографии в журнале «История СССР». В 1975 году защитила кандидатскую диссертацию на тему «Источники по истории сбытовых монополий в России». С 1978 года работает на кафедре источниковедения исторического факультета МГУ. С 1985 года – председатель Методического совета по преподаванию отечественной истории на Подготовительном отделении МГУ. С 1991 по 1996 год – научный редактор журнала «Былое». В 1998 году защитила докторскую диссертацию на тему «Русская фабрика на этапе капиталистической индустриализации (источники и методы исследования)».

Автор более 150 научных публикаций. Подготовила 11 кандидатов наук и 41 специалиста. В область научных интересов входят история народного хозяйства России, история русской исторической мысли, философия истории, история МГУ имени М.В.Ломоносова, музейное строительство, музейные коллекции, отечественное краеведение.

Сочинения:

Две ветви власти в России и социальная политика 1990-х годов. Севастополь, 2012. (В соавторстве)

Интегральное источниковедение. Итоги и задачи // Проблемы методологии и источниковедения. М.: МГУ, 2006.

Историография истории России. Учебник. М., 2008. (В соавторстве с А.Е.Шикло.)

Массовые источники по социально-экономической истории России периода империализма. М.: Наука, 1979. (глава "Источники по истории монополий и финансового капитала" в соавторстве с В.И.Бовыкиным.)

Московский шелк. М., 1998. (В соавторстве.)

Наше военное родословие // Мы помним. Книга воспоминаний и размышлений поколений. Тула, 2012.

Российские монополии (источниковедческие проблемы). М., 1984.

Русская фабрика (проблемы источниковедения). М., 1998.