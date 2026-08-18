НАУМОВ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ

НАУМОВ ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ - российский режиссёр, сценарист, продюсер, народный артист СССР (1983 год).

Сын ки­но­опе­ра­то­ра Н. С. Нау­мо­ва-Стра­жа (1898-1957 годы). В 1952 году окон­чил ре­жис­сёр­ский факультет ВГИКа (мас­тер­ская И. А. Сав­чен­ко; по­сле ско­ро­по­стиж­ной смер­ти учи­те­ля совместно с А. А. Ало­вым в 1951 году за­вер­шил фильм «Та­рас Шев­чен­ко»). С 1957 года ре­жис­сёр ки­но­сту­дии «Мос­фильм». В 1954-1983 годах ра­бо­тал в со­ав­тор­ст­ве с Ало­вым. Ре­жис­сё­ры де­бю­ти­ро­ва­ли но­ва­тор­ской по ки­но­язы­ку ро­ман­тической дра­мой «Тре­вож­ная мо­ло­дость» (1955 год). Од­ной из пер­вых кар­тин « от­те­пе­ли », по­ло­жив­ших на­ча­ло пе­ре­ос­мыс­ле­нию со­вет­ско­го ми­фа, стал фильм «Па­вел Кор­ча­гин» (1957 год).

В тра­ди­ци­ях экс­прес­сио­низ­ма вы­дер­жа­на при­клю­ченческая ки­но­по­весть «Ве­тер» (1959 год). В фильме «Мир вхо­дя­ще­му» (1961 год, премия Международного кинофестиваля в Ве­не­ции), по сти­ли­сти­ке тя­го­тев­шем к сим­во­лиз­му, впер­вые в отечественном ки­но в па­ци­фи­ст­ском клю­че во­пло­ще­на те­ма Великой Отечественной вой­ны (не­ожи­дан­но воз­ник­ший мо­тив со­стра­да­ния к по­бе­ж­дён­но­му вра­гу вы­звал рез­кую официальную кри­ти­ку). Чер­та­ми ост­ро­го гро­те­ска от­ме­чен фильм «Сквер­ный анек­дот» (по од­но­именному рас­ска­зу Ф. М. Дос­то­ев­ско­го, 1966 год, вы­шел на эк­ра­ны в 1987 году) - од­на из пер­вых эк­ра­ни­за­ций, впря­мую апел­ли­рую­щих к современной дей­ст­ви­тель­но­сти.

Са­ти­рический рас­сказ обер­нул­ся кар­на­валь­ной, фар­со­вой прит­чей, раз­мыш­ле­ни­ем о про­ти­во­ре­чи­ях российской мен­таль­но­сти. Эк­ра­ни­за­ции 1970-х годов ха­рак­те­ри­зу­ют­ся мас­штаб­но­стью и жи­во­пис­но­стью ис­пол­не­ния: тра­ги­фар­со­вая фре­ска «Бег» по про­из­ве­де­ни­ям М. А. Бул­га­ко­ва (1971 год), мно­го­се­рий­ная «Ле­ген­да о Ти­ле» по мо­ти­вам ро­ма­на Ш. Де Кос­те­ра (1977 ). Филь­мы «Те­ге­ран-43» (1981 год, главная премия Международного кинофестиваляв Мо­ск­ве) и «Бе­рег» (1984 год; Государственная премия СССР, 1985 год), объ­е­ди­няю­щие в се­бе осо­бен­но­сти зри­тель­ско­го и ав­тор­ско­го ки­не­ма­то­гра­фа, свя­зы­ва­ет горь­ко-пес­си­ми­стическая ин­то­на­ция, обу­слов­лен­ная тра­гическими ито­га­ми XX века.

Осо­бой уда­чей Наумова ста­ла иро­ни­че­ски-аван­тюр­ная ки­но­по­весть «Де­сять лет без пра­ва пе­ре­пис­ки» (1990 год). Сре­ди др. филь­мов: «Вы­бор» (1987 год), «За­кон» (1989 год), «Бе­лый празд­ник» (1994 год), «Ча­сы без стре­лок» (2001 год), «Джо­кон­да на ас­фаль­те» (2007 год). Ав­тор и со­ав­тор сце­на­ри­ев многих сво­их и др. филь­мов. Вы­сту­па­ет так­же как про­дю­сер. С 1987 года ру­ко­во­ди­тель сту­дии «Со­юз» ки­но­кон­цер­на «Мос­фильм». В 1980-2000 годах пре­по­да­вал во ВГИКе, профессор (с 1984 года).