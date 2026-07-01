НАУМОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ
НАУМОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ - российский пианист, педагог и композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1976 год).
В 1950 году окончил Московскую консерваторию по классу композиции А. Н. Александрова (занимался также у В. Я. Шебалина), в 1951 году - по классу фортепиано Г. Г. Нейгауза. В 1953-1955 годах преподавал теоретические дисциплины и композицию в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных, с 1955 года - фортепиано в Московской консерватории (был ассистентом Нейгауза, с 1963 года вёл самостоятельный класс, с 1972 года профессор).
Знаток пианистичной культуры, «страстный, неутомимый педагог» (определение Нейгауза). Среди учеников: пианисты В. В. Виардо, И. Д. Виноградова, А. В. Гаврилов, Д. Г. Галынин, А. Б. Диев, В. К. Ересько, А. Е. Кобрин, А. Б. Любимов, А. А. Наседкин, Б. В. Петрушанский, А. Ф. Султанов, К. А. Щербаков; композиторы и пианисты В. П. Лобанов, А. В. Чайковский. Среди музыкальных сочинений - фортепианная соната, песни.