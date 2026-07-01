НАУМОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ

НАУМОВ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ - российский пианист, педагог и композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР (1976 год).

В 1950 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су ком­по­зи­ции А. Н. Алек­сан­д­ро­ва (за­ни­мал­ся так­же у В. Я. Ше­ба­ли­на), в 1951 году - по клас­су фортепиано Г. Г. Ней­гау­за . В 1953-1955 годах пре­по­да­вал тео­ре­тические дис­ци­п­ли­ны и ком­по­зи­цию в Государственном музыкально-пе­да­го­гическом институте имени Гне­си­ных, с 1955 года - фортепиано в Московской консерватории (был ас­си­стен­том Ней­гау­за, с 1963 года вёл са­мо­сто­ятельный класс, с 1972 года профессор).

Зна­ток пиа­ни­стичной куль­ту­ры, «стра­ст­ный, не­уто­ми­мый пе­да­гог» (оп­ре­де­ле­ние Ней­гау­за). Сре­ди уче­ни­ков: пиа­ни­сты В. В. Ви­ар­до, И. Д. Ви­но­гра­до­ва, А. В. Гав­ри­лов, Д. Г. Га­лы­нин, А. Б. Ди­ев, В. К. Ересь­ко, А. Е. Коб­рин, А. Б. Лю­би­мов, А. А. На­сед­кин , Б. В. Пет­ру­шан­ский, А. Ф. Сул­та­нов, К. А. Щер­ба­ков; ком­по­зи­то­ры и пиа­ни­сты В. П. Ло­ба­нов, А. В. Чай­ков­ский. Сре­ди музыкальных со­чи­не­ний - фортепианная со­на­та, пес­ни.