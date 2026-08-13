НАУМ ОХРИДСКИЙ
НАУМ ОХРИДСКИЙ - болгарский церковный писатель и просветитель, ученик Кирилла и Мефодия, один из основоположников славянского богослужения и религиозной литературы в Болгарии, святой.
Согласно пространному житию, Наум Охридский происходил из Болгарии. Его имя до пострижения и обстоятельства принятия им монашества (не позднее 885 года) неизвестны. Зимой 867/868 года был рукоположен, вероятно, сначала в диаконы, а затем в священники в Риме папой Адрианом II. В 863-885 годах в составе миссии Кирилла и Мефодия Наум Охридский вёл активную проповедническую и переводческую деятельность в Великой Моравии.
После смерти архиепископа Мефодия, когда его сотрудники подверглись преследованию со стороны немецкого духовенства и были изгнаны из Великой Моравии (885 год), Наум Охридский вместе с Климентом Охридским и Ангеларием прибыли в Болгарию, где князь Борис I обеспечил им условия для жизни, литературной деятельности и подготовки славянского духовенства. После ухода Климента Охридского в юго-западные земли Болгарского государства для распространения там славянского богослужения Наум Охридский стал фактическим руководителем миссии в болгарской столице Преславе, инициировал там составление богослужебных и церковно-учительных книг. В 893/894 году вместо Климента Охридского, рукоположенного в епископы, Наум Охридский возглавил просветительскую деятельность в области Кутмичевица с центром в городе Девол. Около 900 года он переселился в монастырь близ города Охрид, где продолжил заниматься подготовкой священнослужителей. Около 905 года основал на берегу Охридского озера монастырь во имя Архангелов Михаила и Гавриила (ныне известен как монастырь Святого Наума), сохранившиеся здания которого относятся к XVI-XIX векам.
О литературном творчестве Наума Охридского известно мало; по-видимому, он занимался в основным переводами с греческого. Им написан также канон апостолу Андрею Первозванному с акростихом по начальным буквам тропарей. Наум Охридский был канонизирован, вероятно, вскоре после кончины. Известны два его славянского жития (древнейшее из которых составлено ещё в X веке) и греческое (не позднее XVII века). В Болгарской и Сербской православных церквах он почитается как один из покровителей Охридской архиепископии (учреждена в 1018 году), самостоятельно (день памяти 20 июня) и в составе т. н. святых седьмочисленников (Кирилл и Мефодий с ближайшими учениками, 27 июля); по календарю Русской православной церкви день памяти Наума Охридского - 27 июля (9 августа). Его мощи находятся в основанном им монастыре. Одно из древнейших изображений Наума Охридского - икона середины XIV века (Галерея икон, Охрид).