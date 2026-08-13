НАУМ ОХРИДСКИЙ

НАУМ ОХРИДСКИЙ - болгарский цер­ков­ный пи­са­тель и про­све­ти­тель, уче­ник Ки­рил­ла и Ме­фо­дия , один из ос­но­во­по­лож­ни­ков славянского бо­го­слу­же­ния и религиозной ли­те­ра­ту­ры в Бол­га­рии, свя­той.

Со­глас­но про­стран­но­му жи­тию, Наум Охридский про­ис­хо­дил из Бол­га­рии. Его имя до по­стри­же­ния и об­стоя­тель­ст­ва при­ня­тия им мо­на­ше­ст­ва (не позд­нее 885 года) не­из­вест­ны. Зи­мой 867/868 года был ру­ко­по­ло­жен, ве­ро­ят­но, сна­ча­ла в диа­ко­ны, а за­тем в свя­щен­ни­ки в Ри­ме па­пой Ад­рианом II. В 863-885 годах в со­ста­ве мис­сии Ки­рил­ла и Ме­фо­дия Наум Охридский вёл ак­тив­ную про­по­вед­ническую и пе­ре­водческую дея­тель­ность в Ве­ли­кой Мо­ра­вии.

По­сле смер­ти ар­хи­епископа Ме­фо­дия, ко­гда его со­труд­ни­ки под­верг­лись пре­сле­до­ва­нию со сто­ро­ны немецкого ду­хо­вен­ст­ва и бы­ли из­гна­ны из Ве­ли­кой Мо­ра­вии (885 год), Наум Охридский вме­сте с Кли­мен­том Ох­рид­ским и Ан­ге­ла­ри­ем при­бы­ли в Бол­га­рию, где князь Бо­рис I обес­пе­чил им ус­ло­вия для жиз­ни, литературной дея­тель­но­сти и под­го­тов­ки славянского ду­хо­вен­ст­ва. По­сле ухо­да Кли­мен­та Ох­рид­ско­го в юго-западные зем­ли Бол­гар­ско­го государства для рас­про­стра­не­ния там славянского бо­го­слу­же­ния Наум Охридский стал фак­тическим ру­ко­во­ди­те­лем мис­сии в болгарской сто­ли­це Пре­сла­ве, ини­ции­ро­вал там со­став­ле­ние бо­го­слу­жеб­ных и цер­ков­но-учи­тель­ных книг. В 893/894 году вме­сто Кли­мен­та Ох­рид­ско­го, ру­ко­по­ло­жен­но­го в епи­ско­пы, Наум Охридский воз­гла­вил про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность в об­лас­ти Кут­ми­че­ви­ца с цен­тром в городе Де­вол. Около 900 года он пе­ре­се­лил­ся в мо­на­стырь близ города Ох­рид, где про­дол­жил за­ни­мать­ся под­го­тов­кой свя­щен­но­слу­жи­те­лей. Около 905 года ос­но­вал на бе­ре­гу Ох­рид­ско­го озе­ра мо­на­стырь во имя Ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла (ны­не из­вес­тен как монастырь Святого Нау­ма), со­хра­нив­шие­ся зда­ния ко­то­ро­го от­но­сят­ся к XVI-XIX векам.

О литературном твор­че­ст­ве Наума Охридского из­вест­но ма­ло; по-ви­ди­мо­му, он за­ни­мал­ся в основным пе­ре­во­да­ми с гре­че­ско­го. Им на­пи­сан так­же ка­нон апостолу Ан­д­рею Пер­во­зван­но­му с ак­ро­сти­хом по на­чаль­ным бу­к­вам тро­па­рей. Наум Охридский был ка­но­ни­зи­ро­ван, ве­ро­ят­но, вско­ре по­сле кон­чи­ны. Из­вест­ны два его славянского жи­тия (древ­ней­шее из ко­то­рых со­став­ле­но ещё в X веке) и гре­че­ское (не позд­нее XVII века). В Бол­гар­ской и Сербской пра­во­слав­ных церк­вах он по­чи­та­ет­ся как один из по­кро­ви­те­лей Ох­рид­ской ар­хи­епи­ско­пии (уч­ре­ж­де­на в 1018 году), са­мо­стоя­тель­но (день па­мя­ти 20 ию­ня) и в со­ста­ве т. н. свя­тых седь­мо­чис­лен­ни­ков ( Ки­рилл и Ме­фо­дий с бли­жай­ши­ми уче­ни­ка­ми, 27 ию­ля); по ка­лен­да­рю Русской пра­во­слав­ной церк­ви день па­мя­ти Наума Охридского - 27 ию­ля (9 августа). Его мо­щи на­хо­дят­ся в ос­но­ван­ном им мо­на­сты­ре. Одно из древ­ней­ших изо­бра­же­ний Наума Охридского - ико­на середины XIV века (Га­ле­рея икон, Ох­рид).