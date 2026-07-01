НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - коренная трансформация науки , техники, технологии производства, а также всего уклада жизни людей, связанная с превращением науки как непосредственной производственной силы в решающий фактор общественного развития.

НТР рас­смат­ри­ва­ет­ся как но­вей­ший этап на­уч­но-тех­ни­че­ско­го про­грес­са, а её на­ча­ло обыч­но от­но­сят к середине XX века.

Внут­ри­на­уч­ные пред­по­сыл­ки НТР свя­за­ны пре­ж­де все­го с дос­ти­же­ния­ми точ­ных и ес­тественных на­ук конца XIX - начала XX веков - от­кры­ти­ем элек­тро­на, яв­ле­ния ра­дио­ак­тив­но­сти, пре­вра­ще­ния хи­мических эле­мен­тов, кван­то­вой ме­ха­ни­ки, тео­рии от­но­си­тель­но­сти, фун­даментальных кле­точ­ных про­цес­сов. По­яв­ле­ние ки­бер­не­ти­ки и ав­тома­ти­зированных вы­чис­лительных средств (ком­пь­ю­те­ров) обу­сло­ви­ло бы­строе раз­ви­тие мик­ро­элек­тро­ни­ки, спо­соб­ст­во­вав­шее ав­то­ма­ти­за­ции хра­не­ния и об­ра­бот­ки ог­ром­ных мас­си­вов ин­фор­ма­ции с по­мощью су­пер­ком­пь­ю­те­ров. Основными пу­тя­ми реа­ли­за­ции НТР ста­ли ком­плекс­ная ав­то­ма­ти­за­ция про­из­вод­ст­ва, управ­ле­ния и ин­фор­мационных про­цес­сов, от­кры­тие и ис­поль­зо­ва­ние но­вых ви­дов энер­гии, соз­да­ние ма­те­риа­лов с за­дан­ны­ми свой­ст­ва­ми (на­но­тех­но­ло­гия, на­но­ма­те­риа­лы, на­но­элек­тро­ни­ка), био­тех­но­ло­гии. Ис­сле­до­ва­ния атом­ной энер­гии, а за­тем ос­вое­ние кос­мо­са при­ве­ли к ор­га­ни­за­ции круп­ных государственных про­ек­тов, со­еди­няю­щих нау­ку и про­мыш­лен­ность, соз­да­нию мас­штаб­ных на­учно-про­из­водственных ком­плек­сов.

Со­ци­аль­ные из­ме­не­ния, обу­сло­вив­шие и со­про­во­ж­дав­шие НТР, впи­сы­ва­ют­ся в об­щий кон­текст про­цес­сов мо­дер­ни­за­ции. НТР ока­зы­ва­ет не­по­средственное влия­ние на все сфе­ры со­вме­ст­ной дея­тель­но­сти лю­дей (про­из­вод­ст­во, по­треб­ле­ние, ком­му­ни­ка­цию, об­ра­зо­ва­ние, рек­реа­цию), она ста­ла ка­та­ли­за­то­ром транс­фор­ма­ций в со­цио­куль­тур­ной сфе­ре - ур­ба­ни­за­ции и фор­ми­ро­ва­ния сре­ды горо­дов-ме­га­по­ли­сов, ин­тер­на­цио­на­ли­за­ции мас­со­вой куль­ту­ры и средств мас­со­вой ком­му­ни­ка­ции, вы­хо­да на­учно-тех­нического со­труд­ни­че­ст­ва на ме­ж­ду­народный уро­вень. В со­цио­ло­гических тео­ри­ях второй половины XX века НТР свя­зы­ва­ет­ся с пе­ре­хо­дом от ин­ду­ст­ри­аль­но­го к по­стин­ду­ст­ри­аль­но­му об­ще­ст­ву , для ко­то­ро­го ха­рак­тер­ны при­ори­тет ин­фор­ма­ци­он­ной и об­слу­жи­ваю­щей сфер, пе­ре­ход от клас­со­вой к про­фес­сио­наль­ной мо­де­ли стра­ти­фи­ка­ции, ве­ду­щая роль на­учных элит в пуб­лич­ной по­ли­ти­ке и управ­ле­нии, вы­со­кая сте­пень гло­баль­ной ин­те­гра­ции в эко­но­ми­ке и куль­ту­ре (смотрите так­же Ин­фор­ма­ци­он­ное об­ще­ст­во ).

Фе­но­мен НТР не­од­но­знач­но оце­ни­ва­ет­ся в современной фи­ло­со­фии и со­цио­ло­гии. Сло­жи­лись два основных под­хо­да к его ос­мыс­ле­нию - оп­ти­ми­сти­че­ский (сци­ен­ти­ст­ский), ко­то­рый опи­сы­ва­ет НТР как за­ко­но­мер­ный этап, обес­пе­чи­ваю­щий даль­ней­шее по­сту­па­тель­ное раз­ви­тие че­ло­ве­че­ской ци­ви­ли­за­ции, и пес­си­ми­сти­че­ский (ан­ти­сци­ен­ти­ст­ский), кон­цен­три­рую­щий вни­ма­ние на не­га­тив­ных по­след­ст­ви­ях тех­нического раз­ви­тия (эко­ло­гические бед­ст­вия, уг­ро­за ядер­но­го «апо­ка­лип­си­са», воз­мож­но­сти ма­ни­пу­ли­ро­ва­ния со­зна­ни­ем, стан­дар­ти­за­ция дея­тель­но­сти, от­ри­цательное влия­ние тех­ни­ки на ор­га­низм и пси­хи­ку че­ло­ве­ка и т. д.). Од­на­ко при всей раз­но­ре­чи­во­сти трак­то­вок НТР оче­вид­на не­об­ра­ти­мость из­ме­не­ний, прив­не­сён­ных раз­ви­ти­ем но­вых тех­но­ло­гий во все сфе­ры че­ло­ве­че­ской дея­тель­но­сти.

Дополнительная литература:

Ере­мин С. Н., Се­ме­нов Е.В. Нау­ка и об­ра­зо­ва­ние в струк­ту­ре НТР. Но­во­сиб., 1986;

Но­вая тех­но­кра­ти­че­ская вол­на на За­па­де. М., 1986.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)