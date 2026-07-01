НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ - коренная трансформация науки, техники, технологии производства, а также всего уклада жизни людей, связанная с превращением науки как непосредственной производственной силы в решающий фактор общественного развития.
НТР рассматривается как новейший этап научно-технического прогресса, а её начало обычно относят к середине XX века.
Внутринаучные предпосылки НТР связаны прежде всего с достижениями точных и естественных наук конца XIX - начала XX веков - открытием электрона, явления радиоактивности, превращения химических элементов, квантовой механики, теории относительности, фундаментальных клеточных процессов. Появление кибернетики и автоматизированных вычислительных средств (компьютеров) обусловило быстрое развитие микроэлектроники, способствовавшее автоматизации хранения и обработки огромных массивов информации с помощью суперкомпьютеров. Основными путями реализации НТР стали комплексная автоматизация производства, управления и информационных процессов, открытие и использование новых видов энергии, создание материалов с заданными свойствами (нанотехнология, наноматериалы, наноэлектроника), биотехнологии. Исследования атомной энергии, а затем освоение космоса привели к организации крупных государственных проектов, соединяющих науку и промышленность, созданию масштабных научно-производственных комплексов.
Социальные изменения, обусловившие и сопровождавшие НТР, вписываются в общий контекст процессов модернизации. НТР оказывает непосредственное влияние на все сферы совместной деятельности людей (производство, потребление, коммуникацию, образование, рекреацию), она стала катализатором трансформаций в социокультурной сфере - урбанизации и формирования среды городов-мегаполисов, интернационализации массовой культуры и средств массовой коммуникации, выхода научно-технического сотрудничества на международный уровень. В социологических теориях второй половины XX века НТР связывается с переходом от индустриального к постиндустриальному обществу, для которого характерны приоритет информационной и обслуживающей сфер, переход от классовой к профессиональной модели стратификации, ведущая роль научных элит в публичной политике и управлении, высокая степень глобальной интеграции в экономике и культуре (смотрите также Информационное общество).
Феномен НТР неоднозначно оценивается в современной философии и социологии. Сложились два основных подхода к его осмыслению - оптимистический (сциентистский), который описывает НТР как закономерный этап, обеспечивающий дальнейшее поступательное развитие человеческой цивилизации, и пессимистический (антисциентистский), концентрирующий внимание на негативных последствиях технического развития (экологические бедствия, угроза ядерного «апокалипсиса», возможности манипулирования сознанием, стандартизация деятельности, отрицательное влияние техники на организм и психику человека и т. д.). Однако при всей разноречивости трактовок НТР очевидна необратимость изменений, привнесённых развитием новых технологий во все сферы человеческой деятельности.
Дополнительная литература:
Еремин С. Н., Семенов Е.В. Наука и образование в структуре НТР. Новосиб., 1986;
Новая технократическая волна на Западе. М., 1986.