НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ - основана в 1958 году в Москве на базе Государственной научной библиотеки Минвуза СССР.
С 1967 года имеет статус научно-исследовательского института. Находится в ведении Министерства образования и науки РФ. ГПНТБ является координационным центром по методологии комплектования, межбиблиотечного абонемента (МБА), книгообмену, головной организацией по ведению и развитию автоматизированной системы Сводного каталога России и стран СНГ по научно-технической литературе (свыше 800 тысяч записей).
ГПНТБ - лидер в автоматизации библиотечных процессов на базе системы автоматизации библиотек ИРБИС, в использовании информационно-коммуникационных технологий, в т. ч. электронных библиотек, разработке корпоративных библиотечных систем. В фондах ГПНТБ (2011 год) 8 млн. экземпляров, в т. ч. 1,7 млн. - на микроносителях. Прижизненные издания основоположников естественных и технических наук (М. В. Ломоносова, Д. И. Менделеева, Н. Е. Жуковского, Н. И. Лобачевского, К. Э. Циолковского и др.), специализированные собрания (промышленные каталоги, ведомственная литература, неопубликованные переводы, библиографические издания, материалы по экологии и др.).
Библиотека получает бесплатный обязательный экземпляр. Ежегодно обслуживает 116 тыс. читателей. Международный книгообмен с партнёрами (около 500) из 40 стран. Ведёт подготовку и переподготовку кадров на базе Учебно-методического центра. ГПНТБ - учредитель Российской библиотечной ассоциации (РБА), Международной ассоциации пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ЭБНИТ). Издаёт в течение года свыше 30 наименований печатных изданий (в т. ч. журнал «Научные и технические библиотеки» с 1961 года, 12 выпусков).