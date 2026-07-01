НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПУБЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ - ос­но­ва­на в 1958 году в Мо­ск­ве на ба­зе Государственной на­уч­ной библиотеки Мин­ву­за СССР.

С 1967 года име­ет ста­тус научно-исследовательского института. На­хо­дит­ся в ве­де­нии Министерства об­ра­зо­ва­ния и нау­ки РФ . ГПНТБ яв­ля­ет­ся ко­ор­ди­национным цен­тром по ме­то­до­ло­гии ком­плек­то­ва­ния, меж­биб­лио­теч­но­го або­не­мен­та (МБА), кни­го­об­ме­ну, го­лов­ной ор­га­ни­за­ци­ей по ве­де­нию и раз­ви­тию ав­то­ма­ти­зированной сис­те­мы Свод­но­го ка­та­ло­га Рос­сии и стран СНГ по на­учно-тех­нической литературе (свыше 800 тысяч за­пи­сей).

ГПНТБ - ли­дер в ав­то­ма­ти­за­ции биб­лио­теч­ных про­цес­сов на ба­зе сис­те­мы ав­то­ма­ти­за­ции биб­лио­тек ИРБИС, в ис­поль­зо­ва­нии ин­фор­мационно-ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий, в т. ч. элек­трон­ных биб­лио­тек, раз­ра­бот­ке кор­по­ра­тив­ных биб­лио­теч­ных сис­тем. В фон­дах ГПНТБ (2011 год) 8 млн. экземпляров, в т. ч. 1,7 млн. - на мик­ро­но­си­те­лях. При­жиз­нен­ные из­да­ния ос­но­во­по­лож­ни­ков ес­тественных и тех­нических на­ук ( М. В. Ло­мо­но­со­ва , Д. И. Мен­де­лее­ва, Н. Е. Жу­ков­ско­го, Н. И. Ло­ба­чев­ско­го, К. Э. Ци­ол­ков­ско­го и др.), спе­циа­ли­зированные со­б­ра­ния (промышленные ка­та­ло­ги, ве­домственная литература, не­опуб­ли­кованные пе­ре­во­ды, биб­лио­гра­фические из­да­ния, ма­те­риа­лы по эко­ло­гии и др.).

Библиотека по­лу­ча­ет бес­плат­ный обя­за­тель­ный эк­зем­п­ляр. Еже­год­но об­слу­жи­ва­ет 116 тыс. чи­та­те­лей. Ме­ж­ду­народный кни­го­об­мен с парт­нё­ра­ми (около 500) из 40 стран. Ве­дёт под­го­тов­ку и пе­ре­под­го­тов­ку кад­ров на ба­зе Учеб­но-ме­то­дического цен­тра. ГПНТБ - уч­ре­ди­тель Российской биб­лио­теч­ной ас­со­циа­ции (РБА), Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции поль­зо­ва­те­лей и раз­ра­бот­чи­ков элек­трон­ных биб­лио­тек и но­вых ин­фор­мационных тех­но­ло­гий (ЭБНИТ). Из­да­ёт в те­че­ние го­да свыше 30 на­име­но­ва­ний пе­чат­ных из­да­ний (в т. ч. журнал «На­уч­ные и тех­ни­че­ские биб­лио­те­ки» с 1961 года, 12 вы­пус­ков).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)