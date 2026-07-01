НАТЬЯШАСТРА
НАТЬЯШАСТРА - энциклопедический свод, обобщающий традицию развития древнеиндийского театра от истоков до эпохи литературной драмы.
Написан на санскрите в стихах, с небольшим числом прозаических вставок. Индийская традиция приписывает авторство легендарному мудрецу Бхарате. Ядро «Натьяшастра» сформировалось около середины I-го тысячелетия до н. э. Современную форму текст приобрёл во II веке до н. э. - II веке н. э. и к концу этого периода (в I-II веках н. э.) был окончательно кодифицирован, хотя интерполяции продолжались вплоть до VII-VIII веков. Дошедшие до нас рукописи, включающие около 6 тыс. строф (в основном эпическая шлока), также содержат различное число глав - от 36 до 38 - и варианты текста.
До записи «Натьяшастра» передавалась изустно в брахманской среде, что отразилось в структуре трактата, построенного как совокупность сменяющих друг друга рассказов о различных аспектах театрального мастерства. Создающее рамку повествование ведётся от имени Бхараты, передающего знание мудрецам- брахманам. Открывает «Натьяшастра» легенда о сотворении театра, являющаяся вариантом мифа о четырёх вечно повторяющихся эпохах мироздания (югах). Театр создаётся богом Брахмой на рубеже первой и второй эпохи как средство исправления пошатнувшихся нравов. Его задача - способствовать достижению основных целей человеческой жизни: дхармы, артхи и славы (замещающей здесь желание-каму).
В «Натьяшастра» сформулирована идея глубинной театрализации жизни, ставшая важнейшей конституирующей чертой индуизма и определившая возникновение уникальной и присущей только Индии системы представлений о мире как о плоде божественной игры. Боги во главе с Индрой просят Брахму создать игру (криданияка), достойную быть увиденной и услышанной. Исторически достоверны следующие упомянутые в легенде моменты: 1) связь театра с брахманской средой и религиозными праздниками, изначально - с праздником Индры, на котором по предложению Брахмы Бхарата поставил первый спектакль; 2) начало традиции строительства храмов, освящённое авторитетом Брахмы, приказавшего построить первый храмовый театр; 3) развитие драмы в контексте индуистского ритуала пуджи, который, по указанию Брахмы, должен был совершаться при освящении театра и предварять каждое представление драмы. Далее список и названия глав различаются в рукописях и изданиях трактата.
В Калькуттском издании глава 2 «Натьяшастра» описывает театральные здания трёх видов - прямоугольное, квадратное и треугольное - и ритуал пуджи, освящающий место строительства. Глава 3 посвящена пудже, совершаемой во вновь построенном театре. Глава 4 содержит миф о том, как Шива ввёл в драму танец, и излагает технику танцевальных движений. Глава 5 описывает обряд пуджи, именовавшийся пурварангой и совершавшийся на сцене перед представлением драмы. В главах 6 и 7 охарактеризована теория раса (эмоций) и принципы эмоционального воздействия театра на зрителей. Главы 8-14 посвящены жесту и сценическому движению (ангика-абхинайя): глава 8 рассматривает движения головы, шеи, мимику лица и виды взглядов; глава 9-64 - жеста рук; глава 10 - движения корпуса и ног; глава 11 - статические и динамические позы; глава 12 - движение с использованием оружия; глава 13 - виды сценической походки; глава 14 - правила перемещения по сцене и разметку её на зоны; в заключение в ней характеризуются два типа представлений: воинственные (авиддха) и изящные (сукумара), а также два вида сценической практики: жизнеподобная (локадхарми) и условная (натьядхарми).
Главы 15-19 посвящены сценической речи (вачика-абхинайя): глава 15 содержит одно из самых ранних описаний фонетики, грамматики и метрики санскрита; глава 16 - теорию просодии и примеры поэтических размеров; глава 17 - первую индийскую поэтику с описанием фигур, достоинств и недостатков речи; глава 18 посвящена литературным языкам, имитирующим разговорные формы речи (пракритам); глава 19 - видам интонации и обращения персонажей друг к другу. Глава 20 описывает 10 основных видов драмы; глава 21 - принципы построения и формальную структуру драматического сюжета; глава 22 характеризует четыре театральные манеры (вритти) и содержит легенду об их божественном происхождении. Глава 23 рассматривает сценический реквизит, костюм, грим и декорации (ахарья-абхинайя); глава 24 - женский, возможно, гаремный театр; глава 25 - близкие к Камасутре признаки общедоступных женщин; глава 26 - условности изображения природных явлений, времён года и т. п.; глава 27 - два вида достижимого в театре успеха: божественный и человеческий.
Главы 28-33 посвящены музыкальному сопровождению драмы, видам ритмов, размеров, музыкальных инструментов и песнопений. Глава 34 описывает три типа персонажей - высших, средних и низших; глава 35 - правила распределения ролей и идеальную труппу; глава 36 - миф о нисхождении театра на землю. «Натьяшастра» породила обширную комментаторскую литературу, из которой до нас дошёл только комментарий Абхинавагупты «Абхинавабхарати» (X-XI века). Она послужила основой многочисленных средневековых трактатов, самым известным из которых является «Дашарупа» Дхананджаи (X век).