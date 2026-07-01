НАТЬЯШАСТРА

НАТЬЯШАСТРА - эн­цик­ло­пе­дический свод, обоб­щаю­щий тра­ди­цию раз­ви­тия древ­не­ин­дий­ско­го те­ат­ра от ис­то­ков до эпо­хи литературной дра­мы .

На­пи­сан на сан­ск­ри­те в сти­хах, с не­боль­шим чис­лом про­за­ических вста­вок. Индийская тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет ав­тор­ст­во ле­ген­дар­но­му муд­ре­цу Бха­ра­те. Яд­ро «Натьяшастра» сфор­ми­ро­ва­лось около середины I-го тысячелетия до н. э. Современную фор­му текст при­об­рёл во II веке до н. э. - II веке н. э. и к кон­цу это­го пе­рио­да (в I-II веках н. э.) был окон­ча­тель­но ко­ди­фи­ци­ро­ван, хо­тя ин­тер­по­ля­ции про­дол­жа­лись вплоть до VII-VIII веков. До­шед­шие до нас ру­ко­пи­си, вклю­чаю­щие около 6 тыс. строф (в основном эпи­чес­кая шло­ка), так­же со­дер­жат различное чис­ло глав - от 36 до 38 - и ва­ри­ан­ты тек­ста.

До за­пи­си «Натьяшастра» пе­ре­да­ва­лась изу­ст­но в брах­ман­ской сре­де, что от­ра­зи­лось в струк­ту­ре трак­та­та, по­стро­ен­но­го как со­во­куп­ность сме­няю­щих друг дру­га рас­ска­зов о различных ас­пек­тах те­ат­раль­но­го мас­тер­ст­ва. Соз­даю­щее рам­ку по­ве­ст­во­ва­ние ве­дёт­ся от име­ни Бха­ра­ты, пе­ре­даю­ще­го зна­ние муд­ре­цам- брах­ма­нам. От­кры­ва­ет «Натьяшастра» ле­ген­да о со­тво­ре­нии те­ат­ра, яв­ляю­щая­ся ва­ри­ан­том ми­фа о че­ты­рёх веч­но по­вто­ряю­щих­ся эпо­хах ми­ро­зда­ния (югах). Театр соз­да­ёт­ся бо­гом Брах­мой на ру­бе­же пер­вой и вто­рой эпо­хи как сред­ст­во ис­прав­ле­ния по­шат­нув­ших­ся нра­вов. Его за­да­ча - спо­соб­ст­во­вать дос­ти­же­нию основных це­лей че­ло­ве­че­ской жиз­ни: дхар­мы, арт­хи и сла­вы (за­ме­щаю­щей здесь же­ла­ние-ка­му).

В «Натьяшастра» сфор­му­ли­ро­ва­на идея глу­бин­ной те­ат­ра­ли­за­ции жиз­ни, став­шая важ­ней­шей кон­сти­туи­рую­щей чер­той ин­ду­из­ма и оп­реде­лив­шая воз­ник­но­ве­ние уни­каль­ной и при­су­щей толь­ко Ин­дии сис­те­мы пред­став­ле­ний о ми­ре как о пло­де бо­же­ст­вен­ной иг­ры. Бо­ги во гла­ве с Ин­д­рой про­сят Брах­му со­здать иг­ру (кри­да­ния­ка), дос­той­ную быть уви­ден­ной и ус­лы­шан­ной. Ис­то­ри­че­ски дос­то­вер­ны сле­дую­щие упо­мя­ну­тые в ле­ген­де мо­мен­ты: 1) связь те­ат­ра с брах­ман­ской сре­дой и ре­лигиозными празд­ни­ка­ми, из­на­чаль­но - с празд­ни­ком Ин­д­ры, на ко­то­ром по пред­ло­же­нию Брах­мы Бха­ра­та по­ста­вил пер­вый спек­такль; 2) на­ча­ло тра­ди­ции строи­тель­ст­ва хра­мов, ос­вя­щён­ное ав­то­ри­те­том Брах­мы, при­ка­зав­ше­го по­стро­ить пер­вый хра­мо­вый те­атр; 3) раз­ви­тие дра­мы в кон­тек­сте ин­дуи­ст­ско­го ри­туа­ла пуд­жи, ко­то­рый, по ука­за­нию Брах­мы, дол­жен был со­вер­шать­ся при ос­вя­ще­нии те­ат­ра и пред­ва­рять ка­ж­дое пред­став­ле­ние дра­мы. Далее список и на­звания глав раз­ли­ча­ются в рукописях и изданиях трактата.

В Калькуттском из­да­нии глава 2 «Натьяшастра» опи­сы­ва­ет те­ат­раль­ные зда­ния трёх ви­дов - пря­мо­уголь­ное, квад­рат­ное и тре­уголь­ное - и ри­ту­ал пуд­жи, ос­вя­щаю­щий ме­сто строи­тель­ст­ва. Глава 3 по­свя­ще­на пуд­же, со­вер­шае­мой во вновь по­стро­ен­ном те­ат­ре. Глава 4 со­дер­жит миф о том, как Ши­ва ввёл в дра­му та­нец, и из­ла­га­ет тех­ни­ку тан­це­валь­ных дви­же­ний. Глава 5 опи­сы­ва­ет об­ряд пуд­жи, име­но­вав­ший­ся пур­ва­ран­гой и со­вер­шав­ший­ся на сце­не пе­ред пред­став­ле­ни­ем дра­мы. В гла­вах 6 и 7 оха­рак­те­ри­зо­ва­на тео­рия ра­са (эмо­ций) и прин­ци­пы эмо­цио­наль­но­го воз­дей­ст­вия те­ат­ра на зри­те­лей. Гла­вы 8-14 по­свя­ще­ны жес­ту и сце­ническому дви­же­нию (ан­ги­ка-аб­хи­найя): глава 8 рас­смат­ри­ва­ет дви­же­ния голо­вы, шеи, ми­ми­ку ли­ца и ви­ды взгля­дов; глава 9-64 - жес­та рук; глава 10 - дви­же­ния кор­пу­са и ног; глава 11 - ста­тические и ди­на­мические по­зы; глава 12 - дви­же­ние с ис­поль­зо­ва­ни­ем ору­жия; глава 13 - ви­ды сце­нической по­ход­ки; глава 14 - пра­ви­ла пе­ре­ме­ще­ния по сце­не и раз­мет­ку её на зо­ны; в за­клю­че­ние в ней ха­рак­те­ри­зу­ют­ся два ти­па пред­став­ле­ний: во­ин­ст­вен­ные (авидд­ха) и изящ­ные (су­ку­ма­ра), а так­же два ви­да сце­нической прак­ти­ки: жиз­не­по­доб­ная (ло­кад­хар­ми) и ус­лов­ная (нать­яд­хар­ми).

Гла­вы 15-19 по­свя­ще­ны сце­нической ре­чи (ва­чи­ка-аб­хи­найя): глава 15 со­дер­жит од­но из са­мых ран­них опи­са­ний фо­не­ти­ки, грам­ма­ти­ки и мет­ри­ки сан­ск­ри­та; глава 16 - тео­рию про­со­дии и при­ме­ры поэтических раз­ме­ров; глава 17 - пер­вую индийскую по­эти­ку с опи­са­ни­ем фи­гур, дос­то­инств и не­дос­тат­ков ре­чи; глава 18 по­свя­ще­на литературным язы­кам, ими­ти­рую­щим разговорные фор­мы ре­чи (прак­ри­там); глава 19 - ви­дам ин­то­на­ции и об­ра­ще­ния пер­со­на­жей друг к дру­гу. Глава 20 опи­сы­ва­ет 10 основных ви­дов драмы; глава 21 - прин­ци­пы по­строе­ния и фор­маль­ную струк­ту­ру дра­ма­тического сю­же­та; глава 22 ха­рак­те­ри­зу­ет че­ты­ре те­ат­раль­ные ма­не­ры (врит­ти) и со­дер­жит ле­ген­ду об их бо­же­ст­вен­ном про­ис­хо­ж­де­нии. Глава 23 рас­смат­ри­ва­ет сце­нический ре­к­ви­зит, кос­тюм, грим и де­ко­ра­ции (аха­рья-аб­хи­найя); глава 24 - жен­ский, воз­мож­но, га­рем­ный те­атр; глава 25 - близ­кие к Ка­ма­сут­ре при­зна­ки об­ще­до­ступ­ных жен­щин; глава 26 - ус­лов­но­сти изо­бра­жения при­род­ных яв­ле­ний, вре­мён го­да и т. п.; глава 27 - два ви­да дос­ти­жи­мо­го в те­ат­ре ус­пе­ха: бо­же­ст­вен­ный и че­ло­ве­че­ский.

Гла­вы 28-33 по­свя­ще­ны музыкальному со­про­во­ж­де­нию дра­мы, ви­дам рит­мов, раз­ме­ров, музыкальных ин­ст­ру­мен­тов и пес­но­пе­ний. Глава 34 опи­сы­ва­ет три ти­па пер­со­нажей - выс­ших, сред­них и низ­ших; глава 35 - пра­ви­ла рас­пре­де­ле­ния ро­лей и иде­аль­ную труп­пу; глава 36 - миф о нис­хо­ж­де­нии те­ат­ра на зем­лю. «Натьяшастра» по­ро­ди­ла об­шир­ную ком­мен­та­тор­скую литературу, из ко­то­рой до нас до­шёл толь­ко ком­мен­та­рий Аб­хи­на­ва­гуп­ты «Аб­хи­на­ваб­ха­ра­ти» (X-XI века). Она по­слу­жи­ла ос­но­вой мно­го­численных средневековых трак­та­тов, са­мым из­вест­ным из ко­то­рых яв­ля­ет­ся «Да­ша­ру­па» Дха­нанд­жаи (X век).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)