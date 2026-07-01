НАТУФИЙСКАЯ КУЛЬТУРА

НАТУФИЙСКАЯ КУЛЬТУРА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра эпи­па­ле­о­ли­та (XIII-X-е тысячелетие до н. э.) на тер­ри­то­рии Ле­ван­та.

На позд­нем эта­пе рас­про­стра­ни­лась до центральной час­ти тер­ри­то­рии современного Ли­ва­на на се­ве­ре, сред­не­го те­че­ния реки Ев­фрат и Заи­ор­да­нья на вос­то­ке, современный город Хе­лу­ан (ниж­нее те­че­ние Ни­ла) на юге. Вы­де­ле­на британской ис­сле­до­ва­тель­ни­цей Д. Гар­род в хо­де ра­бот в Па­ле­сти­не в 1928-1934 годах. На­зва­на по на­ход­кам (1928 год) на северном бе­ре­гу Ва­ди-эн-На­туф, в пе­ще­ре у по­се­ле­ния Шук­ба (около 18 км к се­ве­ро-за­па­ду от города Ра­мал­лах, Па­ле­стин­ская ав­то­но­мия). Вы­де­ля­ет­ся ряд ло­каль­ных ва­ри­ан­тов, эта­пы - ран­ний (около 12500-10800 годов до н. э.) и позд­ний (до около 9500 года до н. э.).

Пе­щер­ные (про­дол­жа­ют древ­ней­шую тра­ди­цию; в основном у хреб­та Кар­мель) и от­кры­тые (Ие­ри­хон, Му­рей­бит и др.) по­се­ле­ния - дол­го­вре­мен­ные (площадь 1-3 тыс. м2, ино­гда бо­лее 100 по­стро­ек) или се­зон­ные сто­ян­ки. Круг­лые и оваль­ные в пла­не по­лу­зем­лян­ки (диа­метр 3-6 м) с ук­реп­лён­ной ка­мен­ны­ми пли­та­ми под­зем­ной ча­стью и стол­бо­вой над­зем­ной кон­ст­рук­ци­ей, оп­ле­тён­ной вет­вя­ми и об­ма­зан­ной гли­ной, с ка­мы­шо­вой кры­шей, ук­ре­п­лён­ной гли­ной. На позд­нем эта­пе строи­лись и на­зем­ные до­ма по­хо­жих форм и кон­ст­рук­ций, ино­гда с ка­мен­ной вы­мос­ткой по­ла. На по­лу, как пра­ви­ло, 1 очаг. Ино­гда ис­кусственные до­ма со­че­та­лись с жи­лы­ми ес­тественными гро­та­ми (например, Бей­да). Есть ямы для зер­на. По­гре­бе­ния со­вер­ша­ли в за­бро­шен­ных до­мах, под по­ла­ми жи­лых до­мов, ря­дом с ни­ми (в ямах), в пе­ще­рах. Ино­гда на мо­ги­лы кла­ли кам­ни из­вест­ня­ка. Тру­по­по­ло­же­ния на спи­не в раз­ных по­зах или скор­чен­ные на бо­ку.

Древ­ней­шие мо­ги­лы в основном кол­лек­тив­ные (есть при­зна­ки под­за­хо­ро­не­ний), с силь­но скор­чен­ны­ми кос­тя­ка­ми; бо­лее позд­ние - ча­ще ин­ди­ви­ду­аль­ные, кос­тя­ки ме­нее скор­че­ны. Ино­гда для усоп­ше­го из­го­тов­ля­лось ло­же из ра­ко­вин, с ним кла­ли ук­ра­ше­ния, уби­тых жи­вот­ных и птиц или их час­ти. Есть за­хо­ро­не­ния со­ба­ки или щен­ка ря­дом с че­ло­ве­ком. Од­но­го из по­хо­ро­нен­ных в кол­лек­тив­ной гроб­ни­це обыч­но со­про­во­ж­дал наи­бо­лее бо­га­тый на­бор ук­ра­ше­ний (диа­де­мы, оже­ре­лья, под­вес­ки, брас­ле­ты из ра­ко­вин, кос­ти, зу­бов жи­вот­ных). По­гре­бе­ния час­то по­сы­па­ли ох­рой. В Му­га­рет-эль-Ва­де с груп­пой мо­гил свя­за­ны специальная сте­на, ка­мен­ные вы­мос­тки, бас­сей­ны; в Акр-эль-Ах­ма­ре по­гре­баль­ная яма ош­ту­ка­ту­ре­на, на пе­ре­кры­тии со­ору­жён круг из кам­ней. Есть за­хо­ро­не­ния че­ре­пов, ук­ра­шен­ных «диа­де­ма­ми» из вее­ро­об­раз­но рас­по­ло­жен­ных ря­дов ра­ко­вин Dentalia.

Крем­нё­вая ин­ду­ст­рия мик­ро­ли­ти­че­ская: на­ко­неч­ни­ки, лез­вия-вкла­ды­ши. Ха­рак­тер­ны так­же ко­рот­кие скреб­ки, свёр­ла, до­ло­та, ка­мен­ные плит­ки, пес­ты, сту­пы, тё­роч­ни­ки, «утюж­ки» с по­пе­реч­ным же­лоб­ком. По­яв­ля­ют­ся шли­фо­ван­ные то­по­ры (Хай­о­ним), кос­тя­ные на­ко­неч­ни­ки гар­пу­нов, ры­бо­лов­ные крюч­ки. Не­ко­то­рые пред­ме­ты из кос­ти и кам­ня име­ют ор­на­мент в ви­де сет­ки, зиг­за­гов, волн. Ро­го­вые, кос­тя­ные, де­ревянные ру­ко­ят­ки но­жей-сер­пов тща­тель­но об­ра­бо­та­ны, ино­гда их кон­цы ук­ра­ше­ны рез­ны­ми го­лов­ка­ми жи­вот­ных (в основном оле­нят).

Есть ка­мен­ные, де­ре­вян­ные, кос­тя­ные, ро­го­вые фи­гур­ки га­зе­лей и др. жи­вот­ных, ред­ко - лю­дей. Не­ко­то­рые ви­ды ра­ко­вин при­ве­зе­ны за сот­ни ки­ло­мет­ров; най­ден об­си­ди­ан из Ана­то­лии. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - охо­та (главным образом га­зель, ре­же олень, ди­кий бык, ка­бан, онагр), ры­бо­лов­ст­во, со­би­ра­тель­ст­во (ди­кая пше­ни­ца, бо­бы, мин­даль, жё­лу­ди, фис­таш­ки). Но­жа­ми -сер­па­ми сре­за­ли тро­ст­ник для ци­но­вок, кор­зин, строи­тель­ст­ва. Есть эк­зем­п­ля­ры, ко­то­ры­ми сре­за­ли зла­ки (оче­вид­но, не ди­кие, ко­лос ко­то­рых слиш­ком ло­мок, а зер­но при жат­ве рассы́палось бы), что рас­смат­ри­ва­ют как сви­де­тель­ст­во на­ча­ла куль­ти­ва­ции рас­те­ний. Под­твер­жде­ние то­му на­хо­дят и в эво­лю­ции но­жей (от пря­мых к изо­гну­тым), на­ли­чии ка­мен­ных мо­ты­жек для рых­ле­ния зем­ли.

Натуфийская культура сло­жи­лась на ос­но­ве ме­ст­ных тра­ди­ций, в т. ч. ке­ба­рий­ской куль­ту­ры (смотрите в статье Ке­ба­ра). Аре­ал натуфийской культуры, по мне­нию ря­да учё­ных, бли­зок оча­гу рас­про­стра­не­ния аф­ра­зий­ских язы­ков. На ос­но­ве натуфийской культуры сфор­ми­ро­вал­ся ряд куль­тур Хи­ам­ско­го пе­рио­да.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)