НАТУФИЙСКАЯ КУЛЬТУРА
НАТУФИЙСКАЯ КУЛЬТУРА - археологическая культура эпипалеолита (XIII-X-е тысячелетие до н. э.) на территории Леванта.
На позднем этапе распространилась до центральной части территории современного Ливана на севере, среднего течения реки Евфрат и Заиорданья на востоке, современный город Хелуан (нижнее течение Нила) на юге. Выделена британской исследовательницей Д. Гаррод в ходе работ в Палестине в 1928-1934 годах. Названа по находкам (1928 год) на северном берегу Вади-эн-Натуф, в пещере у поселения Шукба (около 18 км к северо-западу от города Рамаллах, Палестинская автономия). Выделяется ряд локальных вариантов, этапы - ранний (около 12500-10800 годов до н. э.) и поздний (до около 9500 года до н. э.).
Пещерные (продолжают древнейшую традицию; в основном у хребта Кармель) и открытые (Иерихон, Мурейбит и др.) поселения - долговременные (площадь 1-3 тыс. м2, иногда более 100 построек) или сезонные стоянки. Круглые и овальные в плане полуземлянки (диаметр 3-6 м) с укреплённой каменными плитами подземной частью и столбовой надземной конструкцией, оплетённой ветвями и обмазанной глиной, с камышовой крышей, укреплённой глиной. На позднем этапе строились и наземные дома похожих форм и конструкций, иногда с каменной вымосткой пола. На полу, как правило, 1 очаг. Иногда искусственные дома сочетались с жилыми естественными гротами (например, Бейда). Есть ямы для зерна. Погребения совершали в заброшенных домах, под полами жилых домов, рядом с ними (в ямах), в пещерах. Иногда на могилы клали камни известняка. Трупоположения на спине в разных позах или скорченные на боку.
Древнейшие могилы в основном коллективные (есть признаки подзахоронений), с сильно скорченными костяками; более поздние - чаще индивидуальные, костяки менее скорчены. Иногда для усопшего изготовлялось ложе из раковин, с ним клали украшения, убитых животных и птиц или их части. Есть захоронения собаки или щенка рядом с человеком. Одного из похороненных в коллективной гробнице обычно сопровождал наиболее богатый набор украшений (диадемы, ожерелья, подвески, браслеты из раковин, кости, зубов животных). Погребения часто посыпали охрой. В Мугарет-эль-Ваде с группой могил связаны специальная стена, каменные вымостки, бассейны; в Акр-эль-Ахмаре погребальная яма оштукатурена, на перекрытии сооружён круг из камней. Есть захоронения черепов, украшенных «диадемами» из веерообразно расположенных рядов раковин Dentalia.
Кремнёвая индустрия микролитическая: наконечники, лезвия-вкладыши. Характерны также короткие скребки, свёрла, долота, каменные плитки, песты, ступы, тёрочники, «утюжки» с поперечным желобком. Появляются шлифованные топоры (Хайоним), костяные наконечники гарпунов, рыболовные крючки. Некоторые предметы из кости и камня имеют орнамент в виде сетки, зигзагов, волн. Роговые, костяные, деревянные рукоятки ножей-серпов тщательно обработаны, иногда их концы украшены резными головками животных (в основном оленят).
Есть каменные, деревянные, костяные, роговые фигурки газелей и др. животных, редко - людей. Некоторые виды раковин привезены за сотни километров; найден обсидиан из Анатолии. В основе хозяйства - охота (главным образом газель, реже олень, дикий бык, кабан, онагр), рыболовство, собирательство (дикая пшеница, бобы, миндаль, жёлуди, фисташки). Ножами-серпами срезали тростник для циновок, корзин, строительства. Есть экземпляры, которыми срезали злаки (очевидно, не дикие, колос которых слишком ломок, а зерно при жатве рассы́палось бы), что рассматривают как свидетельство начала культивации растений. Подтверждение тому находят и в эволюции ножей (от прямых к изогнутым), наличии каменных мотыжек для рыхления земли.
Натуфийская культура сложилась на основе местных традиций, в т. ч. кебарийской культуры (смотрите в статье Кебара). Ареал натуфийской культуры, по мнению ряда учёных, близок очагу распространения афразийских языков. На основе натуфийской культуры сформировался ряд культур Хиамского периода.