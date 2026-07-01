НАТХИ

НАТХИ - по­сле­до­ва­те­ли эзо­те­рической вет­ви ин­ду­из­ма на­тха-пат­ха, или на­тха-сам­пра­дая.

Натхи на­зы­ва­ют так­же го­рак­ха­нат­ха­ми или канп­ха­та йо­ги­на­ми («с над­ре­зан­ны­ми уша­ми» - по их кон­фес­сио­наль­ной мет­ке).

Ис­то­ки на­тха-пат­хи ле­жат в древ­них не­арий­ских ве­ро­ва­ни­ях и прак­ти­ках, имев­ших це­лью дос­ти­же­ние бес­смер­тия, об­ре­те­ние сверхъ­ес­тественных ок­культ­ных спо­соб­но­стей (сидд­хи), воз­мож­но­сти ма­ги­че­ски воз­дей­ст­во­вать на ок­ру­жаю­щий мир. В сред­ние ве­ка под влия­ни­ем док­трин ин­ду­из­ма в уче­нии натхи поя­вил­ся иде­ал ос­во­бо­ж­де­ния адеп­тов от пе­ре­ро­ж­де­ний (сан­са­ры) при жиз­ни, сред­ст­ва­ми для до­сти­же­ния ко­то­ро­го из­би­ра­ют­ся ал­хи­мия, ас­т­ро­ло­гия, ме­ди­ци­на, од­на­ко основной упор де­ла­ет­ся на ме­ди­та­цию и хат­ха-йо­гу, т. е. на ус­та­нов­ле­ние вла­сти над те­лом, внутренней энер­ги­ей ( кун­да­ли­ни ) и ды­ха­ни­ем (пра­ной).

Во из­бе­жа­ние тра­ты жиз­нен­ных сил натхи из­бе­га­ют по­ло­вых сно­ше­ний, ве­дут ас­ке­тический об­раз жиз­ни. Объ­ек­том уче­ния натхи яв­ля­ет­ся не груп­па адеп­тов, а ин­ди­вид, став­ший на путь соз­на­тель­но­го из­ме­не­ния сво­его пси­хо­фи­зического со­стоя­ния под ру­ко­во­дством на­став­ни­ка-гу­ру. Натхи не стре­мят­ся к фор­маль­но­му объ­е­ди­не­нию, не при­бе­га­ют к внеш­ним ри­туа­лам, со­вме­ст­ным дей­ст­вам или хра­мо­вым служ­бам. Они от­ри­ца­ют кас­то­вые раз­ли­чия, пре­неб­ре­га­ют ин­дуи­ст­ски­ми свя­щен­ны­ми тек­ста­ми, не по­кло­ня­ют­ся бо­гам, за ис­клю­че­ни­ем Ши­вы, ко­то­рый счи­та­ет­ся ос­но­ва­те­лем тра­ди­ции, пер­вым на­тхом (Ади­нат­ха).

В ря­ду его пос­ле­до­ва­те­лей наи­бо­лее зна­чи­тель­ны­ми фи­гу­ра­ми яв­ля­ют­ся Мат­сь­ен­д­ра­натх (Ми­на­натх) и его уче­ник Го­рак­ха­натх (Го­рак­ша­натх, Го­рок­хо), жив­ший, ве­ро­ят­но, в XII веке Го­рак­ха­натх про­сла­вил­ся как вы­даю­щий­ся йог, сис­те­ма­ти­за­тор и рас­про­стра­ни­тель уче­ния натхи, увя­зав­ший идеи и прак­ти­ки натхи с куль­том Ши­вы. Те­че­ние натхи ис­пы­та­ло влия­ние буд­диз­ма , тан­триз­ма, тай­но­го уче­ния сидд­хов. В свою оче­редь оно ока­за­ло воз­дей­ст­вие на ста­нов­ле­ние тра­ди­ции свя­тых на­став­ни­ков (сан­тов), та­ких как Ра­ма­нан­да, Ка­бир. Ны­не в Ин­дии, Не­па­ле, Ти­бе­те, Банг­ла­деш су­ще­ст­ву­ют мо­на­сты­ри натхи и от­де­ле­ния это­го те­че­ния, чле­ны ко­то­рых вы­гля­дят как ши­ва­ит­ские ас­ке­ты.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)