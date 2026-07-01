НАТХИ
НАТХИ - последователи эзотерической ветви индуизма натха-патха, или натха-сампрадая.
Натхи называют также горакханатхами или канпхата йогинами («с надрезанными ушами» - по их конфессиональной метке).
Истоки натха-патхи лежат в древних неарийских верованиях и практиках, имевших целью достижение бессмертия, обретение сверхъестественных оккультных способностей (сиддхи), возможности магически воздействовать на окружающий мир. В средние века под влиянием доктрин индуизма в учении натхи появился идеал освобождения адептов от перерождений (сансары) при жизни, средствами для достижения которого избираются алхимия, астрология, медицина, однако основной упор делается на медитацию и хатха-йогу, т. е. на установление власти над телом, внутренней энергией (кундалини) и дыханием (праной).
Во избежание траты жизненных сил натхи избегают половых сношений, ведут аскетический образ жизни. Объектом учения натхи является не группа адептов, а индивид, ставший на путь сознательного изменения своего психофизического состояния под руководством наставника-гуру. Натхи не стремятся к формальному объединению, не прибегают к внешним ритуалам, совместным действам или храмовым службам. Они отрицают кастовые различия, пренебрегают индуистскими священными текстами, не поклоняются богам, за исключением Шивы, который считается основателем традиции, первым натхом (Адинатха).
В ряду его последователей наиболее значительными фигурами являются Матсьендранатх (Минанатх) и его ученик Горакханатх (Горакшанатх, Горокхо), живший, вероятно, в XII веке Горакханатх прославился как выдающийся йог, систематизатор и распространитель учения натхи, увязавший идеи и практики натхи с культом Шивы. Течение натхи испытало влияние буддизма, тантризма, тайного учения сиддхов. В свою очередь оно оказало воздействие на становление традиции святых наставников (сантов), таких как Рамананда, Кабир. Ныне в Индии, Непале, Тибете, Бангладеш существуют монастыри натхи и отделения этого течения, члены которых выглядят как шиваитские аскеты.