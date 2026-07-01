НАТЧИ
НАТЧИ - индейский народ на Юго-Востоке США.
Живут в двух общинах в штате Южная Каролина (Восточная община натчи и Натчи-куссо на острове Эдисто, около 800 человек) и среди криков и чироков (около 7 тыс. человек). Язык изолированный, исчез в начале XX века, предпринимаются попытки его возродить. Баптисты и приверженцы традиционных культов.
Предками натчи считают носителей культуры Плакмин - регионального варианта (XIII-XIV века) культуры Миссисипи. Первые сведения о натчи сообщил Э. де Сото (1542 год), первые контакты с европейцами - в 1682 году (экспедиция Р. Кавелье де ла Саля). Появление первых французских поселений (конца XVII века) было встречено мирно. В XVIII веке натчи были втянуты в торговлю с англичанами, что привело к обострению их отношений с французами (1715-1716 годы - 1-я, 1722 год - 2-я, 1723 год - 3-я натчезские войны). После разгрома т. н. Восстания натчи (1729-1731 годы) часть пленных натчи была продана в рабство на острова Вест-Индии, остальные присоединились к чикасо (впоследствии ушли к чирокам), к верхним крикам, часть переселилась на восток под защиту английской колонии Южная Каролина.
Традиционная культура типична для индейцев Юго-Востока США. К концу XVII века жили по рекам Сент-Катерин-Крик, Фэрчайлдс-Крик и др., насчитывали 4-6 тыс. человек, имели вождество во главе с правителем Великое Солнце. 9 поселений натчи в районе современного города Натчез (штат Миссисипи) состояли из маундов, окружавших центральную площадь, с храмовыми комплексами, жилищами вождей и склепами на вершинах; вокруг располагались возделываемые поля и квадратные в плане жилые дома из плетня, обмазанного глиной. Годовой цикл, начинавшийся в марте, насчитывал 13 месяцев, каждый был связан с определённым диким или культурным растением или животным. Женщины в основном занимались земледелием (кукуруза, бобы, тыква) и собирательством; мужчины расчищали целину, обрабатывали особое поле с кукурузой и табаком, предназначенными для обрядов, охотились (олень, бизон, медведь, индейка), ловили рыбу.
Было известно гончарство, ткачество из волокон тутового дерева и крапивы, изготовление накидок из бизоньей кожи. Устраивали дальние торговые экспедиции на северо-восток за кремнем, кипарисом для изготовления лодок-долблёнок и др. (т. н. Тропа натчи протяжённостью почти в 1000 км). Практиковались татуировка лица и тела, искусственная деформация черепа в младенчестве. Счёт родства матрилинейный. Делились на 4 класса (три высших - «солнца», «знать», «почётные люди» - и простолюдины - «вонючки»). Высшие классы составляли экзогамную половину, т. е. их представители были обязаны вступать в брак с простолюдинами. Класс «солнца» составляли правители натчи и их потомки по женской линии. Потомки женщин класса «солнца», независимо от пола, оставались членами класса «солнца»; дочери мужчин класса «солнца» причислялись к «знати»; сыновья мужчин класса «солнца» и «знати» - к «почётным людям»; дочери женщин «знати» - к «знати», а дочери мужчин «знати» - к простолюдинам.
Представители высших классов занимали должности администраторов, церемониймейстеров, носителей священных трубок, храмовых защитников и др. Правитель Великое Солнце жил в Главной деревне, имел неограниченная власть; его брат (Татуированная Змея) был военным, старшая женщина из класса «солнц» (Белая Женщина) - религиозным лидером. Простолюдины могли достичь класса «почётных людей» с помощью военных подвигов и жертвоприношения рабов на важных похоронах. Похороны правителя Великое Солнце сопровождались массовыми жертвоприношениями жён и слуг усопшего. Среди знати была распространена полигиния. Система терминов родства бифуркативного типа с генерационным скосом типа «кроу». Сиблинги делятся по относительному возрасту и относительному полу. В XVIII веке восприняли родовую организацию криков и чироков.
Основной культ - поклонение солнцу. Отмечали календарные праздники Маленького початка (Зелёной кукурузы) и Большого початка, устраивали ритуальные пиры, игры в мяч между белой (Великое Солнце) и красной (Татуированная Змея) командами, при объявлении войны и заключении мира важную роль играл обряд калюмета. Современные натчи продолжают практиковать шаманизм и знахарство, ритуальные пиры и ночные танцы.