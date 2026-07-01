НАТЧИ

НАТЧИ - ин­дей­ский на­род на Юго-Вос­то­ке США.

Жи­вут в двух об­щи­нах в шта­те Южная Ка­ро­ли­на (Восточная об­щи­на нат­чи и Нат­чи-кус­со на острове Эди­сто, около 800 человек) и сре­ди кри­ков и чи­ро­ков (около 7 тыс. человек). Язык изо­ли­ро­ван­ный, ис­чез в начале XX века, пред­при­ни­ма­ют­ся по­пыт­ки его воз­ро­дить. Бап­ти­сты и при­вер­жен­цы тра­диционных куль­тов.

Пред­ка­ми натчи счи­та­ют но­си­те­лей куль­ту­ры Плак­мин - ре­гио­наль­но­го ва­ри­ан­та (XIII-XIV века) куль­ту­ры Мис­си­си­пи. Пер­вые све­де­ния о натчи со­об­щил Э. де Со­то (1542 год), пер­вые кон­так­ты с ев­ро­пей­ца­ми - в 1682 году (экс­пе­ди­ция Р. Ка­ве­лье де ла Са­ля). По­яв­ле­ние пер­вых французских по­се­ле­ний (конца XVII века) бы­ло встре­че­но мир­но. В XVIII веке натчи бы­ли втя­ну­ты в тор­гов­лю с анг­ли­ча­на­ми, что при­ве­ло к обо­ст­ре­нию их от­но­ше­ний с фран­цу­за­ми (1715-1716 годы - 1-я, 1722 год - 2-я, 1723 год - 3-я нат­чез­ские вой­ны). По­сле раз­гро­ма т. н. Вос­ста­ния натчи (1729-1731 годы) часть плен­ных натчи бы­ла про­да­на в раб­ст­во на острова Вест-Ин­дии, ос­таль­ные при­сое­ди­ни­лись к чи­ка­со (впо­след­ст­вии уш­ли к чи­ро­кам), к верх­ним кри­кам, часть пе­ре­се­ли­лась на вос­ток под за­щи­ту английской ко­ло­нии Южная Ка­ро­ли­на.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ин­дей­цев Юго-Вос­то­ка США. К концу XVII века жи­ли по рекам Сент-Кате­рин-Крик, Фэр­чайлдс-Крик и др., на­счи­ты­ва­ли 4-6 тыс. человек, име­ли во­ж­дест­во во гла­ве с пра­ви­те­лем Ве­ли­кое Солн­це. 9 по­се­ле­ний натчи в рай­оне современного города Нат­чез (штат Мис­си­си­пи) со­стоя­ли из ма­ун­дов, ок­ру­жав­ших центральную пло­щадь, с хра­мо­вы­ми ком­плек­са­ми, жи­ли­ща­ми во­ж­дей и скле­па­ми на вер­ши­нах; во­круг рас­по­ла­га­лись воз­де­лы­вае­мые по­ля и квад­рат­ные в пла­не жи­лые до­ма из плет­ня, об­ма­зан­но­го гли­ной. Го­до­вой цикл, на­чи­нав­ший­ся в мар­те, на­счи­ты­вал 13 месяцев, ка­ж­дый был свя­зан с оп­ре­де­лён­ным ди­ким или куль­тур­ным рас­те­ни­ем или жи­вот­ным. Жен­щи­ны в основном за­ни­ма­лись зем­ле­де­ли­ем (ку­ку­ру­за, бо­бы, ты­к­ва) и со­би­ра­тель­ст­вом; муж­чи­ны рас­чи­ща­ли це­ли­ну, об­ра­ба­ты­ва­ли осо­бое по­ле с ку­ку­ру­зой и та­ба­ком, пред­на­зна­чен­ны­ми для об­ря­дов, охо­ти­лись (олень, би­зон, мед­ведь, ин­дей­ка), ло­ви­ли ры­бу.

Бы­ло из­вест­но гон­чар­ст­во, тка­че­ст­во из во­ло­кон ту­то­во­го де­ре­ва и кра­пи­вы, из­го­тов­ле­ние на­ки­док из би­зонь­ей ко­жи. Уст­раи­ва­ли даль­ние тор­го­вые экс­пе­ди­ции на се­ве­ро-вос­ток за крем­нем, ки­па­ри­сом для из­го­товле­ния ло­док-долб­лё­нок и др. (т. н. Тро­па натчи про­тя­жён­ностью поч­ти в 1000 км). Прак­ти­ко­ва­лись та­туи­ров­ка ли­ца и те­ла, ис­кусственная де­фор­ма­ция че­ре­па в мла­ден­че­ст­ве. Счёт род­ст­ва мат­ри­ли­ней­ный. Де­ли­лись на 4 клас­са (три выс­ших - «солн­ца», «знать», «по­чёт­ные лю­ди» - и про­сто­лю­ди­ны - «во­нюч­ки»). Выс­шие клас­сы со­став­ля­ли эк­зо­гам­ную по­ло­ви­ну, т. е. их пред­ста­ви­те­ли бы­ли обя­за­ны всту­пать в брак с про­сто­лю­ди­на­ми. Класс «солн­ца» со­став­ля­ли пра­ви­те­ли натчи и их по­том­ки по жен­ской ли­нии. По­том­ки жен­щин клас­са «солн­ца», не­за­ви­си­мо от по­ла, ос­та­ва­лись чле­на­ми клас­са «солн­ца»; до­че­ри муж­чин клас­са «солн­ца» при­чи­сля­лись к «зна­ти»; сы­но­вья муж­чин клас­са «солн­ца» и «зна­ти» - к «по­чёт­ным лю­дям»; до­че­ри жен­щин «зна­ти» - к «зна­ти», а до­че­ри муж­чин «зна­ти» - к про­сто­лю­ди­нам.

Пред­ста­ви­те­ли выс­ших клас­сов за­ни­ма­ли долж­но­сти ад­ми­ни­ст­ра­то­ров, це­ре­мо­ний­мей­сте­ров, но­си­те­лей свя­щен­ных тру­бок, хра­мо­вых за­щит­ни­ков и др. Пра­ви­тель Ве­ли­кое Солн­це жил в Глав­ной де­рев­не, имел не­ог­ра­ниченная власть; его брат (Та­туи­ро­ван­ная Змея) был во­ен­ным, стар­шая жен­щи­на из клас­са «солнц» (Бе­лая Жен­щи­на) - ре­лигиозным ли­де­ром. Про­сто­лю­ди­ны мог­ли дос­тичь клас­са «по­чёт­ных лю­дей» с по­мо­щью во­енных под­ви­гов и жерт­во­при­но­ше­ния ра­бов на важ­ных по­хо­ро­нах. По­хо­ро­ны пра­ви­те­ля Ве­ли­кое Солн­це со­про­во­ж­да­лись мас­со­вы­ми жерт­во­при­но­ше­ния­ми жён и слуг усоп­ше­го. Сре­ди зна­ти бы­ла рас­про­стра­не­на по­ли­ги­ния. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па с ге­не­рационным ско­сом ти­па «кроу». Сиб­лин­ги де­лят­ся по от­но­сительному воз­ра­сту и от­но­сительному по­лу. В XVIII веке вос­при­ня­ли ро­до­вую ор­га­ни­за­цию кри­ков и чи­ро­ков.

Основной культ - по­кло­не­ние солн­цу. От­ме­ча­ли ка­лен­дар­ные празд­ни­ки Ма­лень­ко­го по­чат­ка (Зе­лё­ной ку­ку­ру­зы) и Боль­шо­го по­чат­ка, уст­раи­ва­ли ри­ту­аль­ные пи­ры, иг­ры в мяч ме­ж­ду бе­лой (Ве­ли­кое Солн­це) и крас­ной (Та­туи­ро­ван­ная Змея) ко­ман­да­ми, при объ­яв­ле­нии вой­ны и за­клю­че­нии ми­ра важ­ную роль иг­рал об­ряд ка­лю­ме­та. Современные натчи про­дол­жа­ют прак­ти­ко­вать ша­ма­низм и зна­хар­ст­во, ри­ту­аль­ные пи­ры и ноч­ные тан­цы.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)