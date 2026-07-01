НАТАНСОН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
НАТАНСОН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ (1994 год).
С 1941 года на киностудии «Мосфильм», во время Великой Отечественной войны на Центральной объединённой киностудии художественных фильмов в Алма-Ате. В 1944 году окончил ВГИК (мастерская Л. В. Кулешова и А. С. Хохловой). Как ассистент режиссёра и второй режиссёр работал с И. А. Пырьевым, А. П. Довженко, А. Л. Птушко, Б. В. Барнетом, Андреем А. Тарковским. В 1956 году совместно с С. В. Образцовым поставил сатирический кукольный фильм «Небесное создание» (премия Международного кинофестиваляв Венеции).
Экранизировал пьесы: В. С. Розова - «В поисках радости» (фильм «Шумный день», 1961 год, совместно с А. В. Эфросом) и «Традиционный сбор» (фильм «За всё в ответе», 1973 год), С. И. Алёшина - «Всё остаётся людям» (1963 год) и «Палата» (1965 год), А. М. Володина - «Старшая сестра» (1967 год), Э. С. Радзинского - «104 страницы про любовь» (фильм «Ещё раз про любовь», 1968 год) и «Приятная женщина с цветком и окнами на север» (фильм «Аэлита, не приставай к мужчинам», 1988 год), братьев Тур - «Чрезвычайный посол» (фильм «Посол Советского Союза», 1970 год), М. М. Рощина - «Валентин и Валентина» (1985 год).
Работы Натансона отличаются внимательным подходом к драматургическому материалу, психологической нюансировкой, яркостью актёрского ансамбля. Среди др. фильмов: «Белая акация» (1958 год), «Повторная свадьба» (1976 год), «Они были актёрами» (1981 год), «Наследство» (1985 год), «Взбесившийся автобус» (1990 год). Поставил документальные фильмы: «Поёт Елена Образцова» (1980 год), «Я вернусь… Путешествие Михаила Булгакова в Крым» (2002 год), «Михаил Булгаков на Кавказе» (2004 год), «Да здравствует королева, виват!» (2009 год) и др. Автор и соавтор сценариев некоторых своих фильмов. Государственная премия СССР (1977 год).