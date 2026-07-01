НАТАНСОН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

НАТАНСОН ГЕОРГИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - российский режиссёр, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ (1994 год).

С 1941 года на ки­но­сту­дии «Мос­фильм», во вре­мя Великой Отечественной вой­ны на Центральной объ­е­ди­нён­ной ки­но­сту­дии ху­дожественных филь­мов в Ал­ма-Ате. В 1944 году окон­чил ВГИК (мас­тер­ская Л. В. Ку­ле­шо­ва и А. С. Хох­ло­вой). Как ас­си­стент ре­жис­сё­ра и вто­рой ре­жис­сёр ра­бо­тал с И. А. Пырь­е­вым, А. П. Дов­жен­ко, А. Л. Птуш­ко, Б. В. Бар­не­том, Ан­д­ре­ем А. Тар­ков­ским. В 1956 году совместно с С. В. Об­раз­цо­вым по­ста­вил са­ти­рический ку­коль­ный фильм «Не­бес­ное соз­да­ние» (премия Международного кинофестиваляв Ве­не­ции).

Эк­ра­ни­зи­ро­вал пье­сы: В. С. Ро­зо­ва - «В по­ис­ках ра­до­сти» (фильм «Шум­ный день», 1961 год, совместно с А. В. Эф­ро­сом) и «Тра­ди­ци­он­ный сбор» (фильм «За всё в от­ве­те», 1973 год), С. И. Алё­ши­на - «Всё ос­та­ёт­ся лю­дям» (1963 год) и «Па­ла­та» (1965 год), А. М. Во­ло­ди­на - «Стар­шая се­ст­ра» (1967 год), Э. С. Рад­зин­ско­го - «104 стра­ни­цы про лю­бовь» (фильм «Ещё раз про лю­бовь», 1968 год) и «При­ят­ная жен­щи­на с цвет­ком и ок­на­ми на се­вер» (фильм «Аэли­та, не при­ста­вай к муж­чи­нам», 1988 год), братьев Тур - «Чрез­вы­чай­ный по­сол» (фильм «По­сол Со­вет­ско­го Сою­за», 1970 год), М. М. Ро­щи­на - «Ва­лен­тин и Ва­лен­ти­на» (1985 год).

Ра­бо­ты Натансона от­ли­ча­ют­ся вни­ма­тель­ным под­хо­дом к дра­ма­тур­гическому ма­те­риа­лу, пси­хо­ло­гической ню­ан­си­ров­кой, яр­ко­стью ак­тёр­ско­го ан­самб­ля. Сре­ди др. филь­мов: «Бе­лая ака­ция» (1958 год), «По­втор­ная свадь­ба» (1976 год), «Они бы­ли ак­тё­ра­ми» (1981 год), «На­след­ст­во» (1985 год), «Взбе­сив­ший­ся ав­то­бус» (1990 год). По­ставил до­ку­мен­таль­ные филь­мы: «По­ёт Еле­на Об­раз­цо­ва » (1980 год), «Я вер­нусь… Пу­те­ше­ст­вие Ми­хаи­ла Бул­га­ко­ва в Крым» (2002 год), «Ми­ха­ил Бул­га­ков на Кав­ка­зе» (2004 год), «Да здрав­ст­ву­ет ко­ро­ле­ва, ви­ват!» (2009 год) и др. Ав­тор и со­ав­тор сце­на­ри­ев не­ко­то­рых сво­их филь­мов. Государственная премия СССР (1977 год).