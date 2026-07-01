НАТАЛ
НАТАЛ - город на востоке Бразилии, административный центр и крупнейший город штата Риу-Гранди-ду-Норти.
Население 822,5 тысяч человек (2012 год, с пригородами 1339 тысяч человек). Расположен на побережье Атлантического океана, в устье реки Потенги. Крупный транспортный узел. Речной порт (1922 год; вывоз главным образом фруктов, овощей, рыбы и креветок). Международный аэропорт имени Аугусту Северу (в 18 км к юго-западу от Натала, в городе Парнамирин; около 2 млн. пассажиров в год). Строится новый международный аэропорт Гранди-Натал (в 40 км от города; открытие намечено на 2014 год).
Основан в 1599 году португальцами близ возведённой крепости Трёх волхвов. Название «Натал» в переводе с португальского языка означает «Рождество» (город основан 25 декабря). В 1633-1654 годах под властью Республики Соединённых провинций, известен в это время как Новый Амстердам. С 1822 года административный центр провинции (с 1889 года - штата) Риу- Гранди-ду-Норти. Быстро развивался с 1920-х годов, особенно в период Второй мировой войны, когда в Натале располагалась крупная военная база стран - участниц антигитлеровской коалиции. В середине XX века центр добычи и экспорта соли (месторождения Макау и Арея-Бранка к северу от Натала). С 1980-х годов развивается как центр туризма.
Самое старое сохранившееся сооружение - крепость Трёх волхвов (основана в 1599 году; с 1614 года строилась по проекту архитектора Ф. ди Фриас да Мескита). В историческом центре - барочные церкви Богоматери (бывший собор), Санту-Антониу («Церковь Петуха»; при ней Музей религиозного искусства; обе XVII век) и Росариу (начало XVIII века), классицистический дворец Потенги (бывшее административное здание, 1865-1873 годы; ныне Дворец культуры, в нём - Государственный КГ), театр «Алберту Мараньян» (1898-1904 годы, архитектор Ж. Берреду, фронтон увенчан скульптурой «Искусство» работы М. Моро; реконструирован в 2004 году) и «Дворец Фелипе Камаран» (здание Ратуши, 1922 год, архитектор М. Микуси) в русле эклектизма, Столичный собор в стиле брутализма (собор Богоматери; 1989 год, архитектор М. Греви). Также в Натале - гостиница «Pestana Natal Beach Resort» в русле постмодернизма (2001 год, архитекторы К. Рибейру Дантас и К. Суасуна), детский сад PHD в стиле деконструктивизма (2003 год, архитектор Ф. Безерра). Среди др. городских достопримечательностей - прибрежный проспект Виа-Костейра (длина около 10 км; место сосредоточения отелей, торговых центров и ресторанов), «Парк дюн» (1977 год; площадь около 1,2 тыс. га - один из крупнейших городских парков страны) и парк имени Нивалду Монти (2008 год, с сооружениями архитектора О. Нимейера), вантовый мост имени Ньютона Наварру через реку Потенги (открыт в 2007 году).
Федеральный университет Риу-Гранди-ду-Норти (1960 год; при университете - крупный Национальный центр исследований в области добычи и переработки нефти, спонсируется нефтяной госкомпанией «Petrobras»), Университет штата Риу-Гранди-ду-Норти (1968 год), Университет Потигуар (1981 год), Международный институт неврологии. Др. вузы - Федеральный институт образования, науки и технологии штата Риу-Гранди-ду-Норти (1999 год, преобразован из Федеральной промышленной школы, основана в 1909 году), Институт высшего образования имени президента Дж. Кеннеди (2002 год). Музеи: бразильского социолога К. Каскуду (1961 год), авиации, мемориальный экс-президента страны К. Филью (уроженца Натала), народной культуры. Историко-географический институт Риу-Гранди-ду-Норти (крупный архивный и музейный центр). Аквариум. Ежегодно проводятся: карнавал «Карнатал» (ноябрь - декабрь), Национальный музыкальный поп-рок фестиваль «Мада».
Натал - быстро развивающийся и один из наиболее благоприятных для проживания бразильских городов (известен как «город солнца» или «город дюн»). Ведущая отрасль городской экономики - туристический бизнес (1,7 млн. бразильских и 345 тыс. иностранных туристов в 2008 году). Центр главным образом пляжного отдыха (основные городские пляжи: Форти, Мею, Артистас, Арея-Прета, Понта- Негра; близ города - пляжи Женипабу, Бузиос и Пипа - известен как место обитания дельфинов). Организационный центр добычи нефти (в Натале региональный офис компании «Petrobras») и природного газа. Мощности по переработке нефти - в городе Мосоро, газа - в городе Гуамаре (к северо-западу от Натала). Предприятия стройиндустрии, текстильной промышленности.
Центр сельскохозяйственного района (скотоводство, выращивание фруктов - манго, гуайява, а также орехов кешью, сахарного тростника); рыболовство (рыба и морепродукты в основном экспортируются в Японию). В городе Парнамирин, к югу от Натала, - первая в Бразилии площадка для запуска космических ракет «Баррейра-ду-Инферну» (1965 год); база бразильских ВВС.