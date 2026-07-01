НАТАЛ

НАТАЛ - го­род на вос­то­ке Бра­зи­лии, административный центр и круп­ней­ший го­род шта­та Риу-Гран­ди-ду-Нор­ти.

Население 822,5 тысяч человек (2012 год, с при­го­ро­да­ми 1339 тысяч человек). Рас­по­ло­жен на по­бе­ре­жье Ат­лан­ти­че­ско­го океана, в устье реки По­тен­ги. Круп­ный транс­порт­ный узел. Реч­ной порт (1922 год; вы­воз главным образом фрук­тов, ово­щей, ры­бы и кре­ве­ток). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Ау­гу­сту Се­ве­ру (в 18 км к юго-за­па­ду от Натала, в городе Пар­на­ми­рин; около 2 млн. пас­са­жи­ров в год). Стро­ит­ся но­вый ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Гран­ди-На­тал (в 40 км от го­ро­да; от­кры­тие на­ме­че­но на 2014 год).

Ос­но­ван в 1599 году пор­ту­галь­ца­ми близ воз­ве­дён­ной кре­по­сти Трёх вол­хвов. Название «Натал» в пе­ре­во­де с пор­тугальского языка оз­на­ча­ет «Ро­ж­де­ст­во» (го­род ос­но­ван 25 декабря). В 1633-1654 годах под вла­стью Рес­пуб­ли­ки Со­еди­нён­ных про­вин­ций, из­вес­тен в это вре­мя как Но­вый Ам­стер­дам. С 1822 года административный центр про­вин­ции (с 1889 года - шта­та) Риу- Гран­ди-ду-Нор­ти. Бы­ст­ро раз­ви­вал­ся с 1920-х годов, осо­бен­но в пе­ри­од Второй ми­ро­вой вой­ны , ко­гда в Натале рас­по­ла­га­лась круп­ная во­енная ба­за стран - уча­ст­ниц ан­ти­гит­ле­ров­ской коа­ли­ции. В середине XX века центр до­бы­чи и экс­пор­та со­ли (ме­сто­ро­ж­де­ния Ма­кау и Арея-Бран­ка к се­ве­ру от Натала). С 1980-х годов раз­ви­ва­ет­ся как центр ту­риз­ма.

Са­мое ста­рое со­хра­нив­шее­ся со­ору­же­ние - кре­пость Трёх вол­хвов (ос­но­ва­на в 1599 году; с 1614 года строи­лась по про­ек­ту архитектора Ф. ди Фри­ас да Мес­ки­та). В ис­то­рическом цен­тре - ба­роч­ные церк­ви Бо­го­ма­те­ри (бывший со­бор), Сан­ту-Ан­то­ниу («Цер­ковь Пе­ту­ха»; при ней Му­зей ре­лигиозного искусства; обе XVII век) и Ро­са­риу (начало XVIII века), клас­си­ци­стический дво­рец По­тен­ги (бывшее административное зда­ние, 1865-1873 годы; ны­не Дво­рец куль­ту­ры, в нём - Государственный КГ), те­атр «Ал­бер­ту Ма­рань­ян» (1898-1904 годы, архитектор Ж. Бер­ре­ду, фрон­тон увен­чан скульп­ту­рой «Ис­кус­ст­во» ра­бо­ты М. Мо­ро; ре­кон­ст­руи­ро­ван в 2004 году) и «Дво­рец Фе­ли­пе Ка­ма­ран» (зда­ние Ра­ту­ши, 1922 год, архитектор М. Ми­ку­си) в рус­ле эк­лек­тиз­ма , Сто­лич­ный со­бор в сти­ле бру­та­лиз­ма (со­бор Бо­го­ма­те­ри; 1989 год, архитектор М. Гре­ви). Так­же в Натале - гос­ти­ни­ца «Pestana Natal Beach Resort» в рус­ле пост­мо­дер­низ­ма (2001 год, ар­хи­тек­то­ры К. Ри­бей­ру Дан­тас и К. Суа­су­на), дет­ский сад PHD в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (2003 год, архитектор Ф. Бе­зер­ра). Сре­ди др. городских дос­то­при­ме­ча­тель­но­стей - при­бреж­ный про­спект Виа-Кос­тей­ра (дли­на около 10 км; ме­сто со­сре­до­то­че­ния оте­лей, тор­го­вых цен­тров и рес­то­ра­нов), «Парк дюн» (1977 год; площадь около 1,2 тыс. га - один из круп­ней­ших городских пар­ков стра­ны) и парк имени Ни­вал­ду Мон­ти (2008 год, с со­ору­же­ния­ми архитектора О. Ни­мей­е­ра), ван­то­вый мост имени Нью­то­на На­вар­ру че­рез реку По­тен­ги (от­крыт в 2007 году).

Фе­де­раль­ный университет Риу-Гран­ди-ду-Нор­ти (1960 год; при университете - круп­ный Национальный центр ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти до­бы­чи и пе­ре­ра­бот­ки неф­ти, спон­си­ру­ет­ся неф­тя­ной гос­ком­па­ни­ей «Petrobras»), Университет шта­та Риу-Гран­ди-ду-Нор­ти (1968 год), Университет По­ти­гу­ар (1981 год), Ме­ж­ду­народный институт нев­ро­ло­гии. Др. ву­зы - Фе­де­раль­ный институт об­ра­зо­ва­ния, нау­ки и тех­но­ло­гии шта­та Риу-Гран­ди-ду-Нор­ти (1999 год, пре­об­ра­зо­ван из Фе­де­раль­ной промышленной шко­лы, ос­но­ва­на в 1909 году), Институт выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния имени пре­зи­ден­та Дж. Кен­не­ди (2002 год). Му­зеи: бразильского со­цио­ло­га К. Кас­ку­ду (1961 год), авиа­ции, ме­мориальный экс-пре­зи­ден­та стра­ны К. Фи­лью (уро­жен­ца Натала), народной куль­ту­ры. Ис­то­ри­ко-гео­гра­фический институт Риу-Гран­ди-ду-Нор­ти (круп­ный ар­хив­ный и му­зей­ный центр). Ак­ва­ри­ум. Еже­год­но про­во­дят­ся: кар­на­вал «Кар­на­тал» (но­ябрь - де­кабрь), Национальный музыкальный поп-рок фес­ти­валь «Ма­да».

Натал - бы­ст­ро раз­ви­ваю­щий­ся и один из наи­бо­лее бла­го­при­ят­ных для про­жи­ва­ния бразильских го­ро­дов (из­вес­тен как «го­род солн­ца» или «го­род дюн»). Ве­ду­щая от­расль городской эко­но­ми­ки - ту­ри­стический биз­нес (1,7 млн. бра­зиль­ских и 345 тыс. иностранных ту­ри­стов в 2008 году). Центр главным образом пляж­но­го от­ды­ха (основные городские пля­жи: Фор­ти, Мею, Ар­ти­стас, Арея-Пре­та, Пон­та- Не­гра; близ го­ро­да - пля­жи Же­ни­па­бу, Бу­зи­ос и Пи­па - из­вес­тен как ме­сто оби­та­ния дель­фи­нов). Ор­га­ни­зационный центр до­бы­чи неф­ти (в Натале ре­гио­наль­ный офис ком­па­нии «Petrobras») и при­род­но­го га­за. Мощ­но­сти по пе­ре­ра­бот­ке неф­ти - в городе Мо­со­ро, га­за - в городе Гуа­ма­ре (к се­ве­ро-за­па­ду от Натала). Пред­при­ятия строй­ин­ду­ст­рии, тек­стиль­ной промышленности.

Центр сельскохозяйственного рай­она (ско­то­вод­ст­во, вы­ра­щи­ва­ние фрук­тов - ман­го, гу­ай­я­ва, а так­же оре­хов ке­шью, са­хар­но­го тро­ст­ни­ка); ры­бо­лов­ст­во (ры­ба и мо­ре­про­дук­ты в основном экс­пор­ти­ру­ют­ся в Япо­нию ). В городе Пар­на­ми­рин, к югу от Натала, - пер­вая в Бра­зи­лии пло­щад­ка для за­пус­ка кос­мических ра­кет «Бар­рей­ра-ду-Ин­фер­ну» (1965 год); ба­за бразильских ВВС.

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