НАСЫРИ КАЮМ
НАСЫРИ КАЮ (Габделкаюм Габделнасырович Насыров) - татарский учёный-просветитель, писатель, этнограф.
Сын муллы. В 1841-1855 годах учился в казанском медресе «Касимия». В 1855-1871 годах преподавал татарский язык в Казанском духовном училище, затем в Казанской духовной семинарии. В 1871-1876 годах работал учителем в открытой им первой русско-татарской школе в Казани. Выступал против национальной замкнутости, за сближение с русской культурой.
Дебютировал в печати в 1860 году. Автор первого научно-популярного сочинения для детей - «На досуге» («Буш вакыт», 1860 год) о явлениях природы; повести «Кабуснама» (1881 год, русский перевод 1886 год) о мудрых наставлениях и заповедях восточного царя; фундаментальные сочинения «Плоды для собеседников по литературе» («Фə вакиhелҗө лə са фил əдə бият», 1884 год), состоящего из 40 разделов (о человеческом уме, о науке, о поведении в обществе и др.), где собраны поучительные примеры из жизни, подкреплённые афоризмами, баснями, новеллами, анекдотами. Исследования Насыри по фольклору и этнографии легли в основу книги «Поверья и обряды казанских татар, образовавшиеся помимо влияния на их жизнь суннитского магометанства» (1880 год, на русском языке). Опубликовал на русском языке «Образцы народной литературы казанских татар» (1896 год).
Впервые начал разработку методики преподавания татарского языка, составил и издал «Грамматику» татарского языка (1894 год), «Толковый словарь татарского языка» (ч. 1-2, 1895-1896 годы) и учебники для начального обучения «Правила правописания» (1892 год), «Слог, или Букварь» (1894 год). Разработал основы методики обучения татар русскому языку, составил учебники «Русское чтение» (1889 год), «Образец или грамматика» (1891 год) и учебные татарско-русский (1875 год) и русско-татарский (1892 год) словари. Составил для татарских школ первые учебники на родном языке по арифметике, геометрии, географии, истории, основам анатомии и гигиены и др., создал татарскую учебную терминологию по этим предметам.