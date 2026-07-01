НАСЫРИ КАЮМ

НАСЫРИ КАЮ (Габ­дел­ка­юм Габ­дел­на­сы­ро­вич На­сы­ров) - татарский учёный-просветитель, писатель, этнограф.

Сын мул­лы. В 1841-1855 годах учил­ся в ка­зан­ском мед­ре­се «Ка­си­мия». В 1855-1871 годах пре­по­да­вал татарский язык в Ка­зан­ском ду­хов­ном училище, за­тем в Ка­зан­ской ду­хов­ной се­ми­на­рии . В 1871-1876 годах ра­бо­тал учи­те­лем в от­кры­той им пер­вой русско-татарской шко­ле в Ка­за­ни . Вы­сту­пал про­тив национальной замк­ну­то­сти, за сбли­же­ние с русской куль­ту­рой.

Де­бю­ти­ро­вал в пе­ча­ти в 1860 году. Ав­тор пер­во­го на­учно-по­пу­ляр­но­го со­чи­не­ния для де­тей - «На до­су­ге» («Буш ва­кыт», 1860 год) о яв­ле­ни­ях при­ро­ды; по­вес­ти «Ка­бус­на­ма» (1881 год, русский перевод 1886 год) о муд­рых на­став­ле­ни­ях и за­по­ве­дях восточного ца­ря; фун­даментальные со­чи­не­ния «Пло­ды для со­бе­сед­ни­ков по ли­те­ра­ту­ре» («Фə вакиhел­җө лə са фил əдə ­би­ят», 1884 год), со­стоя­ще­го из 40 раз­де­лов (о че­ло­ве­че­ском уме, о нау­ке, о по­ве­де­нии в об­ще­ст­ве и др.), где со­б­ра­ны по­учительные при­ме­ры из жиз­ни, под­кре­п­лён­ные афо­риз­ма­ми, бас­ня­ми, но­вел­ла­ми , анек­до­та­ми. Ис­сле­до­ва­ния Насыри по фольк­ло­ру и эт­но­гра­фии лег­ли в ос­но­ву книги «По­ве­рья и об­ря­ды ка­зан­ских та­тар, об­ра­зо­вав­шие­ся по­ми­мо влия­ния на их жизнь сун­нит­ско­го ма­го­ме­тан­ст­ва» (1880 год, на русском языке). Опуб­ли­ко­вал на русском языке «Об­раз­цы на­род­ной ли­те­ра­ту­ры ка­зан­ских та­тар» (1896 год).

Впер­вые на­чал раз­ра­бот­ку ме­то­ди­ки пре­по­да­ва­ния татарского язы­ка, со­ста­вил и из­дал «Грам­ма­ти­ку» та­тар­ско­го язы­ка (1894 год), «Тол­ко­вый сло­варь та­тар­ско­го язы­ка» (ч. 1-2, 1895-1896 годы) и учеб­ни­ки для на­чаль­но­го обу­че­ния «Пра­ви­ла пра­во­пи­са­ния» (1892 год), «Слог, или Бу­к­варь» (1894 год). Раз­ра­бо­тал ос­но­вы ме­то­ди­ки обу­че­ния та­тар русскому язы­ку, со­ста­вил учеб­ни­ки «Рус­ское чте­ние» (1889 год), «Об­ра­зец или грам­ма­ти­ка» (1891 год) и учеб­ные татарско-русский (1875 год) и русско-татарский (1892 год) сло­ва­ри. Со­ста­вил для татарских школ пер­вые учеб­ни­ки на род­ном язы­ке по ариф­ме­ти­ке, гео­мет­рии, гео­гра­фии, ис­то­рии, ос­но­вам ана­то­мии и ги­гие­ны и др., со­здал татарскую учеб­ную тер­ми­но­ло­гию по этим пред­ме­там.