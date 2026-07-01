НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ 1943-1944
НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ 1943-1944 годов - стратегическая наступательная операция советских войск.
Проводилась в ходе Великой Отечественной войны для разгрома группировок германских войск на территории Украины по правому берегу Днепра. Основным содержанием этого наступления являлась Днепровско- Карпатская стратегическая операция советских войск 1, 2, 3, 4-го Украинских и 2-го Белорусского фронтов, проведённая 24.12.1943 года - 06.05.1944 года с целью разгромить германские группы армий «Юг» и «А» и выйти на подступы к Южной Польше, Чехословакии и Балканам. Включала 11 объединённых общим замыслом операций фронтов и групп фронтов при участии авиации дальнего действия, войск ПВО страны, а на приморском направлении - Черноморского флота.
В конце 1943 года действовавшие на Украине войска четырёх Украинских фронтов насчитывали свыше 2,2 млн. человек, свыше 28,6 тыс. орудий и миномётов, свыше 2 тыс. танков и САУ, около 2,6 тыс. боевых самолётов. Здесь же находилась основная часть резервов Ставки Верховного Главнокомандования (ВГК): 47-я и 69-я общевойсковые, 2-я и 4-я танковые армии. 1-й Украинский фронт (командующий - генерал армии Н. Ф. Ватутин, с 01.03.1944 года Маршал Советского Союза Г. К. Жуков; 13, 18, 27, 38, 40, 60-я общевойсковые, 1-я гвардейская, 1-я и 3-я гвардейские танковые, 2-я воздушная армии) удерживал обширный плацдарм на правом берегу Днепра, западнее Киева. 2-й (генерал армии И. С. Конев; 37, 52, 53, 57-я общевойсковые, 4, 5 и 7-я гвардейские, 5-я гвардейская танковая и 5-я воздушная армии) и 3-й (генерал армии Р. Я. Малиновский; 6-я и 46-я общевойсковые, 8-я гвардейская и 17-я воздушная армии) Украинские фронты занимали крупный плацдарм на правом берегу Днепра - от Черкасс до Запорожья. 4-й Украинский фронт (генерал армии Ф. И. Толбухин; 28-я и 51-я общевойсковые, 2-я и 3-я гвардейские, 5-я ударная и 8-я воздушная армии) главными силами охватывал никопольский плацдарм противника, частью сил закреплялся на левом берегу вдоль нижнего течения Днепра, а 51-й армией блокировал германскую 17-ю армию в Крыму. Советским войскам противостояли группы армий «Юг» (с 05.04.1944 года «Северная Украина»; генерал-фельдмаршал Э. фон Манштейн, с 31.03.1944 года генерал-фельдмаршал В. Модель; 6-я и 8-я полевые, 4-я и 1-я танковые армии) и «А» (с 05.04.1944 года «Южная Украина»; генерал-фельдмаршал Э. фон Клейст, с 31.03.1944 года генерал-полковник Ф. Шёрнер; германская 17-я полевая и румынская 3-я армии), имевшие в своём составе около 1,8 млн. человек, около 16,8 тыс. орудий и миномётов, около 2,2 тыс. танков и штурмовых орудий. Их поддерживала авиация германского 4-го воздушного флота и румынские ВВС (всего около 1,5 тыс. боевых самолётов). Группа армий «Юг» оборонялась на фронте южнее Овруча, северо-восточнее Каховки, удерживая небольшой участок правого берега Днепра в районе Канева и плацдарм на левом берегу в районе Никополя. Группа армий «А» занимала оборону южнее, по нижнему течению Днепра, и удерживала Крым.
Замысел советских ВГК состоял в том, чтобы ударами на ряде направлений расчленить силы противника на южном крыле стратегического фронта, разгромить их по частям, освободить Правобережную Украину и создать благоприятные условия для последующего наступления. Действия Украинских фронтов координировали представители Ставки ВГК - Маршалы Советского Союза Г. К. Жуков (1-го и 2-го) и A. M. Василевский (3-го и 4-го). Операция готовилась в сложной обстановке, когда советские войска вели непрерывные бои за днепровские плацдармы, а основные силы 1-го Украинского фронта отражали удар германской 4-й танковой армии на киевском направлении. Начало стратегическому наступлению на Правобережной Украине положила Житомирско-Бердичевская операция 1943-1944 годов, в ходе которой войска 1-го Украинского фронта нанесли тяжёлое поражение германской 4-й и 1-й танковым армиям, отбросили их на 80-200 км на запад и юго-запад, ещё глубже охватили с севера группу армий «Юг» и создали условия для окружения вражеских войск в корсунь-шев-ченковском выступе. Войска 2-го Украинского фронта, осуществив 5-16 января Кировоградскую операцию 1944 года, охватили корсунь-шевченковскую группировку противника с юга. 24.01-17.02.1944 года войска 1-го и 2-го Украинского фронтов окружили и уничтожили оборонявшиеся в корсунь-шевченковском выступе немецко-фашистские войска, что создало предпосылки для нанесения новых ударов по врагу.
Одновременно войска правого крыла 1-го Украинского фронта провели Ровно-Луцкую операцию 1944 года, в результате которой заняли выгодный рубеж для удара во фланг и в тыл группы армий «Юг». 30.01-29.02.1944 года войска 3-го и 4-го Украинского фронтов в ходе Никопольско-Криворожской операции 1944 года ликвидировали никопольский плацдарм и отбросили германские войска из запорожской излучины Днепра за реку Ингулец. Во время зимнего наступления войска четырёх Украинских фронтов прорвали вражескую оборону на рубеже от реки Припять до нижнего течения Днепра, разгромили 38 дивизий противника, в т. ч. 7 танковых и 3 моторизованные (41% всех дивизий групп армий «Юг» и «А»), полностью сорвали оборонительные планы германского командования на юге, ликвидировали выступы линии фронта, вдававшиеся на востоке, и заняли выгодное положение для нанесения новых ударов в целях окончательного разгрома вражеских войск на Правобережной Украине. Было завершено освобождение Киевской, Днепропетровской, Запорожской областей, очищены от врага вся Житомирская, почти полностью Ровенская и Кировоградская области, ряд районов Винницкой, Николаевской, Каменец-Подольской и Волынской областей.
В марте 1944 года советские войска возобновили наступление на Правобережной Украине. В нём участвовали 1, 2, 3-й Украинские и вновь созданный 2-й Белорусский (генерал-полковник П. А. Курочкин; 47, 61, 70-я общевойсковые и 6-я воздушная армии, Днепровская военная флотилия) фронты, а также часть сил Черноморского флота (адмирал Ф. С. Октябрьский). 4-й Украинский фронт переключился на подготовку операции по освобождению Крыма. 4 марта - 17 апреля войска 1-го Украинского фронта провели Проскуровско-Черновицкую операцию 1944 года, в результате которой нанесли новое поражение германским 4-й и 1-й танковым армиям, рассекли стратегический фронт противника на 2 части и достигли предгорий Карпат. 5 марта - 17 апреля войска 2-го Украинского фронта в ходе Уманско-Ботошанской операции 1944 года разгромили германскую 8-ю армию, вышли на государственную границу СССР (26 марта) и перенесли боевые действия на территорию Румынии. 6 марта - 14 апреля войска 3-го Украинского фронта последовательно осуществили Березнеговато-Снигирёвскую операцию 1944 года и при содействии части сил Черноморского флота - Одесскую операцию 1944 года, нанесли поражение германской 6-й и румынской 3-й армиям, освободили юг Правобережной Украины и вышли на реку Днестр в её нижнем течении, захватив несколько плацдармов на правом берегу. 15 марта - 5 апреля войска 2-го Белорусского фронта в ходе Полесской операции 1944 года нанесли поражение крупной группировке противника (около 12 дивизий) и, выйдя на подступы к Ковелю, создали условия для последующего наступления на брестском и люблинском направлениях. Но поставленная Ставкой ВГК задача фронтам - выйти на государственную границу СССР - была выполнена только на правом крыле 2-го Украинского фронта. До начала мая войска 2-го и 3-го Украинского фронтов продолжали попытки выполнить поставленную задачу. Войска 2-го Украинского фронта 8 апреля - 6 мая провели Тыргу-Фрумосскую наступательную операцию 1944 года с целью ударом в направлении Тыргу-Фрумос, Васлуй охватить с запада кишинёвскую группировку противника, однако успеха не достигли. 6 мая войска 2-го и 3-го Украинского фронтов по приказу Ставки ВГК перешли к обороне.
Одна из крупнейших операций Великой Отечественной войны, продолжавшаяся свыше 4 месяцев. На фронте протяжённостью до 1400 км действовало с обеих сторон около 4 млн. человек, 45,5 тыс. орудий и миномётов, 4,2 тыс. танков и САУ (штурмовых орудий), свыше 4 тыс. самолётов. Это единственная операция, в которой одновременно участвовали все 6 советских танковых армий. В ходе её советские войска продвинулись на глубину 250-450 км и разгромили войска южного крыла стратегического фронта германских армий (кроме 17-й армии, блокированной в Крыму). Были полностью уничтожены 10 дивизий и 1 бригада противника, 59 дивизий (в т. ч. 12 танковых и 3 моторизованные) потеряли от 1/2 до 3/4 личного состава. Советская авиация в воздушных боях и на аэродромах уничтожила свыше 1,4 тыс. вражеских самолётов.
Значительную помощь советским войскам оказало местное население, а также партизаны (к началу операции в тылу противника в полосах наступления 1, 2 и 3-го Украинского фронтов действовали 39 партизанских соединений и 131 отдельный отряд общей численностью около 80 тыс. человек). Только перебросив соединения с др. европейских ТВД и из резерва (43 дивизии, в т. ч. 6 танковых, и 4 бригады), а также выдвинув 1-ю венгерскую и 4-ю румынскую армии, германское командование смогло спасти свой фронт на юге от полного разгрома. В результате наступления была освобождена от оккупантов огромная территория, а также крупнейшие черноморские порты и миллионы соетских людей. Выход советских войск на подступы к границам Польши, Чехословакии и в пределы Румынии коренным образом изменил военно-политическую обстановку в Европе, вызвал подъём национально-освободительного движения в странах, оккупированных германскими войсками. С завершением операции создались выгодные условия для нанесения новых ударов по врагу на брестском, люблинском, львовском направлениях и на Балканах. Потери советских войск составили: безвозвратные - 288,6 тыс. человек, санитарные - 904,3 тыс. человек.