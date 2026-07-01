НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ 1943-1944

НАСТУПЛЕНИЕ СОВЕТСКИХ ВОЙСК НА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ УКРАИНЕ 1943-1944 годов - стра­те­гическая на­сту­па­тель­ная опе­ра­ция советских войск.

Про­во­ди­лась в хо­де Великой Отечественной вой­ны для раз­гро­ма груп­пи­ро­вок германских войск на тер­ри­то­рии Ук­раи­ны по пра­во­му бе­ре­гу Днеп­ра. Основным со­дер­жа­ни­ем это­го на­сту­п­ле­ния яв­ля­лась Днеп­ров­ско- Кар­пат­ская стра­те­гическая опе­ра­ция советских войск 1, 2, 3, 4-го Ук­ра­ин­ских и 2-го Бе­ло­русского фрон­тов, про­ве­дён­ная 24.12.1943 года - 06.05.1944 года с це­лью раз­гро­мить германские груп­пы ар­мий «Юг» и «А» и вый­ти на под­сту­пы к Южной Поль­ше, Че­хо­сло­ва­кии и Бал­ка­нам. Вклю­ча­ла 11 объ­е­ди­нён­ных об­щим за­мыс­лом опе­ра­ций фрон­тов и групп фрон­тов при уча­стии авиа­ции даль­не­го дей­ст­вия, войск ПВО стра­ны, а на при­мор­ском на­прав­ле­нии - Чер­но­мор­ско­го фло­та.

В конце 1943 года дей­ст­во­вав­шие на Ук­раи­не вой­ска че­ты­рёх Украинских фрон­тов на­счи­ты­ва­ли свыше 2,2 млн. человек, свыше 28,6 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, свыше 2 тыс. тан­ков и САУ, около 2,6 тыс. бое­вых са­мо­лё­тов. Здесь же на­хо­ди­лась основная часть ре­зер­вов Став­ки Вер­хов­но­го Глав­но­ко­ман­до­ва­ния (ВГК): 47-я и 69-я об­ще­вой­ско­вые, 2-я и 4-я тан­ко­вые ар­мии. 1-й Украинский фронт (ко­мандующий - генерал ар­мии Н. Ф. Ва­ту­тин , с 01.03.1944 года Мар­шал Советского Сою­за Г. К. Жу­ков ; 13, 18, 27, 38, 40, 60-я об­ще­вой­ско­вые, 1-я гвар­дей­ская, 1-я и 3-я гвар­дей­ские тан­ко­вые, 2-я воздушная ар­мии) удер­жи­вал об­шир­ный плац­дарм на пра­вом бе­ре­гу Днеп­ра, за­пад­нее Кие­ва. 2-й (генерал ар­мии И. С. Ко­нев; 37, 52, 53, 57-я об­ще­вой­ско­вые, 4, 5 и 7-я гвар­дей­ские, 5-я гвар­дей­ская тан­ко­вая и 5-я воздушная ар­мии) и 3-й (генерал ар­мии Р. Я. Ма­ли­нов­ский; 6-я и 46-я об­ще­вой­ско­вые, 8-я гвар­дей­ская и 17-я воздушная ар­мии) Украинские фрон­ты за­ни­ма­ли круп­ный плац­дарм на пра­вом бе­ре­гу Днеп­ра - от Чер­касс до За­по­ро­жья. 4-й Украинский фронт (генерал ар­мии Ф. И. Тол­бу­хин; 28-я и 51-я об­ще­вой­ско­вые, 2-я и 3-я гвар­дей­ские, 5-я удар­ная и 8-я воздушная ар­мии) главными си­ла­ми ох­ва­ты­вал ни­ко­поль­ский плац­дарм про­тив­ни­ка, ча­стью сил за­кре­п­лял­ся на ле­вом бе­ре­гу вдоль ниж­не­го те­че­ния Днеп­ра, а 51-й ар­ми­ей бло­ки­ро­вал германскую 17-ю ар­мию в Кры­му. Советским вой­скам про­ти­во­стоя­ли груп­пы ар­мий «Юг» (с 05.04.1944 года «Северная Ук­раи­на»; генерал-фельдмаршал Э. фон Ман­штейн, с 31.03.1944 года генерал-фельдмаршал В. Мо­дель; 6-я и 8-я по­ле­вые, 4-я и 1-я тан­ко­вые ар­мии) и «А» (с 05.04.1944 года «Южная Ук­раи­на»; генерал-фельдмаршал Э. фон Клейст, с 31.03.1944 года генерал-полковник Ф. Шёр­нер; германская 17-я по­ле­вая и румынская 3-я ар­мии), имев­шие в сво­ём со­ста­ве около 1,8 млн. человек, около 16,8 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, около 2,2 тыс. тан­ков и штур­мо­вых ору­дий. Их под­дер­жи­ва­ла авиа­ция германского 4-го воздушного фло­та и румынские ВВС (все­го около 1,5 тыс. бое­вых са­мо­лё­тов). Груп­па ар­мий «Юг» обо­ро­ня­лась на фрон­те юж­нее Ов­ру­ча, се­ве­ро-вос­точ­нее Ка­хов­ки, удер­жи­вая не­боль­шой уча­сток пра­во­го бе­ре­га Днеп­ра в рай­оне Ка­не­ва и плац­дарм на ле­вом бе­ре­гу в рай­оне Ни­ко­по­ля . Груп­па ар­мий «А» за­ни­ма­ла обо­ро­ну юж­нее, по ниж­не­му те­че­нию Днеп­ра, и удер­жи­ва­ла Крым.

За­мы­сел советских ВГК со­сто­ял в том, что­бы уда­ра­ми на ря­де на­прав­ле­ний рас­чле­нить си­лы про­тив­ни­ка на южном кры­ле стра­те­гического фрон­та, раз­гро­мить их по час­тям, ос­во­бо­дить Пра­во­бе­реж­ную Ук­раи­ну и соз­дать бла­го­при­ят­ные ус­ло­вия для по­сле­дую­ще­го на­сту­п­ле­ния. Дей­ст­вия Украинских фрон­тов ко­ор­ди­ни­ро­ва­ли пред­ста­ви­те­ли Став­ки ВГК - Мар­ша­лы Советского Со­ю­за Г. К. Жу­ков (1-го и 2-го) и A. M. Ва­си­лев­ский (3-го и 4-го). Опе­ра­ция го­то­ви­лась в слож­ной об­ста­нов­ке, ко­гда советские вой­ска ве­ли не­пре­рыв­ные бои за днеп­ров­ские плац­дар­мы, а основные си­лы 1-го Украинского фрон­та от­ра­жа­ли удар германской 4-й тан­ко­вой ар­мии на ки­ев­ском на­прав­ле­нии. На­ча­ло стра­те­гическому на­сту­п­ле­нию на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не по­ло­жи­ла Жи­то­мир­ско-Бер­ди­чев­ская опе­ра­ция 1943-1944 годов, в хо­де ко­то­рой вой­ска 1-го Украинского фрон­та на­нес­ли тя­жё­лое по­ра­же­ние германской 4-й и 1-й тан­ко­вым ар­ми­ям, от­бро­си­ли их на 80-200 км на за­пад и юго-за­пад, ещё глуб­же ох­ва­ти­ли с се­ве­ра груп­пу ар­мий «Юг» и соз­да­ли ус­ло­вия для ок­ру­же­ния вра­же­ских войск в кор­сунь-шев-чен­ков­ском вы­сту­пе. Вой­ска 2-го Украинского фрон­та, осу­ще­ст­вив 5-16 января Ки­ро­во­град­скую опе­ра­цию 1944 года, ох­ва­ти­ли кор­сунь-шев­чен­ков­скую груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка с юга. 24.01-17.02.1944 года вой­ска 1-го и 2-го Украинского фрон­тов ок­ру­жи­ли и унич­то­жи­ли обо­ро­няв­шие­ся в кор­сунь-шев­чен­ков­ском вы­сту­пе не­мец­ко-фа­ши­ст­ские вой­ска, что соз­да­ло пред­по­сыл­ки для на­не­се­ния но­вых уда­ров по вра­гу.

Од­но­вре­мен­но вой­ска пра­во­го кры­ла 1-го Украинского фрон­та про­ве­ли Ров­но-Луц­кую опе­ра­цию 1944 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой за­ня­ли вы­год­ный ру­беж для уда­ра во фланг и в тыл груп­пы ар­мий «Юг». 30.01-29.02.1944 года вой­ска 3-го и 4-го Украинского фрон­тов в хо­де Ни­ко­поль­ско-Кри­во­рож­ской опе­ра­ции 1944 года ли­к­ви­ди­ро­ва­ли ни­ко­поль­ский плац­дарм и от­бро­си­ли германские вой­ска из за­по­рож­ской из­лу­чи­ны Днеп­ра за реку Ин­гу­лец. Во вре­мя зим­не­го на­сту­п­ле­ния вой­ска че­ты­рёх Украинских фрон­тов про­рва­ли вра­же­скую обо­ро­ну на ру­бе­же от реки При­пять до ниж­не­го те­че­ния Днеп­ра, раз­гро­ми­ли 38 ди­ви­зий про­тив­ни­ка, в т. ч. 7 тан­ко­вых и 3 мо­то­ри­зо­ван­ные (41% всех ди­ви­зий групп ар­мий «Юг» и «А»), пол­но­стью со­рва­ли обо­ро­нительные пла­ны германского ко­ман­до­ва­ния на юге, ли­к­ви­ди­ро­ва­ли вы­сту­пы ли­нии фрон­та, вда­вав­шие­ся на вос­то­ке, и за­ня­ли вы­год­ное по­ло­же­ние для на­не­се­ния но­вых уда­ров в це­лях окон­чательного раз­гро­ма вра­же­ских войск на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не. Бы­ло за­вер­ше­но ос­во­бо­ж­де­ние Ки­ев­ской, Днеп­ро­пет­ров­ской, За­по­рож­ской об­лас­тей, очи­ще­ны от вра­га вся Жи­томир­ская, поч­ти пол­но­стью Ро­вен­ская и Ки­ро­во­град­ская об­лас­ти, ряд рай­онов Вин­ниц­кой, Ни­ко­ла­ев­ской, Ка­ме­нец-По­доль­ской и Во­лын­ской об­лас­тей.

В мар­те 1944 года советские вой­ска во­зоб­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние на Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­не. В нём уча­ст­во­ва­ли 1, 2, 3-й Ук­ра­ин­ские и вновь соз­дан­ный 2-й Бе­ло­рус­ский (генерал-полковник П. А. Ку­роч­кин; 47, 61, 70-я об­ще­вой­ско­вые и 6-я воздушная ар­мии, Днеп­ров­ская во­енная фло­ти­лия) фрон­ты, а так­же часть сил Чер­но­мор­ско­го фло­та (адмирал Ф. С. Ок­тябрь­ский). 4-й Украинский фронт пе­ре­клю­чил­ся на под­го­тов­ку опе­ра­ции по ос­во­бо­ж­де­нию Кры­ма. 4 мар­та - 17 апреля вой­ска 1-го Украинского фрон­та про­ве­ли Про­ску­ров­ско-Чер­но­виц­кую опе­ра­цию 1944 года, в ре­зуль­та­те ко­то­рой на­нес­ли но­вое по­ра­же­ние гер­ман­ским 4-й и 1-й тан­ко­вым ар­ми­ям, рас­сек­ли стра­те­гический фронт про­тив­ни­ка на 2 час­ти и дос­тиг­ли пред­го­рий Кар­пат. 5 мар­та - 17 апреля вой­ска 2-го Украинского фрон­та в хо­де Уман­ско-Бо­то­шан­ской опе­ра­ции 1944 года раз­гро­ми­ли германскую 8-ю ар­мию, вы­шли на государственную гра­ни­цу СССР (26 мар­та) и пе­ре­не­сли бое­вые дей­ст­вия на тер­ри­то­рию Ру­мы­нии. 6 мар­та - 14 апреля вой­ска 3-го Украинского фрон­та по­сле­до­ва­тель­но осу­ще­ст­ви­ли Бе­рез­не­го­ва­то-Сни­ги­рёв­скую опе­ра­цию 1944 года и при со­дей­ст­вии час­ти сил Чер­но­мор­ско­го фло­та - Одес­скую опе­ра­цию 1944 года, на­нес­ли по­ра­же­ние германской 6-й и румынской 3-й ар­ми­ям, ос­во­бо­ди­ли юг Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны и вы­шли на реку Днестр в её ниж­нем те­че­нии, за­хва­тив несколько плац­дар­мов на пра­вом бе­ре­гу. 15 мар­та - 5 апреля вой­ска 2-го Бе­ло­русского фрон­та в хо­де По­лес­ской опе­ра­ции 1944 года на­нес­ли по­ра­же­ние круп­ной груп­пи­ров­ке про­тив­ни­ка (около 12 ди­ви­зий ) и, вый­дя на под­сту­пы к Ко­ве­лю, соз­да­ли ус­ло­вия для по­сле­дую­ще­го на­сту­п­ле­ния на бре­ст­ском и люб­лин­ском на­прав­ле­ни­ях. Но по­став­лен­ная Став­кой ВГК за­дача фрон­там - вый­ти на государственную гра­ни­цу СССР - бы­ла вы­пол­не­на толь­ко на пра­вом кры­ле 2-го Украинского фрон­та. До на­ча­ла мая вой­ска 2-го и 3-го Украинского фрон­тов про­дол­жа­ли по­пыт­ки вы­пол­нить по­став­лен­ную за­да­чу. Вой­ска 2-го Украинского фрон­та 8 апреля - 6 мая про­ве­ли Тыр­гу-Фру­мос­скую на­сту­пательную опе­ра­цию 1944 года с це­лью уда­ром в на­прав­ле­нии Тыр­гу-Фру­мос, Вас­луй ох­ва­тить с за­па­да ки­ши­нёв­скую груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка, од­на­ко ус­пе­ха не дос­тиг­ли. 6 мая вой­ска 2-го и 3-го Украинского фрон­тов по при­ка­зу Став­ки ВГК пе­ре­шли к обо­ро­не.

Од­на из круп­ней­ших опе­ра­ций Великой Отечественной вой­ны, про­дол­жав­шая­ся свыше 4 ме­ся­цев. На фрон­те про­тя­жён­но­стью до 1400 км дей­ст­во­ва­ло с обе­их сто­рон около 4 млн. человек, 45,5 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, 4,2 тыс. тан­ков и САУ (штур­мо­вых ору­дий), свыше 4 тыс. са­мо­лё­тов. Это един­ст­вен­ная опе­ра­ция, в ко­то­рой од­но­вре­мен­но уча­ст­во­ва­ли все 6 советских тан­ко­вых ар­мий. В хо­де её советские вой­ска про­дви­ну­лись на глу­би­ну 250-450 км и раз­гро­ми­ли вой­ска южного кры­ла стра­тегического фрон­та германских ар­мий (кро­ме 17-й ар­мии, бло­ки­ро­ван­ной в Кры­му). Бы­ли пол­но­стью унич­то­же­ны 10 ди­ви­зий и 1 бри­га­да про­тив­ни­ка, 59 ди­ви­зий (в т. ч. 12 тан­ко­вых и 3 мо­то­ри­зо­ван­ные) по­те­ря­ли от 1/2 до 3/4 лич­но­го со­ста­ва. Советская авиа­ция в воздушных бо­ях и на аэ­ро­дро­мах унич­то­жи­ла свыше 1,4 тыс. вра­же­ских са­мо­лё­тов.

Зна­чительную по­мощь советским вой­скам ока­за­ло ме­ст­ное на­се­ле­ние, а так­же пар­ти­за­ны (к на­ча­лу опе­ра­ции в ты­лу про­тив­ни­ка в по­ло­сах на­сту­п­ле­ния 1, 2 и 3-го Украинского фрон­тов дей­ст­во­ва­ли 39 пар­ти­зан­ских со­еди­не­ний и 131 отдельный от­ряд об­щей чис­лен­но­стью около 80 тыс. человек). Толь­ко пе­ре­бро­сив со­еди­не­ния с др. ев­ропейских ТВД и из ре­зер­ва (43 ди­ви­зии, в т. ч. 6 тан­ко­вых, и 4 бри­га­ды), а так­же вы­дви­нув 1-ю венгерскую и 4-ю румынскую ар­мии, германское ко­ман­до­ва­ние смог­ло спа­сти свой фронт на юге от пол­но­го раз­грома. В ре­зуль­та­те наступления бы­ла ос­во­бо­ж­де­на от ок­ку­пан­тов ог­ром­ная тер­ри­то­рия, а так­же круп­ней­шие чер­но­мор­ские пор­ты и мил­лио­ны соетских лю­дей. Вы­ход советских войск на под­сту­пы к гра­ни­цам Поль­ши , Че­хо­сло­ва­кии и в пре­де­лы Ру­мы­нии ко­рен­ным об­ра­зом из­ме­нил во­енно-по­ли­тическую об­ста­нов­ку в Ев­ро­пе, вы­звал подъ­ём национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния в стра­нах, ок­ку­пи­ро­ван­ных германскими вой­ска­ми. С за­вер­ше­ни­ем опе­ра­ции соз­да­лись вы­год­ные ус­ло­вия для на­не­се­ния но­вых уда­ров по вра­гу на бре­ст­ском, люб­лин­ском, львов­ском на­прав­ле­ни­ях и на Бал­ка­нах. По­те­ри советских войск со­ста­ви­ли: без­воз­врат­ные - 288,6 тыс. человек, са­ни­тар­ные - 904,3 тыс. человек.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)