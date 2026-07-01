НАССАУ (ГОРОД)
НАССАУ - столица государства Багамские Острова.
Население 255,8 тысяч человек (2012 год; свыше 70% населения страны). Расположена в северо-восточной части острова Нью-Провиденс. Морской порт. Международный аэропорт имени Линдена Пиндлинга (к западу от города).
Основан в 1666 году (по др. данным, в 1656 году) английскими переселенцами как Чарльз-Таун. Получил современное название в 1695 году в честь короля Англии Вильгельма III Оранского из Оранско-Нассауской династии. Как база пиратов в 1684, 1695 и 1703 годах разрушался испанско-французским флотом. С 1718 года место пребывания британского генерал-губернатора Багамских островов, с 1729 года также место проведения заседаний островного парламента. Во время Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов временно захватывался американскими (1776, 1778 годы) и испанскими (1782 год) войсками.
По Версальскому мирному договору 1783 года возвращён Великобритании. Значительное место в доходах города в XVIII-XIX веках занимали поступления от контрабандной торговли и каперства, а с конца XVIII века до 1838 года также от плантационного хозяйства с использованием рабского труда. В период Гражданской войны в США 1861-1865 годов база снабжения южан. В 1892 году связан телеграфной линией с Флоридой, с 1898 года начал развиваться как курортно-туристический центр. В период действия в США «сухого закона» (1919-1933 годы) в Нассау получило развитие производство алкогольных напитков, поставлявшихся нелегально на континент. С 1950-х годов переживает экономический подъём в связи с бумом гостиничного и офисного строительства. С 1973 года столица независимого государства Багамские Острова.
К самым ранним сооружениям Нассау относятся форты Монтагью (Монтегю; 1741 год, инженер П. Г. Брюс), Шарлотта (конец 1780-х годов), Финкасл (1793 год) и тюрьма- паноптикум (1798-1799 годы, с 1879 года Городская библиотека). Исторический центр застроен по регулярному плану (1729 года), там сохранились общественные здания начала XIX века в русле северо-американского варианта георгианского стиля [Дом правительства (дворец губернатора; 1803-1806 годы, в 1932 году воссоздан после разрушения ураганом в 1929 году; перед зданием - памятник Х. Колумбу, 1830 год), комплекс зданий парламента (1812 год; перед главным корпусом - памятник королеве Виктории, 1905 год, скульптор Дж. Адамс-Актон) и др.] и жилые дома в т. н. багамском георгианском стиле («Дом с балконами», около 1790 года, старейшее деревянное здание на Багамских островах, с 1994 года Музей народного быта; Джакаранда-хаус, середина 1840-х годов, и др.), преимущественно окрашенные в розовый и белый цвета.
Среди культовых сооружений - англиканская церковь Святого Матфея в духе английского норманнского стиля (1800-1804 годы, архитектор Дж. Ив; башня - 1816 год), неоготическая пресвитерианская церковь Святого Андрея (1810 год, перестроена) и англиканский собор Крайст-черч (1837-1845 годы; башня - 1830 год). Среди построек XX века - здание Верховного суда в «неогеоргианском стиле» (1920-1921 годы) и Комплекс им. К. Дарлинга в духе модернизма (здание Национального страхового совета; 1992 год, архитектурное бюро «Architects Partnership»). Рядом с набережной Нассау, на острове Парадайз, - гостиницы («Riu Paradise Island», 1982 год, архитектурное бюро «Mitchell Carson Associates»; гостиничный комплекс «Atlantis», конец 1990-х - 2000-е годы) и готический клуатр августинского монастыря XIV века (вывезен из французского города Монрежо в 1924 году; установлен на остров Парадайз в 1962 году).
Филиал Университета Вест-Индии (1965 год). Публичная библиотека (1837 год). Национальная художественная галерея NAGB (1996 год). Музеи: Исторического общества Багамских островов (1959 год), истории рабства «Помпи» (1992 год), пиратов. Ботанический сад (1973 год). Ежегодно проводится национальный фестиваль «Джанкану» (в декабре; карнавальное шествие и др.).
Основа городской экономики - сфера услуг. Нассау - один из мировых центров офшорного бизнеса; здесь сосредоточено большинство зарегистрированных на Багамских Островах банков, страховых и судовладельческих компаний. Один из крупнейших в Карибском море центров морского круизного туризма (около 2,4 млн. человек в год) и главный туристический центр страны (ежегодно здесь отдыхает около 850 тыс. иностранных туристов, в основном из США). Основные виды туризма: морской оздоровительный, спортивно-развлекательный (снорклинг, яхтинг, гольф и др.), культурно-познавательный; Нассау - популярное место проведения свадебных церемоний и свадебных путешествий. Главные курортные районы - пляжный Кейбл-Бич (к западу от исторического центра города, на побережье залива Гудман) и острова Парадайз (к северо-востоку от Нассау, связан со столицей 2 мостами). Многочисленные магазины беспошлинной торговли; т. н. Соломенный рынок (торговля традиционными плетёными изделиями из сизаля - корзинами, сумками, куклами и др.). Производство рома; предприятия текстильной, швейной, пищевой промышленности.