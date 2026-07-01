НАССАУ (ГОРОД)

НАССАУ - сто­ли­ца государства Ба­гам­ские Ост­ро­ва.

Население 255,8 тысяч человек (2012 год; свыше 70% населения стра­ны). Рас­по­ло­же­на в северо-восточной час­ти острова Нью-Про­ви­денс. Морской порт. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт имени Лин­де­на Пинд­лин­га (к за­па­ду от го­ро­да).

Ос­но­ван в 1666 году (по др. дан­ным, в 1656 году) английскими пе­ре­се­лен­ца­ми как Чарльз-Та­ун. По­лу­чил современное название в 1695 году в честь ко­ро­ля Анг­лии Виль­гель­ма III Оран­ско­го из Оран­ско-Нас­сау­ской ди­на­стии. Как ба­за пи­ра­тов в 1684, 1695 и 1703 годах раз­ру­шал­ся испанско-французским фло­том. С 1718 года ме­сто пре­бы­вания британского генерал-гу­бер­на­то­ра Ба­гам­ских островов, с 1729 года так­же ме­сто про­ве­де­ния за­се­да­ний ост­ров­но­го пар­ла­мен­та. Во вре­мя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов вре­мен­но за­хва­ты­вал­ся аме­ри­кан­ски­ми (1776, 1778 годы) и ис­пан­ски­ми (1782 год) вой­ска­ми.

По Вер­саль­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1783 года воз­вра­щён Ве­ли­ко­бри­та­нии. Зна­чительное ме­сто в до­хо­дах го­ро­да в XVIII-XIX веках за­ни­ма­ли по­сту­п­ле­ния от кон­тра­банд­ной тор­гов­ли и ка­пер­ст­ва, а с конца XVIII века до 1838 года так­же от план­та­ци­он­но­го хо­зяй­ст­ва с ис­поль­зо­ва­ни­ем раб­ско­го тру­да. В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов ба­за снаб­же­ния южан. В 1892 году свя­зан те­ле­граф­ной ли­ни­ей с Фло­ри­дой, с 1898 года на­чал раз­ви­вать­ся как ку­рорт­но-ту­ри­стический центр. В пе­ри­од дей­ст­вия в США «су­хо­го за­ко­на» (1919-1933 годы) в Нассау по­лу­чи­ло раз­ви­тие про­изводство ал­ко­голь­ных на­пит­ков, по­став­ляв­ших­ся не­ле­галь­но на кон­ти­нент. С 1950-х годов пе­ре­жи­ва­ет эко­но­мический подъ­ём в свя­зи с бу­мом гос­ти­нич­но­го и офис­но­го строи­тель­ст­ва. С 1973 года сто­ли­ца не­за­ви­си­мо­го государства Ба­гам­ские Ост­ро­ва.

К са­мым ран­ним со­ору­же­ни­ям Нассау от­но­сят­ся фор­ты Мон­та­гью (Мон­те­гю; 1741 год, инженер П. Г. Брюс), Шар­лот­та (конец 1780-х годов), Фин­касл (1793 год) и тюрь­ма- па­ноп­ти­кум (1798-1799 годы, с 1879 года Городская биб­лио­те­ка). Ис­то­рический центр за­стро­ен по ре­гу­ляр­но­му пла­ну (1729 года), там со­хра­ни­лись об­щественные зда­ния начала XIX века в рус­ле северо-американского ва­ри­ан­та ге­ор­ги­ан­ско­го сти­ля [Дом пра­ви­тель­ст­ва (дво­рец гу­бер­на­то­ра; 1803-1806 годы, в 1932 году вос­соз­дан по­сле раз­ру­ше­ния ура­га­ном в 1929 году; пе­ред зда­ни­ем - па­мят­ник Х. Ко­лум­бу , 1830 год), ком­плекс зда­ний пар­ла­мен­та (1812 год; пе­ред главным кор­пу­сом - па­мят­ник ко­ро­ле­ве Вик­то­рии, 1905 год, скульп­тор Дж. Адамс-Ак­тон) и др.] и жи­лые до­ма в т. н. ба­гам­ском ге­ор­ги­ан­ском сти­ле («Дом с бал­ко­на­ми», около 1790 года, ста­рей­шее де­ревянное зда­ние на Ба­гам­ских островах, с 1994 года Му­зей народного бы­та; Джа­ка­ран­да-ха­ус, середина 1840-х годов, и др.), пре­имущественно ок­ра­шен­ные в ро­зо­вый и бе­лый цве­та.

Сре­ди куль­то­вых со­ору­же­ний - анг­ли­кан­ская церковь Святого Мат­фея в ду­хе английского нор­манн­ско­го сти­ля (1800-1804 годы, архитектор Дж. Ив; баш­ня - 1816 год), нео­го­тическая пре­сви­те­ри­ан­ская церковь Святого Ан­д­рея (1810 год, пе­ре­строе­на) и анг­ли­кан­ский со­бор Крайст-черч (1837-1845 годы; баш­ня - 1830 год). Сре­ди по­стро­ек XX века - зда­ние Вер­хов­но­го су­да в «нео­ге­ор­ги­ан­ском сти­ле» (1920-1921 годы) и Ком­плекс им. К. Дар­лин­га в ду­хе мо­дер­низ­ма (зда­ние Национального стра­хо­во­го со­ве­та; 1992 год, ар­хитектурное бю­ро «Arc­hitects Partnership»). Ря­дом с на­бе­реж­ной Нассау, на острове Па­ра­дайз, - гос­ти­ни­цы («Riu Paradise Island», 1982 год, ар­хитектурное бю­ро «Mitchell Car­son Associates»; гос­ти­нич­ный ком­плекс «Atlantis», конец 1990-х - 2000-е годы) и го­тический клу­атр ав­гу­стин­ско­го монастыря XIV века (вы­ве­зен из французского города Мон­ре­жо в 1924 году; ус­та­нов­лен на остров Па­ра­дайз в 1962 году).

Фи­ли­ал Университета Вест-Ин­дии (1965 год). Пуб­лич­ная библиотека (1837 год). Национальная ху­дожественная га­ле­рея NAGB (1996 год). Му­зеи: Ис­то­рического общества Ба­гам­ских ост­ро­вов (1959 год), ис­то­рии раб­ст­ва «Пом­пи» (1992 год), пи­ра­тов. Бо­та­нический сад (1973 год). Еже­год­но про­во­дит­ся национальный фес­ти­валь «Джан­ка­ну» (в де­каб­ре; кар­на­валь­ное ше­ст­вие и др.).

Ос­но­ва городской эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг. Нассау - один из ми­ро­вых цен­тров оф­шор­но­го биз­не­са; здесь со­сре­до­то­че­но боль­шин­ст­во за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных на Ба­гам­ских Ост­ро­вах бан­ков, стра­хо­вых и су­до­вла­дельческих ком­па­ний. Один из круп­ней­ших в Ка­риб­ском море цен­тров морского кру­из­но­го ту­риз­ма (около 2,4 млн. человек в год) и главный ту­ри­стический центр стра­ны (еже­год­но здесь от­ды­ха­ет около 850 тыс. иностранных ту­ри­стов, в основном из США ). Основные ви­ды ту­риз­ма: морской оз­до­ро­ви­тель­ный, спор­тив­но-раз­вле­ка­тель­ный (снорк­линг, ях­тинг, гольф и др.), куль­тур­но-по­зна­ва­тель­ный; Нассау - по­пу­ляр­ное ме­сто про­ве­де­ния сва­деб­ных це­ре­мо­ний и сва­деб­ных пу­те­ше­ст­вий. Главные ку­рорт­ные рай­оны - пляж­ный Кейбл-Бич (к за­па­ду от ис­то­рического цен­тра го­ро­да, на по­бе­ре­жье залива Гуд­ман) и острова Па­ра­дайз (к се­ве­ро-вос­то­ку от Нассау, свя­зан со сто­ли­цей 2 мос­та­ми). Мно­го­численные ма­га­зи­ны бес­по­шлин­ной тор­гов­ли; т. н. Со­ло­мен­ный ры­нок (тор­гов­ля тра­диционными пле­тё­ны­ми из­де­лия­ми из си­за­ля - кор­зи­на­ми, сум­ка­ми, кук­ла­ми и др.). Про­изводство ро­ма; пред­при­ятия тек­стиль­ной, швей­ной, пи­ще­вой промышленности.

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