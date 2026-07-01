Насо́нов, Арсений Николаевич

Насо́нов, Арсений Николаевич (15[27].08.1889, Евпатория, Таврическая губ. — 23.04.1965, Москва) — советский историк, источниковед, археограф, специалист в области исторической географии, доктор исторических наук. Родился в семье биолога Н. В. Насонова и Е. А. Корниловой. Брат известного инженера высотных зданий В. Н. Насонова. В 1916 Н. перешел с архитектурного факультета Академии художеств на историко-­филологический факультет Петроградского университета и выбрал профессиональный путь историка. Среди его работ выделяются монографии: «Монголы и Русь», «“Русская земля” и образование территории древнерусского государства». Наиболее широкую известность ученому принесли работы по летописеведению, объединенные в труде «История русского летописания. XI — начало XVIII века», который был издан Б. А. Рыбаковым уже после смерти автора. Н. провел анализ текстов Лаврентьевской и Ипатьевской летописей за XII в., определив их соотношение: в Ипатьевской летописи переяславские записи привлекались в качестве дополнительного источника, киевские — полно, в Лаврентьевской наоборот: переяславские — полно, киевские — в сокращении. Кроме того, Н. сравнил Ипатьевскую летопись и Московский летописный свод, вы­явив общие пласты текста, что дало дополнительную аргументацию в пользу исторической достоверности первой.

Лит .: Кучкин В. А. Вспоминая Арсения Николаевича Насонова // Slověne. 2018. № 2. С. 342–355; Усачев А. С. А. Н. Насонов, Д. М. Петрушевский и отечественная медиевистика в 20–30‑е годы XX века // Средние века. 2020. Т. 81 (4). С. 56–86. М. Л. Лавренченко.