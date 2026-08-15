НАСЛЕДИЕ, МУЗЕЙ

Музей ГУП «Наследие». В ходе археологических исследований предприятием сформировано собрание археологических предметов и коллекций музейного значения периода с IV тысячелетия до н.э. по XVIII век н.э.

На базе ГУП «Наследие» была создана постоянно действующая экспозиция в 2002 году. Около 2000 отреставрированных специалистами экспонатов, датируемых IV тысячелетием до н.э. - XVIII веком н.э., стали основой экспозиции культурного наследия населения Центрального Предкавказья.

Выстроенная по тематическо-хронологическому принципу, экспозиция дает срез культур эпохи энеолита, майкопской и катакомбной культур, эпох бронзы и железа, Золотой Орды . Она полноценно отражает различные исторические эпохи. Сегодня структурное подразделение предприятия «Музей» занимается учетом , хранением и организацией экспонирования археологических материалов. Это постоянно действующая экспозиция с технически оснащенным залом для проведения научных мероприятий, конфереций, семинаров. В фондохранилище организована система хранения. Электронная база данных ведет учет памятников и имеет доступную систему поиска.

Иллюстрации:

Музей ГУП «Наследие».