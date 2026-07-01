НАСКА

НАСКА - ар­хео­ло­гическая куль­ту­ра (100 год до н. э. / 50 год н. э. - около 750 года н. э.) на по­бе­ре­жье современного Пе­ру [департаменты Ика (основные па­мят­ни­ки), Аре­ки­па].

От­кры­та в 1901 году немецким ар­хео­ло­гом М. Уле, на­ме­тив­шим в раз­ви­тии Наска 2 эта­па; американский ис­сле­до­ва­тель Дж. Роу и др. вы­де­ля­ют 9 пе­рио­дов.

Наска сло­жи­лась на пе­ри­фе­рии куль­ту­ры Па­ра­кас в хо­де ос­вое­ния её но­си­те­ля­ми ра­нее сла­бо за­се­лён­ных бо­лее юж­ных до­лин. Ря­до­вые по­се­ле­ния изу­че­ны не­дос­та­точ­но [пло­щадь не­сколь­ко га; до­ма из адо­ба (круг­лых или не­пра­виль­ной фор­мы сыр­цо­вых кир­пи­чей), гли­ны, тро­ст­ни­ка, де­ре­ва]. Тру­по­по­ло­же­ния скор­чен­ные на бо­ку, в ямах или в за­глуб­лён­ных ка­ме­рах из адо­ба. Не­ред­ки за­хо­ро­не­ния го­лов со шнур­ка­ми для под­ве­ши­ва­ния и «за­ши­тым» ко­люч­ка­ми ртом, а так­же тел без го­ло­вы (пред­по­ла­га­ют, что охо­та за го­ло­ва­ми осу­щест­в­ля­лась в хо­де войн между во­ж­дест­вами, свя­за­на с куль­та­ми пред­ков и пло­до­ро­дия по­лей).

Ке­ра­ми­ка леп­ная, тон­ко­стен­ная, хо­ро­шо обож­же­на, в тес­те мел­кий пе­сок. В ка­че­ст­ве од­ной из её ве­ду­щих форм от Па­ра­кас со­хра­ня­лись ша­ро­вид­ные со­су­ды с 2 ко­рот­ки­ми гор­лыш­ка­ми и руч­кой-мос­ти­ком ме­ж­ду ни­ми, но с по­ли­хром­ной (4-6, ино­гда бо­лее 10 цве­тов) рос­пи­сью. Рас­пис­ная ке­ра­ми­ка (ха­рак­тер­ны изо­бра­же­ния фан­та­стических ан­тро­по- и зоо­морф­ных су­ществ) бы­ла основной ка­те­го­ри­ей пре­стиж­ных из­де­лий, по­па­дав­ших в за­хо­ро­не­ния на­ря­ду с по­ли­хром­ны­ми тка­ня­ми (из хлоп­ка, ре­же из шер­сти ка­ме­ли­дов; слож­ные ти­пы пе­ре­пле­те­ний, впле­те­ние яр­ких перь­ев).

Из зо­ло­та де­ла­ли ук­ра­ше­ния; для позд­не­го пе­рио­да из­вест­но не­мно­го мед­ных крюч­ков для копь­е­ме­тал­ки. В ос­нов­ном или толь­ко с Наска свя­за­ны ги­гант­ские зоо­морф­ные и гео­мет­рические гео­гли­фы (из­об­ра­же­ния на зем­ле) на пла­то На­ска (вклю­че­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия). Они, ве­ро­ят­но, от­ра­жа­ют сис­те­му се­ке (це­по­чек ри­ту­аль­но зна­чи­мых объ­ек­тов, свя­ти­лищ) и по­чи­та­ние ду­хов гор­ных вер­шин. Есть мне­ние о воз­ник­но­ве­нии гео­гли­фов до Наска. В ос­но­ве хо­зяй­ст­ва - оро­шае­мое зем­ле­де­лие (в т. ч., ве­ро­ят­но, с ис­поль­зо­ва­ни­ем ак­ве­ду­ков- пу­ки­ос для дос­ту­па к под­зем­ным во­дам, но ряд ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что они по­строе­ны ис­пан­ца­ми), раз­ве­де­ние лам, морское ры­бо­лов­ст­во, сбор се­мян аль­гар­ро­бы (де­ре­во из семян бо­бо­вых).

В пе­рио­ды 1-3 на основной тер­ри­то­рии Наска, ве­ро­ят­но, су­ще­ст­во­ва­ло по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние ти­па слож­но­го во­ж­де­ст­ва или кон­фе­де­ра­ции (около 15 тыс. человек) с административным цен­тром в Вен­ти­лья (до­ли­на Ин­хе­нио; около 200 га, тер­ра­сы, об­не­сён­ные сте­на­ми жи­лые ком­плек­сы, плат­фор­мы из адоба) и куль­то­вым в Кауа­чи (до­ли­на На­ска; 40 хра­мо­вых плат­форм из адо­ба, ко­то­ры­ми об­ло­же­ны скаль­ные вы­сту­пы; сле­дов по­сто­ян­но­го на­се­ле­ния нет); со­глас­но др. точ­ке зре­ния - бы­ло несколько про­стых во­ж­деств.

На­чи­ная с пе­рио­да 5 центр в Кауа­чи исполь­зу­ет­ся толь­ко для за­хо­ро­не­ний. В пе­рио­ды 6-7 (около 550-650 годов н. э.) про­сле­жи­ва­ет­ся влия­ние куль­ту­ры мо­чи­ка (на ке­ра­ми­ке сце­ны ри­туа­лов с уча­сти­ем лю­дей и др.). В это же вре­мя ус­лож­ня­ют­ся до не­уз­на­вае­мо­сти изо­бра­же­ния ми­фо­ло­гических пер­со­на­жей. В пе­рио­ды 8-9 Наска пе­ре­жи­ва­ет рас­пад, свя­зы­вае­мый с ка­та­ст­ро­фическими по­след­ст­вия­ми кли­ма­тического дис­ба­лан­са, пе­ре­сы­ха­ни­ем ре­чек и ка­на­лов в ре­зуль­та­те вы­руб­ки де­ревь­ев по их бе­ре­гам и др. Наска бы­ла по­гло­ще­на куль­ту­рой Уа­ри, свя­зан­ной с гор­ны­ми рай­она­ми.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)