НАСКА
НАСКА - археологическая культура (100 год до н. э. / 50 год н. э. - около 750 года н. э.) на побережье современного Перу [департаменты Ика (основные памятники), Арекипа].
Открыта в 1901 году немецким археологом М. Уле, наметившим в развитии Наска 2 этапа; американский исследователь Дж. Роу и др. выделяют 9 периодов.
Наска сложилась на периферии культуры Паракас в ходе освоения её носителями ранее слабо заселённых более южных долин. Рядовые поселения изучены недостаточно [площадь несколько га; дома из адоба (круглых или неправильной формы сырцовых кирпичей), глины, тростника, дерева]. Трупоположения скорченные на боку, в ямах или в заглублённых камерах из адоба. Нередки захоронения голов со шнурками для подвешивания и «зашитым» колючками ртом, а также тел без головы (предполагают, что охота за головами осуществлялась в ходе войн между вождествами, связана с культами предков и плодородия полей).
Керамика лепная, тонкостенная, хорошо обожжена, в тесте мелкий песок. В качестве одной из её ведущих форм от Паракас сохранялись шаровидные сосуды с 2 короткими горлышками и ручкой-мостиком между ними, но с полихромной (4-6, иногда более 10 цветов) росписью. Расписная керамика (характерны изображения фантастических антропо- и зооморфных существ) была основной категорией престижных изделий, попадавших в захоронения наряду с полихромными тканями (из хлопка, реже из шерсти камелидов; сложные типы переплетений, вплетение ярких перьев).
Из золота делали украшения; для позднего периода известно немного медных крючков для копьеметалки. В основном или только с Наска связаны гигантские зооморфные и геометрические геоглифы (изображения на земле) на плато Наска (включены в список Всемирного наследия). Они, вероятно, отражают систему секе (цепочек ритуально значимых объектов, святилищ) и почитание духов горных вершин. Есть мнение о возникновении геоглифов до Наска. В основе хозяйства - орошаемое земледелие (в т. ч., вероятно, с использованием акведуков- пукиос для доступа к подземным водам, но ряд исследователей считают, что они построены испанцами), разведение лам, морское рыболовство, сбор семян альгарробы (дерево из семян бобовых).
В периоды 1-3 на основной территории Наска, вероятно, существовало политическое образование типа сложного вождества или конфедерации (около 15 тыс. человек) с административным центром в Вентилья (долина Инхенио; около 200 га, террасы, обнесённые стенами жилые комплексы, платформы из адоба) и культовым в Кауачи (долина Наска; 40 храмовых платформ из адоба, которыми обложены скальные выступы; следов постоянного населения нет); согласно др. точке зрения - было несколько простых вождеств.
Начиная с периода 5 центр в Кауачи используется только для захоронений. В периоды 6-7 (около 550-650 годов н. э.) прослеживается влияние культуры мочика (на керамике сцены ритуалов с участием людей и др.). В это же время усложняются до неузнаваемости изображения мифологических персонажей. В периоды 8-9 Наска переживает распад, связываемый с катастрофическими последствиями климатического дисбаланса, пересыханием речек и каналов в результате вырубки деревьев по их берегам и др. Наска была поглощена культурой Уари, связанной с горными районами.