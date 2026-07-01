НАСИК

НАСИК - го­род на за­па­де Ин­дии , штат Ма­ха­раш­тра.

Насление 1,49 млн. человек (2011 год, пе­репись), с при­го­ро­да­ми около 2 млн. человек. Рас­по­ло­жен в вер­ховь­ях реки Го­да­ва­ри, в северной час­ти За­пад­ных Гат. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (че­рез го­род про­хо­дит национальная ав­то­ма­ги­ст­раль Мум­баи - Аг­ра, здесь бе­рёт на­ча­ло ав­то­ма­ги­ст­раль На­сик - Пу­на). Железнодорожная стан­ция. Аэ­ро­порт Озар (внутренние авиа­рей­сы).

Пер­вые письменное упо­ми­на­ния о Насике от­но­сят­ся к III веку до н. э. Со­глас­но пре­да­нию, в его ок­ре­ст­но­стях на­хо­дил­ся в 14-лет­нем из­гна­нии Ра­ма со сво­ей суп­ру­гой Си­той и бра­том Лакш­ма­ном. В раз­ное вре­мя Насик был под вла­стью им­пе­рии Ма­урь­ев, го­су­дарств Са­та­ва­ха­нов и Яда­вов. В 1294 году за­хва­чен Де­лий­ским сул­та­на­том. В конце XVI века им ов­ла­де­ли Ве­ли­кие Мо­го­лы и пе­ре­име­но­ва­ли в Гул­ша­на­бад. В 1751 году пе­ре­шёл под кон­троль ма­рат­хов, го­ро­ду воз­вра­ще­но преж­нее на­зва­ние. В 1818 году ан­нек­си­ро­ван Британской Ост-Инд­ской ком­па­ни­ей , до 1937 года вхо­дил в Бом­бей­ское пре­зи­дент­ст­во. С начала XX века один из цен­тров национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния; в 1906 году В. Д. Са­вар­ка­ром в Насике соз­да­на не­ле­галь­ная национальная организация «Об­ще­ст­во но­вой Ин­дии». В 1937-1950 годах в со­ста­ве провинции Бом­бей, в 1950-1960 годах шта­та Бом­бей, с 1960 года шта­та Ма­ха­раш­тра. С конца 1980-х годов на­се­ле­ние го­ро­да бы­ст­ро уве­ли­чи­ва­лось (657 тыс. человек в 1991 году, 1077 тыс. человек в 2001 году) в свя­зи с ак­тив­ным эко­но­мическим рос­том.

Насик - ре­лигиозный центр; один из че­ты­рёх го­ро­дов про­ве­де­ния (один раз в 12 лет) мас­со­во­го па­лом­ни­че­ст­ва Кумб­ха Ме­ла. Сре­ди мно­же­ст­ва хра­мов - Ка­ла­рам (храм «Чёр­но­го Ра­мы»; 1790 год); близ Насика, в городе Трим­бак, на­хо­дит­ся храм Трим­бак­швар (1755-1786 годы; рас­по­ло­жен у ис­то­ка реки Го­да­ва­ри) - ещё один объ­ект па­лом­ни­че­ст­ва ин­дуи­стов. Так­же со­хра­ни­лись до­ма зна­ти XVIII века (Сар­кар­ва­да и др.). Ме­мо­ри­аль­ный па­мят­ник М. К. Ган­ди .

Уни­вер­си­те­ты: От­кры­тый шта­та Ма­ха­раш­тра им. Яш­ван­трао Ча­ва­на (1989 год), медицинский шта­та Ма­ха­раш­тра (1998 год); ряд фи­лиа­лов Университета Пу­ны; по­ли­цей­ская ака­де­мия (ос­но­ва­на в 1906 году, современный ста­тус с 1990 года), институт инженерного об­ра­зо­ва­ния и ис­сле­до­ва­ний им. К. К. Ва­гха (1984 год), эле­кт­ро­тех­нический институт Ин­дий­ских же­лез­ных до­рог (1988 год), институт ма­ши­но­ве­де­ния (2006 год) и др.; кол­ледж Пан­ча­ва­ти (2001 год) и др.

Важ­ный эко­но­мический центр. Энер­ге­тическое ма­ши­но­строе­ние (пред­при­ятия ком­па­ний «Siemens AG», «Crompton Greaves Ltd.» - си­ло­вые транс­фор­ма­то­ры, ком­пле­кт­ные рас­пре­де­ли­тель­ные устрой­ст­ва, ге­не­ра­то­ры, вы­со­ко­воль­т­ные вы­клю­ча­те­ли, «Kir­loskar Oil Engines Ltd.» и др.), ав­то­мо­би­ле­строе­ние («Mahindra & Ma­hindra») и про­изводство ав­то­ком­плек­тую­щих, авиа­строе­ние (ис­сле­до­ва­тель­ский центр и за­вод по про­изводству во­енных са­мо­лё­тов государственной ком­па­нии «Hindustan Aero­nautics Ltd.»), стан­ко­строе­ние. Пред­при­ятия чёр­ной ме­тал­лур­гии (в т. ч. «Jindal Saw Ltd.» - бес­шов­ные тру­бы), ре­зи­но­тех­нической (CEAT - про­изводство шин), фар­ма­цев­тической («GlaxoSmithKline India»), пи­ще­вой промышленности. Ви­но­де­лие (Насик на­зы­ва­ют «вин­ной сто­ли­цей Ин­дии»; ком­па­нии «ND Wines», «Sula Vineyards» и др.). В Насике - государственные пред­при­ятия «India Security Press» (пе­чать блан­ков пас­пор­тов, виз, поч­то­вых ма­рок и др.) и «Cur­rency Note Press» (де­неж­ные зна­ки). Дей­ст­ву­ет ИТ-парк (в т. ч. про­изводство про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ус­лу­ги аут­сор­син­га). Тра­диционное ков­ро­тка­че­ст­во, из­го­тов­ле­ние из­де­лий из се­реб­ра. ТЭС (мощ­ность 910 МВт).

Близ Насика - буд­дий­ские пе­щер­ные хра­мы и мо­на­сты­ри Пан­дав­ле­ни (Пан­ду­ле­на; са­мые ран­ние со­ору­же­ния - ру­бе­жа эр), джай­ни­ст­ские свя­ти­ли­ща Анд­жа­не­ри и Ча­мар­ле­на (XII-XIII века).

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