НАСИК
НАСИК - город на западе Индии, штат Махараштра.
Насление 1,49 млн. человек (2011 год, перепись), с пригородами около 2 млн. человек. Расположен в верховьях реки Годавари, в северной части Западных Гат. Узел автомобильных дорог (через город проходит национальная автомагистраль Мумбаи - Агра, здесь берёт начало автомагистраль Насик - Пуна). Железнодорожная станция. Аэропорт Озар (внутренние авиарейсы).
Первые письменное упоминания о Насике относятся к III веку до н. э. Согласно преданию, в его окрестностях находился в 14-летнем изгнании Рама со своей супругой Ситой и братом Лакшманом. В разное время Насик был под властью империи Маурьев, государств Сатаваханов и Ядавов. В 1294 году захвачен Делийским султанатом. В конце XVI века им овладели Великие Моголы и переименовали в Гулшанабад. В 1751 году перешёл под контроль маратхов, городу возвращено прежнее название. В 1818 году аннексирован Британской Ост-Индской компанией, до 1937 года входил в Бомбейское президентство. С начала XX века один из центров национально-освободительного движения; в 1906 году В. Д. Саваркаром в Насике создана нелегальная национальная организация «Общество новой Индии». В 1937-1950 годах в составе провинции Бомбей, в 1950-1960 годах штата Бомбей, с 1960 года штата Махараштра. С конца 1980-х годов население города быстро увеличивалось (657 тыс. человек в 1991 году, 1077 тыс. человек в 2001 году) в связи с активным экономическим ростом.
Насик - религиозный центр; один из четырёх городов проведения (один раз в 12 лет) массового паломничества Кумбха Мела. Среди множества храмов - Каларам (храм «Чёрного Рамы»; 1790 год); близ Насика, в городе Тримбак, находится храм Тримбакшвар (1755-1786 годы; расположен у истока реки Годавари) - ещё один объект паломничества индуистов. Также сохранились дома знати XVIII века (Саркарвада и др.). Мемориальный памятник М. К. Ганди.
Университеты: Открытый штата Махараштра им. Яшвантрао Чавана (1989 год), медицинский штата Махараштра (1998 год); ряд филиалов Университета Пуны; полицейская академия (основана в 1906 году, современный статус с 1990 года), институт инженерного образования и исследований им. К. К. Вагха (1984 год), электротехнический институт Индийских железных дорог (1988 год), институт машиноведения (2006 год) и др.; колледж Панчавати (2001 год) и др.
Важный экономический центр. Энергетическое машиностроение (предприятия компаний «Siemens AG», «Crompton Greaves Ltd.» - силовые трансформаторы, комплектные распределительные устройства, генераторы, высоковольтные выключатели, «Kirloskar Oil Engines Ltd.» и др.), автомобилестроение («Mahindra & Mahindra») и производство автокомплектующих, авиастроение (исследовательский центр и завод по производству военных самолётов государственной компании «Hindustan Aeronautics Ltd.»), станкостроение. Предприятия чёрной металлургии (в т. ч. «Jindal Saw Ltd.» - бесшовные трубы), резинотехнической (CEAT - производство шин), фармацевтической («GlaxoSmithKline India»), пищевой промышленности. Виноделие (Насик называют «винной столицей Индии»; компании «ND Wines», «Sula Vineyards» и др.). В Насике - государственные предприятия «India Security Press» (печать бланков паспортов, виз, почтовых марок и др.) и «Currency Note Press» (денежные знаки). Действует ИТ-парк (в т. ч. производство программного обеспечения, услуги аутсорсинга). Традиционное ковроткачество, изготовление изделий из серебра. ТЭС (мощность 910 МВт).
Близ Насика - буддийские пещерные храмы и монастыри Пандавлени (Пандулена; самые ранние сооружения - рубежа эр), джайнистские святилища Анджанери и Чамарлена (XII-XIII века).