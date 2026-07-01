НАШВИЛЛ

НАШВИЛЛ (Нэшвилл) - город на Юге США , административный центр штата Теннесси.

Население 636,5 тысяч человек (2012 год; в т. ч. около 27% - аф­роа­ме­ри­кан­цы, 7,5% - вы­ход­цы из стран Латинской Аме­ри­ки); вто­рой по чис­лу жи­те­лей го­род шта­та (по­сле Мем­фи­са). Об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с на­се­ле­ни­ем около 1,6 млн. человек. Рас­по­ло­жен в центральной час­ти шта­та, на реке Кам­бер­ленд (ле­вый при­ток реки Огайо). Узел ав­то­ма­ги­ст­ра­лей и же­лез­ных до­рог. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт.

Ос­но­ван в 1779 году как Форт-Нэш­бо­ро, на­зван в честь ге­роя Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775-1783 годов генерала Ф. Нэ­ша. C 1784 года современнное название. В 1806 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да, с 1843 года административный центр шта­та. В пе­ри­од Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов в со­ста­ве Кон­фе­де­ра­тив­ных шта­тов Аме­ри­ки. В феврале 1862 года взят вой­ска­ми се­ве­рян. В бит­ве при Нашвилл (15-16.12.1864 года) ар­мия се­ве­рян под ко­мандованием генерал-майора Дж. Г. То­ма­са одер­жа­ла од­ну из важ­ней­ших по­бед в вой­не. В XIX веке раз­ви­вал­ся как транс­порт­ный узел (реч­ной порт, позд­нее - узел же­лез­ных до­рог) и центр тор­гов­ли, на­се­ле­ние Нашвилла бы­ст­ро рос­ло (10 тыс. человек в 1850 году; около 81 тыс. человек в 1900 году). С 1920-х годов круп­ный центр зву­ко­за­пи­сы­ваю­щей ин­ду­стрии («Music City USA»), с 1925 года в пря­мом эфи­ре вы­хо­дит од­на из ста­рей­ших американских ра­дио­пе­ре­дач - «Grand Ole Opry» (транс­ля­ции кон­цер­тов с уча­сти­ем звёзд му­зы­ки кан­три). В начале 1960-х годов - один из цен­тров дви­же­ния за гра­ж­дан­ские пра­ва. В 1970-е годы ак­тив­но пе­ре­страи­вал­ся. В 1990-е годы пе­ре­жи­вал эко­но­мический бум. В 1998 году по­стра­дал от тор­на­до.

Центр го­ро­да с пря­мо­уголь­ной сет­кой улиц рас­по­ло­жен на ле­вом бе­ре­гу реки Кам­бер­ленд. Здесь на­хо­дят­ся зда­ние Ка­пи­то­лия шта­та в не­ог­ре­че­ском сти­ле (1845-1859 годы), пре­сви­те­ри­ан­ская цер­ковь в еги­пет­ском сти­ле (1849-1851 годы, оба - архитектор У. Стрик­ленд), со­бор Крайстчерч в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1889-1894 годы), зда­ние Поч­там­та в сти­ле ар де­ко (1933-1934 годы, ар­хитектурное бю­ро «Marr & Holman»), ста­ди­он «Бридж­стон Аре­на» в сти­ле хай-тек (1996 год, ар­хитектурное бю­ро «HOK Sport»; 17 тыс. мест), Главная пуб­лич­ная библиотека в ду­хе нео­клас­си­ки (2001 год, архитектор Р. А. Стерн), а так­же де­ло­вой рай­он с вы­сот­ны­ми зда­ния­ми: «Уильям Р. Снодграсс Теннесси тауэр» в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма (1970 год, ар­хитектурное бю­ро «Skidmor, Owings & Merrill»), «Джеймс Н. Полк стейт оф­фис билдинг» (1981 год, ар­хитектурное бю­ро «Taylor & Crabtree»; Му­зей и Центр ис­полни­тель­ских ис­кусств шта­та, и др.), «Fifth Third Center» (1986 год, ар­хитектурное бю­ро «Kohn Pedersen Fox»), «AT&T» [1994 год, архитектор Э. Свенс­сон; са­мый вы­со­кий (188 м) не­бо­скрёб города; все - в сти­ле по­стмо­дер­низ­ма] и др. К за­па­ду от цен­тра Нашвилла - кор­пус Университета Фис­ка «Джу­би­ли-Холл» в рус­ле эк­лек­тиз­ма (1876 год, архитектор С. Д. Хатч) и Парк Сто­ле­тия с ко­пи­ей афин­ско­го Пар­фе­но­на (1921-1931 годы, в ин­терь­е­ре - ко­пия ста­туи Афи­ны Пар­фе­нос, 1982-1990 годы). В ок­ре­ст­но­стях Нашвилла - име­ния Тре­вел­лерс-Рест (главный дом, 1799-1850 годы), Хер­ми­тидж (главный дом, 1819 год, 1831 год; при­над­ле­жа­ло Э. Джэксо­ну), Карн­тон (главный дом, 1826 год; ны­не все - му­зеи) и др.

Круп­ный центр нау­ки и об­ра­зо­ва­ния. За оби­лие ву­зов и кол­лед­жей Нашвилл на­зы­ва­ют Афи­на­ми Юга. Сре­ди ву­зов: университеты Фис­ка (1866 год, современный ста­тус с 1867 года), Ван­дер­бил­та (1873 год), Лип­ском­ба (1891 год), шта­та Тен­нес­си (1912 год), Бел­мон­та (1951 год, современный ста­тус с 1991 года); Тен­нес­сий­ский институт ис­кусств (2006 год; фи­ли­ал Института ис­кусств Ат­лан­ты, штат Джорд­жия), На­швилл­ская шко­ла юрис­пру­ден­ции; кам­пу­сы уни­вер­си­те­тов Фи­ник­са (штат Ари­зо­на), Страй­е­ра, Ме­ж­ду­народная ака­де­мии ди­зай­на и тех­но­ло­гий, Института Дей­ма­ра. Кол­лед­жи: ис­кусств, ди­зай­на и ки­не­ма­то­гра­фии Уот­кин­са (1885 год), Американский бап­ти­ст­ский (1924 год), им. Фо­мы Ак­вин­ско­го, На­швилл­ский ав­то­мо­биль­ных ди­зель­ных дви­га­те­лей (учеб­ный центр Национального кон­сор­циу­ма аль­тер­на­тив­ных ис­точ­ни­ков то­п­ли­ва со штаб- квар­ти­рой в городе Мор­ган­та­ун, штат Западная Вир­ги­ния), Гап­то­на, ме­ди­цин­ский Ме­хар­ри и др. В пре­де­лах городской аг­ло­ме­рации - Кам­бер­ленд­ский университет (1842 год, в Ле­ба­но­не), Университет Сред­не­го Тен­нес­си (1911 год, в Мер­фрис­бо­ро), Университет Ос­ти­на Пи (1927 год, в Клар­кс­вил­ле); кам­пу­сы Института Дей­ма­ра (в Кларк­свил­ле и Мер­фрис­бо­ро); кол­ледж ди­зай­на О’Мора (1970 год, во Франк­ли­не) и др.

Му­зеи: Об­ще­ст­вен­ной ис­то­рии Тен­нес­си (1849 год), шта­та Тен­нес­си (1937 год), Кам­бер­ленд­ский на­уч­ный (1944 год); Му­зей ис­кусств и Бо­та­нический сад Чик­вуд ос­но­ва­те­лей брен­да «Maxwell House» - се­мьи Чик (1960 год); ав­то­мо­би­лей Лейн (2003 год), Тен­нес­сий­ский центральный же­лез­но­до­рож­ный; Зал спор­тив­ной сла­вы Тен­нес­си и му­зей; и др. Ху­дожественные га­ле­реи Кар­ла Ван-Вех­те­на (1949 год) и Аа­ро­на Ду­гла­са Университета Фис­ка, Га­ле­рея изящ­ных ис­кусств (1956 год), ху­дожественные га­ле­реи цен­тра Кен­не­ди (1997 год) и Сар­рат­та Университета Ван­дер­бил­та; Центр изо­бра­зительного искусства Фри­ста (2001 год; в зда­нии Поч­там­та). Зоо­парк.

Нашвилл - все­аме­ри­кан­ский центр му­зы­ки кан­три. Зал сла­вы и Му­зей му­зы­ки кан­три (1961 год). Тен­нес­сий­ский ре­пер­ту­ар­ный те­атр, опер­ная и ба­лет­ная труп­пы Нашвилла да­ют спек­так­ли в Цен­тре ис­пол­ни­тель­ских ис­кусств, На­швилл­ский сим­фо­нический ор­кестр (1946 год) ба­зи­ру­ет­ся и кон­цер­ти­ру­ет в Цен­тре сим­фо­нической му­зы­ки Шер­мер­хор­на (2006 год). Еже­год­ные На­швилл­ский фес­ти­валь филь­мов (ап­рель), различные фес­ти­ва­ли му­зы­ки кан­три и др.

Тор­го­во-фи­нан­со­вый центр шта­та, вто­рой по зна­чи­мо­сти (по­сле Нью-Йор­ка) центр музыкальной ин­ду­ст­рии США. В рай­оне Мью­зик-Роу (к юго-за­па­ду от де­ло­вых квар­та­лов го­ро­да) рас­по­ло­же­ны офи­сы и сту­дии мно­го­численных ме­диа­ком­па­ний, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на за­пи­си му­зы­ки кан­три и гос­пел, в т. ч. фирм «боль­шой чет­вёр­ки ми­ро­вых брен­дов зву­ко­за­пи­си» - «Universal Music Group», «Sony Music Entertainment», «Warner Music Group» и «EMI Group». Ту­ризм (главным образом свя­зан с про­ве­де­ни­ем музыкальных ме­ро­прия­тий).

Нашвилл - круп­ный центр медицинского стра­хо­ва­ния США (свыше 250 ком­па­ний, в т. ч. го­лов­ной офис круп­ней­шей в ми­ре се­ти ча­ст­ных кли­ник «Hospital Corporation of Ame­ri­ca»). Важ­ная от­расль промышленности - по­ли­гра­фи­че­ская (центр пуб­ли­ка­ции ре­ли­ги­оз­ной литературы, в го­ро­де рас­по­ло­же­ны штаб-квар­ти­ры ря­да церк­вей про­тес­тант­ско­го тол­ка - Объе­ди­нён­ной ме­то­дист­ской цер­кви, Национальной бап­тист­ской кон­вен­ции, Южной бап­тист­ской кон­вен­ции и др.). Го­лов­ной офис ком­па­нии «Baldwin Pia­no Company» (про­изводство кла­виш­ных музыкальных ин­ст­ру­мен­тов, в т. ч. фор­те­пиа­но), ряд фирм, за­ни­маю­щих­ся вы­пус­ком ги­тар. Штаб-квар­ти­ра из­вест­но­го про­из­во­ди­те­ля шин «Firestone Tire and Rubber Com­pany» (при­над­ле­жит японской кор­по­ра­ции «Bridgestone»). Круп­ный сте­коль­ный за­вод «Nashville Glass Plant» японской ком­па­нии «Central Glass Co. » (до 1988 года при­над­ле­жал американскому ав­то­кон­цер­ну «Ford Motor Company»; ав­то­мо­биль­ные стёк­ла и др.). В городской аг­ло­ме­ра­ции Нашвилла рас­поло­же­ны го­лов­ной офис (в рай­оне города Франк­лин) и круп­ный сбо­роч­ный за­вод (город Смер­на) ком­па­нии «Nissan North America Inc.» (до­чер­няя струк­ту­ра японского кон­цер­на «Nissan Motors»).

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