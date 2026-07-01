НАШВИЛЛ
НАШВИЛЛ (Нэшвилл) - город на Юге США, административный центр штата Теннесси.
Население 636,5 тысяч человек (2012 год; в т. ч. около 27% - афроамериканцы, 7,5% - выходцы из стран Латинской Америки); второй по числу жителей город штата (после Мемфиса). Образует городскую агломерацию с населением около 1,6 млн. человек. Расположен в центральной части штата, на реке Камберленд (левый приток реки Огайо). Узел автомагистралей и железных дорог. Международный аэропорт.
Основан в 1779 году как Форт-Нэшборо, назван в честь героя Войны за независимость в Северной Америке 1775-1783 годов генерала Ф. Нэша. C 1784 года современнное название. В 1806 году получил статус города, с 1843 года административный центр штата. В период Гражданской войны в США 1861-1865 годов в составе Конфедеративных штатов Америки. В феврале 1862 года взят войсками северян. В битве при Нашвилл (15-16.12.1864 года) армия северян под командованием генерал-майора Дж. Г. Томаса одержала одну из важнейших побед в войне. В XIX веке развивался как транспортный узел (речной порт, позднее - узел железных дорог) и центр торговли, население Нашвилла быстро росло (10 тыс. человек в 1850 году; около 81 тыс. человек в 1900 году). С 1920-х годов крупный центр звукозаписывающей индустрии («Music City USA»), с 1925 года в прямом эфире выходит одна из старейших американских радиопередач - «Grand Ole Opry» (трансляции концертов с участием звёзд музыки кантри). В начале 1960-х годов - один из центров движения за гражданские права. В 1970-е годы активно перестраивался. В 1990-е годы переживал экономический бум. В 1998 году пострадал от торнадо.
Центр города с прямоугольной сеткой улиц расположен на левом берегу реки Камберленд. Здесь находятся здание Капитолия штата в неогреческом стиле (1845-1859 годы), пресвитерианская церковь в египетском стиле (1849-1851 годы, оба - архитектор У. Стрикленд), собор Крайстчерч в русле эклектизма (1889-1894 годы), здание Почтамта в стиле ар деко (1933-1934 годы, архитектурное бюро «Marr & Holman»), стадион «Бриджстон Арена» в стиле хай-тек (1996 год, архитектурное бюро «HOK Sport»; 17 тыс. мест), Главная публичная библиотека в духе неоклассики (2001 год, архитектор Р. А. Стерн), а также деловой район с высотными зданиями: «Уильям Р. Снодграсс Теннесси тауэр» в русле позднего модернизма (1970 год, архитектурное бюро «Skidmor, Owings & Merrill»), «Джеймс Н. Полк стейт оффис билдинг» (1981 год, архитектурное бюро «Taylor & Crabtree»; Музей и Центр исполнительских искусств штата, и др.), «Fifth Third Center» (1986 год, архитектурное бюро «Kohn Pedersen Fox»), «AT&T» [1994 год, архитектор Э. Свенссон; самый высокий (188 м) небоскрёб города; все - в стиле постмодернизма] и др. К западу от центра Нашвилла - корпус Университета Фиска «Джубили-Холл» в русле эклектизма (1876 год, архитектор С. Д. Хатч) и Парк Столетия с копией афинского Парфенона (1921-1931 годы, в интерьере - копия статуи Афины Парфенос, 1982-1990 годы). В окрестностях Нашвилла - имения Тревеллерс-Рест (главный дом, 1799-1850 годы), Хермитидж (главный дом, 1819 год, 1831 год; принадлежало Э. Джэксону), Карнтон (главный дом, 1826 год; ныне все - музеи) и др.
Крупный центр науки и образования. За обилие вузов и колледжей Нашвилл называют Афинами Юга. Среди вузов: университеты Фиска (1866 год, современный статус с 1867 года), Вандербилта (1873 год), Липскомба (1891 год), штата Теннесси (1912 год), Белмонта (1951 год, современный статус с 1991 года); Теннессийский институт искусств (2006 год; филиал Института искусств Атланты, штат Джорджия), Нашвиллская школа юриспруденции; кампусы университетов Финикса (штат Аризона), Страйера, Международная академии дизайна и технологий, Института Деймара. Колледжи: искусств, дизайна и кинематографии Уоткинса (1885 год), Американский баптистский (1924 год), им. Фомы Аквинского, Нашвиллский автомобильных дизельных двигателей (учебный центр Национального консорциума альтернативных источников топлива со штаб- квартирой в городе Моргантаун, штат Западная Виргиния), Гаптона, медицинский Мехарри и др. В пределах городской агломерации - Камберлендский университет (1842 год, в Лебаноне), Университет Среднего Теннесси (1911 год, в Мерфрисборо), Университет Остина Пи (1927 год, в Кларксвилле); кампусы Института Деймара (в Кларксвилле и Мерфрисборо); колледж дизайна О’Мора (1970 год, во Франклине) и др.
Музеи: Общественной истории Теннесси (1849 год), штата Теннесси (1937 год), Камберлендский научный (1944 год); Музей искусств и Ботанический сад Чиквуд основателей бренда «Maxwell House» - семьи Чик (1960 год); автомобилей Лейн (2003 год), Теннессийский центральный железнодорожный; Зал спортивной славы Теннесси и музей; и др. Художественные галереи Карла Ван-Вехтена (1949 год) и Аарона Дугласа Университета Фиска, Галерея изящных искусств (1956 год), художественные галереи центра Кеннеди (1997 год) и Сарратта Университета Вандербилта; Центр изобразительного искусства Фриста (2001 год; в здании Почтамта). Зоопарк.
Нашвилл - всеамериканский центр музыки кантри. Зал славы и Музей музыки кантри (1961 год). Теннессийский репертуарный театр, оперная и балетная труппы Нашвилла дают спектакли в Центре исполнительских искусств, Нашвиллский симфонический оркестр (1946 год) базируется и концертирует в Центре симфонической музыки Шермерхорна (2006 год). Ежегодные Нашвиллский фестиваль фильмов (апрель), различные фестивали музыки кантри и др.
Торгово-финансовый центр штата, второй по значимости (после Нью-Йорка) центр музыкальной индустрии США. В районе Мьюзик-Роу (к юго-западу от деловых кварталов города) расположены офисы и студии многочисленных медиакомпаний, специализирующихся на записи музыки кантри и госпел, в т. ч. фирм «большой четвёрки мировых брендов звукозаписи» - «Universal Music Group», «Sony Music Entertainment», «Warner Music Group» и «EMI Group». Туризм (главным образом связан с проведением музыкальных мероприятий).
Нашвилл - крупный центр медицинского страхования США (свыше 250 компаний, в т. ч. головной офис крупнейшей в мире сети частных клиник «Hospital Corporation of America»). Важная отрасль промышленности - полиграфическая (центр публикации религиозной литературы, в городе расположены штаб-квартиры ряда церквей протестантского толка - Объединённой методистской церкви, Национальной баптистской конвенции, Южной баптистской конвенции и др.). Головной офис компании «Baldwin Piano Company» (производство клавишных музыкальных инструментов, в т. ч. фортепиано), ряд фирм, занимающихся выпуском гитар. Штаб-квартира известного производителя шин «Firestone Tire and Rubber Company» (принадлежит японской корпорации «Bridgestone»). Крупный стекольный завод «Nashville Glass Plant» японской компании «Central Glass Co. » (до 1988 года принадлежал американскому автоконцерну «Ford Motor Company»; автомобильные стёкла и др.). В городской агломерации Нашвилла расположены головной офис (в районе города Франклин) и крупный сборочный завод (город Смерна) компании «Nissan North America Inc.» (дочерняя структура японского концерна «Nissan Motors»).