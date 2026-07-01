НАШЕ НАСЛЕДИЕ

НАШЕ НАСЛЕДИЕ - российский иллюстрированный культурно-исторический журнал.

Из­да­ёт­ся с 1988 года в Мо­ск­ве; ини­циа­тор и идео­лог из­да­ния - Д. С. Ли­ха­чёв , уч­ре­ди­тель - Советский фонд куль­ту­ры (до 1991 года). Главный ре­дак­тор - В. П. Ени­шер­лов. В 1988-1991 годах из­да­ва­лось 6 но­ме­ров в год, за­тем пе­рио­дич­ность жур­на­ла из­ме­ни­лась (ны­не 4 но­ме­ра в год; не­од­но­крат­но вы­хо­ди­ли сдво­ен­ные но­ме­ра; в конце 2011 года - 100-й но­мер жур­на­ла).

«Наше наследие» пуб­ли­ку­ет ма­те­риа­лы по ис­то­рии российской куль­ту­ры: ста­тьи о ху­дож­ни­ках, му­зы­кан­тах, пи­са­те­лях, фи­ло­со­фах, дея­те­лях те­ат­ра, ме­це­на­тах и кол­лек­цио­не­рах; так­же ме­муа­ры , пе­ре­пис­ку, ар­хив­ные ма­те­риа­лы о дея­те­лях отечественной куль­ту­ры (зна­чительная часть пуб­ли­ка­ций по­свя­ще­на за­бы­тым име­нам); ста­тьи о му­зе­ях, ча­ст­ных кол­лек­ци­ях и вы­став­ках в Рос­сии и за ру­бе­жом, об ар­хитектурных па­мят­ни­ках, куль­ту­ре российской про­вин­ции.

Специальные но­ме­ра по­свя­ще­ны 850-ле­тию Мо­ск­вы и 300-ле­тию Санкт-Пе­тер­бур­га, 200-ле­тию со дня ро­ж­де­ния А. С. Пуш­ки­на и Н. В. Го­го­ля, 2000-ле­тию Ро­ж­де­ст­ва Хри­сто­ва, российской ху­дожественной куль­ту­ре XX века. Жур­нал осу­ще­ст­в­ля­ет и под­дер­жи­ва­ет ряд книж­ных про­ек­тов (пре­имущественно из­да­ния вос­по­ми­на­ний), ве­дёт боль­шую вы­ста­воч­ную дея­тель­ность в зда­нии ре­дак­ции (свыше 200 вы­ста­вок). Государственная премия РФ за про­све­ти­тель­скую дея­тель­ность (1999 год).

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