НАШЕ НАСЛЕДИЕ
НАШЕ НАСЛЕДИЕ - российский иллюстрированный культурно-исторический журнал.
Издаётся с 1988 года в Москве; инициатор и идеолог издания - Д. С. Лихачёв, учредитель - Советский фонд культуры (до 1991 года). Главный редактор - В. П. Енишерлов. В 1988-1991 годах издавалось 6 номеров в год, затем периодичность журнала изменилась (ныне 4 номера в год; неоднократно выходили сдвоенные номера; в конце 2011 года - 100-й номер журнала).
«Наше наследие» публикует материалы по истории российской культуры: статьи о художниках, музыкантах, писателях, философах, деятелях театра, меценатах и коллекционерах; также мемуары, переписку, архивные материалы о деятелях отечественной культуры (значительная часть публикаций посвящена забытым именам); статьи о музеях, частных коллекциях и выставках в России и за рубежом, об архитектурных памятниках, культуре российской провинции.
Специальные номера посвящены 850-летию Москвы и 300-летию Санкт-Петербурга, 200-летию со дня рождения А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя, 2000-летию Рождества Христова, российской художественной культуре XX века. Журнал осуществляет и поддерживает ряд книжных проектов (преимущественно издания воспоминаний), ведёт большую выставочную деятельность в здании редакции (свыше 200 выставок). Государственная премия РФ за просветительскую деятельность (1999 год).