НАСЕР Гамаль Абдель (ан-Насир Гамаль Абд)

Египетский государственный деятель, президент Египта в 1956 -1970 гг.

В 1939 г. окончил военное училище в чине младшего лейтенанта. В 1942 г. окончил военно-штабной колледж. В 1948 г. во время первой арабо-израильской войны был тяжело ранен. Вернувшись на фронт, прославился обороной г. Фалюджа. Подполковник. С 1949 г. пре­по­да­ва­тель во­енно-административного училища, с 1951 г. - Ака­де­мии ген­шта­ба. В 1949 г. стал одним из создателей и возглавил исполком организации “Свободные офицеры”, настроенной против англичан и монархии. Она совершила июльский переворот 1952 г. в Египте («июльская революция») и свергла монархию.

Насер стал заместителем председателя Совета революционного руководства. Заместитель председателя правительства, министр внутренних дел с 1953 г. 26 октября 1954 г. на него было совершено покушение братьями-мусульманами. С 14 ноября 1954 г., после отстранения от власти М. Нагиба, председатель Совета революционного руководства. В 1954-1962 и 1967-1970 гг. возглавлял правительство. Автор книги «Философия революции» (1954).

23 июня 1956 г. стал президентом Египта (с 1958 г. – президент Объединенной арабской республики) и главнокомандующим вооруженными силами. Насер выступал за единство арабской нации и борьбу против империалистической эксплуатации региона. 26 июля 1956 г. Насер объявил о национализации Суэцкого канала, что в октябре привело к англо-франко-израильскому вторжению. Этот Суэцкий кризис 1956 г. удалось урегулировать в пользу Египта благодаря поддержке СССР и нейтралитету США. После этого Насер, а за ним и другие националистические арабские военные режимы заявили о “социалистической ориентации” и стали получать помощь от СССР. При содействии СССР в Египте были построены сотни промышленных предприятий, в том числе новая Асуанская плотина на Ниле.

Насер стал лидером движения за объединение арабов в одном государстве. В феврале 1958 г. под­пи­сал с пре­зи­ден­том Си­рии Ш. Ку­ат­ли со­гла­ше­ние о соз­да­нии Объ­е­ди­нён­ной Араб­ской Рес­пуб­ли­ки (ОАР). Пре­зи­ден­т и глава правительства ОАР. После выхода Сирии из ОАР в 1961 г. сохранил это название в качестве названия Египта. Председатель Ор­га­ни­за­ции аф­ри­кан­ско­го един­ст­ва в 1964–1965 гг. Председатель Дви­же­ния не­при­сое­ди­не­ния в 1964–1970 гг.

В 1962 г. по инициативе Насера была принята «Хартия национальных действий», определявшая направление социальных преобразований в сторону усиления роли государства в экономике, планового хозяйства, индустриализации, расширения социальных программ. Была проведена национализация крупных предприятий, транспорта, банков и страхования. Проводилась также аграрная реформа, вводившая максимум размеров землевладения и арендуемых участков (законы 1952 и 1961 гг.). С 1963 г. Насер – председатель Арабского социалистического союза. Другие партии, включая коммунистическую, были запрещены еще в 50-е гг., их активисты репрессировались. ОАР была провозглашена «демократическим социалистическим государством». В 1964 г. Насер провел частичную политическую амнистию, касавшуюся прежде всего коммунистов. Был удостоен звания Героя Советского Союза (1964).

Задача сплочения арабов была связана с борьбой против Израиля, который поддерживали США. После поражения в шестидневной войне с Израилем 1967 г. Насер подал в отставку, но на улицы вышли толпы сторонников Насера, и отставка не была принята.

Насер умер от сердечного приступа после длительных переговоров с иорданским королем Хусейном, которого он пытался помирить с главой Организации освобождения Палестины Я. Арафатом.

Сочинения:

Философия революции. М., 1956;

Проблемы египетской революции. Избранные речи и высказывания. 1952-1970. М., 1979.

Автор статьи: Шубин А.В.