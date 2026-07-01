НАРЫШКИНА НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА

Русская ца­ри­ца (с 1671 года), вто­рая суп­ру­га ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча , об­вен­ча­на с ним 22.01 (01.02).1671 года в Ус­пен­ском со­бо­ре Мо­с­ков­ско­го Крем­ля, мать Пет­ра I , ца­ре­вен На­та­лии Алек­се­ев­ны (1673-1716 годы) и Фео­до­ры Алек­се­ев­ны (1674-1677 годы).

При­над­ле­жа­ла к ро­ду На­рыш­ки­ных ; дочь К. П. На­рыш­ки­на, се­ст­ра И. К. На­рыш­ки­на и Л. К. На­рыш­ки­на, тёт­ка А. Л. На­рыш­ки­на. По сло­вам А. А. Мат­вее­ва, вос­пи­ты­ва­лась в до­ме его от­ца - А. С. Мат­вее­ва. Не­смот­ря на ре­ли­ги­оз­но­сть, в от­ли­чие от других русских ца­риц от­ка­за­лась стро­го со­блю­дать пра­ви­ла те­рем­но­го за­твор­ни­че­ст­ва, по­се­ща­ла те­ат­раль­ные по­ста­нов­ки в Крем­ле и в селе Пре­об­ра­жен­ское близ Мо­ск­вы (ны­не в чер­те го­ро­да), ез­ди­ла на охо­ту вме­сте с му­жем.

Вско­ре по­сле смер­ти Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча и во­ца­ре­ния Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча (1676) ока­за­лась без под­держ­ки близ­ких лю­дей: сто­рон­ни­ки но­во­го ца­ря (И. М. Ми­ло­слав­ский, И. Б. Хит­ро­во и др.) спо­соб­ст­во­ва­ли ссыл­ке её род­ст­вен­ни­ков, а так­же А. С. Мат­вее­ва (воз­вра­ще­ны Н. в Мо­ск­ву в 1682, фор­маль­но – ука­зом ца­ря Пет­ра I).

По­сле кон­чи­ны Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча во­круг Нарышкиной груп­пи­ро­ва­лись про­тив­ни­ки Ми­ло­слав­ских (кня­зья Н. И. Одо­ев­ский, Я. Н. Одо­ев­ский, Ю. А. Дол­го­ру­ков, М. Ю. Дол­го­ру­ков, Г. Г. Ро­мо­да­нов­ский, М. А. и М. Я. Чер­кас­ские и пр.), со­дей­ст­во­вав­шие из­бра­нию на цар­ст­во ма­ло­лет­не­го Пет­ра I в об­ход его стар­ше­го бра­та бу­ду­ще­го ца­ря Ива­на V Алек­сее­ви­ча . Во вре­мя Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года Нарышкина спа­са­ла сво­его сы­на Пет­ра I от во­рвав­ших­ся в цар­ский дво­рец стрель­цов.

В 1688 году вы­бра­ла Пет­ру I не­вес­ту - Е. Ф. Ло­пу­хи­ну . На­стоя­ла на их свадь­бе в 1689 году. В том же го­ду ле­том ца­рев­на Со­фья Алек­се­ев­на предъ­я­ви­ла ей об­ви­не­ние в за­го­во­ре; по­сле бег­ст­ва Пет­ра I в Трои­це-Сер­ги­ев монастырь. Нарышкина по­сле­до­ва­ла за ним вме­сте с не­вест­кой Е. Ф. Ло­пу­хи­ной. В 1690 году, по­сле смер­ти пат­ри­ар­ха Ио­а­ки­ма, на вы­бо­рах но­во­го пат­ри­ар­ха под­дер­жа­ла кан­ди­да­ту­ру митрополита Ка­зан­ско­го Ад­риа­на.