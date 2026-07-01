НАРЫШКИНА НАТАЛЬЯ КИРИЛЛОВНА
Русская царица (с 1671 года), вторая супруга царя Алексея Михайловича, обвенчана с ним 22.01 (01.02).1671 года в Успенском соборе Московского Кремля, мать Петра I, царевен Наталии Алексеевны (1673-1716 годы) и Феодоры Алексеевны (1674-1677 годы).
Принадлежала к роду Нарышкиных; дочь К. П. Нарышкина, сестра И. К. Нарышкина и Л. К. Нарышкина, тётка А. Л. Нарышкина. По словам А. А. Матвеева, воспитывалась в доме его отца - А. С. Матвеева. Несмотря на религиозность, в отличие от других русских цариц отказалась строго соблюдать правила теремного затворничества, посещала театральные постановки в Кремле и в селе Преображенское близ Москвы (ныне в черте города), ездила на охоту вместе с мужем.
Вскоре после смерти Алексея Михайловича и воцарения Фёдора Алексеевича (1676) оказалась без поддержки близких людей: сторонники нового царя (И. М. Милославский, И. Б. Хитрово и др.) способствовали ссылке её родственников, а также А. С. Матвеева (возвращены Н. в Москву в 1682, формально – указом царя Петра I).
После кончины Фёдора Алексеевича вокруг Нарышкиной группировались противники Милославских (князья Н. И. Одоевский, Я. Н. Одоевский, Ю. А. Долгоруков, М. Ю. Долгоруков, Г. Г. Ромодановский, М. А. и М. Я. Черкасские и пр.), содействовавшие избранию на царство малолетнего Петра I в обход его старшего брата будущего царя Ивана V Алексеевича. Во время Стрелецкого восстания 1682 года Нарышкина спасала своего сына Петра I от ворвавшихся в царский дворец стрельцов.
В 1688 году выбрала Петру I невесту - Е. Ф. Лопухину. Настояла на их свадьбе в 1689 году. В том же году летом царевна Софья Алексеевна предъявила ей обвинение в заговоре; после бегства Петра I в Троице-Сергиев монастырь. Нарышкина последовала за ним вместе с невесткой Е. Ф. Лопухиной. В 1690 году, после смерти патриарха Иоакима, на выборах нового патриарха поддержала кандидатуру митрополита Казанского Адриана.