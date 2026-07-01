НАРЫШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
НАРЫШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский государственный и общественный деятель, экономист.
Окончил Ленинградский механический институт имени Д. Ф. Устинова (ныне Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ имени Д. Ф. Устинова; 1978 год), Санкт-Петербургский международный институт менеджмента (1997 год). Доктор экономических наук (2010 год; диссертация на тему «Иностранные инвестиции и развитие экономики России»). Помощник проректора по международным научным связям Ленинградского политехнического института имени М. И. Калинина (1982-1984 годы). В 1986-1989 годах на дипломатической службе, затем до 2004 года работал на руководящих постах в мэрии Санкт-Петербурга и правительстве Ленинградской области.
Заместитель начальника экономического управления Президента РФ (февраль - март 2004 года), заместитель руководителя аппарата Правительства РФ (март - сентябрь 2004 года). Руководитель аппарата Правительства РФ - министр РФ (сентябрь 2004 года - февраль 2007 года; с декабря 2005 года также председатель Комиссии по организации подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ). Заместитель председателя Правительства РФ - руководитель аппарата Правительства РФ (2007-2008 годы). Руководитель Администрации Президента РФ (2008-2011 годы), постоянный член Совета безопасности РФ (с 2008 года); председатель комиссий при Президенте РФ - по государственным наградам (2008-2011 годы), по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России (2009-2011 годы).
Председатель Государственной думы РФ (с 2011 года). Председатель Парламентского собрания Союза России и Белоруссии (с 2012 года). Председатель Российского исторического общества, Общественного совета по изданию «Православной энциклопедии» (с 2012 года). Председатель попечительских советов: Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (с 2008 года), Высшей школы государственного администрирования МГУ имени М. В. Ломоносова (с 2007 года), Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ (с 2007 года). Президент (2006-2009 годы), затем председатель Высшего наблюдательного совета (с 2009 года) Всероссийской федерации плавания.