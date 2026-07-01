НАРЫШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

НАРЫШКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ - российский государственный и общественный деятель, экономист.

Окон­чил Ле­нинградский ме­ха­нический институт имени Д. Ф. Ус­ти­но­ва (ны­не Бал­тий­ский государственный тех­нический университет ВОЕНМЕХ имени Д. Ф. Ус­ти­но­ва; 1978 год), Санкт-Пе­тербургский ме­ж­ду­народный институт ме­недж­мен­та (1997 год). Доктор эко­но­мических на­ук (2010 год; диссертация на те­му «Ино­стран­ные ин­ве­сти­ции и раз­ви­тие эко­но­ми­ки Рос­сии»). По­мощ­ник про­рек­то­ра по ме­ж­ду­народным на­учным свя­зям Ле­нинградского по­ли­тех­нического института имени М. И. Ка­ли­ни­на (1982-1984 годы). В 1986-1989 годах на ди­пло­ма­тической служ­бе, за­тем до 2004 года ра­бо­тал на ру­ко­во­дя­щих по­стах в мэ­рии Санкт-Пе­тер­бур­га и пра­ви­тель­ст­ве Ле­нинградской области.

Заместитель начальника эко­но­мического управ­ле­ния Пре­зи­ден­та РФ (февраль - март 2004 года), заместитель ру­ко­во­ди­те­ля ап­па­ра­та Пра­ви­тель­ст­ва РФ (март - сентябрь 2004 года). Ру­ко­во­ди­тель ап­па­ра­та Пра­ви­тель­ст­ва РФ - ми­нистр РФ (сентябрь 2004 года - февраль 2007 года; с декабря 2005 года так­же председатель Ко­мис­сии по ор­га­ни­за­ции под­го­тов­ки управ­ленческих кад­ров для ор­га­ни­за­ций народного хо­зяй­ст­ва РФ). Заместитель председателя Пра­ви­тель­ст­ва РФ - ру­ко­во­ди­тель ап­па­ра­та Пра­ви­тель­ст­ва РФ (2007-2008 годы). Ру­ко­во­ди­тель Ад­ми­ни­ст­ра­ции Пре­зи­ден­та РФ (2008-2011 годы), по­сто­ян­ный член Со­ве­та безо­пас­но­сти РФ (с 2008 года); председатель ко­мис­сий при Пре­зи­ден­те РФ - по государственным на­гра­дам (2008-2011 годы), по про­ти­во­дей­ст­вию по­пыт­кам фаль­си­фи­ка­ции ис­то­рии в ущерб ин­те­ре­сам Рос­сии (2009-2011 годы).

Председатель Государственной ду­мы РФ (с 2011 года). Председатель Пар­ла­мент­ско­го со­б­ра­ния Сою­за Рос­сии и Бе­ло­рус­сии (с 2012 года). Председатель Российского ис­то­рического общества, Общественного совета по изданию «Православной энцикло­пе­дии» (с 2012 года). Председатель по­пе­чительских со­ве­тов: Российской ака­де­мии народного хо­зяй­ст­ва и государственной служ­бы при Пре­зи­ден­те РФ (с 2008 года), Выс­шей шко­лы государственного ад­ми­ни­ст­ри­ро­ва­ния МГУ имени М. В. Ло­мо­но­со­ва (с 2007 года), Института за­ко­но­да­тель­ст­ва и срав­ни­тель­но­го пра­во­ве­де­ния при Пра­ви­тель­ст­ве РФ (с 2007 года). Пре­зи­дент (2006-2009 годы), за­тем председатель Выс­ше­го на­блю­да­тель­но­го со­ве­та (с 2009 года) Все­российской фе­де­ра­ции пла­ва­ния.