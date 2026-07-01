НАРЫШКИН КИРИЛЛ ПОЛУЕКТОВИЧ

НАРЫШКИН КИРИЛЛ ПОЛУЕКТОВИЧ - пожалован в думные дворяне, через год в окольничие и вскоре в бояре.

Из ро­да На­рыш­ки­ных , отец ца­ри­цы Н. К. На­рыш­ки­ной, И. К. На­рыш­ки­на, Л. К. На­рыш­ки­на. На­чал служ­бу жиль­цом в 1635 году. Уча­ст­ник русско- польской вой­ны 1654-1667 годов, с 1658 года стряп­чий в рей­тар­ской служ­бе. Вое­во­да на Тер­ках (1660 год), 2-й вое­во­да в Ка­за­ни (1662 год). В 1662-1668 годах слу­жил в пол­ку А. С. Мат­вее­ва, с 1663 года рот­мистр, с 1666 года го­ло­ва у стрель­цов. В 1668-1671 годах слу­жил стре­лец­ким пол­ков­ни­ком в Смо­лен­ске. В свя­зи со свадь­бой до­че­ри На­та­лии Ки­рил­лов­ны и ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча [22.01 (01.02).1671 года] по­жа­ло­ван в дум­ные дво­ря­не (февраль 1671 года), че­рез год в околь­ни­чие (май 1672 года) и вско­ре в боя­ре. Во­шёл в Ближ­нюю ду­му ца­ря Алек­сея Ми­хай­ло­ви­ча , в по­ли­тических де­лах ори­ен­ти­ро­вал­ся на по­зи­цию сво­его по­кро­ви­те­ля Мат­вее­ва. В ию­не 1675 года был на­зна­чен в след­ствен­ную ко­мис­сию по де­лу дядь­ки ца­ре­ви­ча Фё­до­ра Алек­сее­ви­ча, боя­ри­на князя Ф. Ф. Ку­ра­ки­на, об­ви­няв­ше­го­ся в ве­дов­ст­ве.

В октябре 1675 года по­лу­чил от ца­ря двор в Крем­ле, при­над­ле­жав­ший до 1661 года боя­ри­ну В. И. Стреш­не­ву (в 1676 году про­дал его А. П. Со­ков­ни­ну и ку­пил бо­лее скром­ный двор на По­соль­ской улице в Ки­тай-го­ро­де). Су­дья Ус­тюж­ской че­ти (январь - апрель/май 1676 года), при­ка­зов Боль­шой каз­ны и Боль­шо­го при­хо­да (январь - октябрь 1676 года). По мне­нию датского тор­го­во­го ко­мис­са­ра А. И. Бу­те­нан­та фон Ро­зен­бу­ша, об­ла­дал «лишь по­сред­ст­вен­ным умом». В мае 1676 года в при­сут­ст­вии су­дьи Сы­ск­но­го при­ка­за боя­ри­на князя Ю. А. Дол­го­ру­ко­ва и са­мо­го Нарышкина пы­та­ли его слуг, по­доз­ре­вае­мых в при­ча­ст­но­сти к за­го­во­ру про­тив жиз­ни ца­ря. В 1677-1682 годах на­хо­дил­ся в опа­ле из-за ин­триг боя­ри­на И. М. Ми­ло­слав­ско­го в свя­зи с де­ла­ми об об­ви­не­нии Мат­вее­ва и На­рыш­ки­ных в под­го­тов­ке от­рав­ле­ния и убий­ст­ва ца­ря Фёдо­ра Алек­сее­ви­ча (рас­сле­до­ва­ние ве­лось с декабря 1676 года).

Вер­нул­ся в Мо­ск­ву 27.04(07.05).1682 года. Во вре­мя Стре­лец­ко­го вос­ста­ния 1682 года ца­ри­ца На­та­лия Ки­рил­лов­на 16(26) мая уго­во­ри­ла вос­став­ших по­ща­дить Нарышкина и трёх сво­их млад­ших брать­ев. 18(28).05.1682 года Нарышкин уча­ст­во­вал в пе­ре­го­во­рах с вос­став­ши­ми на По­стель­ном крыль­це в Крем­ле. В тот же день под име­нем Ки­при­ан по­стри­жен в мо­на­хи в Чу­до­вом монастыре в при­сут­ст­вии боя­ри­на князя С. А. Хо­ван­ско­го и околь­ни­че­го К. О. Хло­по­ва и от­прав­лен в ссыл­ку в Ки­рил­ло-Бе­ло­зер­ский монастырь вме­сте с млад­шим сы­ном Фё­до­ром. В 1687-1689 годах вос­ста­но­вил своё по­ли­тическое влия­ние при дво­ре. Жил в На­рыш­кин­ских па­ла­тах Вы­со­ко­пет­ров­ско­го монастыря, в бо­яр­ских спи­сках вновь пи­сал­ся боя­ри­ном. В 1689 году под­дер­жал ца­ря Пет­ра I в борь­бе с ца­рев­ной Со­фьей Алек­се­ев­ной. В на­ча­ле сен­тяб­ря на­сто­ял на сни­же­нии по­ли­тической ро­ли крав­че­го и вос­пи­та­те­ля ца­ря Пет­ра I - князя Б. А. Го­ли­цы­на (смотрите в статье Го­ли­цы­ны) в свя­зи с его ро­лью в смяг­че­нии при­го­во­ра по де­лу боя­ри­на князя В. В. Го­ли­цы­на. Яв­лял­ся круп­ным вклад­чи­ком Вы­со­ко­пет­ров­ско­го и Но­во­спас­ско­го мо­на­сты­рей в Мо­ск­ве, Вы­соц­ко­го монастыря в Сер­пу­хо­ве. Был по­хо­ро­нен в Вы­со­ко­пет­ров­ском мо­на­сты­ре.