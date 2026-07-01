НАРЫШКИН КИРИЛЛ ПОЛУЕКТОВИЧ
НАРЫШКИН КИРИЛЛ ПОЛУЕКТОВИЧ - пожалован в думные дворяне, через год в окольничие и вскоре в бояре.
Из рода Нарышкиных, отец царицы Н. К. Нарышкиной, И. К. Нарышкина, Л. К. Нарышкина. Начал службу жильцом в 1635 году. Участник русско- польской войны 1654-1667 годов, с 1658 года стряпчий в рейтарской службе. Воевода на Терках (1660 год), 2-й воевода в Казани (1662 год). В 1662-1668 годах служил в полку А. С. Матвеева, с 1663 года ротмистр, с 1666 года голова у стрельцов. В 1668-1671 годах служил стрелецким полковником в Смоленске. В связи со свадьбой дочери Наталии Кирилловны и царя Алексея Михайловича [22.01 (01.02).1671 года] пожалован в думные дворяне (февраль 1671 года), через год в окольничие (май 1672 года) и вскоре в бояре. Вошёл в Ближнюю думу царя Алексея Михайловича, в политических делах ориентировался на позицию своего покровителя Матвеева. В июне 1675 года был назначен в следственную комиссию по делу дядьки царевича Фёдора Алексеевича, боярина князя Ф. Ф. Куракина, обвинявшегося в ведовстве.
В октябре 1675 года получил от царя двор в Кремле, принадлежавший до 1661 года боярину В. И. Стрешневу (в 1676 году продал его А. П. Соковнину и купил более скромный двор на Посольской улице в Китай-городе). Судья Устюжской чети (январь - апрель/май 1676 года), приказов Большой казны и Большого прихода (январь - октябрь 1676 года). По мнению датского торгового комиссара А. И. Бутенанта фон Розенбуша, обладал «лишь посредственным умом». В мае 1676 года в присутствии судьи Сыскного приказа боярина князя Ю. А. Долгорукова и самого Нарышкина пытали его слуг, подозреваемых в причастности к заговору против жизни царя. В 1677-1682 годах находился в опале из-за интриг боярина И. М. Милославского в связи с делами об обвинении Матвеева и Нарышкиных в подготовке отравления и убийства царя Фёдора Алексеевича (расследование велось с декабря 1676 года).
Вернулся в Москву 27.04(07.05).1682 года. Во время Стрелецкого восстания 1682 года царица Наталия Кирилловна 16(26) мая уговорила восставших пощадить Нарышкина и трёх своих младших братьев. 18(28).05.1682 года Нарышкин участвовал в переговорах с восставшими на Постельном крыльце в Кремле. В тот же день под именем Киприан пострижен в монахи в Чудовом монастыре в присутствии боярина князя С. А. Хованского и окольничего К. О. Хлопова и отправлен в ссылку в Кирилло-Белозерский монастырь вместе с младшим сыном Фёдором. В 1687-1689 годах восстановил своё политическое влияние при дворе. Жил в Нарышкинских палатах Высокопетровского монастыря, в боярских списках вновь писался боярином. В 1689 году поддержал царя Петра I в борьбе с царевной Софьей Алексеевной. В начале сентября настоял на снижении политической роли кравчего и воспитателя царя Петра I - князя Б. А. Голицына (смотрите в статье Голицыны) в связи с его ролью в смягчении приговора по делу боярина князя В. В. Голицына. Являлся крупным вкладчиком Высокопетровского и Новоспасского монастырей в Москве, Высоцкого монастыря в Серпухове. Был похоронен в Высокопетровском монастыре.