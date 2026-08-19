НАРЫШКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родственник государыни Елизаветы Петровны, известный придворный, принадлежавший к знаменитому знатному семейству Нарышкиных, действительный тайный советник, член Сената.

Биография и карьера

Отец - Александр Львович Нарышкин - возглавлял Морскую академию, был действительным тайным советником, членом Сената. Мать - Елена Александровна (в девичестве Апраксина).

Вступил на поприще придворной службы в 1745 году в камергерском чине. Вскоре он был приставлен к наследнику Петру Федоровичу - при нем Нарышкин и состоял вплоть до самой смерти первого. Даже после свержения Петра III с престола был с ним рядом и во время переезда из Ораниенбаума в Петергоф, и затем оттуда в Кронштадт. Во время правления Петра Федоровича был одним из числа его ближайших людей, имел чин гофмаршала, удостоился получить ордена Святого Александра Невского и Святого Андрея Первозванного.

В 1749 году сочетался браком с фрейлиной Анной Никитичной Румянцевой (дочерью генерал-майора Никиты Ивановича Румянцева). Она была близка с будущей государыней, тогда великой княгиней Екатериной Алексеевной, в том числе и во многих личных вопросах. В 1773 году Анна Никитична сделалась статс-дамой, а позднее стала кавалерственной дамой ордена Святой Екатерины.

В браке у супругов детей не было.

При восшествии на царский трон Екатерины II Александр Александрович своего высокого положения не потерял. Служил сначала обер-шенком Высочайшего двора, а в 1768 году его назначили сенатором.

Смерть настигла его в 1795 году в российской столице. Погребен на кладбище Александро-Невской лавры. Состояние Нарышкина ввиду отсутствия детей перешло к его племянникам - детям его родного брата Льва Александровича.