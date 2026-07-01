НАРЫН
НАРЫН - город в юго-восточной части Киргизии, административный центр Нарынской области.
Население 38,4 тысяч человек (2012 год; 42,7 тысяч человек в 1989 году). Расположен в Нарынской котловине во Внутреннем Тянь-Шане, у западного подножия хребта Нарын-Тоо (на высоте свыше 2000 м), на реке Нарын. Узел автомобильных дорог, в т. ч. Бишкек - Нарын - Кашгар (Китай).
Основан в 1867 году как укрепление российской армии на торговом пути из Кашгара в Чуйскую долину. Город с 1927 года. Центр Тянь-Шаньской (1939-1962 годы), затем Нарынской (1970-1988 годы, с 1990 года) области.
Нарынский государственный универитет (1996 год); кампус Центрально-Азиатского университета (международный негосударственный вуз). Краеведческий музей; художественная галерея (2001 год). Тянь-Шаньский музыкально-драматический театр (1946 год), национальный театр «Манас Руху».
Предприятия пищевой промышленности (в т. ч. мясокомбинат), швейная фабрика; производство стройматериалов. Действует свободная экономическая зона «Нарын» (1993 год; охватывает Нарын и прилегающие районы).