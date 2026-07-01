НАРЫН

НАРЫН - го­род в юго-вос­точ­ной час­ти Кир­ги­зии , административный центр На­рын­ской области.

Население 38,4 тысяч человек (2012 год; 42,7 тысяч человек в 1989 году). Рас­по­ло­жен в На­рын­ской кот­ло­ви­не во Внут­рен­нем Тянь-Ша­не, у западного подножия хреб­та На­рын-Тоо (на высоте свыше 2000 м), на реке На­рын. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог, в т. ч. Биш­кек - На­рын - Каш­гар ( Ки­тай ).

Ос­но­ван в 1867 году как ук­ре­п­ле­ние российской ар­мии на тор­го­вом пу­ти из Каш­га­ра в Чуй­скую до­ли­ну. Го­род с 1927 года. Центр Тянь-Шань­ской (1939-1962 годы), за­тем На­рын­ской (1970-1988 годы, с 1990 года) области.

На­рын­ский государственный универитет (1996 год); кам­пус Центрально-Ази­атского университета (ме­ж­ду­народный не­го­су­дар­ст­вен­ный вуз). Крае­ведческий му­зей; ху­дожественная га­ле­рея (2001 год). Тянь-Шань­ский музыкально-дра­ма­тический те­атр (1946 год), национальный те­атр «Ма­нас Ру­ху».

Пред­при­ятия пи­ще­вой промышленности (в т. ч. мя­со­ком­би­нат), швей­ная фаб­ри­ка; производство строй­ма­те­риа­лов. Дей­ст­ву­ет сво­бод­ная эко­но­мическая зо­на «На­рын» (1993 год; ох­ва­ты­ва­ет Нарын и при­ле­гаю­щие рай­оны).

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