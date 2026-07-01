НАРВСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1704
НАРВСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1704 года - соглашение о наступательном и оборонительном союзе России и Речи Посполитой против Швеции, подписанное в г. Нарва 19 августа во время Северной войны 1700-1721 годов.
Заключён Россией с польским королём, великим князем литовским и саксонским курфюрстом Августом II Сильным, власть которого фактически распространялась на часть территории Речи Посполитой (другая часть была занята шведскими войсками и контролировалась С. Лещинским, избранным также польским королём прошведской Варшавской конфедерацией). Подписан с российской стороны адмиралом Ф. Алексеевичем Головиным, с польско-литовской - великим и полномочным послом Т. Дзялыньским. Мотивами для заключения Нарвского союзного договора были: со стороны России - намерение не допустить создания польско-шведского союза, а со стороны Августа II - стремление восстановить свою власть на всей территории Речи Посполитой. Договор состоял из 8 статей и «Сепаратного артикула». Россия и Речь Посполита достигли договорённости совместно продолжать войну против Швеции (Великое княжество Литовское во главе с Августом II участвовало в этой войне с 1703 года), не заключать с ней сепаратный мир, согласовывать планы военных действий. Россия брала обязательство выделить Августу II средства на содержание армии (с 1705 года - при условии, что польско-литовская сторона выставит против шведов 26,2 тысяч пехотинцев и 21,8 тысяч конников), а Речь Посполита - после освобождения своей территории от шведских войск перенести военные действия на территорию Швеции и вести их там до завершения войны. Лифляндия, частично занятая российскими войсками, передавалась Речи Посполитой. Также, согласно Нарвскому союзному договору, российская сторона обещала воздействовать на С.Ф. Палия, с тем чтобы восставшие в 1702 году казаки Правобережной Украины, входившей в Речь Посполиту, оставили занятые ими крепости и города. По Нарвскому союзному договору Речь Посполита вошла в состав Северного союза 1699-1721 годов. Договор утратил силу после заключения Августом II польско-шведского Альтранштедтского мира 1706 года.
Исторический источник:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб., 1830. Т. 4. № 1991;
Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб., 1893. Т. 3. № 706.