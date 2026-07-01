НАРВСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1704

НАРВСКИЙ СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР 1704 года - соглашение о наступательном и оборонительном союзе России и Речи Посполитой против Швеции, подписанное в г. Нарва 19 августа во время Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов.

За­клю­чён Рос­си­ей с польским ко­ро­лём, великим князем ли­тов­ским и сак­сон­ским кур­фюр­стом Ав­гу­стом II Силь­ным, власть ко­то­ро­го фак­ти­че­ски рас­про­стра­ня­лась на часть тер­ри­то­рии Ре­чи По­спо­ли­той (другая часть бы­ла за­ня­та шведскими вой­ска­ми и кон­тро­ли­ро­ва­лась С. Ле­щин­ским , из­бран­ным так­же польским ко­ро­лём про­швед­ской Вар­шав­ской кон­фе­де­ра­ци­ей). Под­пи­сан с российской сто­ро­ны адмиралом Ф. Алек­сее­ви­чем Го­ло­ви­ным, с поль­ско-ли­тов­ской - ве­ли­ким и пол­но­моч­ным по­слом Т. Дзя­лынь­ским. Мо­ти­ва­ми для за­клю­че­ния Нарвского союзного договора бы­ли: со сто­ро­ны Рос­сии - на­ме­ре­ние не до­пус­тить соз­да­ния поль­ско-шведского сою­за, а со сто­ро­ны Ав­гу­ста II - стрем­ле­ние вос­ста­но­вить свою власть на всей тер­ри­то­рии Ре­чи По­спо­ли­той . До­го­вор со­сто­ял из 8 ста­тей и «Се­па­рат­но­го ар­ти­ку­ла». Рос­сия и Речь По­спо­ли­та до­стиг­ли до­го­во­рён­но­сти совместно про­дол­жать вой­ну про­тив Шве­ции (Великое княжество Ли­тов­ское во гла­ве с Ав­гу­стом II уча­ст­во­ва­ло в этой вой­не с 1703 года), не за­клю­чать с ней се­па­рат­ный мир, со­гла­со­вы­вать пла­ны во­енных дей­ствий. Рос­сия бра­ла обя­за­тель­ст­во вы­де­лить Ав­гу­сту II сред­ст­ва на со­дер­жа­ние ар­мии (с 1705 года - при ус­ло­вии, что поль­ско-ли­товская сто­ро­на вы­ста­вит про­тив шве­дов 26,2 тысяч пе­хо­тин­цев и 21,8 тысяч кон­ни­ков), а Речь По­спо­ли­та - по­сле ос­во­бо­ж­де­ния сво­ей тер­ри­то­рии от шведских войск пе­ре­не­сти во­енные дей­ст­вия на тер­ри­то­рию Шве­ции и вес­ти их там до за­вер­ше­ния вой­ны. Лиф­лян­дия, час­тич­но за­ня­тая российскими вой­ска­ми, пе­ре­да­ва­лась Ре­чи По­спо­ли­той. Так­же, со­глас­но Нарвскому союзному договору, российская сто­ро­на обе­ща­ла воздействовать на С.Ф. Па­лия , с тем что­бы вос­став­шие в 1702 году ка­за­ки Пра­во­бе­реж­ной Ук­раи­ны, вхо­див­шей в Речь Пос­по­ли­ту, ос­та­ви­ли за­ня­тые ими кре­пос­ти и го­ро­да. По Нарвскому союзному договору Речь По­спо­ли­та во­шла в со­став Се­вер­но­го сою­за 1699-1721 годов. До­го­вор ут­ра­тил си­лу по­сле за­клю­че­ния Ав­гу­стом II поль­ско-шведского Альт­ран­штедт­ско­го ми­ра 1706 года.

Исторический ис­точник:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 1-е. СПб., 1830. Т. 4. № 1991;

Пись­ма и бу­ма­ги им­пе­ра­то­ра Пет­ра Ве­ли­ко­го. СПб., 1893. Т. 3. № 706.

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