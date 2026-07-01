НАРВИК
НАРВИК - город на севере Норвегии, в фюльке (округе) Нурланн.
Расположен почти в 200 км севернее Северней полярного круга, на вершине незамерзающего Уфут-фьорда, в 42 км от границы со Швецией. Население 14,1 тысяч человек (2012, с пригородами около 18 тысяч человек). Один из крупнейших транспортных узлов заполярной Скандинавии. Морской порт. Железнодорожное сообщение (через шведский город Кируна) с городами Швеции и Финляндии. Через Нарвик проходит трансъевропейская автомагистраль Треллеборг - Гётеборг (Швеция) - Мосс - Осло - Тронхейм - Нарвик - Алта - Киркенес (Норвегия). Международный аэропорт Харстад/Нарвик (Эвенес) (в 75 км от центра города).
Сложился вокруг порта, построенного в 1880-е - начале 1890-х годов англо-шведским консорциумом для транспортировки железных руд, добываемых на шведском месторождении Кирунавара. В 1898-1902 годах сооружена железнодорожная ветка, соединившая Нарвик (назв. с 1898) и город Кируна (Швеция; с 1996 года принадлежит компании МТАS, дочернему предприятию шведского горнодобывающего концерна LKAB). В 1902 году получил статус города; вскоре стал одним из крупнейших портов Норвегии. Место одного из самых значительных сражений в ходе захвата германским вермахтом Дании и Норвегии. В боях за Нарвик в 1940 году участвовали вооруженные силы Великобритании, Франции, Норвегии и польск. соединения (смотри Норвежская операция 1940), город был почти полностью разрушен. Восстановлен в послевоенный период. С конца 1990-х годов на месте старого промышленно-складского района в центре Нарвика возводится новый многофункциональный комплекс (включает административные, деловые, культурные и спортивные объекты).
Научно-исследовательский институт Norut Technology (2003; инженерные, климатические и экологические технологии). Университетский колледж (основан в 1955 году как Технический колледж Нарвика, современное название с 1994 года). Научный парк Forskningsparkeni Narvik (FPN; 2000; около 40 компаний, специализирующихся в области информационных и коммуникационных технологий, а также консалтинговых и туристических услуг). Музеи: мемориальный военный (1964), краеведческий (1981, в бывшем здании железнодорожной администрации, 1902). Городской театр. Ежегодно проводится историко-культурный Зимний фестиваль (март).
Более 80% работающих заняты в сфере услуг (2012), где традиционно ведущую роль играют транспортные и логистические услуги; с 1990-х годов активно развиваются туристический бизнес и сектор ИТ. Морской порт Нарвика - главные «экспортные ворота» региона, ключевой пункт формирующейся транснациональной системы транспортировки грузов N. E. W. (Northern East West Freight Corridor): восточное побережье Северной Америки - Нарвик (водным путём) - восточное побережье Азии (по железной дороге). Грузооборот порта около 15 миллионов тонн в год (в т. ч. шведские железорудные окатыши - около 90%, финская древесина). Нарвик - центр активного отдыха международного значения (скалолазание, спелеотуризм и др.); на юго-западной окраине города - горнолыжный курорт Нарвикфьелле, один из крупнейших в Норвегии. В промышленности преобладает выпуск электротехнической продукции. Предприятия компаний «HeatWork» (в Нарвике - головной офис; разработка и производство оборудования для прогрева грунта), «REC ScanCell AS» (подразделение «REC Group»; солнечные батареи), «Data Process Automasjon» (судовое электронное и электротехническое оборудование).
К северу от города - Полярный зоопарк (самый северный зоопарк мира).