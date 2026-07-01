НАРВИК

НАРВИК - го­род на се­ве­ре Нор­ве­гии , в фюль­ке (ок­ру­ге) Нур­ланн.

Рас­по­ло­жен поч­ти в 200 км се­вер­нее Северней по­ляр­но­го кру­га, на вер­ши­не не­за­мер­заю­ще­го Уфут-фьор­да, в 42 км от гра­ни­цы со Шве­ци­ей. Население 14,1 тысяч человек (2012, с при­го­ро­да­ми около 18 тысяч человек). Один из круп­ней­ших транс­порт­ных уз­лов за­по­ляр­ной Скан­ди­на­вии. Морской порт. Железнодорожное со­об­ще­ние (че­рез шведский город Ки­ру­на) с го­ро­да­ми Шве­ции и Фин­лян­дии. Че­рез Нарвик про­хо­дит трансъ­ев­ро­пей­ская ав­то­ма­ги­ст­раль Трел­ле­борг - Гё­те­борг (Шве­ция) - Мосс - Ос­ло - Трон­хейм - Нар­вик - Ал­та - Кир­ке­нес (Нор­ве­гия). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Хар­стад/Нар­вик (Эве­нес) (в 75 км от цен­тра го­ро­да).

Сло­жил­ся во­круг пор­та, по­стро­ен­но­го в 1880-е - начале 1890-х годов анг­ло-шведским кон­сор­циу­мом для транс­пор­ти­ров­ки же­лез­ных руд, до­бы­вае­мых на шведском ме­с­то­ро­ж­де­нии Ки­ру­на­ва­ра. В 1898-1902 годах со­ору­же­на железнодорожная вет­ка, со­еди­нив­шая Нарвик (назв. с 1898) и город Ки­ру­на (Шве­ция; с 1996 года при­над­ле­жит ком­па­нии МТАS, до­чер­не­му пред­при­ятию шведского гор­но­добы­ваю­ще­го кон­цер­на LKAB). В 1902 году по­лу­чил ста­тус го­ро­да; вско­ре стал од­ним из круп­ней­ших пор­тов Нор­ве­гии. Ме­сто од­но­го из са­мых зна­чительных сра­же­ний в хо­де за­хва­та германским вер­мах­том Да­нии и Нор­ве­гии. В бо­ях за Нарвик в 1940 году уча­ст­во­ва­ли воо­руженные си­лы Ве­ли­ко­бри­та­нии, Фран­ции, Нор­ве­гии и польск. со­еди­не­ния (смотри Нор­веж­ская опе­ра­ция 1940 ), го­род был поч­ти пол­но­стью раз­ру­шен. Вос­ста­нов­лен в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од. С конца 1990-х годов на мес­те ста­ро­го про­мыш­лен­но-склад­ско­го рай­она в цен­тре Нарвика воз­во­дит­ся но­вый мно­го­функ­цио­наль­ный ком­плекс (вклю­ча­ет административные, де­ло­вые, куль­тур­ные и спор­тив­ные объ­ек­ты).

На­уч­но-ис­сле­до­ва­тель­ский институт Norut Techno­logy (2003; инженерные, кли­ма­тические и эко­ло­гические тех­но­ло­гии). Уни­вер­си­тет­ский кол­ледж (ос­но­ван в 1955 году как Тех­нический кол­ледж Нарвика, современное название с 1994 года). На­учный парк For­skningsparkeni Narvik (FPN; 2000; около 40 ком­па­ний, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся в об­лас­ти ин­фор­мационных и ком­му­ни­кационных тех­но­ло­гий, а так­же кон­сал­тин­го­вых и ту­ри­стических ус­луг). Му­зеи: ме­мо­ри­аль­ный во­ен­ный (1964), крае­вед­че­ский (1981, в бывшем зда­нии железнодорожной ад­ми­ни­ст­ра­ции, 1902). Городской те­атр. Еже­год­но про­во­дит­ся ис­то­ри­ко-куль­тур­ный Зим­ний фес­ти­валь (март).

Бо­лее 80% ра­бо­таю­щих за­ня­ты в сфе­ре ус­луг (2012), где тра­ди­ци­он­но ве­ду­щую роль иг­ра­ют транс­порт­ные и ло­ги­стические ус­лу­ги; с 1990-х годов ак­тив­но раз­ви­ва­ют­ся ту­ри­стический биз­нес и сек­тор ИТ. Морской порт Нарвика - главные «экс­порт­ные во­ро­та» ре­гио­на, клю­че­вой пункт фор­ми­рую­щей­ся транс­на­цио­наль­ной сис­те­мы транс­пор­ти­ров­ки гру­зов N. E. W. (Nor­thern East West Freight Corridor): вос­точ­ное по­бе­ре­жье Северной Аме­ри­ки - Нарвик (вод­ным пу­тём) - восточное по­бе­ре­жье Азии (по железной дороге). Гру­зо­обо­рот пор­та около 15 миллионов тонн в год (в т. ч. шведские же­ле­зо­руд­ные ока­ты­ши - около 90%, финская дре­ве­си­на). Нарвик - центр ак­тив­но­го от­ды­ха ме­ж­ду­народного зна­че­ния (ска­ло­ла­за­ние, спе­ле­о­ту­ризм и др.); на юго-западной ок­раи­не го­ро­да - гор­но­лыж­ный ку­рорт Нар­вик­фь­ел­ле, один из круп­ней­ших в Нор­ве­гии. В промышленности пре­об­ла­да­ет вы­пуск элек­тро­тех­нической про­дук­ции. Пред­при­ятия ком­па­ний «Heat­Work» (в Нарвике - го­лов­ной офис; раз­ра­бот­ка и про­изводство обо­ру­до­ва­ния для про­гре­ва грун­та), «REC ScanCell AS» (под­раз­де­ле­ние «REC Group»; сол­неч­ные ба­та­реи), «Da­ta Process Automasjon» (су­до­вое элек­трон­ное и элек­тро­тех­ническое обо­ру­до­ва­ние).

К се­ве­ру от го­ро­да - По­ляр­ный зоо­парк (са­мый северный зоо­парк ми­ра).

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