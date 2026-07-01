НАРВА

НАРВА - го­род на се­ве­ро-вос­то­ке Эс­то­нии, в маа­кон­де (уез­де) Ида-Ви­ру.

Население 65,3 тысяч человек (2012; тре­тий по чис­лу жи­те­лей го­род стра­ны по­сле Тал­ли­на и Тар­ту; 85 тысяч человек в 1989 году), из них 82% - рус­ские, 3,9% - эс­тон­цы. Рас­по­ло­же­на на ле­вом бе­ре­гу реки Нар­ва (в 14 км от мес­та её впа­де­ния в Фин­ский залив Бал­тий­ско­го моря), на гра­ни­це с Рос­си­ей (на­про­тив города Иван­го­род; свя­за­на с ним ав­то­мо­биль­ны­ми и железнодорожными мос­та­ми). Че­рез Нарву про­хо­дят ав­то­трас­са и железнодрожная ли­ния Тал­лин - Санкт-Пе­тер­бург (Рос­сия).

Пер­во­на­чаль­но ос­но­ва­на на пра­вом бе­ре­гу реки На­ро­ва (Нар­ва) в 1256 году вас­са­лом датского ко­ро­ля Д. фон Ки­ве­лем на зем­лях Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки . Строи­тель­ст­во зам­ка бы­ло пре­рва­но по­сле по­лу­че­ния из­вес­тий о го­то­вя­щем­ся по­хо­де к Нарве нов­го­род­ских войск. Во­зоб­нов­ле­но сы­ном Д. фон Ки­ве­ля в 1294 году, в том же го­ду по­строй­ки со­жже­ны нов­го­род­ца­ми. На современном мес­те - за­мок (без восточного пряс­ла) воз­ве­дён дат­ча­на­ми в кам­не на ру­бе­же XIII и XIV веков. В русских ис­точ­ни­ках Нарва не­ред­ко име­но­ва­лась Ру­го­див (Rugodiv). В 1-й половине XIV века в зам­ке вы­строе­ны баш­ня Длин­ный Гер­ман, цвин­гер и западный фор­бург (пе­ре­стро­ен в 1520-1530-х годах). В 1342 году впер­вые упо­ми­на­ет­ся воз­ник­ший у зам­ка по­сё­лок, ко­то­ро­му в 1345 году датский ко­роль Валь­де­мар IV Ат­тер­даг да­ро­вал лю­бек­ское городское пра­во. В 1345 году Нарва от­да­на датским ко­ро­лём в арен­ду на год, в 1346 году про­да­на Тев­тон­ско­му ор­де­ну и пе­ре­да­на в уп­рав­ле­ние Ли­вон­ско­му ор­де­ну, ко­то­ро­му при­над­ле­жа­ла вплоть до 1558 года. В это вре­мя уси­ле­на обо­ро­но­спо­соб­ность зам­ка, воз­ве­дён ряд внутренних зда­ний (в т. ч. баш­ня-дан­скер с ко­лод­цем, XVI век), об­ра­зо­вав­ших т. н. кон­вент­ский дом. В конце XIV века го­род об­не­сён сте­ной, ко­то­рая в XVI веке уси­ле­на зем­ля­ны­ми ук­ре­п­ле­ния­ми (со­хра­ни­лась западная сте­на с юго-западной круг­лой уг­ло­вой баш­ней). В XV веке Нарва не­од­но­крат­но вы­дер­жи­ва­ла на­па­де­ния нов­го­род­ских войск.

В са­мом на­ча­ле Ли­вон­ской вой­ны 1558-1583 годов (11.5.1558 года) взя­та штур­мом русскими вой­ска­ми под ко­мандованием А.Д. Бас­ма­но­ва (из ро­да Бас­ма­но­вых), Д.Ф. Ада­ше­ва, И.А. Бу­тур­ли­на (из ро­да Бу­тур­ли­ных), серь­ёз­но по­стра­да­ла, но вско­ре бы­ла вос­ста­нов­ле­на. Ста­ла опор­ным пунк­том, важ­ней­шим пор­том и тор­го­вым цен­тром Русского государства в При­бал­ти­ке, нарв­ские куп­цы по­лу­чи­ли пра­во бес­по­шлин­ной тор­гов­ли со все­ми русскими го­ро­да­ми. В сентябре 1579 года без­ус­пеш­но оса­ж­да­лась шведскими вой­ска­ми, 6.9.1581 года взя­та ими штур­мом (ко­мандующий - ба­рон П. Де ла Гар­ди) при под­держ­ке фло­та, го­род серь­ёз­но по­стра­дал. По Плюс­ско­му пе­ре­ми­рию ос­та­лась в со­ста­ве Шве­ции, став цен­тром бург­ле­на провинции Эс­т­лян­дия. В 1590 году, во вре­мя русско-шведской вой­ны 1590-1593 годов, сда­лась русским вой­скам, од­на­ко по Иван­го­род­ско­му пе­ре­ми­рию 1593 года и Тяв­зин­ско­му ми­ру 1595 года воз­вра­ще­на Шве­ции. В 1610, 1659 и 1773 годах го­род стра­дал от силь­ней­ших по­жа­ров. По­сле Стол­бов­ско­го ми­ра 1617 года при­го­ро­дом (фор­штад­том) Нарвы стал Иван­го­род. В 1630-1670-х годах по­стро­ен ряд но­вых городских ук­ре­п­ле­ний. В 1663 году Нарва по­лу­чи­ла пра­во че­кан­ки собственной мо­не­ты на 8 лет. В 1680-1690-х годах ве­лась пе­ре­строй­ка кре­по­сти по пла­ну, раз­ра­бо­тан­но­му швед. фор­ти­фи­ка­то­ром Э. Даль­бер­гом (1682), го­род рас­ши­рен на се­вер и за­пад, во­круг не­го воз­ве­де­ны 7 бас­тио­нов и несколько ра­ве­ли­нов (со­хра­ни­лись 6 бас­тио­нов и 2 ра­ве­ли­на).

В 1700 году, по­сле на­ча­ла Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов, оса­ж­де­на российскими вой­ска­ми, но в Нарв­ском сра­же­нии 1700 года они бы­ли раз­гром­ле­ны шведскими вой­ска­ми. В 1704 году взя­та российскими вой­ска­ми, здесь был под­пи­сан Нарв­ский со­юз­ный до­го­вор 1704 года с Ре­чью По­спо­ли­той. Уезд­ный го­род (1708-1719, 1780-1797 годы), центр про­вин­ции (1719-1727 годы) Санкт-Пе­тербургской (до 1710 года Ин­гер­ман­ланд­ская) губернии, уезд­ный го­род Ре­вель­ской губернии (1727-1780 годы). В XVIII веке Нарва - тре­тий по гру­зо­обо­ро­ту порт Рос­сии на Бал­тий­ском мо­ре. В 1797-1802 годах яв­ля­лась воль­ным го­ро­дом, не на­хо­див­шим­ся в со­ста­ве гу­бер­ний. В 1802-1917 годах за­штат­ный, пор­то­вый го­род Санкт-Пе­тербургской (с 1914 года Пет­роградской) губернии, при­чис­лен к Ям­бург­ско­му уез­ду. В XIX веке ак­тив­но раз­ви­ва­лась промышленность, дей­ст­во­ва­ли ма­ну­фак­ту­ры (в т. ч. с 1857 года Крен­гольм­ская - круп­ней­шее пред­прия­тие тек­стиль­ной промышленности в Российской им­пе­рии), круп­ные ле­со­пиль­ные за­во­ды и пр. К середине XIX века ут­ра­ти­ла во­ен­но-стра­те­гическое зна­че­ние и в 1863 году ли­ше­на ста­ту­са кре­по­сти. В 1870 году от­кры­то дви­же­ние по про­шед­шей че­рез го­род Бал­тий­ской железной дороги.

Советская власть ус­та­нов­ле­на 25.10(7.11). 1917 года. В но­ябре 1917 года об­ра­зо­ван Нарв­ский уезд, в де­каб­ре при­сое­ди­нён к Эс­т­лянд­ской губернией. С мар­та по но­ябрь 1918 года Нарва бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми. 29.11.1918 года в Нарве про­воз­гла­ше­но соз­да­ние Эстонской советской рес­пуб­ли­ки (Эс­т­лянд­ская тру­до­вая ком­му­на). С января 1919 года в не­за­ви­си­мой Эстонской Рес­пуб­ли­ке. В 1940 году в со­ста­ве Эстонской ССР во­шла в со­став СССР. В Великую Отечественную вой­ну бы­ла ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми с 17.8.1941 года. Ос­во­бо­ж­де­на в хо­де Нарв­ской опе­ра­ции 1944 года 25-26 июля час­тя­ми Ле­нинградского фрон­та при под­держ­ке ко­раб­лей Бал­тий­ско­го фло­та. С 1991 года в Эс­то­нии.

Ар­хитектурной до­ми­нан­той Нарвы яв­ля­ет­ся за­мок [ны­не Нарв­ский му­зей (1950); вклю­ча­ет экс­по­на­ты городского му­зея (1933-1944 годы), соз­дан­но­го при объ­е­ди­не­нии Ис­то­рического му­зея (об­ра­зо­ван в 1866 году на ба­зе кол­лек­ций Ар­хео­ло­гического общества и со­б­ра­ний двор­ца Пет­ра I) и Му­зея имени С.А. и Г.А. Лав­ре­цо­вых (1913); пор­та­лы до­мов XVII века]. В рай­оне Ва­на­линн со­хра­ни­лись Ра­ту­ша (1668-1671 годы, архитектор Г. Тей­фель; 2-ярус­ная ба­шен­ка - 1727; ме­тал­лические ук­ра­ше­ния - 1687, мас­тер С. Гест; рель­е­фы пор­та­ла фламандского скульп­то­ра Н. Мил­ли­ха; вос­ста­нов­ле­на в 1960-1963 годах), жи­лые до­ма, воз­ве­дён­ные по­сле по­жа­ра 1659 года; зда­ние гим­на­зии (XIX век). Во 2-й половине XIX - начале XX веков по­строе­ны: ком­плекс Крен­гольм­ской ма­ну­фак­ту­ры со зда­ния­ми Ста­ро­пря­диль­ной, Ста­ро­ткац­кой (обе 1857-1862 годы), Но­во­ткац­кой (1870), Йоаль­ской (1884) и Ге­ор­ги­ев­ской (1890-е годы, архитектор П.В. Алиш) фаб­рик и во­до­на­пор­ной баш­ней (1874-1898 годы) на острове Крен­гольм; 8-гран­ная в пла­не Алек­сан­д­ров­ская лю­те­ран­ская церковь (1881-1884 годы, архитектор О. фон Гип­пи­ус; ко­ло­коль­ня вос­ста­нов­ле­на к 2008 году), Вос­кре­сен­ский пра­во­слав­ный со­бор в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (1890-1896 годы, архитектор Алиш); жи­лые до­ма (по­след­няя четверть XIX - начало XX веков), ста­рая (1906) и но­вая (1913, архитектор А. Вла­дов­ский) боль­ни­цы.

В 1950-е годы го­род вос­ста­нав­ли­вал­ся по­сле силь­ных раз­ру­ше­ний 1944 года, ра­зо­бра­ны руи­ны Спа­со-Пре­об­ра­жен­ско­го со­бо­ра (XV-XVI века), Дом­ско­го со­бо­ра Святого Ио­ан­на (1641-1651 годы, мас­тер З. Гоф­ман Млад­ший), двор­ца Пет­ра I (1676), бир­жи (1695-1704 годы, архитектор Й.Г. Хе­рольдт) и церк­ви Святого Пет­ра (1885-1886 годы, архитектор Р. Берн­гардт); ули­цы и про­спек­ты за­страи­ва­лись до­ма­ми в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма. В 1960-1980-е годы строи­тель­ст­во ве­лось пре­имущественно по ти­по­вым про­ек­там (Дом куль­ту­ры «Ру­го­див», 1967). Цер­ковь Нарв­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1999-2003 годы).

Па­мят­ни­ки: на мо­ги­ле русских вои­нов, пав­ших при взя­тии Нарвы в 1704 году (1853, пе­ре­не­сён на бас­ти­он Вик­то­рия в 1882 году); русским вои­нам, по­гиб­шим в 1700 году под Нарвой (1900); по­гиб­шим за не­за­ви­си­мость Эс­то­нии в 1918-1920 годах (1920-е годы скульп­то­ры В. Мел­лик, Р. Сай­ор; взо­рван в 1940 году, вос­ста­нов­лен в 1996 году); «Швед­ский лев» (1936, вос­ста­нов­лен в 2000 году); уча­ст­ни­кам Крен­гольм­ской стач­ки 1872 года (1972, скульп­тор К. Рей­тель, архитектор Б. Ка­ла­кин); крас­но­ар­мей­цам, по­гиб­шим под Нарвой в 1918 году; советским вои­нам, пав­шим при ос­во­бо­ж­де­нии Эс­то­нии в 1944 году.

В Нарве - под­раз­де­ле­ния эстонских ву­зов: кол­ледж Тар­ту­ско­го университета, от­де­ле­ния Со­ци­аль­но-гу­ма­ни­тар­но­го института и Эс­то­но-американской биз­нес-ака­де­мии (оба - в городе Тал­лин), фи­ли­ал Сил­ла­мяэ­ско­го института эко­но­ми­ки и управ­ле­ния. Ху­дожественная га­ле­рея (1991; фи­ли­ал Нарв­ско­го му­зея; в зда­нии конца XVIII века). Те­атр для де­тей «Иль­ма­ри­не» (1874-1941 годы, вновь от­крыт в 1989 году). Городской сим­фо­нический ор­кестр (1994). Кон­церт­ный зал «Же­не­ва Кес­кус» (1974, бывший Дом куль­ту­ры энер­ге­ти­ков). Меж­ду­народный музыкальный фе­сти­валь па­мя­ти Е.А. Мра­вин­ско­го (с 1995 года; май - июнь).

Нарва - круп­ный промышленный центр Эс­то­нии. В го­ро­де и его ок­ре­ст­но­стях соз­дан пер­вый ин­ду­стри­аль­ный парк «Narva» (объ­е­ди­ня­ет ве­ду­щие промышленные пред­при­ятия). Дей­ст­ву­ют 2 круп­ней­шие в стра­не ТЭС - Эс­тон­ская [мощ­ность 1615 МВт; французская ком­па­ния «Alstom» ве­дёт со­ору­же­ние (2011-2015 годы) но­во­го энер­го­бло­ка мощ­но­стью 300 МВт] и Бал­тий­ская (бывшая При­бал­тий­ская; 765 МВт; обе ис­поль­зу­ют в ка­че­ст­ве то­п­ли­ва ме­ст­ные го­рю­чие слан­цы, обес­пе­чи­ва­ют около 80% национального про­изводства элек­тро­энер­гии, часть ко­то­рой экс­пор­ти­ру­ет­ся в Лат­вию, Лит­ву и по под­вод­но­му ка­бе­лю «Estlink» в стра­ны Северной Ев­ро­пы); за­вод по про­изводству слан­це­во­го мас­ла из го­рю­чих слан­цев (все - в струк­ту­ре ком­па­нии «Narva Elektrijaamad AS», под­раз­де­ле­ния кон­цер­на «Eesti Energia»). Сре­ди других пред­при­ятий - фаб­ри­ка ком­па­нии «Kreenholmi Valduse AS» («Крен­гольм­ская ма­ну­фак­ту­ра»; тек­стиль­ные и швей­ные из­де­лия: по­ло­тен­ца, по­стель­ное бе­льё, што­ры, ска­тер­ти и др.), за­во­ды германской ком­па­нии «Trinon Titanium GmbH» (ти­та­но­вые из­де­лия для промышленности и ме­ди­ци­ны, од­но­ра­зо­вые скаль­пе­ли из вы­со­ко­уг­ле­ро­ди­стой ста­ли), ком­па­нии «Nakro» (хро­мо­вое дуб­ле­ние кож круп­но­го ро­га­то­го ско­та). Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей и пи­ще­вой промышленности; про­изводство строй­ма­те­риа­лов.

Близ Нарвы, на по­бе­ре­жье Бал­тий­ско­го моря, у устья реки Нар­ва, - при­мор­ский кли­ма­тический ку­рорт Нар­ва-Йы­эсуу (Усть- Нар­ва; раз­ви­ва­ет­ся с конца XIX века). К югу от го­ро­да - эстонская часть пло­ти­ны во­до­хра­ни­ли­ща Нарв­ской ГЭС.

Дополнительная литература:

Пет­ров А.В. Го­род Нар­ва. СПб., 1901;

Karling S. Narva: Eine bauges­chichtli­che Un­tersuchung. Stockh., 1936;

Кос­точ­кин В.В. Нар­ва. М., 1948;

Канн П.Я. Нар­ва. Тал., 1979;

Кри­во­ше­ев Е.П., Кос­тин Н.Ф. Бит­ва за Нар­ву: февраль - сентябрь 1944 года. Тал., 1984;

Эфен­ди­ев Э. Нар­ва. Пу­те­во­ди­тель. Тал., 1990;

Ко­че­нов­ский О. Нар­ва. Гра­до­строи­тель­ное раз­ви­тие и ар­хи­тек­ту­ра. Тал., 1991;

Erpen­beck D.G., Seeberg-Elverfeldt R. Narva, 1581-1721. Dortmund, 1993;

Ива­нен А.В. Сто лет нарв­ско­му Вос­кре­сен­ско­му со­бо­ру. СПб.; Нар­ва, 1996;

Ал­ттоа К. Зам­ки Нар­вы и Ней­шло­та (Сы­рен­ска) - по­гра­нич­ные ук­ре­п­ле­ния Ли­вон­ско­го Ор­де­на на Нар­ве // Кре­пость Иван­го­род: Но­вые от­кры­тия. СПб., 1997;

Сбор­ник ста­тей Нарв­ско­го му­зея. Нар­ва, 1999.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)