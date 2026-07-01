НАРВА
НАРВА - город на северо-востоке Эстонии, в мааконде (уезде) Ида-Виру.
Население 65,3 тысяч человек (2012; третий по числу жителей город страны после Таллина и Тарту; 85 тысяч человек в 1989 году), из них 82% - русские, 3,9% - эстонцы. Расположена на левом берегу реки Нарва (в 14 км от места её впадения в Финский залив Балтийского моря), на границе с Россией (напротив города Ивангород; связана с ним автомобильными и железнодорожными мостами). Через Нарву проходят автотрасса и железнодрожная линия Таллин - Санкт-Петербург (Россия).
Первоначально основана на правом берегу реки Нарова (Нарва) в 1256 году вассалом датского короля Д. фон Кивелем на землях Новгородской республики. Строительство замка было прервано после получения известий о готовящемся походе к Нарве новгородских войск. Возобновлено сыном Д. фон Кивеля в 1294 году, в том же году постройки сожжены новгородцами. На современном месте - замок (без восточного прясла) возведён датчанами в камне на рубеже XIII и XIV веков. В русских источниках Нарва нередко именовалась Ругодив (Rugodiv). В 1-й половине XIV века в замке выстроены башня Длинный Герман, цвингер и западный форбург (перестроен в 1520-1530-х годах). В 1342 году впервые упоминается возникший у замка посёлок, которому в 1345 году датский король Вальдемар IV Аттердаг даровал любекское городское право. В 1345 году Нарва отдана датским королём в аренду на год, в 1346 году продана Тевтонскому ордену и передана в управление Ливонскому ордену, которому принадлежала вплоть до 1558 года. В это время усилена обороноспособность замка, возведён ряд внутренних зданий (в т. ч. башня-данскер с колодцем, XVI век), образовавших т. н. конвентский дом. В конце XIV века город обнесён стеной, которая в XVI веке усилена земляными укреплениями (сохранилась западная стена с юго-западной круглой угловой башней). В XV веке Нарва неоднократно выдерживала нападения новгородских войск.
В самом начале Ливонской войны 1558-1583 годов (11.5.1558 года) взята штурмом русскими войсками под командованием А.Д. Басманова (из рода Басмановых), Д.Ф. Адашева, И.А. Бутурлина (из рода Бутурлиных), серьёзно пострадала, но вскоре была восстановлена. Стала опорным пунктом, важнейшим портом и торговым центром Русского государства в Прибалтике, нарвские купцы получили право беспошлинной торговли со всеми русскими городами. В сентябре 1579 года безуспешно осаждалась шведскими войсками, 6.9.1581 года взята ими штурмом (командующий - барон П. Де ла Гарди) при поддержке флота, город серьёзно пострадал. По Плюсскому перемирию осталась в составе Швеции, став центром бурглена провинции Эстляндия. В 1590 году, во время русско-шведской войны 1590-1593 годов, сдалась русским войскам, однако по Ивангородскому перемирию 1593 года и Тявзинскому миру 1595 года возвращена Швеции. В 1610, 1659 и 1773 годах город страдал от сильнейших пожаров. После Столбовского мира 1617 года пригородом (форштадтом) Нарвы стал Ивангород. В 1630-1670-х годах построен ряд новых городских укреплений. В 1663 году Нарва получила право чеканки собственной монеты на 8 лет. В 1680-1690-х годах велась перестройка крепости по плану, разработанному швед. фортификатором Э. Дальбергом (1682), город расширен на север и запад, вокруг него возведены 7 бастионов и несколько равелинов (сохранились 6 бастионов и 2 равелина).
В 1700 году, после начала Северной войны 1700-1721 годов, осаждена российскими войсками, но в Нарвском сражении 1700 года они были разгромлены шведскими войсками. В 1704 году взята российскими войсками, здесь был подписан Нарвский союзный договор 1704 года с Речью Посполитой. Уездный город (1708-1719, 1780-1797 годы), центр провинции (1719-1727 годы) Санкт-Петербургской (до 1710 года Ингерманландская) губернии, уездный город Ревельской губернии (1727-1780 годы). В XVIII веке Нарва - третий по грузообороту порт России на Балтийском море. В 1797-1802 годах являлась вольным городом, не находившимся в составе губерний. В 1802-1917 годах заштатный, портовый город Санкт-Петербургской (с 1914 года Петроградской) губернии, причислен к Ямбургскому уезду. В XIX веке активно развивалась промышленность, действовали мануфактуры (в т. ч. с 1857 года Кренгольмская - крупнейшее предприятие текстильной промышленности в Российской империи), крупные лесопильные заводы и пр. К середине XIX века утратила военно-стратегическое значение и в 1863 году лишена статуса крепости. В 1870 году открыто движение по прошедшей через город Балтийской железной дороги.
Советская власть установлена 25.10(7.11). 1917 года. В ноябре 1917 года образован Нарвский уезд, в декабре присоединён к Эстляндской губернией. С марта по ноябрь 1918 года Нарва была оккупирована германскими войсками. 29.11.1918 года в Нарве провозглашено создание Эстонской советской республики (Эстляндская трудовая коммуна). С января 1919 года в независимой Эстонской Республике. В 1940 году в составе Эстонской ССР вошла в состав СССР. В Великую Отечественную войну была оккупирована германскими войсками с 17.8.1941 года. Освобождена в ходе Нарвской операции 1944 года 25-26 июля частями Ленинградского фронта при поддержке кораблей Балтийского флота. С 1991 года в Эстонии.
Архитектурной доминантой Нарвы является замок [ныне Нарвский музей (1950); включает экспонаты городского музея (1933-1944 годы), созданного при объединении Исторического музея (образован в 1866 году на базе коллекций Археологического общества и собраний дворца Петра I) и Музея имени С.А. и Г.А. Лаврецовых (1913); порталы домов XVII века]. В районе Ваналинн сохранились Ратуша (1668-1671 годы, архитектор Г. Тейфель; 2-ярусная башенка - 1727; металлические украшения - 1687, мастер С. Гест; рельефы портала фламандского скульптора Н. Миллиха; восстановлена в 1960-1963 годах), жилые дома, возведённые после пожара 1659 года; здание гимназии (XIX век). Во 2-й половине XIX - начале XX веков построены: комплекс Кренгольмской мануфактуры со зданиями Старопрядильной, Староткацкой (обе 1857-1862 годы), Новоткацкой (1870), Йоальской (1884) и Георгиевской (1890-е годы, архитектор П.В. Алиш) фабрик и водонапорной башней (1874-1898 годы) на острове Кренгольм; 8-гранная в плане Александровская лютеранская церковь (1881-1884 годы, архитектор О. фон Гиппиус; колокольня восстановлена к 2008 году), Воскресенский православный собор в неовизантийском стиле (1890-1896 годы, архитектор Алиш); жилые дома (последняя четверть XIX - начало XX веков), старая (1906) и новая (1913, архитектор А. Владовский) больницы.
В 1950-е годы город восстанавливался после сильных разрушений 1944 года, разобраны руины Спасо-Преображенского собора (XV-XVI века), Домского собора Святого Иоанна (1641-1651 годы, мастер З. Гофман Младший), дворца Петра I (1676), биржи (1695-1704 годы, архитектор Й.Г. Херольдт) и церкви Святого Петра (1885-1886 годы, архитектор Р. Бернгардт); улицы и проспекты застраивались домами в стиле советского неоклассицизма. В 1960-1980-е годы строительство велось преимущественно по типовым проектам (Дом культуры «Ругодив», 1967). Церковь Нарвской иконы Божией Матери (1999-2003 годы).
Памятники: на могиле русских воинов, павших при взятии Нарвы в 1704 году (1853, перенесён на бастион Виктория в 1882 году); русским воинам, погибшим в 1700 году под Нарвой (1900); погибшим за независимость Эстонии в 1918-1920 годах (1920-е годы скульпторы В. Меллик, Р. Сайор; взорван в 1940 году, восстановлен в 1996 году); «Шведский лев» (1936, восстановлен в 2000 году); участникам Кренгольмской стачки 1872 года (1972, скульптор К. Рейтель, архитектор Б. Калакин); красноармейцам, погибшим под Нарвой в 1918 году; советским воинам, павшим при освобождении Эстонии в 1944 году.
В Нарве - подразделения эстонских вузов: колледж Тартуского университета, отделения Социально-гуманитарного института и Эстоно-американской бизнес-академии (оба - в городе Таллин), филиал Силламяэского института экономики и управления. Художественная галерея (1991; филиал Нарвского музея; в здании конца XVIII века). Театр для детей «Ильмарине» (1874-1941 годы, вновь открыт в 1989 году). Городской симфонический оркестр (1994). Концертный зал «Женева Кескус» (1974, бывший Дом культуры энергетиков). Международный музыкальный фестиваль памяти Е.А. Мравинского (с 1995 года; май - июнь).
Нарва - крупный промышленный центр Эстонии. В городе и его окрестностях создан первый индустриальный парк «Narva» (объединяет ведущие промышленные предприятия). Действуют 2 крупнейшие в стране ТЭС - Эстонская [мощность 1615 МВт; французская компания «Alstom» ведёт сооружение (2011-2015 годы) нового энергоблока мощностью 300 МВт] и Балтийская (бывшая Прибалтийская; 765 МВт; обе используют в качестве топлива местные горючие сланцы, обеспечивают около 80% национального производства электроэнергии, часть которой экспортируется в Латвию, Литву и по подводному кабелю «Estlink» в страны Северной Европы); завод по производству сланцевого масла из горючих сланцев (все - в структуре компании «Narva Elektrijaamad AS», подразделения концерна «Eesti Energia»). Среди других предприятий - фабрика компании «Kreenholmi Valduse AS» («Кренгольмская мануфактура»; текстильные и швейные изделия: полотенца, постельное бельё, шторы, скатерти и др.), заводы германской компании «Trinon Titanium GmbH» (титановые изделия для промышленности и медицины, одноразовые скальпели из высокоуглеродистой стали), компании «Nakro» (хромовое дубление кож крупного рогатого скота). Предприятия деревообрабатывающей и пищевой промышленности; производство стройматериалов.
Близ Нарвы, на побережье Балтийского моря, у устья реки Нарва, - приморский климатический курорт Нарва-Йыэсуу (Усть- Нарва; развивается с конца XIX века). К югу от города - эстонская часть плотины водохранилища Нарвской ГЭС.
Дополнительная литература:
Петров А.В. Город Нарва. СПб., 1901;
Karling S. Narva: Eine baugeschichtliche Untersuchung. Stockh., 1936;
Косточкин В.В. Нарва. М., 1948;
Канн П.Я. Нарва. Тал., 1979;
Кривошеев Е.П., Костин Н.Ф. Битва за Нарву: февраль - сентябрь 1944 года. Тал., 1984;
Эфендиев Э. Нарва. Путеводитель. Тал., 1990;
Коченовский О. Нарва. Градостроительное развитие и архитектура. Тал., 1991;
Erpenbeck D.G., Seeberg-Elverfeldt R. Narva, 1581-1721. Dortmund, 1993;
Иванен А.В. Сто лет нарвскому Воскресенскому собору. СПб.; Нарва, 1996;
Алттоа К. Замки Нарвы и Нейшлота (Сыренска) - пограничные укрепления Ливонского Ордена на Нарве // Крепость Ивангород: Новые открытия. СПб., 1997;
Сборник статей Нарвского музея. Нарва, 1999.