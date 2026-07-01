НАРОДОВЛАСТИЕ
НАРОДОВЛАСТИЕ - идеологема, отражающая представление о том, что публичная власть (власть в социуме) исходит от народа, осуществляется самим народом (прямо или через избираемых им представителей) и в интересах всего народа.
Народовластие включает в себя 2 элемента: положение о народе и положение о власти. Термин «народ», понимаемый как территориальное государственное сообщество людей, един, но это единое сообщество дифференцировано по многим основаниям (экономическим, социальным, демографическим и пр.). Дифференцированными слоями, группами людей, отдельными индивидами движут разнонаправленные (часто противоположные) интересы. Это ключевое положение в характеристике понятия «народовластие». Кроме того, народ понимается как сообщество тех, кто действительно способен участвовать (непосредственно или опосредованно) в реализации публичной власти.
На современном этапе в центре внимания проблемы народовластия - взаимосвязь «народа» и «электората» (избирательного корпуса государственно-организованного сообщества). «Электорат» существенно меньше числом, нежели всё население страны (сказывается ограничивающее влияние устанавливающихся цензов - гендерных, возрастных, имущественных, языковых, юридических).
Второй элемент народовластия - публичная власть. Источником и носителем этой власти является общество в целом - только весь совокупно берущийся «народ». Пребывание власти «в теле» общества (народа) - одно её состояние; осуществление власти - другое её состояние. Оба состояния публичной власти органично связаны. Именно в состоянии практического воплощения в повседневную жизнь публичной власти (неделимой по своей природе) от неё отделяется громадная сумма публично-властных полномочий (компетенций). Благодаря энергии людей они функционируют как инобытие власти народа, сосуществуя с ней и реализуя её.