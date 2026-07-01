НАРОДОВЛАСТИЕ

НАРОДОВЛАСТИЕ - идео­ло­ге­ма, от­ра­жаю­щая пред­став­ле­ние о том, что пуб­лич­ная власть (власть в со­циу­ме) ис­хо­дит от на­ро­да, осу­ще­ст­в­ля­ет­ся са­мим на­ро­дом (пря­мо или че­рез из­би­рае­мых им пред­ста­ви­те­лей) и в ин­те­ре­сах все­го на­ро­да .

Народовластие вклю­ча­ет в се­бя 2 эле­мен­та: по­ло­же­ние о на­ро­де и по­ло­же­ние о вла­сти. Тер­мин «на­род», по­ни­мае­мый как тер­ри­то­ри­аль­ное государственное со­об­ще­ст­во лю­дей, един, но это еди­ное со­об­ще­ст­во диф­фе­рен­ци­ро­ва­но по мно­гим ос­но­ва­ни­ям (эко­но­мическим, со­ци­аль­ным, де­мо­гра­фическим и пр.). Диф­фе­рен­ци­ро­ван­ны­ми слоя­ми, груп­па­ми лю­дей, отдельными ин­ди­ви­да­ми дви­жут раз­но­на­прав­лен­ные (час­то про­ти­во­по­лож­ные) ин­те­ре­сы. Это клю­че­вое по­ло­же­ние в ха­рак­те­ри­сти­ке по­ня­тия «народовластие». Кро­ме то­го, на­род по­ни­ма­ет­ся как со­об­ще­ст­во тех, кто дей­ст­ви­тель­но спо­со­бен уча­ст­во­вать (не­по­сред­ст­вен­но или опо­сре­до­ван­но) в реа­ли­за­ции пуб­лич­ной вла­сти.

На современном эта­пе в цен­тре вни­ма­ния про­бле­мы народовластия - взаи­мо­связь «на­ро­да» и «элек­то­ра­та» (из­би­ра­тель­но­го кор­пу­са го­су­дар­ст­вен­но-ор­га­ни­зо­ван­но­го со­об­ще­ст­ва). «Элек­то­рат» су­ще­ст­вен­но мень­ше чис­лом, не­же­ли всё на­се­ле­ние стра­ны (ска­зы­ва­ет­ся ог­ра­ни­чи­ваю­щее влия­ние ус­та­нав­ли­ваю­щих­ся цен­зов - ген­дер­ных, воз­рас­тных, иму­ще­ст­вен­ных, язы­ко­вых, юри­ди­че­ских).

Вто­рой эле­мент народовластия - пуб­лич­ная власть. Ис­точ­ни­ком и но­си­те­лем этой вла­сти яв­ля­ет­ся об­ще­ст­во в це­лом - толь­ко весь со­во­куп­но бе­ру­щий­ся «на­род». Пре­бы­ва­ние вла­сти «в те­ле» об­ще­ст­ва (на­ро­да) - од­но её со­стоя­ние; осу­ще­ст­в­ле­ние вла­сти - дру­гое её со­стоя­ние. Оба со­стоя­ния пуб­лич­ной вла­сти ор­га­нич­но свя­за­ны. Имен­но в со­стоя­нии прак­тического во­пло­ще­ния в по­все­днев­ную жизнь пуб­лич­ной вла­сти (не­де­ли­мой по сво­ей при­ро­де) от неё от­де­ля­ет­ся гро­мад­ная сум­ма пуб­лич­но-вла­ст­ных пол­но­мо­чий ( ком­пе­тен­ций ). Бла­го­да­ря энер­гии лю­дей они функ­цио­ни­ру­ют как ино­бы­тие вла­сти на­ро­да, со­су­ще­ст­вуя с ней и реа­ли­зуя её.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)