НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ - центральное государственное учреждение в РСФСР и СССР, ведавшее железными дорогами, а также в 1920-1931 годах водными, шоссейными и грунтовыми дорогами.
Образован вместо упразднённого Министерства путей сообщения как Наркомат по делам железнодорожным (с декабря 1917 года НКПС РСФСР) в соответствии с декретом 2-го Всероссийского съезда Советов от 26.10(08.11).1917 года. До февраля 1918 года действовал под контролем Всероссийского исполнительного комитета железнодорожников. В 1923 году на базе НКПС РСФСР образован общесоюзный НКПС СССР, в 1946 году он переименован в Министерство путей сообщения СССР. В составе НКПС находились Всероссийская чрезвычайная межведомственная комиссия по охране дорог (1918-1919 годы), Главный революционный железнодорожный трибунал и трибуналы при правлениях дорог (1920-1921 годы), железнодорожные лесозаготовительные пункты и лесозаготовительный отдел Центрального управления топлива и лесозаготовок (1918-1920 годы). В 1918 и 1943 годах на период военных действий железные дороги объявлялись на военном положении, а железнодорожники - состоявшими на военной службе.
Местные органы НКПС: управления округов путей сообщения, правления и управления железных дорог, правления морских и речных пароходств; окружные управления шоссейных и грунтовых дорог; управления внутренних водных путей.
В ведении НКПС находились: железные дороги, порты, кроме Петроградского (Ленинградского) порта (1921-1931 годы), Балтийское, Северное, Черноморо-Азовское, Каспийское пароходства (1922-1931 годы).
В 1918-1920 годах НКПС осуществлял национализацию частных железных дорог, руководил восстановлением транспортных сетей и транспорта (ремонтом мостов, подвижного состава, сооружений и плавсостава флота, разрушенных во время Гражданской войны 1917-1922 годов, очисткой русел рек, подъёмом и строительством судов и др.), осуществлял на железных дорогах восстановительные работы 2-й очереди с помощью своих головных ремонтно-восстановительных поездов. В 1930-е - начале 1940-х годов сосредоточил усилия на строительстве железных дорог в Средней Азии и Закавказье. В Великую Отечественную войну обеспечивал перевозку военных и хозяйственных грузов. В 1942 году НКПС подчинены железнодорожные войска, которые осуществляли военно-восстановительные работы на железных дорогах.
НКПС имел своё издательство «Транспечать НКПС» (с 1923 года, с 1933 года «Трансжелдориздат»). Издавал справочники-путеводители (например, «Кавказ» под редакцией Э. С. Батенина с 11 картами, 9 планами, схемами и таблицами, 1927 год), книги по истории и современному состоянию дорог в России и за рубежом (например, Г. Гюнтер, «Железная дорога: её возникновение и жизнь», 1930 год), специальную литературу и пр. Выпускал с декабря 1917 года - газету «Гудок», одно из старейших и крупнейших ведомственных периодических изданий, с 1919 года - журнал «Железнодорожная техника и экономика» (менял название; с 1941 года «Железнодорожный транспорт»), «Бюллетень Народного комиссариата путей сообщения» (1920-1922 годы).