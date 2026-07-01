НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ - центральное государственное учреждение в РСФСР и СССР, ведавшее железными дорогами, а также в 1920-1931 годах водными, шоссейными и грунтовыми дорогами.

Об­ра­зо­ван вме­сто уп­разд­нён­но­го Ми­ни­стер­ст­ва пу­тей со­об­ще­ния как Нар­ко­мат по де­лам же­лез­но­до­рож­ным (с декабря 1917 года НКПС РСФСР) в со­от­вет­ст­вии с дек­ре­том 2-го Все­российского съез­да Со­ве­тов от 26.10(08.11).1917 года. До февраля 1918 года дей­ст­во­вал под кон­тро­лем Все­российского ис­пол­нительного комитета же­лез­но­до­рож­ни­ков. В 1923 году на ба­зе НКПС РСФСР об­ра­зо­ван об­ще­со­юз­ный НКПС СССР, в 1946 году он пе­ре­име­но­ван в Министерство пу­тей со­об­ще­ния СССР. В со­ста­ве НКПС на­хо­ди­лись Все­российская чрез­вы­чай­ная меж­ве­дом­ствен­ная ко­мис­сия по ох­ра­не до­рог (1918-1919 годы), Главный ре­во­лю­ци­он­ный железнодорожный три­бу­нал и три­бу­на­лы при прав­ле­ни­ях до­рог (1920-1921 годы), железнодорожные ле­со­за­го­то­вительные пунк­ты и ле­со­за­го­то­вительный от­дел Центрального управ­ле­ния то­п­ли­ва и ле­со­за­го­то­вок (1918-1920 годы). В 1918 и 1943 годах на пе­ри­од во­енных дей­ст­вий же­лез­ные до­ро­ги объ­яв­ля­лись на во­енном по­ло­же­нии, а же­лез­но­до­рож­ни­ки - со­стояв­ши­ми на во­енной служ­бе.

Ме­ст­ные ор­га­ны НКПС: управ­ле­ния ок­ру­гов пу­тей со­об­ще­ния, прав­ле­ния и уп­рав­ле­ния же­лез­ных до­рог, пра­вле­ния морских и реч­ных па­ро­ходств; ок­руж­ные управ­ле­ния шос­сей­ных и грун­то­вых до­рог; уп­рав­ле­ния внутренних вод­ных пу­тей.

В ве­де­нии НКПС на­хо­ди­лись: же­лез­ные до­ро­ги, пор­ты, кро­ме Пет­ро­град­ско­го (Ле­нин­град­ско­го) пор­та (1921-1931 годы), Бал­тий­ское, Се­вер­ное, Чер­но­мо­ро-Азов­ское, Кас­пий­ское па­ро­ход­ст­ва (1922-1931 годы).

В 1918-1920 годах НКПС осу­ще­ст­в­лял на­цио­на­ли­за­цию ча­ст­ных же­лез­ных до­рог, ру­ко­во­дил вос­ста­нов­ле­ни­ем транс­порт­ных се­тей и транс­пор­та (ре­мон­том мос­тов, под­виж­но­го со­ста­ва, со­ору­же­ний и плав­со­ста­ва фло­та, раз­ру­шен­ных во вре­мя Гражданской вой­ны 1917-1922 годов , очи­ст­кой ру­сел рек, подъ­ё­мом и строи­тель­ст­вом су­дов и др.), осу­ще­ст­в­лял на же­лез­ных до­ро­гах вос­ста­но­вительные ра­бо­ты 2-й оче­ре­ди с по­мо­щью сво­их го­лов­ных ре­монт­но-вос­ста­но­вительных по­ез­дов. В 1930-е - начале 1940-х годов со­сре­до­то­чил уси­лия на строи­тель­ст­ве же­лез­ных до­рог в Средней Азии и За­кав­ка­зье. В Великую Отечественную вой­ну обес­пе­чи­вал пе­ре­воз­ку во­енных и хо­зяйственных гру­зов. В 1942 году НКПС под­чи­не­ны же­лез­но­до­рож­ные вой­ска, ко­то­рые осу­ще­ст­в­ля­ли во­ен­но-вос­ста­но­вительные ра­бо­ты на же­лез­ных до­ро­гах.

НКПС имел своё издательство «Транс­пе­чать НКПС» (с 1923 года, с 1933 года «Транс­жел­дор­из­дат»). Из­да­вал спра­воч­ни­ки-пу­те­во­ди­те­ли (например, «Кав­каз» под редакцией Э. С. Ба­те­ни­на с 11 кар­та­ми, 9 пла­на­ми, схе­ма­ми и таб­ли­ца­ми, 1927 год), кни­ги по ис­то­рии и современному со­стоя­нию до­рог в Рос­сии и за ру­бе­жом (например, Г. Гюн­тер, «Же­лез­ная до­ро­га: её воз­ник­но­ве­ние и жизнь», 1930 год), специальную литературу и пр. Вы­пус­кал с декабря 1917 года - газету «Гу­док», од­но из ста­рей­ших и круп­ней­ших ве­домственных пе­рио­дических из­да­ний, с 1919 года - журнал «Же­лез­но­до­рож­ная тех­ни­ка и эко­но­ми­ка» (ме­нял на­зва­ние; с 1941 года «Же­лез­но­до­рож­ный транс­порт»), «Бюл­ле­тень На­род­но­го ко­мис­са­риа­та пу­тей со­об­ще­ния» (1920-1922 годы).

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