НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ РСФСР

Орган государственного управления РСФСР, осуществлявших проведение советской национальной политики в 1917-1924 годах. Бессменным наркомом (до 1923 года) был И.В. Сталин.

Наркомнац был учрежден при создании Совета народных комиссаров на II Всероссийской съезде Советов рабочих и солдатских депутатов 26 октября (8 ноября) 1917 года. Начал работать в Смольном. Поскольку прежде такого министерства не было, аппарат формировался постепенно. После переезда Совнаркома в Москву Наркомнац находился в Трубниковском переулке и на Гоголевском бульваре. Наркомом Сталиным и его сотрудниками во взаимодействии с председателем Совнаркома В. Лениным были разработаны первые основополагающие документы Советской власти в области национальной политики: Декларация прав народов России 2(15) нобяря 1917 года и обращение «Ко всем трудящимся мусульманам России и Востока» 20 ноября (3 декабря) 1917 года. В них подтверждались принципы самоопределения наций вплоть до отделения. Но в практической политике условием самоопределения народов было установление Советской власти. С согласия Совнаркома Наркомнац осуществлял финансирования просоветских национальных групп, которые конкурировали с организациями «буржуазных националистов», то есть противниками Советской власти в национальных движениях. Также Наркомнац организовывал агитацию за Советскую власть на национальных языках. После установления советской власти в национальных регионах и особенно после завершения Гражданской войны 1918-1922 годов Наркомнац в сотрудничестве с Наркоматом просвещения занимался вопросами развития национальных культур. Наркомнац во взаимодействии с другими ведомствами, прежде всего Наркоматом по иностранным делам, готовил важнейшие решения по вопросам национально-территориального устройства РСФСР и взаимодействия союзных советских республик, включая подготовку образования СССР. Наркомнац сотрудничал с Коминтерном в деле распространения и поддержки коммунистического и антиимпериалистического движения, прежде всего на Востоке.

Наркомнац состоял из комиссариатов и отделов, каждый из которых занимался проблемами определённой национальности или группы национальностей. В 1918 году образовались комиссариаты, занимавшиеся армянской, белорусской, еврейской, литовской, «мусульманской» проблематикой и киргизский, марийский, украинский, чувашский, эстонский и др. отделы. Они осуществляли сбор информации, взаимодействие с национальными движениями, поддержку просоветских групп в нем, агитацию на соответствующих языках. Координацией направлений работы разных комиссариатов и отделов осуществляли столы: агитации и пропаганды Советской власти, связи национальных комиссариатов, редакции, подготовки общих декретов, связи с заграницей, статистики.

На местах были созданные подчиненные Наркомнацу комиссариаты и отделы. С 1920 года при наркомате были созданы национальные представительства, связывающие автономные республики и области с правительством России. Были назначены уполномоченные Наркомнаца при правительствах автономных и договорных республик и при исполкомах автономных областей.

В 1921 году при Наркомнаце из представителей автономий был образован совещательный орган — Совет национальностей во главе с наркомом. Он был преобразован в большую коллегию Наркомнаца с постоянным президиумом и исполнительным органом – малой коллегией.

Наркомнац учредил Университет трудящихся Востока, Институт востоковедения и Всероссийскую научную ассоциацию востоковедения.

В 20-е годы аппарат наркомата включал управление делами, секретариат и отделы: национальные, а также информации и печати, национальных меньшинств. Наркомнац начал проведение политики коренизации.

В связи с образованием СССР Наркомнац был упразднен 9 апреля 1924 года. Его функции были переданы ВЦИК и ЦИК СССР.