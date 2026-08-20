НАРОДНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В РАЗВИТЫХ КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ В 60-Е ГГ.

Разнородные массовые выступления, прежде всего манифестации, в странах Западной Европы, Северной Америки и Японии в период «бурных шестидесятых» ХХ в.

Рост уровня демократической культуры в Западной Европе привел к острому социально-политическому кризису и подъему массовых общественных движений в защиту гражданских и социальных прав. Часть граждан стран Запада стала осознавать недостаточность своих прав, формальный характер либеральной демократии. Крупнейшими движениями 60-х гг. стало Движение против расовой дискриминации в США и «Красный май» в Париже. Мировой масштаб приобрело движение против вмешательства США в войну в Индокитае и другие выступления в защиту мира, против гонки вооружений. Молодежь считала, что не нужно проливать кровь за право западной элиты вершить судьбы народов по всему миру. Ведущую роль в этих выступлениях играли молодежь, интеллигенция , расовые и национальные меньшинства, и во вторую очередь – рабочий класс, который, тем не менее, сыграл важную роль в событиях во Франции и Италии. Наиболее мощные выступления студентов произошли в Париже. Эти события, известные как « Красный май », вызвали социально-политический кризис во Франции, всеобщую забастовку и стали примером для подражания сторонников радикальных перемен во всех странах Запада. Студенты протестовали против авторитарной регламентации их жизни старшими, против правительственной политики, которая формировалась под влиянием бюрократии и бизнеса, а не общественных движений.

Массовые выступления пацифистки настроенной молодежи и афроамериканцев потрясли США. Движение солидарности с американскими студентами охватило Францию, ФРГ, Западный Берлин и другие страны Запада. Массовые, часто агрессивные манифестации против американского военного присутствия проходили в Японии. На улицах крупнейших городов США и в студенческих городках (кампусах) при университетах происходили столкновения студентов и полиции. Иногда в них гибли люди. Столкнувшись с несправедливостью и жестокостью власти, молодые люди выступали против ценностей «общества потребления», против авторитарного бюрократического государства, прикрывающегося на Западе демократическим фасадом. Часть молодежи присоединялась к радикальным политическим движениям «новых левых», идеология которых формировалась на основе синтеза марксизма , анархизма и фрейдистских психологических концепций. “Новые левые” мыслители Г. Маркузе, Р. Дучке и др. считали, что молодежь является революционной силой, которая в союзе с мировым антиимпериалистическим движением, может покончить с репрессивным западным обществом.

Часть молодых людей предпочла разрыв с официальной культурой, обратившись к движению хиппи. Под воздействием идеологов хиппи и других радикальных мыслителей на Западе началась сексуальная революция — отказ от ограничений в половых отношениях. Огромную популярность приобрела новая электронная рок-музыка.

Студенческое движение стало детонатором массовых социальных выступлений во Франции, США, ФРГ и Италии. Несмотря на успехи 50-х гг., во всех странах Запада, включая США, сохранялась бедность. Президент США Л. Джонсон даже объявил “войну бедности”, но эта кампания не принесла больших успехов из-за расходов на войну во Вьетнаме. Американская беднота активно участвовала в антирасистских и антивоенных выступлениях, проводила собственные манифестации.

В Италии молодежные выступления бросили вызов консервативному правлению Христианско-демократической партии (ХДП). Постепенно к движению за демократизацию и социальную справедливость присоединились большая часть средних слоев страны. Вслед за средними слоями и беднотой в Италии выступили рабочие. В 1968-1969 гг. в ходе массовых забастовок они стали создавать фабрично-заводские советы. Советы избирались рабочими и контролировали работу администрации, участвовали в определении условий труда. Таким образом, возникли элементы производственной демократии. В 1969 г. мощные стачки немецких рабочих способствовали победе социал-демократов в Германии. Здесь экономическая демократия осуществлялась с опорой на профсоюзное движение и рабочие советы, возникшие в 50-е гг.

“Бурные шестидесятые” привели к возникновению в странах Запада новой, более свободной и демократической культуры, активного, влиятельного и самостоятельного гражданского общества, к консолидации средних слоев, осознанию ими своих интересов, отличных от интересов крупного капитала и бюрократии. Все большую роль в обществе стали играть те средние слои, источником доходов которых были не рабочие руки, как у рабочего класса, и не капиталы, как у буржуазии, а информация, знания, интеллект. В итоге социального заказа «бурных шестидесятых» стали возникать предпосылки информационной революции.

Автор статьи: Шубин А.В.