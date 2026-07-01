НАРОДНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
НАРОДНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - российская политическая неонародническая партия.
В системе российских политических партий занимала положение между партиями эсеров и кадетов. Основатели и лидеры - публицисты журнала «Русское богатство» Н. Ф. Анненский, В. А. Мякотин, А. В. Пешехонов и др. В начале 1900-х годов они активно участвовали в либерально-демократическом движении и создании партии эсеров, на её 1-м съезде (конец 1905 года - начало 1906 года) предложили сформировать легальную социалистическую партию на основе этой партии (не реализовано). Бойкотировали выборы в 1-ю Государственную думу, однако сыграли значительную роль в образовании Трудовой группы из числа депутатов.
Учредительная конференция партии энесов состоялась в ноябре 1906 года в Великом княжестве Финляндском. Энесы - сторонники легальной социалистической партии, придерживались законных форм деятельности. Разделяли представление народников о возможности перехода России к социализму, минуя капитализм. Платформа партии энесов предусматривала борьбу за достижение основных гражданских прав и свобод, создание однопалатного парламента с большими полномочиями, расширение функций органов местного самоуправления. Выступали за национализацию земли (постепенную за выкуп - надельных и частных земель, немедленную - др. категорий земель) и распределение её между непосредственными производителями по трудовой норме.
Планировали предоставить каждой нации право на создание собственной автономии в составе России, привлечь рабочих к управлению производством, ввести свободу стачек, профсоюзов и др., ввести подоходный налог, отказаться от протекционистской политики. Официальный орган - журнал «Народно-социалистическое обозрение» (1906-1907 годы). В первой половине 1907 года в партии насчитывалось около 2 тыс. человек (50-60 групп, преимущественно интеллигенция). Во 2-ю Государственную думу избрано 9 энесов (в Думе фракция энесов увеличилась).
После роспуска 2-й Государственной думы партия фактически перестала существовать (к середине 1908 года - около 20 небольших организаций, в 1910 году политическая полиция перестала вести наблюдение за партией). Вновь приобрела влияние после Февральской революции 1917 года. К 1-му съезду партии [17(30).06 - 21.06(04.07).1917 года, Петроград] в ней состояло около 5 тыс. человек (около 400 организаций). На съезде энесы объединились с трудовиками в Трудовую народно-социалистическую партию.
Исторические источники:
Трудовая народно-социалистическая партия: документы и материалы. М., 2003.