НАРОДНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

НАРОДНО-СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ - российская политическая неонародническая партия.

В сис­те­ме российских по­ли­тических пар­тий за­ни­ма­ла по­ло­же­ние ме­ж­ду пар­тия­ми эсе­ров и ка­де­тов . Ос­но­ва­те­ли и ли­де­ры - пуб­ли­ци­сты журнала «Рус­ское бо­гат­ст­во» Н. Ф. Ан­нен­ский, В. А. Мя­ко­тин, А. В. Пе­ше­хо­нов и др. В начале 1900-х годов они ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в ли­бе­раль­но-де­мо­кра­тическом дви­же­нии и соз­да­нии пар­тии эсе­ров, на её 1-м съез­де (конец 1905 года - начало 1906 года) пред­ло­жи­ли сфор­ми­ро­вать ле­галь­ную со­циа­ли­стическую пар­тию на ос­но­ве этой пар­тии (не реа­ли­зо­ва­но). Бой­ко­ти­ро­ва­ли вы­бо­ры в 1-ю Государственную ду­му, од­на­ко сыг­ра­ли зна­чительную роль в об­ра­зо­ва­нии Тру­до­вой груп­пы из чис­ла де­пу­та­тов.

Уч­ре­дительная кон­фе­рен­ция пар­тии эне­сов со­стоя­лась в но­ябре 1906 года в Великом княжестве Фин­лянд­ском. Эне­сы - сто­рон­ни­ки ле­галь­ной со­циа­ли­стической пар­тии, при­дер­жи­ва­лись за­кон­ных форм дея­тель­но­сти. Раз­де­ля­ли пред­став­ле­ние на­род­ни­ков о воз­мож­но­сти пе­ре­хо­да Рос­сии к со­циа­лиз­му, ми­нуя ка­пи­та­лизм. Плат­фор­ма пар­тии эне­сов пре­ду­смат­ри­ва­ла борь­бу за дос­ти­же­ние основных гражданских прав и сво­бод, соз­да­ние од­но­па­лат­но­го пар­ла­мен­та с боль­ши­ми пол­но­мо­чия­ми, рас­ши­ре­ние функ­ций ор­га­нов ме­ст­но­го са­мо­управ­ле­ния. Вы­сту­па­ли за на­цио­на­ли­за­цию зем­ли (по­сте­пен­ную за вы­куп - на­дель­ных и ча­ст­ных зе­мель, не­мед­лен­ную - др. ка­те­го­рий зе­мель) и рас­пре­де­ле­ние её ме­ж­ду не­по­средственными про­из­во­ди­те­ля­ми по тру­до­вой нор­ме.

Пла­ни­ро­ва­ли пре­дос­та­вить ка­ж­дой на­ции пра­во на соз­да­ние собственной ав­то­но­мии в со­ста­ве Рос­сии, при­влечь ра­бо­чих к управ­ле­нию про­изводством, вве­сти сво­бо­ду ста­чек, проф­сою­зов и др., вве­сти по­до­ход­ный на­лог, от­ка­зать­ся от про­тек­цио­ни­ст­ской по­ли­ти­ки. Официальный ор­ган - журнал «На­род­но-со­циа­ли­сти­че­ское обо­зре­ние» (1906-1907 годы). В первой половине 1907 года в пар­тии на­счи­ты­ва­лось около 2 тыс. человек (50-60 групп, пре­имущественно ин­тел­ли­ген­ция ). Во 2-ю Государственную ду­му из­бра­но 9 эне­сов (в Ду­ме фрак­ция эне­сов уве­ли­чи­лась).

По­сле рос­пус­ка 2-й Государственной ду­мы пар­тия фак­ти­че­ски пе­ре­ста­ла су­ще­ст­во­вать (к середине 1908 года - около 20 не­боль­ших ор­га­ни­за­ций, в 1910 году по­ли­тическая по­ли­ция пе­ре­ста­ла вес­ти на­блю­де­ние за пар­ти­ей). Вновь при­об­ре­ла влия­ние по­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года . К 1-му съез­ду пар­тии [17(30).06 - 21.06(04.07).1917 года, Пет­ро­град] в ней со­стоя­ло около 5 тыс. человек (около 400 ор­га­ни­за­ций). На съез­де эне­сы объ­е­ди­ни­лись с тру­до­ви­ка­ми в Тру­до­вую на­род­но-со­циа­ли­сти­че­скую пар­тию.

Исторические ис­точники:

Тру­до­вая на­род­но-со­циа­ли­сти­че­ская пар­тия: до­ку­мен­ты и ма­те­риа­лы. М., 2003.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)