НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1946-1949

НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1946-1949 годов - гра­ж­дан­ская вой­на ме­ж­ду во­ен­ны­ми фор­ми­ро­ва­ния­ми Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Ки­тая (КПК) и вой­ска­ми Го­минь­да­на.

В ре­зуль­та­те национально-ос­во­бо­дительной вой­ны китайского на­ро­да 1937-1945 годов в Ки­тае сло­жи­лись 2 государственных об­ра­зо­ва­ния: б. ч. тер­ри­то­рии кон­тро­ли­ро­ва­лась го­минь­да­нов­ским пра­ви­тель­ст­вом Чан Кай­ши, а тер­ри­то­рия 19 рай­онов на­хо­ди­лась под кон­тро­лем во­енных фор­ми­ро­ва­ний и управ­ле­ни­ем ор­га­нов вла­сти КПК (председатель ЦК пар­тии - Мао Цзэ­дун ). Ме­ж­ду вой­ска­ми Го­минь­да­на и воо­руженными фор­ми­ро­ва­ния­ми КПК пе­рио­ди­че­ски про­ис­хо­ди­ли столк­но­ве­ния. К окон­ча­нию Второй ми­ро­вой вой­ны, по­сле за­вер­ше­ния Мань­чжур­ской опе­ра­ции 1945 года, на тер­ри­то­рии Ки­тая на­хо­ди­лись объ­е­ди­не­ния советских войск. В начале октября 1945 года во­енные ко­раб­ли США во­шли в пор­ты Северного Ки­тая и од­но­вре­мен­но бы­ли вы­са­же­ны американские воздушные де­сан­ты в Пе­ки­не и на уз­ло­вых железнодорожных стан­ци­ях.

В декабре 1945 года в Мо­ск­ве бы­ло со­зва­но со­ве­ща­ние ми­ни­ст­ров иностранных дел СССР, США и Ве­ли­ко­бри­та­нии, ко­то­рое вы­ска­за­лось за не­за­мед­лительный вы­вод советских и американских войск с тер­ри­то­рии Ки­тая и за его мир­ное объ­е­ди­не­ние. Од­на­ко ещё 12 августа на сек­рет­ных пе­ре­го­во­рах американского по­сла П.Дж. Хер­ли с Чан Кай­ши был со­гла­со­ван план во­енного со­труд­ни­че­ст­ва США и пра­ви­тель­ст­ва Ки­тая по ли­к­ви­да­ции ком­му­ни­стических баз в Северном и Северо-Восточном Ки­тае. Ар­мия Го­минь­да­на зна­чи­тель­но пре­вос­хо­ди­ла во­енные фор­ми­ро­ва­ния КПК по чис­лен­но­сти (4,3 млн. человек про­тив 1,2 млн. человек) и, бла­го­да­ря по­мо­щи США, по ма­те­ри­аль­но-тех­ническому обес­пе­че­нию: по­сле ка­пи­ту­ля­ции японских войск она по­лу­чи­ла до­пол­ни­тель­но свыше 500 тан­ков, 12,5 тыс. ору­дий, свыше 10 тыс. са­мо­лё­тов, около 200 бое­вых ко­раб­лей и боль­шое ко­ли­че­ст­во стрелкового воо­ру­же­ния и бо­е­при­па­сов.

С учё­том сло­жив­шей­ся об­ста­нов­ки СССР пе­ре­дал фор­ми­ро­ва­ни­ям КПК тро­фей­ное воо­ру­же­ние бывшей японской Кван­тун­ской ар­мии: 600 тан­ков, 3,7 тыс. ору­дий и ми­но­мё­тов, свыше 3 тыс. ав­то­ма­шин и скла­ды с бо­е­при­па­са­ми. В конце 1945 года - начале 1946 года пред­при­ни­ма­лись без­ус­пеш­ные по­пыт­ки по­ли­тического уре­гу­ли­ро­ва­ния кон­флик­та в Ки­тае. В начале ию­ня 1946 года Чан Кай­ши вы­дви­нул уль­ти­ма­тив­ные тре­бо­ва­ния, ко­то­рые, по су­ти, оз­на­ча­ли бе­зо­го­во­роч­ную ка­пи­ту­ля­цию КПК. Не до­жи­да­ясь сро­ка ис­те­че­ния уль­ти­ма­ту­ма, вой­ска Го­минь­да­на пе­ре­шли в на­сту­п­ле­ние. В Национально-освободительной войне в Китае вы­де­ля­ют­ся 2 пе­рио­да.

Пер­вый пе­ри­од (июнь 1946 года - июнь 1947 года) ха­рак­те­ри­зо­вал­ся об­щим на­сту­п­ле­ни­ем го­минь­да­нов­ских войск и ак­тив­ной обо­ро­ной во­енных фор­ми­ро­ва­ний КПК [с ию­ля 1946 года Народно-ос­во­бо­дительная ар­мия Ки­тая (НОАК) ]. В ию­не 1946 года на­ча­лось ши­ро­ко­мас­штаб­ное на­сту­п­ле­ние войск Го­минь­да­на на всей тер­ри­то­рии, кон­тро­ли­руе­мой фор­ми­ро­ва­ния­ми КПК. За июль - ок­тябрь го­минь­да­нов­цы за­хва­ти­ли 200 тыс. км2 тер­ри­то­рии, в т. ч. 110 го­ро­дов, од­на­ко не смог­ли унич­то­жить опор­ные ба­зы и главные си­лы НОАК, под кон­тро­лем ко­то­рой ос­та­ва­лась Северная Мань­чжу­рия с го­ро­да­ми Хар­бин, Цзя­му­сы, Му­дань­цзян, Ци­ци­кар и пе­ри­фе­рий­ные рай­оны Южной и Центральной Мань­чжу­рии.

По­сте­пен­но со­от­но­ше­ние сил ста­ло ме­нять­ся в поль­зу НОАК, че­му спо­соб­ст­во­ва­ла советская во­енная по­мощь. К концу 1-го пе­рио­да вой­ны в ре­зуль­та­те бое­вых по­терь и мас­со­во­го де­зер­тир­ст­ва чис­лен­ность го­минь­да­нов­ских войск со­кра­ти­лась бо­лее чем на 1 млн. человек, а чис­лен­ность НОАК вы­рос­ла до 2 млн. человек. Вой­ска НОАК ос­та­но­ви­ли на­сту­п­ле­ние про­тив­ни­ка, мес­та­ми рас­чле­ни­ли го­минь­да­нов­ский фронт и ов­ла­де­ли ком­му­ни­ка­ция­ми в Северном Ки­тае.

Вто­рой пе­ри­од (июль 1947года - декабрь 1949 года) ха­рак­те­ри­зо­вал­ся на­сту­п­ле­ни­ем войск НОАК. Об­ще­му на­сту­п­ле­нию НОАК пред­ше­ст­во­вал ряд ча­ст­ных на­сту­пательных опе­ра­ций в Северном и Восточном Ки­тае и Мань­чжу­рии. В ре­зуль­та­те к декабрю1947 года в ме­ж­ду­ре­чье Ху­ан­хэ и Янц­зы об­ра­зо­вал­ся но­вый круп­ный рай­он, кон­тро­ли­руе­мый ру­ко­во­дством КПК. Го­минь­да­нов­ская ар­мия, в ко­то­рой про­дол­жа­ли на­рас­тать по­ра­жен­че­ские на­строе­ния, пе­ре­шла к обо­ро­не по все­му фрон­ту. В конце 1948 года - начале 1949 года ко­ман­до­ва­ние НОАК осу­ще­ст­ви­ло 3 круп­ные опе­ра­ции, ре­шив­шие ис­ход вой­ны. Вой­ска НОАК 12 сентября - 2 но­ября 1948 года про­ве­ли Ляо­си- Шэнь­ян­скую (Ляо­шэнь­скую) опе­ра­цию в Южной Мань­чжу­рии.

Пе­ре­ре­зав морские и су­хо­пут­ные ком­му­ни­ка­ции ме­ж­ду Северо-Восточным и Северным Ки­та­ем, они ок­ру­жи­ли и унич­то­жи­ли в рай­оне Шэнь­я­на 100-ты­сячную груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка. На тер­ри­то­рии ме­ж­ду рекой Ху­ай­хэ и Жёл­тым морем 07.11.1948 года - 10.01.1949 года вой­ска НОАК в ре­зуль­та­те Ху­ай­хай­ской опе­ра­ции раз­гро­ми­ли груп­пи­ров­ку войск Го­минь­да­на об­щей чис­лен­но­стью свыше 555 тыс. человек. Вой­ска 4-й по­ле­вой ар­мии и двух ар­мей­ских групп НОАК 05.12.1948 года - 31.01.1949 года, в хо­де Пе­кин-Тянь­цзинь­ской опе­ра­ции, раз­гро­ми­ли груп­пи­ров­ку про­тив­ни­ка об­щей чис­лен­но­стью свыше 500 тыс. человек и за­ня­ли тер­ри­то­рию Северного Ки­тая.

В ночь на 21 апреля 3-я и 2-я по­ле­вые ар­мии НОАК фор­си­ро­ва­ли реку Янц­зы и 23 апреля ов­ладе­ли Нан­ки­ном (сто­ли­цей Го­минь­да­на), 11 мая - Уха­нем, а 27 мая - Шан­ха­ем. Пре­сле­до­ва­ние войск про­тив­ни­ка раз­вер­ну­лось по все­му фрон­ту. Раз­ви­вая на­сту­п­ле­ние, вой­ска НОАК к осе­ни 1949 года за­ня­ли Центральную, Северо-Западную и зна­чительную часть Южного и Юго-Западного Ки­тая, а к концу 1949 года - поч­ти весь кон­ти­нен­таль­ный Ки­тай (кро­ме Ти­бе­та). Пра­ви­тель­ст­во Го­минь­да­на и ос­тат­ки его ар­мии эва­куи­ро­ва­лись на остров Тай­вань, где рас­по­ла­гал­ся кон­тин­гент американских войск.

Национально-освободительная война в Китае за­кон­чи­лась по­бе­дой во­енных фор­ми­ро­ва­ний КПК. На сес­сии Народного по­ли­тического кон­суль­та­тив­но­го со­ве­та Ки­тая 30.09.1949 года бы­ло об­ра­зо­ва­но Центральное народное пра­ви­тель­ст­во, а 1 октября про­воз­гла­ше­но об­ра­зо­ва­ние КНР.

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