НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1946-1949
НАРОДНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ ВОЙНА 1946-1949 годов - гражданская война между военными формированиями Коммунистической партии Китая (КПК) и войсками Гоминьдана.
В результате национально-освободительной войны китайского народа 1937-1945 годов в Китае сложились 2 государственных образования: б. ч. территории контролировалась гоминьдановским правительством Чан Кайши, а территория 19 районов находилась под контролем военных формирований и управлением органов власти КПК (председатель ЦК партии - Мао Цзэдун). Между войсками Гоминьдана и вооруженными формированиями КПК периодически происходили столкновения. К окончанию Второй мировой войны, после завершения Маньчжурской операции 1945 года, на территории Китая находились объединения советских войск. В начале октября 1945 года военные корабли США вошли в порты Северного Китая и одновременно были высажены американские воздушные десанты в Пекине и на узловых железнодорожных станциях.
В декабре 1945 года в Москве было созвано совещание министров иностранных дел СССР, США и Великобритании, которое высказалось за незамедлительный вывод советских и американских войск с территории Китая и за его мирное объединение. Однако ещё 12 августа на секретных переговорах американского посла П.Дж. Херли с Чан Кайши был согласован план военного сотрудничества США и правительства Китая по ликвидации коммунистических баз в Северном и Северо-Восточном Китае. Армия Гоминьдана значительно превосходила военные формирования КПК по численности (4,3 млн. человек против 1,2 млн. человек) и, благодаря помощи США, по материально-техническому обеспечению: после капитуляции японских войск она получила дополнительно свыше 500 танков, 12,5 тыс. орудий, свыше 10 тыс. самолётов, около 200 боевых кораблей и большое количество стрелкового вооружения и боеприпасов.
С учётом сложившейся обстановки СССР передал формированиям КПК трофейное вооружение бывшей японской Квантунской армии: 600 танков, 3,7 тыс. орудий и миномётов, свыше 3 тыс. автомашин и склады с боеприпасами. В конце 1945 года - начале 1946 года предпринимались безуспешные попытки политического урегулирования конфликта в Китае. В начале июня 1946 года Чан Кайши выдвинул ультимативные требования, которые, по сути, означали безоговорочную капитуляцию КПК. Не дожидаясь срока истечения ультиматума, войска Гоминьдана перешли в наступление. В Национально-освободительной войне в Китае выделяются 2 периода.
Первый период (июнь 1946 года - июнь 1947 года) характеризовался общим наступлением гоминьдановских войск и активной обороной военных формирований КПК [с июля 1946 года Народно-освободительная армия Китая (НОАК)]. В июне 1946 года началось широкомасштабное наступление войск Гоминьдана на всей территории, контролируемой формированиями КПК. За июль - октябрь гоминьдановцы захватили 200 тыс. км2 территории, в т. ч. 110 городов, однако не смогли уничтожить опорные базы и главные силы НОАК, под контролем которой оставалась Северная Маньчжурия с городами Харбин, Цзямусы, Муданьцзян, Цицикар и периферийные районы Южной и Центральной Маньчжурии.
Постепенно соотношение сил стало меняться в пользу НОАК, чему способствовала советская военная помощь. К концу 1-го периода войны в результате боевых потерь и массового дезертирства численность гоминьдановских войск сократилась более чем на 1 млн. человек, а численность НОАК выросла до 2 млн. человек. Войска НОАК остановили наступление противника, местами расчленили гоминьдановский фронт и овладели коммуникациями в Северном Китае.
Второй период (июль 1947года - декабрь 1949 года) характеризовался наступлением войск НОАК. Общему наступлению НОАК предшествовал ряд частных наступательных операций в Северном и Восточном Китае и Маньчжурии. В результате к декабрю1947 года в междуречье Хуанхэ и Янцзы образовался новый крупный район, контролируемый руководством КПК. Гоминьдановская армия, в которой продолжали нарастать пораженческие настроения, перешла к обороне по всему фронту. В конце 1948 года - начале 1949 года командование НОАК осуществило 3 крупные операции, решившие исход войны. Войска НОАК 12 сентября - 2 ноября 1948 года провели Ляоси- Шэньянскую (Ляошэньскую) операцию в Южной Маньчжурии.
Перерезав морские и сухопутные коммуникации между Северо-Восточным и Северным Китаем, они окружили и уничтожили в районе Шэньяна 100-тысячную группировку противника. На территории между рекой Хуайхэ и Жёлтым морем 07.11.1948 года - 10.01.1949 года войска НОАК в результате Хуайхайской операции разгромили группировку войск Гоминьдана общей численностью свыше 555 тыс. человек. Войска 4-й полевой армии и двух армейских групп НОАК 05.12.1948 года - 31.01.1949 года, в ходе Пекин-Тяньцзиньской операции, разгромили группировку противника общей численностью свыше 500 тыс. человек и заняли территорию Северного Китая.
В ночь на 21 апреля 3-я и 2-я полевые армии НОАК форсировали реку Янцзы и 23 апреля овладели Нанкином (столицей Гоминьдана), 11 мая - Уханем, а 27 мая - Шанхаем. Преследование войск противника развернулось по всему фронту. Развивая наступление, войска НОАК к осени 1949 года заняли Центральную, Северо-Западную и значительную часть Южного и Юго-Западного Китая, а к концу 1949 года - почти весь континентальный Китай (кроме Тибета). Правительство Гоминьдана и остатки его армии эвакуировались на остров Тайвань, где располагался контингент американских войск.
Национально-освободительная война в Китае закончилась победой военных формирований КПК. На сессии Народного политического консультативного совета Китая 30.09.1949 года было образовано Центральное народное правительство, а 1 октября провозглашено образование КНР.