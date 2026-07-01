НАРОДНАЯ ВОЛЯ

Революционная партия, существовавшая в Российской империи в 1879-1884 гг.

Партия «Народная воля» возникла в августе – октябре 1879 г. в результате раскола «Земли и Воли», объединила сторонников активизации террористической борьбы с самодержавием. Имела жестко централизованную структуру, во главе с Исполнительным комитетом (ИК), все члены которого были равноправны и подчинялись воле большинства. В ИК входили А. Михайлов, А. Желябов , Л. Тихомиров, А. Зунделевич, Н. Морозов, С. Перовская , М. Ошанина, В. Фигнер и др.

Всего за время существования – 45 человек. Существовала более узкая Распорядительная комиссия. Народовольцы считали, что интересы народа и самодержавия противоположны. Программа ИК включала требования создания постоянного представительного государственного органа с широкими полномочиями, широкого местного самоуправления, свободы совести, слова, печати, собраний, ассоциаций и агитации, передачи в заведование общинам и пользования крестьянам земли, ликвидации на нее собственности, передачи заводов и фабрик в руки рабочих и т.д. Народовольцы стремились организовать вооруженное свержение самодержавия и передачу власти избранному на основе всеобщего избирательного права Учредительному собранию. Для дезорганизации и запугивания властей предполагалось провести ряд террористических актов по устранению крупных фигур царской администрации. 26 августа 1879 г. народовольцы приговорили к смерти императора Александра II .

К 1881 г. в "Народную волю" вступило около 500 человек, еще больше противников самодержавного режима сотрудничали с ней. В ее составе существовали организации, формировавшие кружки в разных городах: Студенческая, устраивавшая массовые сходки, Военная, включавшая десятки офицеров, Рабочая, включавшая Центральный рабочий кружок в Петербурге (несколько сот рабочих) и др. кружки. Были налажены связи с революционной народнической эмиграцией. "Народной волей" издавалось несколько газет: «На­род­ная во­ля» (1879–85), «Ра­бо­чая га­зе­та» (1880–81), «Лис­ток "На­род­ной во­ли"» (1880–86), «Вест­ник "На­род­ной во­ли"» (1883–86). В эмиграции было создано Общество Красного креста «Народной воли» для оказания помощи жертвам репрессий.

«Народная воля» подготовила ряд террористических актов, в том числе 5 покушений на Александра II, в итоге удалось осуществить убийство Александра II 1 марта 1881 г. Достаточно успешному функционированию в 1879-1880 гг. организация обязана также своему агенту в полиции Н. Клеточникову. В начале 1881 г. полиция, воспользовавшись предательством И. Окладского, приговоренного к вечной каторге и вступившего на путь сотрудничества с охранкой, осуществила аресты Желябова, Клеточникова и др., что тяжело ударило по организации. Был разгромлен Исполком. Арестованный при убийстве царя Н. Рысаков выдал Центральный рабочий кружок. С этого момента центр партии находится в Москве.

После убийства Александра II "Народная воля" обратилась к Александру III с предложением созвать Учредительное собрание, обещав прекратить террор. Но правительство пошло по пути эскалации репрессий. 18 марта 1882 г. революционеры осуществили убийство киевского военного прокурора В. Стрельникова, известного в революционной среде своей жестокостью. С июня 1882 г. после отъезда Тихомирова и серьезно больной Ошаниной за границу, во главе "Народной воли" встала Фигнер, пытавшаяся восстановить организацию.

По доносу С. Дегаева в феврале 1883 г. она была арестована. Народовольцам удалось убить инспектора секретной полиции Г. Судейкина. После удара, который был нанесен организации «делом Дегаева», деятельность организации угасла несмотря на попытки возродить "Народную волю", предпринятые в 1884 Г. Лопатиным и в 1885 г. Б. Оджихом, а также попытку Тихомирова продолжить выпуск ее периодических изданий за границей. Над народовольцами прошло пять громких процессов над народовольцами: процесс 16-ти (1880), процесс по делу 1 марта 1881, процесс 20-ти (1882), процесс 17-ти (1883) и процесс 14-ти (1884). За причастность к «Народной воле» различным наказаниям подверглось более 15 тысяч человек. В дальнейшем предпринимались попытки возродить революционную народническую партию (например, «Террористическая фракция Народной воли» 1886-1887 гг.), но удалось это только организаторам Партии социалистов-революционеров (эсеров) в 1902 г.

Исторические источники:

Андрей Иванович Желябов. Материалы для биографии. М., 1930;

Ар­хив «Зем­ли и во­ли» и «На­род­ной во­ли». М., 1932;

Ли­те­ра­ту­ра пар­тии «На­род­ная во­ля». М., 1930;

«На­род­ная во­ля» в до­ку­мен­тах и вос­по­ми­на­ни­ях. М., 1930;

На­ро­до­воль­цы по­сле 1 мар­та 1881 г. М., 1928;

Мо­ро­зов Н. А. По­вес­ти мо­ей жиз­ни. М., 1947;

Ре­во­лю­ци­он­ное на­род­ни­че­ст­во 70-х гг. XIX в.: Сб. до­ку­мен­тов и ма­те­риа­лов. М., 1965;

«На­род­ная во­ля» и «Чер­ный пе­ре­дел». Л., 1989;

Суд над цареубийцами. Дело 1-го марта 1881 года. С-Пб., 2014;

Фиг­нер В. Н. За­пе­чат­лен­ный труд. Вос­по­ми­на­ния. М., 1964. Т. 1–2.

Автор статьи: Шубин А.В.